Gemetzel in Nabatiyah: Israel tötet 11 Zivilisten, darunter Kinder

- Advertisement -

17

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Elf Tote, darunter Kinder und Frauen, und 19 Verwundete: Nabatiyah Caza lebte am Samstag, den 15. August 2026 einen weiteren blutigen Tag unter israelischen Streiks. In Ansar wurde ein Haus getroffen und sieben Menschen getötet, darunter drei Kinder und zwei Frauen. Eine Mutter und mehrere ihrer Kinder sind unter den Opfern, die vor Ort gemeldet wurden. Einige Stunden später starben vier weitere Menschen in Deir al-Zahrani. Dieses Gemetzel in Nabatiyah verursacht auch ein tiefes politisches Unwohlsein im Libanon: Israel setzt seine Bombardierungen in dem Moment fort, in dem Beirut bereit ist, unter amerikanischer Vermittlung ein Abkommen auszuhandeln, das zum israelischen Rückzug und zur Stabilisierung des Südens führen soll.

In Ansar, ein Haus getroffen und eine Familie dezimiert

Der tödlichste Schlag des Tages traf Ansar im Distrikt Nabatiyah. Die israelische Luftfahrt bombardierte ein Haus, verursachte einen Zusammenbruch und mobilisierte Rettungsteams, um nach Opfern unter den Trümmern zu suchen.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete sieben Todesfälle. Dazu gehören drei Kinder und zwei Frauen, was die starke Präsenz von Zivilisten unter den Getöteten festlegt und die Art des Ziels sofort in den Mittelpunkt der Befragung stellt.

Berichte von Ansar deuten darauf hin, dass eine Mutter und mehrere ihrer Kinder bei dem Bombenanschlag ums Leben kamen. Der Streik betraf das gleiche Haus der Familie, weit entfernt von dem Bild einer Operation, die auf ein isoliertes militärisches Ziel beschränkt ist.

Die vollständigen Identitäten aller sieben Opfer wurden jedoch noch nicht am Samstagabend in offiziellen Dokumenten veröffentlicht, die eine unabhängige Überprüfung ermöglichen. Unter diesen Umständen sollten Namen, die in sozialen Netzwerken oder in lokalen Publikationen zirkulieren, immer noch mit Vorsicht betrachtet werden.

Dies reicht bereits aus, um die Schwere der Bilanz zu messen. Drei Kinder und zwei Frauen wurden bei einem Hausstreik getötet, während Israel behauptet, die « militärische Infrastruktur » der Hisbollah in der Region ins Visier genommen zu haben.

Dieser Widerspruch provozierte sofort die Wut der libanesischen Beamten. Premierminister Nawaf Salam stellte die israelische Darstellung des Angriffs direkt in Frage und stellte die Opfer in den Mittelpunkt seiner Reaktion.

« Die sieben Opfer sind keine militärische Infrastruktur »

Nawaf Salam betonte, dass die sieben in Ansar getöteten Menschen keine « militärische Infrastruktur » darstellten. Der Regierungschef bestand auch auf der Anwesenheit von Kindern und Frauen unter den Toten, um die Rechtfertigung Israels in Frage zu stellen.

Seine Reaktion geht über die übliche Verurteilung eines israelischen Streiks hinaus. Es wirft eine Frage auf, die für die libanesische Regierung zentral geworden ist: Kann Israel weiterhin allein entscheiden, was ein militärisches Ziel auf libanesischem Territorium ist, obwohl Beirut behauptet, die Sicherheitskontrolle über das Land allmählich wiederzuerlangen?

Der Premierminister verteidigte eine klare Position. Wenn illegale militärische Infrastruktur im Libanon existiert, liegt ihre Behandlung in der Verantwortung des libanesischen Staates und seiner Institutionen, nicht in der Verantwortung von einseitig im Libanon durchgeführten israelischen Operationen.

Diese Position ermöglicht es Nawaf Salam, zwei oft verwirrte Dateien zu unterscheiden. Die Regierung kann das Waffenmonopol des Staates verteidigen und daran arbeiten, das Problem des Arsenals der Hisbollah zu lösen, ohne zu akzeptieren, dass Israel den Libanon frei bombardiert.

