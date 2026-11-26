Das Pariser Berufungsgericht bestätigte die Entlassung wegen der angeblichen Handlungen vom 7. August 2018 und wies die vom 13. August ab. Der Schauspieler bestreitet die Anschuldigung; Seine Verteidigung erwägt einen Appell.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Pariser Berufungsgericht bestätigte die Entlassung wegen der angeblichen Handlungen vom 7. August 2018 und wies die vom 13. August ab. Der Schauspieler bestreitet die Anschuldigung; Seine Verteidigung erwägt einen Appell.

Die Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts entschied am Donnerstag, 26. November, dass Gérard Depardieu wegen mutmaßlicher Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould am 7. August 2018 an das Departementsstrafgericht zurückgeschickt wird. Die Richter bestätigten nicht den gesamten Anklagebefehl: Sie wiesen die zweite Episode der Anklage vom 13. August 2018 ab. Zu diesem Zeitpunkt wurde kein Anhörungstermin bekannt gegeben.

Was das Gericht hielt

Der Befehl vom August 2025 betraf zwei Tatsachen, die Charlotte Arnould angeblich im Pariser Haus des Schauspielers erlitten hatte. Das Gericht behält nur die Entfernung für die erste. Die Entscheidung regelt nicht die Schuld von Gérard Depardieu, der in diesem Fall die Unschuldsvermutung genießt. Die Gründe für die Entlassung für die zweite Episode waren zum Zeitpunkt der ersten Reaktionen nicht veröffentlicht worden.

Die Schauspielerin reichte 2018 eine Beschwerde ein. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat die Voruntersuchungen im Juni 2019 abgeschlossen. Sie reichte dann eine neue Beschwerde ein, die zur Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung führte. Gérard Depardieu wurde im Dezember 2020 angeklagt und dann im Jahr 2025 seine Entlassung angefochten. Die Untersuchungskammer prüfte die Beschwerde am 17. September 2026.

Verteidigung erwägt Berufung

Gérard Depardieu bestreitet den Vorwurf und behauptet, die Beziehungen seien vereinbart worden. Sein Anwalt, David-Olivier Kaminski, wies darauf hin, dass die Verteidigung die Möglichkeit einer Kassationsbeschwerde in Betracht ziehen würde, nachdem sie das Urteil erhalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt verwies er auf die Möglichkeit einer Beschwerde, ohne ihre Einreichung bekannt zu geben.

Carine Durrieu Diebolt, eine Anwältin für Charlotte Arnould, sagte, ihr Mandant sei erleichtert, dass trotz der Entlassung der zweiten Episode ein Prozess stattfinden könne. Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem derGrüne Fensterläden, die sexuelle übergriffe betraf, die 2021 während eines films begangen wurden und bei denen der schauspieler im november darauf verzichtete, seine verurteilung in erster instanz anzufechten.

Cover: Gérard Depardieu beim Cannes Film Festival 2015, Fotoarchiv.Georges Biard / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0, Framing und Titration Libnanews unter der gleichen Lizenz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews