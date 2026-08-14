Libanon: Salam fordert israelischen Rückzugsplan

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Der libanesische Premierminister Nawaf Salam forderte am Freitag, dem 14. August 2026, einen klaren Zeitplan für den israelischen Rückzug aus dem libanesischen Territorium. Bei einem Treffen in Beirut mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten im Libanon, Michel Issa, und General Joseph Clearfield, der die militärische Koordinierungsgruppe für den Libanon (MCG4L) leitet, forderte er auch die Einstellung der israelischen Zerstörungsoperationen und die Erweiterung der Pilotgebiete. Im Mittelpunkt des Treffens standen der militärische Aspekt des Verhandlungsrahmens und die Entwicklungen vor Ort im Südlibanon. Die Forderungen von Nawaf Salam zielen daher darauf ab, jeden Fortschritt im ausgehandelten Rahmen mit konkreten und überprüfbaren Maßnahmen vor Ort zu verbinden.

Salam stellt drei Anforderungen an die Militärakte

Nawaf Salam empfing am Freitagmorgen Michel Issa, den US-Botschafter im Libanon, sowie General Joseph Clearfield und die begleitende Militärdelegation. Im Mittelpunkt des Treffens standen der militärische Aspekt des Verhandlungsrahmens und die Entwicklungen im Süden des Landes.

Der Premierminister stellte drei Anträge, die sich direkt auf die Anwendung dieses Rahmens bezogen.

Er betonte zuerst die Notwendigkeit für Israel, seine Zerstörungsoperationen zu beenden. Dann forderte er eine Erweiterung der Pilotgebiete. Schließlich forderte er einen klaren Zeitplan für den israelischen Rückzug aus den libanesischen Gebieten.

Diese drei Punkte bilden die wichtigsten politischen und operativen Aspekte des Treffens. Sie zeigen, dass die libanesische Regierung jetzt militärische Gespräche in beobachtbare Phasen einbeziehen will.

Beirut ist daher nicht darauf beschränkt, grundsätzlich einen Rückzug zu beantragen. Die Regierung fordert eine Verlängerung der Frist. Gleichzeitig hoffte er, dass die in bestimmten Bereichen erlebten Geräte erweitert werden könnten.

Am Ende des Treffens wurde keine Einigung über diese Anträge bekannt gegeben. In dem Kommuniqué wird weder ein vereinbarter Zeitplan noch ein Austrittsdatum oder ein sofortiger Beschluss über die Erweiterung der Pilotzonen erwähnt.

Die libanesische Position ist jedoch eindeutig. Nawaf Salam will, dass militärische Verhandlungen messbare Ergebnisse im Süden bringen.

Israelischer Rückzug, zentrales Thema für Beirut

Der Antrag auf einen Kalender vonisraelischer rückzugstellt den präzisesten punkt der am freitag vom regierungschef geäußerten position dar.

Die Wahl des Begriffs « Kalender » ist von Bedeutung. Es verwandelt einen allgemeinen Anspruch in einen operativen Anspruch. Eine Frist würde die verschiedenen Schritte der Rücknahme festlegen und ihre Umsetzung bewerten.

In dem Kommuniqué wird die Form dieses Zeitplans nicht festgelegt. Es werden keine vom Libanon vorgeschlagenen Termine, Zwischenstufen oder Sektoren genannt, die zuerst betroffen wären.

Er erklärte nicht weiter, ob die Delegation der Vereinigten Staaten einen Vorschlag als Reaktion auf diese Anfrage eingereicht hatte.

Es ist daher notwendig, klar zu unterscheiden, was gewonnen wird von dem, was in den Verhandlungen übrig bleibt. Der libanesische Antrag ist offiziell. Die Existenz einer Vereinbarung über ihren Inhalt ist es nicht.

Diese Unterscheidung ist besonders wichtig in einem Fall, in dem militärische Entwicklungen, Sicherheitsvorkehrungen und diplomatische Verhandlungen eng miteinander verknüpft sind. Jede Ankündigung eines Zeitplans würde spezifische Verpflichtungen und eine beobachtbare Umsetzung vor Ort erfordern.

Für Nawaf Salam kann die territoriale Frage nicht ohne Frist bleiben. Der Premierminister fordert, dass der Rückzug der libanesischen Gebiete Teil der konkreten Ergebnisse des Prozesses sein soll.

Stopp der israelischen Zerstörung vor jeder Verlängerung beantragt

Der zweite Schwerpunkt des Treffens lag auf israelischen Zerstörungsoperationen.

Nawaf Salam beantragte ihre Festnahme. Das offizielle Kommuniqué enthält jedoch keine Liste der betreffenden Maßnahmen und nennt nicht die Orte, auf die sich dieser Antrag bezieht.

Dieser Wortlaut sollte daher innerhalb seiner genauen Grenzen angegeben werden. Die libanesische Regierung erklärt, dass Israel diese Operationen stoppen muss, aber keine israelische Antwort auf diese Forderung wurde am Freitag angekündigt.

Diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit der Lage im Süden. Sie beeinträchtigt die Bedingungen, die erforderlich sind, um die betroffenen Sektoren zu stabilisieren und die Anwendung dauerhafter militärischer Vereinbarungen zu ermöglichen.

Für Beirut würde ein Fortschritt im ausgehandelten Rahmen einen Teil seiner Reichweite verlieren, wenn er gleichzeitig mit weiterer Zerstörung einherginge.

Der Antrag des Premierministers zielt darauf ab, eine Beziehung zwischen Verhandlungen und Verhalten vor Ort herzustellen. Die Regierung will, dass militärische Gespräche von einer effektiven Reduzierung der Maßnahmen begleitet werden, die die Stabilisierung der betroffenen Gebiete untergraben.

Diese Logik erklärt, warum das Problem der Zerstörung neben dem Rückzug und der Erweiterung von Pilotgebieten auftritt. Die drei Themen werden nicht als unabhängige Dateien präsentiert. Sie sind die Komponenten desselben Ansatzes, den Beirut verteidigt.

Salam will Pilotgebiete erweitern

Der dritte Punkt betrifft die Erweiterung der in der erörterten Regelung vorgesehenen Pilotgebiete.

Nawaf Salam bat darum, ihren Umfang zu verlängern. Das Kommuniqué spezifiziert jedoch nicht die aktuellen Grenzen dieser Gebiete, die geplanten neuen Orte oder das gewünschte Expansionstempo.

Es wird auch kein Datum bekannt gegeben.

Diese Vorsicht ist wichtig. Die Tagung am 14. August markierte nicht das Inkrafttreten einer Erweiterung. Sie bestätigt, dass die libanesische Regierung eine Ausweitung des Mechanismus in den Verhandlungen fordert.

Das Prinzip der Pilotzonen basiert auf einer progressiven Logik: Bestimmungen in bestimmten Sektoren anzuwenden, ihren Betrieb zu beobachten und dann ihre Ausdehnung zu berücksichtigen.

Nawaf Salams Bitte weist darauf hin, dass Beirut sich auf eine höhere Ebene bewegen will. Nach der Position vom Freitag muss diese Entwicklung jedoch von israelischen Maßnahmen begleitet werden.

Die Regierung stellt die Erweiterung daher nicht als isoliertes Zugeständnis oder als Selbstzweck dar. Es verbindet es mit der Einstellung der Zerstörung und der Definition eines Rückzugspfades.

Diese Artikulation steht im Mittelpunkt des Treffens mit der amerikanischen Delegation.

Eine Verhandlung, die jetzt Ergebnisse vor Ort bringen muss

Das Treffen am Freitag zeigt eine wichtige Entwicklung in der Art und Weise, wie Beirut seine Prioritäten präsentiert.

Die libanesischen Behörden versuchen, den Verhandlungsrahmen in konkrete Schritte umzusetzen. Die Frage ist nicht mehr nur, einen Diskussionskanal zu unterhalten, sondern zu bestimmen, was sich im Süden ändern soll.

Es ergeben sich drei Kriterien: Die israelischen Operationen müssen eingestellt werden, die Pilotgebiete müssen erweitert werden können, und der israelische Rückzug muss nach einem identifizierbaren Zeitplan erfolgen.

Dieser Ansatz verleiht der militärischen Komponente eine direkt messbare Dimension.

Wenn ein Zeitplan angenommen würde, könnte die Einhaltung auf der Grundlage von Evakuierten und Fristen bewertet werden. Ebenso könnte die Ausdehnung der Pilotgebiete geografisch überprüft werden. Die Einstellung von Zerstörungsoperationen wäre auch am Boden zu beobachten.

Genau dieser Übergang von den Prinzipien zu den Ausführungsmodalitäten steht in der offenen Sequenz am Freitag auf dem Spiel.

Bislang ist jedoch keiner dieser drei Punkte als endgültig akzeptiert dargestellt worden.

Michel Issa und Joseph Clearfield, zwei amerikanische Gesprächspartner

Die Zusammensetzung der von Nawaf Salam empfangenen Delegation unterstreicht den Charakter der Diskussion.

Michel Issa vertritt die Vereinigten Staaten im Libanon diplomatisch. General Joseph Clearfield interveniert in der militärischen Komponente durch die militärische Koordinationsgruppe, die dem Libanon gewidmet ist und als MCG4L bezeichnet wird.

Der Premierminister sprach daher beide Ebenen der amerikanischen Beteiligung gleichzeitig an: diplomatisch und militärisch.

Diese Konfiguration stimmt mit den untersuchten Themen überein. Der israelische Rückzug hatte eine politische und diplomatische Dimension, aber seine Ausführung warf auch militärische Fragen auf. Gleiches gilt für Pilotgebiete und die Sicherheitsbedingungen, unter denen ihre Ausdehnung erfolgen kann.

Die Anwesenheit einer Militärdelegation neben General Clearfield ermöglichte es somit, die operativen Aspekte der Vereinbarung anzugehen.

Die Pressemitteilung enthüllt jedoch nicht die Details des Austauschs. Die Vorschläge der USA, etwaige Vorbehalte während des Treffens oder die Modalitäten, die diskutiert worden wären, werden darin nicht näher erläutert.

Washington sollte also keine Verpflichtungen gegeben werden, die nicht öffentlich gemacht wurden.

Andererseits bestätigt das Treffen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin direkt an den Diskussionen über die militärische Anwendung des Verhandlungsrahmens beteiligt sind.

Südlibanon bleibt der Test des Geräts

Südlibanon ist der Hauptbereich, auf dem die Ergebnisse des Prozesses bewertet werden können.

Hier konzentrieren sich die am Freitag aufgeworfenen Fragen: die israelische Präsenz, Zerstörungsoperationen, die Entwicklung militärischer Vereinbarungen und die Erweiterung der Pilotgebiete.

Diese Tatsache erklärt, warum Nawaf Salam den ausgehandelten Weg mit den Entwicklungen vor Ort verband.

Für die Regierung kann ein diplomatischer Rahmen nur dann als wirksam angesehen werden, wenn er die Situation in den betroffenen Sektoren schrittweise verändert.

Der Antrag auf einen Auszahlungsplan erfüllt diese Anforderung direkt. Damit soll verhindert werden, dass eine allgemeine Verpflichtung ohne genaue Frist bestehen bleibt.

Die Erweiterung der Pilotgebiete ist eine weitere Notwendigkeit: dem Mechanismus eine größere territoriale Reichweite zu geben.

Schließlich zielt der Antrag auf Einstellung der Zerstörung darauf ab, Bedingungen zu schaffen, die mit dieser Ausweitung vereinbar sind.

Diese drei Dimensionen sind daher in der Position, die der Regierungschef vertritt, voneinander abhängig.

Zeitplan für die Bewertung der Verpflichtungen

Die Frage des Zeitpunkts kann zu einem der Hauptindikatoren für die Fortsetzung der Verhandlungen werden.

Ohne Frist bleibt der Austritt ein politisches Ziel. Mit Daten und Schritten wird es zu einem Prozess, der ausgeführt werden kann.

Nawaf Salam gab jedoch am Freitag nicht an, wie lange Beirut akzeptabel wäre.

In der Pressemitteilung wird auch nicht angegeben, ob die Regierung einen einphasigen Rückzug oder mehrere aufeinanderfolgende Schritte beantragt. Er enthält keine Einzelheiten über die Reihenfolge, in der die verschiedenen Sektoren betroffen sein könnten.

Diese Fragen bleiben daher offen.

Sie sollten in zukünftigen Diskussionen eine wichtige Rolle spielen, wenn die libanesische Nachfrage als Arbeitsgrundlage genutzt wird.

Insbesondere sollte der Inhalt eines möglichen Zeitplans mit den im Süden getroffenen militärischen Vereinbarungen vereinbar sein. Es wird auch notwendig sein, genau festzulegen, wann jede Verpflichtung zu erfüllen ist.

