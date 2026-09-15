VOR ISLAM: WENN ARABS IM HERZ DER CHRISTIANISCHEN WELT SIND

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Heraclius, Persien, christliche Araber und was uns diese Geschichte noch über den Libanon lehrt

Von Bernard Raymond JABER

Es gibt einen Perspektivfehler, der tief in unserer modernen Sichtweise auf die Geschichte des Nahen Ostens verwurzelt ist: Wir projizieren die religiösen und politischen Kategorien, die sich danach gebildet haben, auf das 7. Jahrhundert.

Wir freuen uns, uns einerseits eine « christliche » Welt vorzustellen, die mit Byzanz und Europa identifiziert wird, und andererseits eine « arabische » Welt, die wir fast spontan mit dem Islam verbinden. Zu Beginn des siebten Jahrhunderts existierte diese Opposition jedoch noch nicht.

Der Islam ist gerade erschienen. Und seit Jahrhunderten sind Araber Christen. Sie haben ihre Stämme, ihre Führer, ihre Bischöfe, ihre Klöster, ihre Dichter, ihre Soldaten. Sie reisen zwischen Syrien, Palästina, Mesopotamien und der arabischen Halbinsel. Einige sind Verbündete von Konstantinopel, andere leben im persischen politischen Raum, während andere eine große Autonomie behalten.

Das Verständnis dieser Realität verändert grundlegend unsere Lesart der Geburt des Islam und, allgemeiner, die Geschichte des östlichen Christentums.

Araber warten nicht darauf, dass der Islam in die Geschichte eintritt

Die Araber des 6. und frühen 7. Jahrhunderts leben nicht in einer vom Rest der Welt isolierten Wüste. Die arabische Halbinsel und ihre Ränder sind in einem gigantischen Handelssystem gefangen, das Konstantinopel, Antiochien, Damaskus, Jerusalem, Alexandria, Mesopotamien, Persien, Jemen und das Rote Meer verbindet.

Zwei Großmächte dominieren dann diesen Teil der Welt: das Oströmische Reich, das wir jetzt byzantinisch nennen, und das persische Sassanidenreich. Aber zwischen diesen beiden Imperien existiert eine ganze arabische Welt.

Auf der byzantinischen Seite befinden sich die Ghassaniden, eine christlich-arabische Dynastie, die eine Rolle als Grenzmacht spielt und dem Imperium militärische Kontingente zur Verfügung stellt. Auf der persischen Seite bilden die Lakhmids von Hira seit Jahrhunderten ein weiteres arabisches Königreich, das mit den Sassaniden verbunden ist. Hira wurde auch eine wichtige Heimat der arabischen Kultur und des Christentums.

Das müssen wir verstehen: Die Grenze zwischen Byzanz und Persien ist keine Grenze zwischen « Christen » und « Arabern ». Araber sind auf beiden Seiten präsent. Die arabische Identität geht daher weitgehend der muslimischen Identität voraus.

614: Jerusalem fällt

Im Jahr 614 nahm der jahrhundertealte Krieg zwischen Rom und Persien eine dramatische Wende. Die sasaniden Armeen von Khosro II eroberten Jerusalem. Die Stadt erlebt sehr schwere Gewalt. Christliche Schreine werden zerstört oder beschädigt und die Reliquie, die als das wahre Kreuz bekannt ist, wird in persisches Gebiet gebracht.

Die Eroberung Jerusalems öffnete dann den Weg zu einer breiteren sassanistischen Besetzung des Nahen Ostens. Die Perser nehmen auch Ägypten ein. Das Byzantinische Reich scheint dann kurz vor dem Zusammenbruch. Konstantinopel scheint einen beträchtlichen Teil seines Ostens verloren zu haben.

Für die christliche Bevölkerung von Syrien und Palästina ist der Schock immens. Und genau in diesem historischen Kontext erscheint ein außerordentlich interessanter Text: die Surah Ar-Rûm des Koran.

Der Koran spricht von den Römern

Surah XXX beginnt mit der Evokation der Niederlage des Rum, dh der Oströmer, und verkündet dann, dass sie nach ihrer Niederlage in einigen Jahren wieder siegreich sein werden.

Der historische Umfang der Passage ist beträchtlich. Es bedeutet, dass die Gemeinschaft um Mohammed nicht intellektuell von den Ereignissen abgeschnitten ist, die die römisch-persische Welt erschüttern. Was in Jerusalem, Syrien und im östlichen Römischen Reich geschieht, zählt.

Die arabische Halbinsel ist daher kein hermetisch abgeschlossenes Universum, dem plötzlich eine Religion ohne historische Umgebung erschien. Es gehört zum Raum der Spätantike: eine Welt, die vom Judentum, verschiedenen Formen des Christentums, arabischen Traditionen, griechischer Kultur, syrischer Kultur, persischer Macht und kommerziellen Netzwerken durchzogen wird, die all diese Gesellschaften verbinden.

Der Islam wird in dieser sich verändernden Welt geboren, nicht außerhalb.

Dann kommt das Unmögliche: Heraclius kehrt den Krieg um

Als Heraclius 610 in Konstantinopel die Macht übernahm, war die byzantinische Situation katastrophal. Doch ein paar Jahre später startete er eine Gegenoffensive, die seine Armeen ins Herz des sassaniden Systems führte.

627 wurde der byzantinische Sieg entscheidend. 628 akzeptierte Persien den Frieden und stellte die eroberten Gebiete wieder her. Die Reliquie des Kreuzes wird schließlich geborgen und zu Beginn des Jahres 630 nach der von modernen Historikern allgemein beibehaltenen Chronologie nach Jerusalem zurückgebracht.

Ein paar Jahre zuvor schien eine solch spektakuläre Wiederherstellung der römischen Macht praktisch unmöglich. Es ist diese historische Umkehrung, die dem Durchgang von Surah Ar-Rûm all ihre Kraft verleiht. Aber die Geschichte birgt eine noch außergewöhnlichere Ironie.

Zwei Imperien kommen siegreich und besiegt auf einmal

Heraclius hat gerade sein Imperium gerettet. Persien wurde gerade zurückgedrängt. Das Kreuz kehrt nach Jerusalem zurück. Die alte Ordnung scheint wiederhergestellt. Er ist es nicht.

Denn die beiden Supermächte haben sich gerade mehr als zwanzig Jahre lang in einem gigantischen Krieg erschöpft. Ihre Armeen sind geschwächt. Ihre Finanzen sind exsanguous. Ihre Provinzen waren verwüstet. Ihre Bevölkerung ist von Besatzung, Steuern, Gewalt und Vertreibung betroffen.

Das alte romanisch-persische System nähert sich seinem Ende. Und in dem Moment, in dem Heraclius glaubt, die Weltordnung wiederhergestellt zu haben, wird in Arabien eine neue Macht geboren.

Nur wenige Jahre nach der Rückkehr des Kreuzes nach Jerusalem begannen muslimische Armeen ihre Eroberungen. Im Jahr 636 erlitt die byzantinische Armee eine große Niederlage in Yarmouk. Syrien und Palästina sind allmählich außer Kontrolle geraten. Ein paar Jahrzehnte später verschwand das Sassanidenreich selbst.

In einer Generation wurde das politische System, das den Nahen Osten jahrhundertelang strukturiert hatte, gestört.

Aber das bedeutet nicht, dass Araber plötzlich Muslime werden

Die arabische Eroberung führte nicht dazu, dass die ehemalige Bevölkerung sofort verschwand. Millionen von Christen leben weiterhin in Syrien, Libanon, Palästina, Ägypten und Mesopotamien.

Sie sprechen Griechisch, Syrisch, Koptisch, Armenisch und zunehmend Arabisch. Das Christentum wird allmählich selbst tief arabisch sprechend.

Es besteht daher die Notwendigkeit, eine akzeptierte Idee umzukehren: Das arabische Christentum ist kein europäischer Import in die arabische Welt. Es gehört zur konstitutiven Geschichte des Nahen Ostens. Araber waren vor dem Islam Christen.

Die Geschichte zerstört eine gefährliche Gleichung: Arabisch = Muslim

Diese Gleichung ist historisch falsch. Arabisch ist in erster Linie eine sprachliche, kulturelle, historische und zivilisatorische Realität.

Der Islam wird offensichtlich eine der zentralen Kräfte der arabischen Zivilisation werden. Aber es schafft nicht ex nihilo die Existenz von Arabern, noch löscht es sofort das arabische Christentum, das ihm vorausgeht.

Diese Unterscheidung ist auch heute noch von grundlegender Bedeutung. Es erlaubt uns zu verstehen, warum der Christ der Levante nicht unbedingt der Überrest einer westlichen Präsenz ist. Es mag zu einer Tradition gehören, die tief in die indigene Geschichte des Nahen Ostens eintaucht.

