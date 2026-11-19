Libanesische Beamte werden zum Streik aufgerufen. Washington Sanktionen sechs Hisbollah-bezogene Ziele nach dem Finanzministerium. Riad kündigt materielle Schäden an. Shenzhen wartet auf das trilaterale Treffen. Warschau unterscheidet die Prävention vom angeblichen Szenario. Anthropic setzt seinen Preis fest. In Jaramana wurden laut syrischen Behörden am Mittwoch zwei Agenten getötet.

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Donnerstag, 19. November 2026, 8 Uhr Ausgabe in Beirut.Libanesische Beamte werden zum Streik aufgerufen, basierend auf Lohnforderungen und Transportkosten. Washington bestraft sechs Personen und Organisationen für ihre angebliche Unterstützung der Hisbollah. In der Region kündigte die von Riad geführte Koalition Schäden nach einer Raketenbedrohung an. Der Vormittag ist auch vom Gipfel in Shenzhen und den Vorbereitungen für die Einführung in die Anthropische Börse geprägt.

Verwaltungen: Aufruf zum Streik, keine Aufzeichnung von Schließungen

Die Association of Public Administration Employees kündigte eine Bewegung für Donnerstag, 19. November, gefolgt von einem Aufruf zur Schließung der öffentlichen Verwaltung am Freitag, 20. November. Sein Präsident, Raëd Hamade, hatte diesen Kalender am 16. November detailliert beschrieben. In einer Pressemitteilung am Mittwoch bestätigte der Verband den Aufruf zum Generalstreik am Freitag.

Die Ansprüche beziehen sich auf eine Gehaltsrevalorisierung, ein neues Netz und Reisekosten. Der Verband fordert auch die Einbeziehung von Zuschlägen und Leistungen in den Grundlohn. Sie ist der Auffassung, dass die Vergütung angesichts steigender Lebenshaltungskosten nicht mehr die Grundbedürfnisse deckt.

Diese Ankündigungen stellen keine Überprüfung der heute Morgen tatsächlich geschlossenen Fenster dar. Es gibt keine verifizierte nationale Umfrage zur Messung der Beteiligung. Vor einer Verwaltungsreise ist es vorzuziehen, sich bei dem betreffenden Dienst zu erkundigen. Diese Bewegung unterscheidet sich von der, die in den Banken angekündigt wird.

Hisbollah: Sechs neue US-Sanktionsziele

Am 18. November sanktionierte das US-Finanzministerium drei libanesische Staatsangehörige und drei Organisationen. Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen, Ibrahim Khechen, die Wa Tawanu Association und die Gold Global Company und Sankari Gold.

Washington wirft der Vereinigung vor, über die Aktivitäten der Hisbollah zu berichten, und den beiden Unternehmen, an einem Finanznetzwerk im Zusammenhang mit dem Goldhandel teilzunehmen. Diese Anklagen stützen sich auf administrative Bezeichnungen: Sie stellen kein Strafurteil dar.

Zu den Maßnahmen gehört die Sperrung von Vermögenswerten, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder von Personen der Vereinigten Staaten kontrolliert werden. Sie bedeuten nicht die globale Beschlagnahme allen Eigentums. Keine Gesamtzahl der tatsächlich blockierten Vermögenswerte wird in der Pressemitteilung veröffentlicht.

Riad: Materialschaden immer noch im Zensus

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition meldet materielle Schäden an Riad nach einer Raketenbedrohung für die Houthis am Donnerstag, den 19. November. Sein Sprecher, Turki al-Maliki, berichtete von Trümmern und Schäden, die immer noch unter Volkszählung stehen.

Die Pressemitteilung der offiziellen Agentur SPA bietet keinen genauen menschlichen Bericht oder eine Website. Das Fehlen einer Aufzeichnung macht es unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Opfer gibt. Das Ende der von der saudischen Presse gemeldeten Warnung betrifft die Sicherheitsüberprüfung, nicht den Abschluss der Schadensbewertung.

Shenzhen: ein Dreiertreffen erwartet

Der APEC-Gipfel bringt die asiatisch-pazifischen Staats- und Regierungschefs am 18. und 19. November in Shenzhen zusammen. Ein Treffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin wurde für diesen Donnerstag am Rande der Arbeit angekündigt.

Die Grüße und Bilder der versammelten Führer sind nicht das Ergebnis dieses Treffens. Bei der Vorbereitung dieser Ausgabe wird in den verifizierten Quellen keine Vereinbarung aus den trilateralen Diskussionen getroffen. Handel und internationale Sicherheit gehören zu den Themen, die angesprochen werden, ohne die angekündigten Verpflichtungen vorwegzunehmen.

Kaliningrad: Unterscheidung zwischen Prävention und False Flag

Die polnischen Behörden bestätigen, dass sie Präventivmaßnahmen gegen eine russische Provokation in der Nähe von Kaliningrad ergriffen haben. Die Details eines Projekts zur Anklage der Ukraine wegen eines mörderischen Angriffs stammen jedoch aus einer Untersuchung der Tageszeitung Rzeczpospolita, die am 18. November veröffentlicht wurde und auf anonymen Quellen basiert.

Donald Tusks Kanzlei kündigte am 3. November an, dass der Grenzschutz nach einer Warnung verstärkt würde. Die ministerielle Bestätigung vom 18. November veröffentlicht nicht die Elemente, um jedes Detail des Szenarios zu demonstrieren. Es gibt keinen Hinweis auf einen verübten Anschlag oder eine Liste von Opfern.

Anthropisch: 83 $ pro Aktie vor dem ersten Handel

Am 18. November setzte Anthropic den Preis seiner Einführung an der Börse auf 83 US-Dollar pro Aktie fest. Das erweiterte Angebot auf 980 Millionen Wertpapiere entspricht 81,34 Milliarden US-Dollar brutto: rund 79,38 Milliarden gehen vor Gebühren an das Unternehmen zurück und 1,96 Milliarden an übertragende Aktionäre.

Der Nasdaq-Austausch soll am 19. November unter dem Symbol ANT beginnen. Die 83 Dollar sind der Preis der Erstplatzierung, kein bereits beobachteter Eröffnungskurs. Die Höhe des Angebots stellt auch nicht die Gesamtbewertung des Unternehmens dar. Die Operation wird voraussichtlich am 20. November unter bestimmten Bedingungen abgeschlossen.

Jaramana: Zwei Agenten getötet Mittwoch, nach SANA

Zwei Mitglieder der syrischen inneren Sicherheitskräfte wurden am 18. November in Jaramana in der Nähe von Damaskus getötet und vier weitere verletzt, so die offizielle SANA-Agentur. Eine von der Agentur zitierte Sicherheitsquelle behauptet, dass ein Mann auf eine Patrouille geschossen habe, die auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft und dann auf die Verstärkungen gerufen habe. Der Schütze wurde auch getötet, nach dieser Quelle. Der Vorfall stammt vom Mittwoch, nicht vom Donnerstag.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, Archivfoto, unbekanntes Drehdatum. Institutionelle Darstellung ohne Darstellung eines anhaltenden Streiks. © François el Bacha / Libnanews.

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