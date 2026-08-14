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Die Jungfrau Maria und der Libanon, von Maghdouché bis Harissa

Das einzige Gebiet außerhalb des Heiligen Landes, das nach den Evangelien von Christus betreten wurde. Von der Attent-Höhle in Maghdouché bis zum 1904 geborenen Harissa-Heiligtum, einem 15. August-Feiertag für den gesamten Libanon.

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