Die gleiche Welt hat mehrere Zivilisationen

Die Episode von Heraclius zwingt uns daher, die Anfänge des Islam anders zu betrachten. Das östliche Christentum und der Islam werden nicht in zwei hermetischen Universen geboren, die plötzlich auf Krieg treffen. Sie gehören zum gleichen riesigen historischen Raum.

Sie teilen Territorien. Sie kennen einige gemeinsame Geschichten. Sie verwenden allmählich gemeinsame Sprachen. Sie diskutieren Gott, Offenbarung, Abraham, Moses, Maria, Jesus, Prophezeiung, Gericht und ewiges Leben.

Der Koran selbst bezeugt diese intellektuelle Nähe zum biblischen Universum und zu den Ereignissen der römisch-östlichen Welt. Surah Ar-Rûm ist eine besonders auffällige Manifestation.

Arabisch ist daher keine Religion

Dies ist wahrscheinlich eine der wichtigsten intellektuellen Konsequenzen dieser Geschichte. Arabismus wurde nicht mit dem Islam geboren. Sie existierte vor ihm.

Sie war heidnisch, christlich, jüdisch, dann muslimisch. Es hat mehrere Imperien, mehrere liturgische Sprachen, mehrere politische Kulturen und mehrere Vorstellungen des Heiligen durchquert.

Arabismus und Islam zu verwechseln, bedeutet daher, eine Zivilisation in eine einzigartige religiöse Identität zu verwandeln. Aber die Geschichte sagt uns genau das Gegenteil. Der arabische Raum war schon immer Plural. Und diese Pluralität ist keine moderne Anomalie. Es gehört zu seinen Ursprüngen.

Christliche Araber sind daher keine « Gäste » in der arabischen Welt. Sie stellen auch keine zufällige Anwesenheit dar, die von einer Mehrheit toleriert wird, die historisch die einzige ist. Sie gehören zu einer der Gründungsschichten dieser Zivilisation.

Nach den Eroberungen: Christen verschwinden nicht

Als die muslimischen arabischen Eroberungen im siebten Jahrhundert begannen, verursachten sie nicht das sofortige Verschwinden des östlichen Christentums. Jahrhundertelang blieben viele Menschen in Syrien, Palästina, Mesopotamien und Ägypten Christen.

Konvertierungen zum Islam sind progressiv. Sie umfassen Generationen, manchmal Jahrhunderte. Dies bedeutet, dass nach der Eroberung auch die heutige so genannte arabisch-muslimische Zivilisation dank der Arbeit der christlichen Bevölkerung, die bereits in diesen Gebieten lebte, aufgebaut wurde.

Die arabische Sprache wird allmählich zu ihrer Sprache. Der östliche Christ wird arabischophon. Und Arabisch hört auf, nur die Sprache einer bestimmten Bevölkerung zu sein, um eines der großen intellektuellen Fahrzeuge der mediterranen und nahöstlichen Welt zu werden.

Christen beteiligen sich an der Geburt der großen arabischen Zivilisation

Die ersten Jahrhunderte der islamischen Ära sahen eine immense Bewegung der Übersetzung und Übertragung von Wissen. Christliche Gelehrte, darunter auch syrische Gelehrte, spielen eine wichtige Rolle bei der Übersetzung griechischer Werke der Medizin, Philosophie, Mathematik und Wissenschaft ins Arabische.

Aristoteles, Galien, Hippokrates und ein Großteil der alten philosophischen Tradition gehen allmählich durch Syrisch und Arabisch.

Dies bedeutet, dass die klassische arabische Zivilisation nicht nur das Produkt einer Religion ist. Es ist das Ergebnis einer Interaktion zwischen verschiedenen Traditionen: arabisch, islamisch, syrisch-christlich, griechisch, persisch und mediterran.

Die Größe dieser Zivilisation entstand gerade aus ihrer Fähigkeit zu absorbieren, zu übersetzen, zu transformieren und zu übertragen. Zivilisation erscheint, wenn Identität aufhört, Angst vor dem Anderssein zu haben.

Vielleicht ist dies die große vergessene Lektion des Ostens

Eine Zivilisation wird stark, wenn sie nicht verlangt, dass alle ihre Mitglieder identisch sind. Sie wird stark, wenn sie es schafft, eine politische Einheit zu schaffen, die mehrere Besitztümer enthalten kann.

