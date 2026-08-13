Südlibanon: Salam verurteilt israelische Zerstörung

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Premierminister Nawaf Salam verurteilte am Mittwoch, den 12. August, die « systematische Zerstörung » Israels im Südlibanon nach einer neuen Serie von Abrissen von Häusern und öffentlichen Gebäuden. Seine Vorwürfe wurden am selben Tag durch Erklärungen des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz verstärkt, der behauptete, die Armee zerstöre « alle Häuser » in dem von ihren Streitkräften kontrollierten Gebiet. Washington seinerseits erinnerte daran, dass eine ständige israelische Militärpräsenz im Südlibanon mit dem Ende Juni unterzeichneten Rahmenabkommen unvereinbar wäre.

Die Kontroverse stellt die Zerstörung im Südlibanon in den Mittelpunkt des politischen Prozesses zwischen Beirut und Israel. Während das von Amerika vermittelte Abkommen einen schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte, den Einsatz der libanesischen Armee und die Entwaffnung der Hisbollah vorsieht, werden die Abrissoperationen in mehreren südlichen Orten fortgesetzt.

Nawaf Salam ist der Ansicht, dass eine solche Zerstörung nicht durch eine allgemeine Qualifizierung von Dörfern als militärische Infrastruktur gerechtfertigt werden kann. Der Regierungschef beschuldigte Israel, Häuser, zivile Infrastruktur, Verwaltungsgebäude und Kultstätten zu zerstören und gleichzeitig einen Teil der vertriebenen Bevölkerung daran zu hindern, in seine Orte zurückzukehren.

Die Aussagen von Israel Katz akzentuierten die Konfrontation. Am Mittwoch kündigte der israelische Verteidigungsminister im Südlibanon an, dass die Truppen in einer « Sicherheitszone » bleiben würden und nahm die Zerstörung von Gebäuden in von Israel kontrollierten Gebieten an.

Nawaf Salam verurteilt « systematische Zerstörung »

In seinem Kommuniqué vom 12. August berief sich Nawaf Salam direkt auf das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht. Er ist der Ansicht, dass die « Angriffe, Überfälle, Zerstörungen und systematische Zerstörung von Häusern » zusammen mit der Zerstörung der Infrastruktur, der öffentlichen Gebäude und der Kultstätten einen schweren Verstoß gegen die Regeln für bewaffnete Konflikte darstellen.

Vor allem weist der Premierminister die israelische Rechtfertigung zurück, dass das Ausmaß der militärischen Infrastruktur der Hisbollah ganze Sektoren als militärische Ziele behandeln würde. Für Beirut löscht diese Interpretation die Unterscheidung zwischen ziviler Infrastruktur und Einrichtungen, die für militärische Zwecke genutzt werden.

Salam glaubt, dass es unmöglich ist, ganze Dörfer und Städte als « militärische Einrichtungen » zu betrachten. Ihm zufolge kann eine solche Qualifikation nicht dazu verwendet werden, ihre Zerstörung, die Vertreibung ihrer Bewohner und das langfristige Verbot ihrer Rückkehr zu rechtfertigen.

Dieses Thema ist jetzt einer der wichtigsten Reibungspunkte zwischen dem Libanon und Israel. Die Bombardierungen sind seit den Juni-Vereinbarungen stark zurückgegangen, aber kontrollierte Abrisse und Explosionen gehen in mehreren Gebieten weiter, in denen die israelische Armee eine Landpräsenz unterhält.

Israel Katz nimmt die Zerstörung der Häuser an

Nawaf Salams Erklärung kam am selben Tag des Besuchs von Israel Katz bei den im Südlibanon stationierten israelischen Streitkräften. Der israelische Minister verteidigte die militärische Strategie in der Region und erklärte, dass die Armee weiterhin die der Hisbollah zugeschriebene unterirdische Infrastruktur zerstörte.

Er verwendete auch eine viel breitere Formulierung, indem er sagte, dass die israelische Armee « alle Häuser » in dem betreffenden Gebiet zerstörte. Katz versicherte ihm, dass er den Streitkräften befohlen habe, eine ausgedehnte Präsenz zu arrangieren.

Dies steht im Einklang mit einer Linie, die der israelische Minister bereits seit Beginn der Militärkampagne im Jahr 2026 zum Ausdruck gebracht hat. Im Frühjahr kündigte er an, dass Häuser in einigen Dörfern in der Nähe der Grenze zerstört würden, um die Hisbollah daran zu hindern, die militärische Infrastruktur in der Nähe von Nordisrael wiederherzustellen.

Die israelische Rechtfertigung basiert auf der angeblichen Nutzung von Häusern, Tunneln und anderen zivilen Einrichtungen durch die Hisbollah. Die israelische Armee behauptet, die Strukturen abbauen zu wollen, die es der schiitischen Bewegung ermöglichen, sich in der Nähe der Grenze wieder aufzubauen, und glaubt, dass diese Aktion notwendig ist, um die Sicherheit der nordisraelischen Orte zu gewährleisten.

