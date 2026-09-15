Hinter den Kulissen: Die Verschiebung Roms würde eine grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Umsetzung des Abkommens verbergen

- Advertisement -

23

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Verschiebung der achten Verhandlungsrunde zwischen Libanon und Israel, die ursprünglich im September 2026 in Rom erwartet wurde, führt zu zwei signifikant unterschiedlichen Geschichten in der Presse vom 15. September. Die erste, die insbesondere von Al Joumhouria weitergeleitet wurde, stellt die Verschiebung in Richtung Oktober als eine Kalenderanpassung dar, die den Prozess nicht in Frage stellt. Die zweite, die von Al Liwaa entwickelt wurde, ist der Ansicht, dass diese Erklärungen eine viel ernstere Schwierigkeit verschleiern: Die Verhandlungsführer hätten sich nicht auf die Kriterien für die Überprüfung der Anwendung der vor Ort diskutierten Vereinbarungen einigen können.

Offizielle Version konzentriert sich auf Kalenderproblem

Al Joumhouria vom 15. September 2026 berichtet die Erklärungen einer diplomatischen Quelle, dass die Verschiebung « in keiner Weise » bedeutet, dass die Verhandlungen in eine Phase der Lähmung eingetreten sind. Kontakte gehen unter amerikanischem Sponsoring weiter. Insbesondere würde Washington ein Treffen zwischen libanesischen und israelischen diplomatischen Vertretern vorbereiten, während die Gespräche weiterhin einen neuen Termin in Rom festlegten.

Nach dieser Quelle erklären mehrere Planungselemente die Verschiebung. Jüdische Feiertage erschweren die Verfügbarkeit der israelischen Seite. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen mobilisiert auch die betreffende Diplomatie. Schließlich muss der Libanon an dem Treffen in Paris teilnehmen, das der Unterstützung seiner Armee gewidmet ist. Die Anhäufung dieser Fristen hätte eine Verlagerung auf den Oktober vorgezogen.

Die gleiche Quelle besteht auf einem wichtigen Punkt: Die Verhandlungen wären jetzt über den Punkt hinausgegangen, einfach die Akzeptanz des Dialogs zu erreichen. Der Rahmen wäre vorhanden und die Kontakte wären regelmäßig geworden. Das Problem wäre nun, diesen Prozess in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Diese Darstellung gibt daher dem Aufschub einen relativ begrenzten Spielraum. Die Diskussionen gehen weiter. Washington bleibt engagiert. Rom wird verzögert, aber nicht aufgegeben.

Al Liwaa bestreitet diese Erklärung und verweist auf das Scheitern des vorherigen Treffens

Al Liwaa vom 15. September 2026 schlägt eine viel kritischere Lesart vor. Die Zeitung ist der Ansicht, dass es den Gründen für die Verschiebung an Stärke mangelt. Jüdische Feiertage, die UN-Generalversammlung und das Pariser Treffen waren lange im Voraus bekannt. Sie würden daher nach seiner Lesart keine unvorhergesehenen Ereignisse darstellen, die allein die Verschiebung einer solch sensiblen Verhandlung erklären könnten.

Die Tageszeitung bezieht sich stattdessen auf das vorherige Treffen in Rom am 6. August. Dies hätte die Unmöglichkeit offenbart, ein gemeinsames Verständnis derkriterien für die überprüfung der anwendung in versuchsgebieten.

Dieses Vertrauen ist viel wichtiger als das Timing. Es bedeutet, dass sich die Meinungsverschiedenheit nicht mehr auf die Möglichkeit zu Verhandlungen konzentrieren würde, sondern darauf, wie jede Partei tatsächlich respektiert, was vereinbart wurde.

Al Liwaa interpretiert den Aufschub daher als Folge eines ungelösten operativen Problems. Die Verhandlungsführer könnten einen allgemeinen Rahmen diskutieren, sich aber noch nicht auf Mechanismen einigen, um ihn in das Feld zu übersetzen.