Hier verbindet sich die Geschichte des siebten Jahrhunderts direkt mit der modernen Geschichte des Libanon. Denn das grundlegende Problem des Libanon mag nicht darin bestehen, mehrere Religionen zu haben. Sein Problem ist, dass er die politische Frage, die diese Pluralität aufwirft, nie endgültig gelöst hat: Wie können wir mehrere Religionsgemeinschaften in ein und demselben Staat leben lassen, ohne dass man morgen in der Lage ist, seine Auffassung von Gesellschaft anderen aufzuzwingen?

Die Frage ist viel tiefer als eine administrative Verteilung von Posten. Er berührt die Grundlage der politischen Legitimität.

Libanon hat immer noch eine Frage von fünfzehn Jahrhunderten

Wenn wir die Geschichte des Nahen Ostens von Heraclius bis heute betrachten, entdecken wir eine außergewöhnliche Kontinuität. Imperien verschwinden. Die Grenzen verändern sich. Sprachen verändern sich. Politische Regimes folgen. Aber eine Frage bleibt: Wie können wir das Zusammenleben von Gemeinschaften legal organisieren, die nicht unbedingt die gleiche religiöse Auffassung von Macht, Recht und Gesellschaft teilen?

Diese Frage geht durch die byzantinische Geschichte. Es geht durch die islamische Geschichte. Es geht durch die osmanische Geschichte. Und es durchquert immer noch den Libanon.

Das libanesische Problem kann daher nicht auf einen einfachen « Gemeinschaftsstreit » reduziert werden. Er ist viel ernster. Es wirft die universelle Frage des politischen Zusammenlebens zwischen Gemeinschaften auf, jede mit einem historischen Gedächtnis, einer Konzeption des Heiligen und manchmal einer anderen Vision des Verhältnisses zwischen Religion und Macht.

Digitale Mehrheit reicht nicht aus, um Legitimität zu schaffen

Einer der gefährlichsten Fehler ist zu glauben, dass die Demokratie dieses Problem mechanisch durch die bloße Herrschaft der Mehrheit lösen könnte.

In einer homogenen Gesellschaft kann das Mehrheitsprinzip relativ leicht funktionieren. In einer zutiefst pluralistischen Gesellschaft kann sie explosiv werden. Denn wenn eine Mehrheit nicht nur eine Wahl ist, sondern auch eine Religion oder Gemeinschaft, kann eine Minderheit jede Wahl als existenzielle Bedrohung wahrnehmen.

Demokratie ist dann kein politischer Wechsel mehr. Es wird zu einem demografischen Kampf. Und wenn eine Gemeinschaft zu glauben beginnt, dass ihre Zukunft von der Anzahl ihrer Kinder, der Anzahl ihrer Wähler oder ihrer militärischen Kapazität abhängt, beginnt der Staat zu zerfallen.

Die zentrale Frage ist nicht: Wer ist die Mehrheit? Die Frage muss werden: Welche Rechte können niemals jemandem entzogen werden, unabhängig vom demografischen Wandel im Land? Hier beginnt der Rechtsstaat wirklich.

Die Minderheit muss in der Lage sein, eine Wahl zu verlieren, ohne Angst vor dem Verlust ihrer Existenz

Vielleicht ist dies die einfachste Definition einer wirklich pluralistischen Demokratie.

Eine Gemeinschaft muss in der Lage sein, heute eine Wahl zu verlieren, ohne befürchten zu müssen, morgen ihre Religionsfreiheit, ihre Schulen, ihre Kultur, ihren persönlichen Status, ihre politische Vertretung, ihr Erbe, ihre Sicherheit oder ihr Recht auf Beteiligung an der Definition des Staates zu verlieren.

Ansonsten ist die Wahl kein demokratischer Mechanismus mehr. Es wird ein permanentes Referendum über das Überleben aller. Und wenn eine Bevölkerung glaubt, dass ihr Überleben von der Kontrolle der Macht abhängt, sucht sie fast zwangsläufig nach externem Schutz, Milizen oder territorialer Autonomie.

Genau so können sich pluralistische Gesellschaften in Richtung Bürgerkrieg bewegen.

Das eigentliche Problem ist nicht die Vielfalt

Vielfalt ist nicht unbedingt eine Schwäche. Es kann ein außergewöhnlicher Reichtum werden. Das Problem beginnt, wenn keine überlegene rechtliche Architektur diese Vielfalt organisiert.

Eine pluralistische Gesellschaft ohne einen soliden politischen Vertrag erzeugt Angst. Angst führt zum Rückzug der Gemeinschaft. Der Rückzug erzeugt Identitätsmobilisierung. Identitätsmobilisierung erzeugt die Logik der Blöcke. Und wenn die Blöcke beginnen, den Staat als ein Instrument zu betrachten, das es dem einen ermöglicht, den anderen zu dominieren, ist die Gewalt nicht mehr weit weg.

Der Libanon kennt diese Mechanik perfekt. Er bezahlte ihn für mehrere Kriege.

Deshalb braucht der Libanon mehr als einen Kompromiss

Politische Kompromisse sind notwendig. Aber sie sind nicht genug. Ein Kompromiss dauert so lange wie das Kräfteverhältnis, das ihn hervorgebracht hat. Wenn sich das Machtgleichgewicht ändert, wird der Kompromiss in Frage gestellt.

Ein Gründungsvertrag muss im Gegenteil entworfen werden, um demographische, militärische und geopolitische Veränderungen zu überstehen. Sie muss sagen: Unabhängig von der morgigen Mehrheit, unabhängig von der Demografie, unabhängig von der regionalen politischen Entwicklung, können bestimmte Freiheiten und politische Rechte niemals abgeschafft werden.

Es ist diese Gewissheit, die verdächtige Gemeinschaften in Bürger verwandelt, die in demselben Staat leben können.

Der Libanon könnte dann seine wahre Berufung zurückgewinnen

Der Libanon war nie interessant, weil er homogen war. Gerade weil das nicht der Fall ist.

In einem winzigen Gebiet gibt es mehrere Erben des Nahen Ostens: östliches Christentum, sunnitischer Islam, schiitischer Islam, Drusismus, mediterrane, arabische, syrische, osmanische und europäische Traditionen.

Was oft als seine Schwäche beschrieben wurde, könnte sein Beitrag zur Welt werden. Denn wenn es dem Libanon wirklich gelingen würde, ein System aufzubauen, in dem keine Gemeinschaft andere dominieren kann und in dem die Grundrechte unabhängig von der Demografie garantiert werden, würde es zu einem außergewöhnlichen politischen Labor werden.

Es würde zeigen, dass Koexistenz im Osten nicht nur unter der Autorität eines Imperiums oder einer autoritären Macht möglich ist. Sie kann frei, rechtlich und demokratisch organisiert werden.

Ein Nahost-Westfalen?

Das christliche Europa selbst hat Jahrhunderte religiöser Kriege durchgemacht. Katholiken und Protestanten massakrierten sich selbst. Ganze Staaten wurden zerstört. Menschen wurden vertrieben. Europa wurde nicht tolerant geboren. Sie lernte Toleranz, weil sie den enormen Preis der Intoleranz entdeckte.

Der Frieden von Augsburg, dann der Frieden von Westfalen, hat offensichtlich nicht sofort unser modernes Konzept der Religionsfreiheit geschaffen. Aber sie haben allmählich eine entscheidende Idee durchgesetzt: Religiöse Differenz kann nicht mehr durch die politische oder physische Eliminierung des anderen gelöst werden.

Der Nahe Osten steht heute in unterschiedlicher Form vor demselben historischen Problem. Europa nicht kopieren. Aber um seinen eigenen Pluralismus legal aufzulösen.

Libanon könnte der Ort dieses neuen Vertrags sein

Nicht ein Westfalen zwischen Staaten, sondern ein Westfalen zwischen Mitgliedschaften.

Gegenseitige Anerkennung zwischen christlichen und muslimischen Gemeinschaften, dass keiner versuchen wird, den anderen politisch abzuschaffen. Eine starke verfassungsmäßige Garantie, dass die Zahl niemals das Recht geben wird, die Identität einer Minderheit zu entfernen. Eine klare Trennung zwischen Religionszugehörigkeit und der Verfügbarkeit politischer Grundrechte.

Eine einfache Aussage: Niemand wird jemals ein provisorischer Bürger in seinem eigenen Land sein.

Das ist es, was den Libanon grundlegend verändern könnte.

Und hier gewinnt die Geschichte von Heraclius all ihre Kraft zurück

Wir dachten, wir erzählen eine 14 Jahrhunderte alte Schlacht. Wir entdecken, dass wir über uns selbst sprechen.