Das Gemetzel von Ansar macht dieses Gleichgewicht jedoch viel schwieriger. Für einen Teil der libanesischen Meinung wird die Frage konkret: Wenn der Libanon verhandelt, Sicherheitsverpflichtungen akzeptiert und die Entwaffnung der Hisbollah diskutiert, warum bleiben die Zivilisten im Süden israelischen Streiks ausgesetzt?

Deir al-Zahrani trifft seinerseits

Die Bilanz erhöhte sich wenige Stunden nach Ansar. Ein neuer israelischer Angriff traf Deir al-Zahrani, ebenfalls im Distrikt Nabatiyah, was zu erheblichen Hilfsaktionen führte.

Das libanesische Gesundheitsministerium kündigte schließlich vier Tote und 17 Verletzte bei dem Streik an. Unter den Verletzten sind elf Frauen und ein Kind, was wiederum die direkten Auswirkungen der Operation auf die Bevölkerung bestätigt.

Mit den sieben Toten von Ansar erreichten die Ergebnisse dieser beiden Angriffe 11 Tote und 19 Verwundete. Dies ist einer der tödlichsten Tage im Süden seit der Pause, die im Juni in Kraft trat.

Die Streiks waren nicht auf Ansar und Deir al-Zahrani beschränkt. Die israelische Armee führte auch Operationen in mehreren Gebieten um Nabatiyah durch, einschließlich in Richtung der Höhen von Ali al-Taher.

Diese Zunahme der Angriffe hat die Angst in einem Gebiet wiederbelebt, das bereits stark von den Bombenanschlägen der vergangenen Monate betroffen ist. Juni hatte die Intensität der Kämpfe reduziert, aber es hatte dem Süden nie volle Sicherheit gegeben.

Israel beruft sich auf Hisbollah, ziviler Rekord bleibt

Die israelische Armee behauptet, die Infrastruktur der Hisbollah in den Sektoren Ansar und Ali al-Taher angegriffen zu haben. Sie stellt die Streiks als Reaktion auf eine Aktion gegen ihre Soldaten dar und behauptet, dass sie weiterhin gegen jede Bedrohung ihrer Streitkräfte oder der israelischen Bevölkerung intervenieren wird.

Diese Version löscht den Felddatensatz nicht. In Ansar waren drei Kinder und zwei Frauen unter den sieben Menschen, die in den bombardierten Häusern getötet wurden, während in Deir al-Zahrani elf Frauen und ein Kind verletzt wurden.

Am Samstagabend gibt es keine unabhängigen Informationen, die belegen, dass die in Ansar getöteten Kinder eine militärische Rolle gespielt haben. Die mögliche Präsenz der Hisbollah-Infrastruktur in dem Sektor allein macht es nicht möglich, den Status jeder getöteten Person zu bestimmen.

Genau auf dieser Unterscheidung bestehen die libanesischen Behörden. Sie lehnen ab, dass die israelische Behauptung, dass ein Gebiet die Infrastruktur der Hisbollah beheimatet, automatisch alle Anwesenden in militärische Ziele verwandelt.

Unbehagen in Verhandlungen wird unmöglich zu ignorieren

Das Massaker von Nabatiyeh hat aufgrund seines Zeitpunkts eine besondere politische Dimension. Seit Juni nimmt der Libanon an einem diplomatischen Prozess teil, der von Washington unterstützt wird, um eine dauerhaftere Einigung mit Israel aufzubauen.

Am 26. Juni wurde eine Rahmenvereinbarung bekannt gegeben. Insbesondere muss sie den Weg für einen israelischen Rückzug aus dem libanesischen Territorium, eine Ausweitung der staatlichen Autorität im Süden und die Regelung der Frage der Hisbollah-Waffen ebnen.

Die libanesische Regierung hat daher zugestimmt, in eine äußerst sensible Verhandlung einzutreten. Diese Entscheidung unterliegt interner Kritik, insbesondere weil die Entwaffnung der Hisbollah die politischen und sicherheitspolitischen Gleichgewichte des Landes direkt beeinflusst.