Die libanesische Regierung bestreitet diese Logik, wenn sie zur Zerstörung ganzer Wohngebiete führt. Sie ist der Ansicht, dass die weit verbreitete Zerstörung zivilen Eigentums nicht mit der Neutralisierung spezifischer militärischer Ziele gleichgesetzt werden kann.

Zawtar al-Charqiyé: Rathaus, Schule und Dispensar zerstört

Am Mittwoch nahm die Kontroverse in Zawtar al-Sharqiyah im Südlibanon eine besonders konkrete Dimension an. Nach Angaben der libanesischen Armee zündeten israelische Streitkräfte mehrere Gebäude in der Nähe eines der im Juni-Abkommen vorgesehenen Pilotgebiete.

Die militärische Institution behauptet, dass die Zerstörung das Gemeindegebäude, eine öffentliche Schule, eine Dispensary, eine Kinderkrippe und mehrere Häuser betraf. Die National Information Agency berichtete auch von Explosionen durch israelische Streitkräfte in verschiedenen südlichen Orten.

Für Beirut verstärkt die Zerstörung solcher Gebäude die Fragen nach der systematischen militärischen Qualifikation der Infrastruktur in der Region. Ein Rathaus, eine Schule oder ein Gesundheitszentrum muss in der Regel ziviler Natur sein, es sei denn, die militärische Nutzung erfüllt die im Recht bewaffneter Konflikte festgelegten Kriterien.

Die libanesische Armee argumentiert auch, dass israelische Operationen ihren eigenen Einsatz direkt erschweren. Die Zerstörung von Straßen, Gebäuden und öffentlicher Infrastruktur verringert die Möglichkeit, die normale Verwaltung in Gebieten wiederherzustellen, in denen Beirut die Kontrolle schrittweise wiedererlangen soll.

Washington bestreitet die Idee einer ständigen israelischen Präsenz

Die Aussagen von Israel Katz verursachten auch eine bedeutende amerikanische Reaktion. Auf die Frage nach der Ankündigung einer erweiterten Militärpräsenz in der « Sicherheitszone » erinnerte ein Beamter des Außenministeriums daran, dass Washington erwartet, dass alle Parteien das Ende Juni erreichte Rahmenabkommen einhalten.

Die Vereinigten Staaten betonten, dass Israel erklärt habe, dass es keine territorialen Ambitionen im Libanon unterstütze. In diesem Sinne wäre eine ständige militärische Präsenz im Süden des Landes nicht mit den im Abkommen vorgesehenen Verpflichtungen oder dem Ziel einer dauerhaften Sicherheit auf beiden Seiten der Grenze vereinbar.

Die amerikanische Position ist wichtig, weil Washington der Hauptvermittler des laufenden Prozesses ist. Das Abkommen vom 26. Juni basiert auf einer Reihe von Schritten, die darauf abzielen, die Autorität des libanesischen Staates im Süden wiederherzustellen und gleichzeitig israelische Sicherheitsbedenken anzugehen.

Sie umfasst die Entwaffnung der Hisbollah, den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte und den Einsatz der libanesischen Armee. Seine Umsetzung muss in « Pilotgebieten » beginnen, bevor es schrittweise erweitert wird.

Eine nachhaltige israelische Regelung würde daher einer der Säulen des Mechanismus widersprechen. Ebenso ist Israel der Ansicht, dass ein Rückzug nicht von nachprüfbaren Garantien für den Abbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in den betroffenen Gebieten getrennt werden kann.

Juni-Vereinbarung im Feld getestet

Der Streit zeigt die wachsenden Schwierigkeiten zwischen dem Text des Abkommens und der Realität im Süden. Die Gewalt hat seit dem Abschluss des amerikanisch-iranischen Memorandums und des libanesisch-israelischen Arrangements vom Juni stark abgenommen, aber sie hat nicht vollständig aufgehört.

Spezifische israelische Angriffe werden weiterhin gemeldet. In Gebieten, die von der israelischen Armee kontrolliert werden, gehen die Zerstörungen ebenfalls weiter. Für den Libanon verhindert diese Situation die Schaffung der notwendigen Bedingungen für die Rückkehr der Einwohner und die Wiederaufnahme des normalen Verwaltungslebens.

Israel glaubt, dass die Demontage der Hisbollah-Infrastruktur jeder Rückkehr zur vorherigen Situation vorausgehen muss. Ihre Beamten behaupten, dass ein Rückzug ohne die Entfernung von Tunneln, Waffendepots, Positionen und anderen Einrichtungen der Bewegung die Gefahr bergen würde, die Vorkriegsbedrohung wiederherzustellen.

