Dory Chamoun starb im Libanon mit 94 Jahren

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Der Libanon erfuhr am Montag, den 14. September 2026 vom Tod von Dory Camille Chamoun, dem ehemaligen Abgeordneten des Chouf und ehemaligen Präsidenten der Nationalliberalen Partei. Eine der ältesten politischen Familien des Landes, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Camille Chamoun starb im Alter von 94 Jahren. Die Ankündigung, die am frühen Nachmittag ausgestrahlt wurde, markiert das Verschwinden eines Führers, der jahrzehntelanges libanesisches politisches Leben durchgemacht hatte, vom Bürgerkrieg bis zur Nachkriegszeit, bevor er die Führung der Partei seinem Sohn Camille Dory Chamoun übergab.

Dory Chamoun starb mit 94 Jahren

Der Tod von Dory Chamoun wurde am Montag, den 14. September, im Libanon bekannt gegeben. Mehrere libanesische Medien haben daraufhin den Tod des ehemaligen Parlamentariers und Führers der Nationalliberalen Partei bestätigt. Geboren am 8. November 1931 in Deir el-Qamar, Shuf, soll er im November 95 Jahre alt gewesen sein.

Die ersten verfügbaren Ankündigungen geben die spezifischen Umstände des Todes in diesem Stadium nicht an. Sie konzentrieren sich auf seinen politischen Weg und die Verantwortung, die er ausgeübt hat. Informationen zu Beerdigungen, offiziellem Beileid und geplanten Zeremonien müssen geklärt werden.

Das Verschwinden von Dory Chamoun beeinflusst direkt eine historische Formation der libanesischen christlichen Szene. Es betrifft auch Deir el-Qamar, ein Ort, an dem sein politischer und kommunaler Weg eng verbunden blieb. Sein Sohn, Camille Dory Chamoun, führt jetzt die Nationalliberale Partei und sitzt im Parlament.

Camille Chamouns Erbe trat lange Zeit in die Politik ein

Dory Chamoun war der Sohn von Camille Nimr Chamoun, Präsident der Libanesischen Republik von 1952 bis 1958 und Gründer der Nationalliberalen Partei. Dieser Sohn stellte es sehr früh in eine Familie, deren Geschichte mit mehreren großen Episoden des libanesischen politischen Lebens in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verwechselt wird.

Sein jüngerer Bruder, Dany Chamoun, hatte auch eine zentrale Position in der Nationalliberalen Partei inne. Dany Chamoun, seine Frau Ingrid und zwei ihrer Kinder wurden im Oktober 1990 ermordet. Nach diesem großen Bruch in der Chamoun-Familie und der politischen Geschichte übernahm Dory Chamoun die Führung.

Er führte die Nationalliberale Partei für etwa drei Jahrzehnte. Im April 2021 ging die Präsidentschaft der Formation an seinen Sohn Camille Dory Chamoun über. Dory Chamoun wurde dann Ehrenpräsident und behielt einen symbolischen Platz in einer Partei, die 1958 von seinem Vater gegründet wurde.

Seine Reise ist somit Teil einer familiären Kontinuität, die durch ihre Dauer selten ist. Drei Generationen der Familie Chamoun trugen in dieser Formation nacheinander wichtige Aufgaben: Camille Chamoun, Dany Chamoun, dann Dory Chamoun und jetzt Camille Dory Chamoun.

Deir el-Qamar, der andere Anker von Dory Chamun

Neben parteiischen Pflichten baute Dory Chamoun einen wichtigen Teil seiner Karriere in Deir el-Qamar auf, der historischen Wiege seiner Familie im Shuf. Er wurde 1998 zum Leiter der Gemeinde gewählt.

Diese lokale Verankerung war eine konstante Dimension ihrer öffentlichen Aktivität. Während die Nationalliberale Partei mehrere Parlamentswahlen boykottiert hatte, die während der Zeit des starken syrischen Einflusses auf den Libanon stattfanden, hatte sich Dory Chamoun entschieden, am Gemeindeleben teilzunehmen.

Das Rathaus von Deir el-Qamar bot ihm somit einen vom Parlament getrennten politischen Handlungsspielraum. Er behielt diese Funktion bis zur Zeit vor seinem Eintritt in die Abgeordnetenkammer im Jahr 2009.

Die Verbindung mit dem Chouf war nicht nur Familiengeschichte. Es führte zu einer konkreten Wahlregelung. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2009 gewann Dory Chamoun den maronitischen Sitz des Chouf und wurde Abgeordneter.

Mitglied des Parlaments für Chouf von 2009 bis 2018

Seine Wahl 2009 markierte seine Rückkehr zur institutionellen Führung. Dory Chamoun war bis zum Ende der Legislaturperiode 2018 im Parlament. Sein Mandat fand während einer Zeit starker politischer Spannungen im Libanon statt, einschließlich der Spaltungen zwischen den Blöcken 8-Mar und 14-Mar, des Krieges in Syrien und der langen libanesischen institutionellen Krisen.

Dory Chamoun war im politischen Lager gegen die syrische Präsenz und den Einfluss im Libanon. Diese Linie war eine der konstantesten Markierungen auf seiner Reise seit den 1990er Jahren.

Insbesondere hatte die Nationalliberale Partei die Parlamentswahlen von 1992, 1996 und 2000 boykottiert. Nach der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafic Hariri am 14. Februar 2005 nahm Dory Chamoun an der politischen Dynamik teil, die die großen Demonstrationen dieses Jahres und den Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon begleitete.

Diese Richtung erklärt einige ihrer Allianzen nach 2005. Es fasst jedoch nicht den gesamten Weg zusammen, der auch durch wechselnde Beziehungen zu den anderen christlichen Kräften und durch die dem Chouf eigentümlichen Gleichgewichte gekennzeichnet ist.

Dory Chamouns Tod schließt eine lange Familiensequenz

Mit dem Tod von Dory Chamoun verschwand eine Generation, die direkt mit Camille Chamouns Präsidentschaft verbunden war, von der libanesischen politischen Szene. Geboren vor der Unabhängigkeit des Libanon 1943, erlebte er die Ära der jungen Republik, die Präsidentschaft seines Vaters, den Bürgerkrieg, die syrische Vormundschaftszeit, den syrischen Rückzug von 2005 und nachfolgende politische Neuzusammensetzungen.

Seine Flugbahn war auch von den Tragödien der Familie Chamoun geprägt. Die Ermordung von Dany Chamoun im Jahr 1990 hatte die Führung der Nationalen Liberalen Partei grundlegend verändert und führte Dory Chamoun zu einer führenden politischen Rolle.

Der am 14. September angekündigte Tod führte jedoch nicht zu einer Vakanz an der Spitze der Partei. Die politische Nachfolge wurde bereits 2021 mit der Wahl von Camille Dory Chamoun zum Präsidenten der Nationalliberalen Partei organisiert. Er wurde dann als Abgeordneter in den 2022 gesetzgebenden Körperschaften gewählt.

Die unmittelbare Konsequenz ist daher vor allem symbolisch und historisch. Die Nationalliberale Partei verliert ihren ehemaligen Präsidenten und einen ihrer wichtigsten Nachkriegsvertreter. Deir el-Qamar verlor auch einen ehemaligen Bürgermeister und ehemaligen Abgeordneten, dessen Name seit Jahrzehnten mit dem öffentlichen Leben der Shuf verbunden war.

Die Tribute und Beerdigungen jetzt erwartet

Da die Ankündigung sehr neu ist, beginnt die Abfolge der politischen Reaktionen gerade erst. Die Positionen der libanesischen Beamten, die Ehrungen der Nationalliberalen Partei und die Bestattungsvereinbarungen sollten in den nächsten Stunden den institutionellen Umfang des Verschwindens festlegen.

Zu diesem Zeitpunkt bestätigen die veröffentlichten Informationen den Tod von Dory Chamoun am Montag, den 14. September 2026 und erinnern an seine Hauptfunktionen: ehemaliger Präsident der Nationalliberalen Partei, ehemaliger Abgeordneter des Chouf und ehemaliger Präsident der Gemeinde Deir el-Qamar.

Die offiziellen Details zu Ort und Datum der Beerdigung werden erwartet. Sie werden der nächste konkrete Schritt nach der Ankündigung des Verschwindens einer der letzten libanesischen Politiker direkt aus der Familiengeneration des ehemaligen Präsidenten Camille Chamoun sein.