Im Gegenzug erwartet Beirut greifbare Ergebnisse. Die Reduzierung der israelischen Streiks, der Abzug der israelischen Streitkräfte und die Rückkehr dauerhafter Sicherheit in den Süden sind wesentliche Voraussetzungen, um diesem Ansatz politische Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Aber die Streiks vom 15. August haben den gegenteiligen Effekt. Sie vermitteln das Bild eines Libanon, der zu schweren Verpflichtungen aufgerufen wird, während Israel die Möglichkeit behält, sein Territorium zu schlagen und zivile Opfer zu verursachen.

Joseph Aoun sieht es als Botschaft an den diplomatischen Prozess

Präsident Joseph Aoun trennte die Bombenanschläge nicht von den Verhandlungen. Seine Reaktion konzentrierte sich genau auf das politische Signal der israelischen Streiks, als die Vereinigten Staaten versuchten, die Diskussionen voranzutreiben.

Die israelische Eskalation, insbesondere in der Region Nabatiyah, sei eine « klare Botschaft » für den Verhandlungsprozess. Er stellte Washington auch vor seine Verantwortung, indem er sich auf die amerikanischen Bemühungen bezog, das Abkommen zwischen den beiden Parteien durchzusetzen.

Diese Aussage zeigt das Unwohlsein, das in den libanesischen Institutionen zunimmt. Die Regierung hat den diplomatischen Weg gewählt, aber diese Strategie wird schwer zu verteidigen, wenn die israelische Bombardierung weiterhin im Libanon tötet.

Joseph Aoun hat sich seit seiner Machtübernahme für das staatliche Monopol der Streitkräfte eingesetzt. Dieser Ansatz erfordert jedoch, dass der Staat in der Lage ist, Sicherheit zu bieten, die die Hisbollah ihre Waffen genau dadurch rechtfertigt, dass sie garantieren muss.

Jeder israelische Angriff auf libanesisches Territorium erschwert daher diese Gleichung. Wenn diese Streiks Kinder und Frauen töten, geht ihre politische Wirkung über die Bombenszene hinaus.

Was gewinnt der Libanon durch den Handel?

Das ist die peinliche Frage, vor der Beirut jetzt steht. Der Libanon diskutiert Maßnahmen, die sich direkt auf seine interne Militärarchitektur auswirken, während das unmittelbare Ergebnis der Verhandlungen – eine Verringerung der israelischen Bedrohung – vor Ort nach wie vor schwer zu erkennen ist.

Dieser Widerspruch schürt eine Vertrauenskrise. Es erlaubt den Gegnern des Prozesses zu fragen, warum der Libanon weiterhin seine eigenen Verpflichtungen erfüllen sollte, wenn Israel seine Militäroperationen nicht gleichzeitig reduziert.

Das Problem ist besonders heikel für Nawaf Salam und Joseph Aoun. Beide verteidigen die Stärkung des Staates und weigern sich, der Hisbollah auf unbestimmte Zeit zu erlauben, eine autonome Fähigkeit zu behalten, Krieg und Frieden zu entscheiden.

Aber diese Position basiert auf einem impliziten Versprechen: Ein gestärkter Staat muss in der Lage sein, die Libanesen besser zu schützen. Die Bombardierungen von Ansar und Deir al-Zahrani schwächen diese Demonstration, da sie politisch wichtig wird.

Die Regierung steht daher unter doppeltem Druck. Sie muss in der Frage der Waffen vorankommen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass der Libanon unter Bomben abrüstet, und sie muss die Verhandlungen fortsetzen, ohne zu suggerieren, dass sie Israel eine kostenlose Militäraktion ohne Entschädigung anbieten.

Streiks geben Hisbollah ein Argument

Für die Hisbollah liefert der Tag des 15. August ein direkt ausnutzbares Argument. Die Bewegung lehnt ihre Abrüstung unter den gegenwärtigen Bedingungen ab und bekräftigt, dass das Fortbestehen der israelischen Bedrohung die Aufrechterhaltung ihres Arsenals rechtfertigt.