Dieser Unterschied in der Interpretation bringt das Tuning unter Spannung. Beirut betrachtet den israelischen Rückzug und die Rückkehr des Staates als unerlässlich für die Umsetzung des Textes. Israel verbindet seinen Rückzug weiter mit den Ergebnissen der Abrüstung und dem Verschwinden jeglicher militärischer Präsenz der Hisbollah.

Die libanesische Armee stellt ihre Schwierigkeiten General Clearfield gegenüber

Die Fortsetzung der Zerstörung stand auch im Mittelpunkt der Gespräche, die am Mittwoch zwischen dem libanesischen Armeekommandeur, General Rodolphe Haykal, und General Joseph Clearfield stattfanden. Letzterer leitet die militärische Koordinierungsgruppe, die für die Überwachung mehrerer Aspekte der Umsetzung der unter Vermittlung der Vereinigten Staaten geschlossenen Vereinbarungen verantwortlich ist.

Beide Offiziere überprüften die Situation im Süden und die in der Vereinbarung vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen. Die libanesische Armee hat vor allem die Schwierigkeiten dargestellt, denen sie bei der Durchführung ihrer Missionen gegenübersteht, und die Fortsetzung der israelischen Angriffe, die Planierung von Land und die Zerstörung hervorgehoben.

Diese Frage berührt unmittelbar die Glaubwürdigkeit des Mechanismus. Der Einsatz der Armee erfordert nicht nur die Anwesenheit ihrer Einheiten, sondern auch die Existenz von Straßen, Verwaltungsgebäuden, militärischen Positionen und Infrastruktur, die die Rückkehr des Staates in schwer beschädigte Gebiete ermöglichen.

General Clearfield traf sich auch mit Präsident Joseph Aoun im Baabda-Palast. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Umsetzung der Rahmenvereinbarung und die notwendigen Bedingungen für die Fortsetzung des Prozesses.

Zerstörung wird in Verhandlungen zum Thema

Das Ausmaß der Schäden im Süden war bereits vor Nawaf Salams Aussagen zu einem politischen Thema geworden. Eine in dieser Woche veröffentlichte Umfrage mit libanesischen Satellitenbildern und Daten beschreibt die Zerstörung ganzer Orte, landwirtschaftlicher Flächen und ziviler Infrastruktur.

Der Libanesische Nationalrat für wissenschaftliche Forschung schätzt, dass sich Dutzende von Orten und landwirtschaftlichen Sektoren in dem von Israel kontrollierten Gebiet befinden und dass mehrere hunderttausend Einwohner weiterhin daran gehindert werden, zurückzukehren. In Gebieten, die für die libanesischen Behörden nicht frei zugänglich sind, sind die Schadensbewertungen jedoch nach wie vor unvollständig.

Israel verteidigt diese Operationen im Namen der militärischen Notwendigkeit und der Zerstörung der Fähigkeiten der Hisbollah. Völkerrechtsexperten betonen jedoch, dass die Zerstörung von zivilem Eigentum spezifische militärische Notwendigkeitskriterien erfüllen muss und nicht allein auf der Annahme beruhen kann, dass ein Gebäude später von einer bewaffneten Gruppe genutzt werden könnte.

Die Meinungsverschiedenheit schließt sich daher direkt der von Nawaf Salam ausgedrückten an: Beirut lehnt die Möglichkeit ab, ganzen Dörfern einen kollektiven militärischen Charakter zuzuweisen, um ihre Zerstörung zu rechtfertigen.

Eine achte Verhandlungsrunde in Rom geplant

Diese Konfrontation kommt zu einer Zeit, in der Libanon und Israel die Verhandlungen unter amerikanischer Vermittlung fortsetzen müssen. Eine achte Diskussionsrunde ist für nächsten Monat in Rom geplant. Sie wird sich mit der Umsetzung des Abkommens, dem Rückzug der israelischen Streitkräfte und den Sicherheitsvorkehrungen befassen müssen, um den Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah im Süden zu verhindern.

Die Bemerkungen von Israel Katz erschweren jedoch die libanesische Position vor dieser neuen Frist. Beirut ist der Ansicht, dass eine dauerhafte Besatzung und die Zerstörung nach dem Abkommen mit dem Verhandlungsprozess unvereinbar sind. Washington hat nun öffentlich daran erinnert, dass eine ständige israelische Militärpräsenz den eingegangenen Verpflichtungen nicht entsprechen würde.

Vor Ort bleibt das Problem für Vertriebene unmittelbar. Die neuen Explosionen in Zawtar al-Sharqiyah und anderen Orten zeigen, dass der Rückgang der Kämpfe die Zerstörungen noch nicht beendet hat, während die libanesische Armee ihre Präsenz in den von dem Abkommen abgedeckten Gebieten ausweiten muss.