Das irakische Parlament beauftragte eine Kommission, den tödlichen Brand im Kraftwerk Al-Hartha nördlich von Basra zu untersuchen. Eine Delegation wird am Sonntag gemeldet. Der Premierminister ordnete eine dringende Untersuchung an. Die Gesundheits- und Sicherheitsbehörden haben separate Überprüfungen veröffentlicht, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt eine gemeinsame Zählung gibt.

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Das irakische Parlament beauftragte einen Ausschuss, das Feuer zu untersuchen, bei dem am Samstag, dem 21. November, Menschen im Kraftwerk Al-Hartha nördlich von Basra ums Leben kamen. Irakische Medien berichteten über die Ankunft ihrer Mitglieder am Sonntagmorgen. Der Premierminister ordnete eine dringende Untersuchung an. Gesundheit und Sicherheitsbehörden haben verschiedene Bewertungen veröffentlicht.

Eine Inspektion zur Prüfung von Sicherheitsmaßnahmen

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung hat der Ausschuss für Elektrizität und Energie des Parlaments den Brand einer Gaspipeline aus dem Kraftwerk ausgelöst. Auf Anweisung des Kammerpräsidenten Haibat Al-Halbousi sollte am Sonntag, dem 22. November, eine Unterkommission die Räumlichkeiten besuchen, um die Umstände des Vorfalls zu überprüfen, festzustellen, wo die Sicherheitsmaßnahmen hätten fehlen können, und die vor Ort getroffenen Vorkehrungen zu bewerten.

Zwei irakische Medien kündigten am Sonntagmorgen die Ankunft einer Parlamentsdelegation in Al-Hartha an. Dies war die erste gemeldete Verschiebung seit der Ankündigung der Untersuchung, aber keine institutionelle Überprüfung der Inspektion war zum Zeitpunkt des Schreibens noch öffentlich. Die Kommission hatte auch angekündigt, die Familien der Opfer und der Verletzten zu treffen, um ihre Bedürfnisse herauszufinden.

Premierminister Ali Faleh Al-Zaidi forderte am Samstag eine dringende Untersuchung der Ursachen des Brandes und der möglichen Verantwortlichkeiten, so eine Erklärung seines Pressebüros im Irak. Energieminister Ali Saadi Wahib hat seine Rettungsdienste versammelt, um die Schäden, ihre Auswirkungen auf den Betrieb und die zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen zu untersuchen.

Der Direktor der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft im Südirak, Qaïs al-Ahmad, erklärte am Samstag, dass das Kraftwerk nicht beschädigt worden sei und dass der Vorfall die Stromversorgungsstunden nicht verkürzt habe. Diese Erklärung bezieht sich nicht auf Schäden in der Nachbarschaft, wo sich das Feuer ausbreitete, bevor der Zivilschutz eingriff.





Zwei vorläufige Bilanzen, keine Konsolidierung veröffentlicht

Die Sicherheitskommunikationszelle meldete am Samstag vier Todesfälle und 35 Verletzungen, einschließlich Rauchverbrennungen und Inhalationen. Sie legte diese Einschätzung als vorläufig vor. Eine weitere Zählung wurde von den Gesundheitsdiensten von Bassora zur Verfügung gestellt: insgesamt 46 registrierte Fälle, darunter zwei Todesfälle. Von den 44 Verletzungen, die in dieser medizinischen Zählung aufgezeichnet wurden, hatten 25 das Krankenhaus nach der Behandlung verlassen und 19 blieben in Pflege.

Keine Veröffentlichung der Behörden erlaubte es am Sonntagmorgen, die beiden Zahlen in Einklang zu bringen oder festzustellen, ob sie auf demselben Umfang beruhten. Die Zahl von 46 Fällen umfasst Todesfälle; Sie bezeichnet nicht 46 Verletzte. Die beiden Bilanzen dürfen nicht addiert werden.

Sowohl das Parlament als auch das Ministerium legen das Feuer auf die Gasversorgung des Kraftwerks. Dies reicht nicht aus, um festzustellen, was das Feuer ausgelöst hat. In den angekündigten Untersuchungen müssen weiterhin die Umstände, der Stand der Sicherheitsvorkehrungen und etwaige Zuständigkeiten angegeben werden.

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