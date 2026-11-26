Der Hisbollah-Abgeordnete bestreitet die von Joseph Aoun angeprangerte Einmischung. Er behauptet, Teheran wolle dem Libanon in möglichen Gesprächen mit Washington Priorität einräumen. Beirut hat kein solches Mandat angekündigt.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Ezzeddine bestritt am Mittwoch, den 25. November, jede iranische Einmischung in libanesische Angelegenheiten. Er schrieb auch Teherans Bereitschaft zu, den libanesischen Fall in den Vordergrund möglicher Gespräche mit Washington zu stellen. Diese Erklärung ist keine Ankündigung von Verhandlungen, noch erteilt sie dem Iran ein Mandat, im Namen von Beirut zu sprechen.

MP fordert Wiederaufbau nach 2006

Hassan Ezzeddine sprach in einer Hommage an den Lehrer Ghazi Ali Hammoud, der von der Hisbollah in den südlichen Vororten Beiruts organisiert wurde. Der Abgeordnete für Treue zum Widerstand hat eine ähnliche Haltung gegenüber Israel und dem Iran abgelehnt. Sie widersetzte sich der Besetzung eines Teils des libanesischen Territoriums und der Zerstörung, die Israel der iranischen Hilfe für den Libanon zugefügt hatte, insbesondere für den Wiederaufbau nach dem Krieg von 2006.

Der Herr Abgeordnete stellt diese Hilfe als Beweis für gegenseitigen Respekt dar. Er behauptete, der Iran habe « nie in die Souveränität des Libanon eingegriffen ». Es gab den iranischen Behörden auch die Absicht, den Libanon in zukünftigen Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zu einer Priorität zu machen. Sie enthielt keinen Zeitplan für Gespräche oder ein Dokument, das dem Libanon einen Platz auf seiner Tagesordnung einräumt.

In Baabda eine Unterscheidung zwischen dem Iran und den beteiligten Akteuren

Am 21. November bezeichnete Joseph Aoun in seiner Rede zur Unabhängigkeit nicht die iranische Bevölkerung oder verurteilte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er hatte bestimmte einflussreiche Elemente des iranischen Regimes herausgefordert, die er beschuldigte, im Libanon mit Waffen und Entscheidungsgewalt zu handeln, die dem Staat entgingen. Gleichzeitig äußerte der Präsident den Wunsch nach freundschaftlichen Beziehungen und gegenseitigem Respekt mit dem Iran.

Der Streit betrifft daher nicht nur die Art der erhaltenen Beihilfen. Sie konzentriert sich auf die Fähigkeit Beiruts, eine eigene Verteidigungspolitik zu entwickeln und das Land in Verhandlungen einzubeziehen. Der Ministerrat bekräftigte am 22. Oktober, dass die Entscheidung für Krieg oder Frieden Sache des Staates sei. Die von Ezzeddine geäußerte Position ändert nichts an dieser Entscheidung oder dem offiziellen Rahmen der libanesischen diplomatischen Bemühungen.

Illustration: ein Archivporträt von Joseph Aoun. © Archives Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews