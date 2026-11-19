Am 19. November 1980 genehmigte der Zweite Ausschuss der Generalversammlung ohne Abstimmung ein Projekt zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Libanon. Dreißig Staaten sponsern ihn. Der Beschluss bereitet die Resolution 35/85 vor, die am 5. Dezember angenommen wurde. Die Archive beschreiben libanesische Programme, die Rolle internationaler Agenturen und die Priorität, die dem Süden eingeräumt wird. Sie unterscheiden auch zwischen zugesagter und tatsächlicher Hilfe. Diese diplomatische Phase schafft keinen neuen Finanzrahmen für die Vereinten Nationen, sondern fordert die Fortsetzung und Überwachung ihrer Hilfe.

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Am 19. November 1980 genehmigte der Zweite Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen ohne Abstimmung ein Projekt zum Wiederaufbau und zur Entwicklung des Libanon. Dreißig Staaten sponsern ihn. Diese Phase bereitet die Resolution 35/85 vor, die am 5. Dezember angenommen wurde. Der Text fordert eine Ausweitung der internationalen Hilfe auf libanesische Pläne, ohne einen neuen UN-Finanzrahmen anzukündigen.

Am 19. November 1980 ein Beschluss im Ausschuss

Der Datensatz ist im Dokument A/C.2/35/L.57 enthalten. Der Vertreter des Sudan stellte ihn am 12. November auf der 42. Sitzung des Zweiten Ausschusses vor. Er befasst sich mit wirtschaftlichen und finanziellen Fragen. Eine Woche später, auf ihrer 44. Sitzung, billigte sie den Entwurf ohne Abstimmung. Der Vertreter des Libanon gab nach dieser Entscheidung eine Erklärung ab.

In dem der Generalversammlung übermittelten Bericht wird diese Abfolge von Akten festgehalten. Es zeichnete die Vorlage des Entwurfs, seine Annahme im Ausschuss und seine Empfehlung im Plenum aus. Daher entspricht der 19. November nicht der endgültigen Annahme der Entschließung. Die Sitzung fand am 5. Dezember 1980 auf der 84. Generalversammlung statt, ebenfalls ohne Abstimmung.

Diese Klarstellung vermeidet es, dem Jahrestag eine Entscheidung zuzuweisen, die 16 Tage später getroffen wurde. Es ermöglicht uns auch, die Natur des Textes zu verstehen: eine Empfehlung, die sich aus der wirtschaftlichen Prüfung der libanesischen Akte ergibt, keine Resolution des Sicherheitsrates zu einer Militäroperation.

Dreißig Länder hinter dem Projekt

Die ersten Sponsoren sind arabische, afrikanische, asiatische und westliche Staaten. Dazu gehören Sudan, Ägypten, Syrien, Jordanien, Kuwait, Katar, Marokko und Jemen, aber auch die Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien und Norwegen. Bangladesch, Pakistan, die Philippinen, Ecuador und Uruguay nahmen ebenfalls an dem ersten Sponsoring teil.

Weitere Delegationen schlossen sich ihnen an, darunter Zypern, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen, Japan, Mauretanien, Senegal, Tschad und Tunesien. Die endgültige Anzahl von dreißig Sponsoren misst die formale Unterstützung für das Projekt. Sie stellt keine Erklärung der finanziellen Beiträge dar und bedeutet nicht, dass jedes dieser Länder Hilfe geleistet hat.

Die Annahme ohne Abstimmung spiegelt das Fehlen einer Abstimmung über diesen Text wider. Es enthält keine Tabelle mit Einzelabstimmungen. Das Archiv erlaubt daher nicht, dieses Verfahren in ein numerisches Ergebnis umzuwandeln, mit einer Anzahl von positiven Stimmen, die allen Mitgliedern der Organisation zugeschrieben werden.