Nabatiyahs Streiks ermöglichten es der Partei, die Regierung mit diesem Widerspruch zu konfrontieren. Wenn Israel immer noch Häuser schlagen, Kinder töten und Razzien nördlich des Litani-Flusses durchführen kann, kann die Hisbollah fragen, was den Schutz des Libanon nach seiner Entwaffnung garantieren würde.

Die Bewegung verurteilte die Angriffe und versprach eine « angemessene » Antwort. Eine solche Reaktion würde jedoch ein weiteres Risiko darstellen: eine neue militärische Spirale, in der ein Angriff zu israelischen Repressalien und einer neuen Reaktion führen würde.

Genau diese Mechanik musste der diplomatische Prozess unterbrechen. Die Streiks vom 15. August zeigen, wie weit dieses Ziel trotz der seit mehreren Wochen laufenden Verhandlungen bleibt.

Washington konfrontiert mit geschwächter Glaubwürdigkeit

Die Vereinigten Staaten sind zentral in dieser Krise. Washington hat das Rahmenabkommen unterstützt und ist der Hauptvermittler zwischen zwei Ländern, die keine normalen diplomatischen Beziehungen unterhalten.

Die amerikanische Glaubwürdigkeit hängt daher zum Teil von ihrer Fähigkeit ab, auf beiden Seiten Verpflichtungen einzugehen. Während der Schwerpunkt des Drucks auf dem Libanon und der Entwaffnung der Hisbollah liegt, während Israel seine Streiks fortsetzt, wird das Gleichgewicht des Mechanismus in Beirut politisch schwierig zu verteidigen.

Joseph Aouns Aussagen können in diesem Zusammenhang verstanden werden. Indem er darauf hinweist, dass die Streiks eine Botschaft an den Verhandlungsprozess und die Bemühungen der USA senden, stellt der libanesische Präsident Washington indirekt in Frage.

Es geht nicht mehr nur darum, Beirut davon zu überzeugen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die libanesischen Behörden erwarten nun, dass die Vereinigten Staaten ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, auch von Israel eine wirksame Einschränkung ihrer Operationen zu erhalten.

Ohne diese Gegenseitigkeit kann der Prozess im Libanon nicht als ausgewogene Verhandlung wahrgenommen werden, sondern als eine Abfolge von Forderungen, die an eine einzelne Partei gerichtet sind. Der Tod von Ansar macht es noch schwieriger, diese Wahrnehmung zu bekämpfen.

Abrüstung unter Bomben, eine politische rote Linie

Die Waffenakte der Hisbollah wird noch explosiver. Es ist nicht mehr nur eine institutionelle Debatte über das staatliche Gewaltmonopol, sondern eine Frage, die direkt mit der unmittelbaren Sicherheit der Menschen im Süden verbunden ist.

Für Abrüstungsunterstützer setzt das Hisbollah-Arsenal den Libanon Kriegen aus, über die der Staat nicht entscheidet. Für seine Gegner zeigen israelische Streiks im Gegenteil, dass der Verzicht auf dieses Arsenal ohne solide Garantien das Land verwundbar machen würde.

Die Bombenanschläge vom 15. August verstärken mechanisch das zweite Argument. Sie erschweren daher die politische Arbeit der Regierung zu einer Zeit, in der sie versucht, die erste nach vorne zu bringen.

Das Paradoxon ist besonders schwer für den libanesischen Staat. Je mehr Israel den Libanon während der Verhandlungen angreift, desto politischer schwächt es diejenigen in Beirut, die die Stärkung des Staates auf Kosten autonomer militärischer Strukturen verteidigen.

Dieses Ergebnis übersteigt bei weitem das Machtverhältnis zwischen Israel und der Hisbollah. Es wirkt sich direkt auf die Fähigkeit der libanesischen Institutionen aus, ihre eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass eine Verhandlungslösung mehr Sicherheit bringen kann als die Logik der Konfrontation.