Dennoch muss die Unterscheidung zwischen Information und Interpretation beibehalten werden. Die Zeitung entwickelt diese Lesung aus ihren Quellen und Analysen. Das Korpus enthält keine offizielle Erklärung der Vereinigten Staaten oder des Libanon, in der öffentlich anerkannt wird, dass das Treffen in Rom aufgrund des Scheiterns der Verifikationsgespräche verschoben wurde.

Das eigentliche Problem wäre, wer bescheinigt, dass die Verpflichtungen erfüllt wurden

Al Joumhouria bringt paradoxerweise mehrere Elemente, die der Hypothese von Al Liwaa Gewicht verleihen. Seine diplomatische Quelle erklärt, dass die heikelsten Themen genau der israelische Rückzug, Verifikationsmechanismen, Sicherheitsvorkehrungen und Hisbollah-Waffen bleiben.

Die Verhandlungen über bestimmte technische Aspekte und das Prinzip der experimentellen Sektoren wären vorangekommen. Aber sie haben noch keine endgültige Einigung in diesen Fragen erzielt.

Die Schwierigkeit ist leicht zu verstehen. Ein politisches Abkommen kann vorsehen, dass Israel sich aus einem Gebiet zurückzieht und dass die libanesischen Streitkräfte Stellung beziehen. Aber dann müssen wir einige sehr konkrete Fragen beantworten.

Wie können wir feststellen, dass der israelische Rückzug vollständig ist? Wie können wir überprüfen, ob die libanesische Armee das Gebiet wirklich kontrolliert? Wie können wir feststellen, dass keine andere bewaffnete Organisation dort umsiedelt? Wer kontrolliert das? Was passiert, wenn die beiden Seiten widersprüchliche Versionen präsentieren?

Diese Fragen mögen technisch erscheinen. Sie stehen nämlich im Mittelpunkt des gesamten Abkommens.

Ein von Israel als unzureichend erachteter Verifikationsmechanismus könnte es ermöglichen, einen Rückzug abzulehnen. Ein Mechanismus, der vom Libanon als zu aufdringlich angesehen wird, könnte als Einschränkung seiner Souveränität angesehen werden. Die Zusammensetzung der für die Überwachung der Umsetzung zuständigen Stelle wird daher selbst zu einem Verhandlungsthema.

« Experimentalzonen » wären zum wirklichen Test geworden

Al Jumhouria vom 15. September 2026 bietet in diesem Punkt eines der interessantesten diplomatischen Vertrauen des Corpus. Laut seiner Quelle wären « experimentelle Zonen » nun der wahre Weg, um die Ernsthaftigkeit des Prozesses zu messen.

Die Idee ist, zu vermeiden, sofort eine umfassende Regelung für den gesamten Süden anzustreben. Die Parteien würden mit einer begrenzten Anzahl von Sektoren beginnen. Ein Modell könnte getestet werden: israelischer Rückzug, Einsatz der libanesischen Armee und Überprüfung der neuen Situation.

Wenn dieser Mechanismus funktioniert, könnte er an anderer Stelle schrittweise repliziert werden.

Dieser Ansatz hat einen klaren diplomatischen Vorteil. Sie ermöglicht es, die Durchführbarkeit einer Vereinbarung zu überprüfen, ohne beide Parteien zur sofortigen Beilegung aller Meinungsverschiedenheiten zu verpflichten. Ein lokaler Erfolg würde einen Präzedenzfall schaffen. Es könnte dann als Modell für größere Gebiete dienen.

Aber die gleiche Logik kann den gegenteiligen Effekt erzeugen. Ein Versagen in der ersten experimentellen Zone könnte den gesamten Prozess blockieren. Wenn Israel der Ansicht ist, dass die Garantien unzureichend sind, oder wenn der Libanon der Ansicht ist, dass der Rückzug nicht tatsächlich durchgeführt wird, könnte jede Partei dieses Versäumnis nutzen, um den nächsten Schritt abzulehnen.

Al Joumhouria fasst das Problem um eine wesentliche Frage herum zusammen:wer macht den ersten schritt?

Der Libanon will, dass Israel sich zurückzieht. Israel will Garantien vor dem Rückzug. Die US-Mediation muss daher eine ausreichend genaue Kette aufbauen, damit jede Partei zustimmt, zu handeln, ohne zu berücksichtigen, dass sie das Risiko alleine eingeht.

