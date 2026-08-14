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14. august 2006, ende des julikrieges

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14 août 2006, fin de la guerre de juillet 🕊️🇱🇧
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Um 8 Uhr tritt die Einstellung der Feindseligkeiten gemäß der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates in Kraft, die 33 Tage Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendet. Mehr als tausend Tote, Hunderttausende Vertriebene, Milliarden Dollar Zerstörung. Hassan Nasrallah sieht es als « göttlichen Sieg », Israel als strategischen Misserfolg. Zwanzig Jahre später stehen die Bedingungen dieser Resolution – das Gebiet südlich des Litani-Flusses, die libanesischen Streitkräfte und die verstärkte UNIFIL – weiterhin im Mittelpunkt der Nachrichten. Mit LIBNANEWS, zurück zu einem Schlüsseldatum in der Geschichte des Libanon.

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