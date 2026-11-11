Ebola in der DRK: mehr als 11.000 Fälle, 5.387 Todesfälle

Die Demokratische Republik Kongo hat 11.042 bestätigte Ebola-Fälle und 5.387 Todesfälle in der Bilanz zum 9. November. Das Bundibugyo-Virus hat keinen spezifischen zugelassenen Impfstoff; Studien sind im Gange.

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Die Demokratische Republik Kongo hat die Schwelle von 11.000 bestätigten Ebola-Fällen überschritten. Die Ergebnisse sind 11.042 bestätigte Infektionen und 5.387 Todesfälle, nach Daten des National Institute of Public Health (INSP)berichtete Reuters am 10. November. – Es geht um die Epidemie, die durch das am 15. Mai 2026 gemeldete Bundibugyo-Virus verursacht wurde.

DieiNSP Situationsbericht Nr. 179am 9. November und wurde am 10. November veröffentlicht. Die Zahlen entsprechen daher nicht den einzigen Neuinfektionen des Tages: Dies ist die kumulative Epidemie. Die 11.042 Fälle sind bestätigte Fälle, nicht insgesamt wahllos Hinzufügen von verdächtigen, wahrscheinlichen und bestätigten Fällen.

Eine Epidemie verbreitete sich auf acht Provinzen

Das Überschreiten dieser Schwelle verlängert einen von Gesundheitsbehörden dokumentierten Fortschritt. In seinervom 10. novemberDas Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) meldete am 8. November 10.990 bestätigte Fälle und 5.354 Todesfälle, basierend auf kongolesischen Daten.

Weltgesundheitsorganisation (WHO)bereits beschrieben, am 6. november, nachhaltige Übertragung und geografische Ausbreitung der Epidemie. Die am 3. November abgeschlossene Bewertung identifizierte Fälle in 67 Gesundheitsgebieten in acht Provinzen. Die meisten Infektionen wurden in Ituri und Nord-Kivu konzentriert.

Diese Epidemie ist die größte jemals in der Demokratischen Republik Kongo registriert, alle Ebola-Viren, nach WHO. Insbesondere hebt die Organisation das Gewicht der Todesfälle in den Gemeinden hervor, was auf Schwierigkeiten bei der Früherkennung und dem schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung zurückzuführen ist.

Kein Bundibugyo zugelassener Impfstoff

Das Bundibugyo-Virus gehört zur Gruppe der Ebola-Virus. Die Unterscheidung ist wichtig, um die verfügbaren Mittel zu verstehen: Impfstoffe und Behandlungen, die gegen Ebola entwickelt wurden, auch bekannt als Zaire, können nicht als wirksam gegen Bundibugyo dargestellt werden.

Zu diesem Zeitpunkt ist laut WHO kein Impfstoff oder keine spezifische zugelassene Behandlung gegen Bundibugyo verfügbar. Dies bedeutet nicht, dass Patienten keine Pflege erhalten: Unterstützungsversorgung, schnelle Diagnose und Zugang zu Behandlungseinrichtungen sind nach wie vor unerlässlich.

Laufende klinische Prüfungen

Die Forschung schreitet jedoch voran. Der Tumaini-Impfstoffversuch begann am 23. Oktober in Bunia. Insbesondere bewertet es Ervebo, das bereits gegen das Zaire-Virus eingesetzt wurde, um seine Wirksamkeit gegen Bundibugyo zu bestimmen.

Am 4. November,wHO angekündigtdie Empfehlung, zwei Kandidaten hinzuzufügen, die speziell gegen Bundibugyo entwickelt wurden: ChAdOx1, entwickelt von der Universität Oxford mit dem Serum Institute of India, und mRNA-1469, entwickelt von Moderna. Ihre Aufnahme in den Test unterliegt weiterhin nationalen Zulassungen. Daher sind sie nicht bereits registrierte Impfstoffe.

Therapeutische Studien untersuchen auch mehrere Medikamente, darunter MBP134 Antikörper und Remdesvir. In Erwartung ihrer Ergebnisse basiert die Reaktion auf der schnellen Identifizierung und Isolierung von Fällen, der Nachverfolgung von Kontakten, der Prävention von Infektionen in der Pflege und sicheren Bestattungen.

Abbildung: Elektronische Mikroaufnahme eines Ebola-Virions aus dem Jahr 1976, CDC / Dr. Frederick A. Murphy, PHIL Nr. 1833, gemeinfrei. Dieses Bild dokumentiert nicht das Bundibugyo-Virus der aktuellen Epidemie.Freie Quelle: CDC.

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