Vor diesem Hintergrund können Verhandlungen von der politischen Erklärung zu operativen Vereinbarungen übergehen.

Beirut strebt eine gleichzeitige Fortführung der drei Akten an

Die von Nawaf Salam zum Ausdruck gebrachte Position besteht nicht darin, die drei Themen sukzessive zu behandeln.

Im Gegenteil, die Regierung scheint parallele Fortschritte anzustreben.

Die Erweiterung der Pilotbereiche muss zu einer Verbesserung des Sicherheitssystems führen. Die Einstellung der Zerstörung muss die notwendigen Bedingungen für diese Stabilisierung bewahren. Der israelische Rückzug muss seinerseits auf einem entschlossenen Weg voranschreiten.

Diese Architektur ermöglicht es der libanesischen Regierung auch, ihren amerikanischen Gesprächspartnern spezifische Kriterien vorzulegen.

Es verhindert, dass ein Vorschuss auf einem einzelnen Teil automatisch als Abrechnung der gesamten Datei dargestellt wird.

Eine Erweiterung der Pilotgebiete zum Beispiel würde nicht allein auf den libanesischen Rückzugsantrag reagieren. Ebenso würde eine Diskussion über den Zeitplan das Problem der israelischen Zerstörungsoperationen nicht sofort lösen.

Die drei Anträge müssen daher getrennt behandelt werden, während sie in den gleichen Verhandlungsrahmen integriert bleiben.

Was ist bestätigt und was bleibt zu verhandeln

Die Sitzung vom 14. August ermöglicht es, mehrere bestätigte Elemente zu unterscheiden.

Nawaf Salam traf Michel Issa, Joseph Clearfield und eine militärische Delegation. Die Diskussionen konzentrierten sich auf den militärischen Aspekt des Verhandlungsrahmens und die Entwicklungen im Süden.

Der Premierminister hat offiziell drei Dinge gefordert: die Einstellung der israelischen Zerstörungsoperationen, die Erweiterung der Pilotgebiete und einen klaren Zeitplan für den Rückzug der libanesischen Gebiete.

Andererseits gibt es keine am Ende der Sitzung veröffentlichten Informationen, die darauf hindeuten, dass eine Einigung über diese Anträge erzielt wurde.

Es wurde kein Auszahlungsplan veröffentlicht. Es wurde keine neue Pilotzone angekündigt. Keine israelische Verpflichtung, die Zerstörung zu stoppen, wurde kommuniziert.

Dieser Unterschied zwischen Anfragen und Entscheidungen ist ein wesentliches Element für das Verständnis des Umfangs der Sitzung.

Das Interview vom Freitag stellt eine Phase der militärischen Verhandlungen dar, aber nicht sein Ergebnis.

Der nächste Schritt wird von konkreten Antworten abhängen

Die Angelegenheit bewegt sich nun in Richtung der Antwort auf die drei Forderungen von Nawaf Salam.

Der erste Hinweis wird die mögliche Präsentation eines Kalenders vonisraelischer rückzugEin solches Dokument würde dazu beitragen, festzustellen, ob die libanesische Forderung zu konkreten Fristen führt.

Der zweite betrifft Pilotgebiete. Ihre wirksame Ausweitung würde eine spürbare Änderung in der Anwendung des ausgehandelten Rahmens darstellen.

Die dritte wird im Süden direkt beobachtbar sein: die Entwicklung der von der Regierung angeprangerten israelischen Zerstörungsoperationen.

Das Treffen mit Michel Issa und Joseph Clearfield hat noch keine öffentliche Ankündigung zu diesen drei Punkten hervorgebracht. Sie hat jedoch die Kriterien klargestellt, die Nawaf Salam in den Mittelpunkt der militärischen Komponente stellen will.

Für Beirut wird die Fortsetzung des Prozesses daher nicht nur an der Anzahl der Treffen oder der Fortsetzung der Kontakte gemessen werden. Es wird von den vor Ort erreichten Veränderungen und ihrem Zeitpunkt abhängen.

Die nächste konkrete Entwicklung wird daher entscheidend sein: Entweder werden die Diskussionen zu Fristen und einer identifizierten Verlängerung des Mechanismus führen, oder die drei am Freitag gestellten Forderungen werden in der Phase der libanesischen Positionen verbleiben, die den amerikanischen Gesprächspartnern übermittelt werden.