Hilfe für libanesische Pläne, kein neuer Fonds

Der Entwurf fordert den Generalsekretär auf, die im System der Vereinten Nationen verfügbare Hilfe fortzusetzen. Ziel ist es, die libanesische Regierung bei der Vorbereitung und Umsetzung ihrer Wiederaufbau- und Entwicklungspläne zu unterstützen. Die Sonderorganisationen und andere Einrichtungen der Vereinten Nationen sind eingeladen, ihre Bemühungen zu intensivieren.

Der Text erkennt auch die Arbeit des Koordinators für Wiederaufbauhilfe an. Sie nimmt die bereits von mehreren Ländern gewährte oder angekündigte Hilfe zur Kenntnis. Diese Formulierung behält eine wesentliche Unterscheidung bei: Eine Zusicherung der Finanzierung ist keine Auszahlung. Die Entschließung sieht keinen Status von Zahlungen nach Ländern vor.

Seine sechs Bestimmungen schaffen keinen neuen verschlüsselten Umschlag. Sie organisieren fortgesetzte internationale Unterstützung und Follow-up. Der Generalsekretär soll auf der nächsten Tagung der Generalversammlung über die erzielten Fortschritte berichten. Der Mechanismus basiert somit auf libanesischen Plänen, der Außenhilfe und der anschließenden Berichterstattung über ihre Umsetzung.

Der Süden im Zentrum des Wiederaufbauprogramms

Das in diesem Jahr geprüfte Wirtschaftsdossier umfasste ein Programm des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau. Der arabische Gipfel in Tunis, der im November 1979 stattfand, hatte einen Beitrag von 2 Milliarden Dollar über fünf Jahre geleistet. Die Hälfte kam dem Südlibanon zugute. Dies ist die arabische Verpflichtung, auf die sich die Dokumente von 1980 beziehen, nicht eine von den Vereinten Nationen am 19. November beschlossene Aneignung.

Angesichts der begrenzten Ressourcen hatte die Regierung ein verkürztes Programm von 298,5 Millionen Dollar für Ausgaben über 12 Monate ausgewählt, von denen die Hälfte für den Süden bestimmt war. Bei der Auswahl der Projekte wurden die wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten, die Sicherheitsbedingungen und die Fähigkeit des Staates zu ihrer Umsetzung berücksichtigt.

Eine Vereinbarung, die am 14. Oktober 1980 zwischen UNICEF und dem Entwicklungs- und Wiederaufbaurat unterzeichnet wurde, sah Unterstützung bei der Festlegung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten in den Jahren 1980-1981 vor. Dazu gehörten die Wasserversorgung und die Reparatur oder der Bau von Schulen und Krankenhäusern im Süden. Diese Operationen geben der im diplomatischen Text genannten Hilfe einen konkreten Inhalt.

Wiederaufbau der politischen Lösung unverzüglich

Der November-Ansatz erweitert vergangene Entscheidungen. Die Resolution 35/85 erinnert an die Texte der Generalversammlung vom Dezember 1978 und Dezember 1979 sowie an die Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates vom 29. April 1980.

Letzterer brachte eine klare Position zum Ausdruck: Wiederaufbau und Entwicklung sollten nicht auf eine politische Lösung und die vollständige Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung warten. Staaten glaubten, dass eine solche Arbeit selbst Frieden und Versöhnung fördern könnte. Es ging nicht darum, die Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen zu erklären, sondern darum, trotz ihrer Verschlechterung wirtschaftliche Anstrengungen aufrechtzuerhalten.

Der 19. November 1980 markiert eine Etappe in dieser Kontinuität. Die Kommission empfiehlt, die libanesischen Programme weiterhin zu unterstützen; die Generalversammlung hat dies am 5. Dezember ratifiziert. Die nächste im Text vorgesehene Sitzung ist der Bericht des Generalsekretärs der sechsunddreißigsten Tagung, der für die Berichterstattung über die tatsächlichen Fortschritte zuständig ist.

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