Die christlichen Araber waren vor dem Islam dort. Der Islam wurde dann einer der großen historischen Ausdrücke der Arabität. Beide Traditionen lebten vierzehn Jahrhunderte zusammen. Sie sind manchmal zusammengekommen. Sie wurden ständig beeinflusst. Zusammen produzierten sie einen beträchtlichen Teil der Zivilisation des Nahen Ostens.

Keine ernsthafte Lektüre der Geschichte erlaubt es daher, den anderen als fremd zu erklären. Vielleicht sollte der Libanon das Herzstück seines nationalen Vertrags sein.

Wir sind nicht dazu verurteilt, zusammen zu leben, weil wir auf demselben Territorium eingesperrt sind. Wir müssen lernen, zusammen zu leben, weil unsere Geschichten seit Jahrhunderten gemischt sind.

Die Zukunft des Libanon kann von diesem Bewusstsein abhängen

Der moderne Staat kann die Bürger nicht mehr auffordern, ihre Religionen zu vergessen. Das wäre unrealistisch. Er muss etwas Klügeres tun: die Religion politisch nicht bedrohlich für diejenigen machen, die sie nicht teilen.

Ein Christ darf den Islam nicht fürchten. Ein Muslim darf das Christentum nicht fürchten. Ein Sunnit darf die Schiiten nicht fürchten. Ein Schiit darf den Sunniten nicht fürchten. Ein Gläubiger darf den Atheisten nicht fürchten. Und niemand sollte befürchten, dass ein demografischer Wandel ihn eines Tages zu einem Fremden in seiner eigenen Heimat machen könnte.

Dies ist vielleicht das wahre politische Gefühl der Koexistenz: keine Gegenüberstellung, keine vorläufige Toleranz, keine opportunistische Machtteilung, sondern gegenseitige existentielle Sicherheit.

Vom Gedächtnis zur Zivilisation

Der 14. September kann daher anders gelesen werden. Es erinnert nicht nur in der christlichen Tradition an die Erhöhung des Heiligen Kreuzes. Es bringt uns zurück zu einem außergewöhnlichen Moment, in dem Byzantiner, Perser, christliche Araber und frühe Muslime immer noch zum selben historischen Horizont gehören.

Eine alte Welt verschwindet. Eine neue Welt ist geboren. Aber Männer, Kulturen und Erinnerungen bleiben miteinander verflochten.

Deshalb darf die Geschichte niemals dazu benutzt werden, künstliche Mauern zwischen den Völkern zu errichten. Es muss uns genau zeigen, wie neu diese Mauern sind. Unterhalb der politischen und religiösen Grenzen, die wir für ewig halten, befindet sich eine viel ältere Geschichte, die aus Kontakten, Metisagen, Konflikten, Übersetzungen und Übertragungen besteht.

Und vielleicht könnte der Libanon wieder das werden, was er oft versucht hat: nicht die Grenze zwischen zwei Welten, sondern der Ort, an dem zwei Welten entdecken, dass sie immer zu einer gemeinsamen Geschichte gehört haben.

Schlussfolgerung

Das arabische Christentum ist kein Zufall. Der Islam ist der biblischen und nahöstlichen Geschichte, die ihm vorausgeht, nicht fremd. Arabismus gehört nicht ausschließlich zu irgendeiner Religion. Und der Libanon wird wahrscheinlich nur lange überleben können, wenn er diese historischen Wahrheiten in konstitutionelle Prinzipien umwandelt.

Denn eine pluralistische Nation kann nicht allein vom guten Willen der Gemeinschaften leben. Sie braucht einen Pakt, der ihren Ängsten überlegen ist.

Ein Pakt, der allen sagt: Eure Anwesenheit ist endgültig. Ihre Rechte hängen nicht von Ihrer Nummer ab. Deine Religion wird niemals deine Staatsbürgerschaft verringern. Und kein demografischer Wandel wird Ihre Zugehörigkeit zur gemeinsamen Heimat beeinflussen.

Nur dann wird Koexistenz aufhören, ein fragiles Gleichgewicht zu sein. Es wird eine Zivilisation werden.

Ihre Anwesenheit ist endgültig. Ihre Rechte hängen nicht von Ihrer Nummer ab. Deine Religion wird niemals deine Staatsbürgerschaft verringern

Bernard Raymond JABER

Artikel der historischen und politischen Reflexion

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