Die Rettung setzt ihre Suche am Sonntag in Cikande, im Westen von Java Island, nach dem Brand einer Süßwarenfabrik fort. Mindestens drei Todesfälle wurden von Rettungskräften gemeldet. Die Polizei meldete dann die Evakuierung von sechs Totensäcken, ohne die Anzahl der Opfer zu bestätigen, die sie enthielten.

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In Cikande, im Westen der Insel Java, suchen Rettungskräfte nach dem Brand einer Süßwarenfabrik am Sonntag, dem 22. November, Arbeiter. Die indonesische Such- und Rettungsagentur meldete mindestens drei Todesfälle. Die Polizei meldete dann die Evakuierung von sechs Totensäcken, deren Inhalt noch identifiziert werden muss.

Brand in der Cikande Fabrik

Das Feuer in der Cikande-Fabrik wurde am Samstagnachmittag im Industriegebiet Pancatama in Leuwilimus, Bezirk Serang, ausgerufen. Die Website gehört dem Hersteller von PT Fonusa Agung Mulia Süßwaren. Die Polizei fand den Beginn der Katastrophe gegen 16:30 Uhr Ortszeit und wies darauf hin, dass das Feuer Büros und ein Lagerhaus betroffen hatte. Die Fabrik befindet sich in der Provinz Banten, westlich von Jakarta, nicht in der Hauptstadt.

Fünfzehn Feuerwehrleute nahmen an der Intervention teil, abhängig von der Provinz. Gouverneur Andra Soni erklärte, dass der teilweise Einsturz des Gebäudes und der Mangel an Licht die Teams daran gehindert hätten, bestimmte Bereiche während der Nacht zu erreichen. Tanklastwagen lieferten Wasser zur Unterstützung der Feuerwehrleute. Die Polizei stellte 28 Krankenwagen in Alarmbereitschaft und richtete vor Ort eine Notfallstation ein.

Menschliches Gleichgewicht noch vorläufig

Am Sonntagmorgen meldete der Regionale Such- und Rettungsdienst drei Todesfälle, 36 gesucht und 15 lebend gefunden, von denen vier verletzt wurden. Später gab die Provinzpolizei bekannt, dass die Teams sechs Todessäcke evakuiert hätten. Sie wies ihre Prüfung ihrem Identifikationsteam zu. Die Anzahl der Beutel allein erlaubt es nicht, die Anzahl der Todesfälle zu bestimmen. Es wird nicht zur ersten Erleichterungsprüfung hinzugefügt.

Auch die Zählung der Beschäftigten wurde nicht abgeschlossen. Der Polizeikommandoposten hatte 54 Zeitarbeiter, von denen 11 nach Hause zurückkehrten und einer medizinisch unterstützt wurde. Die Behörden prüften die Situation der verbleibenden 42. Diese administrative Liste gibt nicht an, wie viel noch im Gebäude war und stimmt nicht mit der Zählung der von den Rettern gesuchten Menschen überein.

Der Ursprung des Feuers bleibt unbekannt

Die Polizei sagte, sie kontrollierten das Hauptfeuer am Sonntag um 6:30 Uhr Ortszeit. Der Rettungsdienst berichtete jedoch, dass mehrere Häuser noch Feuerwehrleute benötigten, um einzugreifen. Die Teams forschen weiterhin in zugänglichen Bereichen. Nach Angaben der Behörden müssen sie bis zur Kühlung und Sicherung der anderen Teile des Komplexes warten, bevor sie eintreten.

Die Polizei von Banten kündigte die Entsendung eines Teams aus ihrem wissenschaftlichen Labor an, um den Ursprung des Feuers zu bestimmen. Sie hat zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gründe vorgebracht. Eine Prüfung der Räumlichkeiten ist nur möglich, wenn der Zugang als sicher angesehen wird.

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