Nabatiyah hatte bereits einen hohen Preis bezahlt

Die Nabatiyeh caza nähert sich dieser neuen Eskalation nicht als ein zuvor verschontes Territorium. Seit Beginn der neuen Phase des Konflikts im März 2026 hat die Region zahlreiche Streiks, Zerstörung von Häusern und Verluste unter Zivilisten und staatlichen Institutionen erlitten.

Am 10. April hatte ein israelischer Schlag gegen die Nabatiyeh Serail zu einem schweren Schlag geführt. Mitglieder der libanesischen Sicherheitsdienste waren unter den Toten und gaben dem Angriff bereits einen Spielraum jenseits der direkten Konfrontation mit der Hisbollah.

Im Laufe der Monate betrafen die Streiks auch Wohngebiete und die zivile Infrastruktur im Süden. Ganze Familien wurden bei einigen dokumentierten Angriffen getötet, während Kinder wiederholt unter den Opfern waren.

Diese Anhäufung erklärt, warum sich der im Libanon verwendete Begriff « Gemetzel » nicht nur auf die Zahl der Todesfälle am 15. August bezieht. Es spiegelt auch das Gefühl eines Volkes wider, das die gleichen Gemeinschaften trotz Waffenstillstand, Vermittlungen und diplomatischen Ankündigungen immer wieder getroffen sieht.

Elf Tote und ein noch fragilerer Waffenstillstand

Der 15. August ist die tödlichste Episode seit dem 20. Juni. Sie hatte die Zusammenstöße erheblich reduziert, ohne die israelischen Militäroperationen oder Zwischenfälle mit der Hisbollah vollständig einzustellen.

Die Spannungen hatten bereits Anfang August nach dem Tod zweier israelischer Soldaten bei einer Explosion im Südlibanon zugenommen. Die Hisbollah hatte die Verantwortung für diesen Vorfall nicht übernommen, aber Israel fuhr fort, Drohungen gegen seine Streitkräfte aufzurufen, um seine Operationen zu rechtfertigen.

Die Streiks am Samstag lassen nun Befürchtungen vor einer größeren Pause aufkommen. Wenn die Hisbollah ihre Drohung der Reaktion ausführt, könnte Israel neue Operationen starten und beide Parteien zu einer Reihe von Repressalien führen.

Beirut versucht genau, dieses Szenario zu vermeiden. Aber sein Handlungsspielraum wird verringert, wenn Verhandlungen, die den Krieg vertreiben sollen, mit solchen tödlichen Streiks koexistieren.

In Ansar stellen die Opfer Zivilisten wieder ins Zentrum

Neben diplomatischen Berechnungen bleibt die Bilanz von Ansar die zentrale Tatsache dieses Tages. Ein Haus wurde getroffen und sieben Menschen getötet, darunter drei Kinder und zwei Frauen.

Ihr Tod wirft eine Frage auf, auf die die einzige Aussage über die Präsenz der Hisbollah-Infrastruktur keine Antwort gibt. Die israelischen Behörden müssen noch erklären, wie eine Operation, die als Militär dargestellt wurde, zu einer solchen Überprüfung in einem Familienheim führte.

Dieses Problem ist umso ernster, als die libanesische Regierung jetzt behauptet, sie wolle sich mit der militärischen Infrastruktur befassen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Indem Israel weiterhin einseitig libanesisches Territorium angreift, schwächt es genau den Staat, zu dem die internationale Gemeinschaft gleichzeitig die Ausweitung ihrer Autorität aufruft.

Das Massaker von Nabatiyah zeigt somit die Fragilität der Strategie, die derzeit in Beirut verteidigt wird. Der Libanon ist aufgerufen, das Waffenmonopol des Staates zu konsolidieren, während der Libanon immer noch darum kämpft, eine ausländische Macht daran zu hindern, sein Territorium zu treffen.

Am Samstagabend arbeiteten die Hilfsteams nach den Bombenanschlägen weiter, während die Familien der Opfer zu trauern begannen. Die Ergebnisse waren nun 11 Tote und 19 Verwundete in Ansar und Deir al-Zahrani, und die nächste Frage betraf bereits die Reaktion