Die Rolle der libanesischen Armee wird entscheidend

Dieser Mechanismus erklärt, warum die Armee in den Verhandlungen zentral geworden ist. Sein Einsatz muss dem Libanon eine konkrete Übersetzung der Rückkehr der Souveränität liefern. Gleichzeitig muss es Israel eine Garantie geben, dass ein evakuiertes Gebiet kein Hisbollah-Militärraum wird.

Al Joumhouria glaubt, dass der Eintritt der Armee in die vereinbarten Gebiete einen Umfang hat, der über die Sicherheit hinausgeht. Sie muss beweisen, dass der Staat fähig ist, das Souveränitätsprinzip in eine reale Präsenz umzuwandeln.

Diese Logik schließt sich direkt dem Pariser Treffen an, das der Unterstützung der Armee gewidmet ist. Die beiden Dateien sind daher nicht getrennt. Die in Paris erbetenen Mittel müssen der Armee helfen, die ihr in den Verhandlungen übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Dies erklärt auch die mögliche US-Konditionalität der Hilfe. Washington kann kaum von der Armee verlangen, mehr Verantwortung zu übernehmen, ohne ihre Kapazitäten aufzubauen. Vielleicht möchte sie aber auch überprüfen, ob die gewährten Mittel zu einer verstärkten staatlichen Kontrolle führen.

Der Erfolg einer Versuchszone hätte daher drei gleichzeitige Konsequenzen: die Erleichterung eines israelischen Rückzugs, die Stärkung der diplomatischen Position des Libanon und die Rechtfertigung weiterer Hilfe für die Armee.

Die Verschiebung könnte Israel auch Zeit geben, den Boden zu ändern

Hier zeigt sich die Hauptgefahr der Verschiebung um den Oktober herum. Al Jumhouria vom 15. September 2026 widmet einen ganzen Artikel der Hypothese einer Erweiterung des israelischen Apparats um Nabatiyeh und die umliegenden Höhen. Die Zeitung ist besorgt, dass die Zeit, die die beiden Treffen trennt, nicht neutral ist.

Jede weitere Woche kann zu neuen Entwicklungen führen.

Insbesondere bezieht sich die Tageszeitung auf Ali al-Taher und die Möglichkeit, dass sich der Druck in Richtung Nabatiyah bewegt, dann in Richtung der Höhen von Iqlim al-Tuffah, Jabal al-Rayhan, Kfarhunah und Machghara. Er stellt diese Entwicklung nicht als sicher dar. Dies ist ein Szenario, das auf beobachteten Bewegungen und Analysen von Militärexperten basiert.

Die Frage steht jedoch in direktem Zusammenhang mit den Verhandlungen. Wenn sich die territoriale Situation zwischen zwei Treffen ändert, ändern sich auch die Parameter der Diskussion.

Ein Bereich, der im August nicht im Mittelpunkt der Akte stand, kann im Oktober einer werden. Ein neuer Kontrollpunkt kann eine neue Rücknahmeanforderung schaffen. Weitere Zerstörungen können die Rückkehr der Bewohner erschweren.

Die diplomatische Zeit wird somit zu einer militärischen Variable.

Washington würde die Frist dennoch als Vorbereitungsfrist betrachten

Die diplomatische Quelle von Al Joumhouria stellt eine gegenteilige Lesart dar. Ihr zufolge betrachtet Washington die Verschiebung nicht als Vakuum. Die Vereinigten Staaten würden versuchen, diesen Zeitraum zu nutzen, um die Elemente der Verhandlungen zu reorganisieren.

Dem Treffen der diplomatischen Vertreter in Washington kam dann besondere Bedeutung zu. Sie würde den direkten Kontakt aufrechterhalten und gleichzeitig die Diskussionen über die experimentellen Bereiche, den Einsatz und die Verifizierung fortsetzen.

Die US-Regierung würde sich darauf konzentrieren, zu verhindern, dass Meinungsverschiedenheiten außerhalb des diplomatischen Rahmens fallen.

Diese Washington-Funktion ist wichtig. Die Vereinigten Staaten versuchen nicht nur, ein endgültiges Abkommen zu erzielen. Sie versuchen auch, einen Prozess aufrechtzuerhalten, um aufeinanderfolgende Krisen einzudämmen.

Diplomatie wird daher sowohl zu einem Mechanismus zur Bewältigung des Konflikts als auch zu einem Mittel, um ihn zu lösen.

Aber Al Joumhouria selbst erkennt die Grenzen dieser Strategie. Die Anhäufung militärischer Operationen kann die Wiederaufnahme von Verhandlungen erschweren. Je mehr sich die Fakten vor Ort ändern, desto stärker sind die politischen Positionen.

Die israelischen Wahlen sind eine weitere Erklärung für die Verlangsamung

Al Sharq vom 15. September 2026 berichtet über die Aussagen von David Schenker, ehemaliger amerikanischer Beamter, der für den Nahen Osten verantwortlich ist. Er glaubt, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Rahmen zwischen dem Libanon und Israel vor den für Oktober geplanten israelischen Wahlen abgeschlossen wird.

Ihm zufolge werden die aktuellen Treffen in erster Linie genutzt, um den Prozess am Leben zu erhalten.

Diese Analyse bietet einen weiteren Schlüssel zum Lesen. Selbst wenn technische Probleme gelöst würden, könnte die israelische Regierung zögern, wichtige Entscheidungen vor einer Wahlfrist zu treffen.

Ein territorialer Rückzug oder Zugeständnisse in Verhandlungen mit dem Libanon kann zu einer Frage der israelischen Innenpolitik werden. Die betroffenen Beamten mögen es daher vorziehen, die heikelsten Entscheidungen zu verschieben.

Schenker glaubt jedoch, dass weitere Entwicklungen möglich sind. Er erwähnte unter anderem den Austausch von Gefangenen und einen israelischen Rückzug aus bestimmten Sektoren. Er betonte die Rolle der libanesischen Armee und die Notwendigkeit eines amerikanischen Mechanismus zur Überwachung der Hinrichtung.

Seine Bemerkungen kommen daher genau zum Kern des von Al Liwaa identifizierten Problems:überprüfung.

Es geht also nicht mehr um Dialog, sondern darum, den Dialog in Taten umzusetzen

Die Konfrontation zwischen den beiden Erzählungen macht es schließlich möglich zu klären, was hinter der Verschiebung gespielt wird.

Die beruhigendste Version bestätigt, dass der diplomatische Kalender einfach eine Verzögerung auferlegt. Die Verhandlungen bleiben aktiv und Washington setzt seine Arbeit fort.

In der Version von Al Liwaa heißt es, dass die Verschiebung das Scheitern des vorherigen Treffens zeigt, einen gemeinsamen Verifikationsmechanismus zu definieren.

Diese beiden Erklärungen sind nicht völlig unvereinbar. Ein terminkalender kann die möglichkeit bieten, ein meeting zu verschieben, während eine größere technische meinungsverschiedenheit noch gelöst werden muss.

Die Informationen von Al Joumhouria zeigen, dass die Überprüfung eines der noch offenen Probleme ist. Sie bestätigen auch, dass die experimentellen Bereiche zentral geworden sind. Was der Korpus nicht mit Sicherheit feststellen lässt, ist, dassdiese meinungsverschiedenheit allein ist die ursache der verschiebung.

Das stärkste Vertrauen ist daher präziser:der prozess wird nicht offiziell unterbrochen, aber die verhandlungsführer kämpfen immer noch mit der umsetzung und überprüfung von verpflichtungen in experimentellen bereichen.

Der nächste Indikator, der überwacht wird, ist weniger die einfache Ankündigung eines neuen Datums in Rom alsinhalt der nächsten sitzungWenn sie einen detaillierten Mechanismus vorlegt, der die Reihenfolge des israelischen Rückzugs, den Einsatz der Armee und die für die Überprüfung der Verpflichtungen zuständige Behörde festlegt, wird das von den Zeitungen beschriebene Haupthindernis überwunden sein. Wenn diese Fragen offen bleiben, könnte die Rückkehr nach Rom den Dialog aufrechterhalten, ohne die Parteien wirklich zu einer Einigung zu bringen.