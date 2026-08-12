Im Südlibanon entwurzelt Israel Leben mit Olivenbäumen

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In Yarun, Bezirk Bint Jbeil, brannte Anfang August nicht nur der Pinsel. Alte Olivenbäume, Anbauflächen und Familiengrundstücke wurden in diesem Ort wenige Kilometer von der Grenze zu Israel durch Feuer verwüstet. Es wurde berichtet, dass etwa 1.200 Dunums oder 120 Hektar in dem Gebiet durch frühe lokale Schätzungen betroffen waren. Einige Bäume waren Hunderte von Jahren alt. Sie hatten die israelische Besatzung, den Rückzug im Mai 2000, den Krieg von 2006 und die Zusammenstöße, die im Oktober 2023 begannen, überschritten. Sie überlebten die neuen Zerstörungen nicht. Für ihre Besitzer wird der Verlust nicht am Preis einer jungen Pflanze gemessen: Sie stellt mehrere Jahre Ernte dar, einen Teil des Erbes der Familie und manchmal die einzige wirtschaftliche Aktivität, die für eine nachhaltige Rückkehr in das Dorf in Betracht gezogen werden kann.

Yarun ist nur ein Beispiel für viel breitere landwirtschaftliche Zerstörung. Im April 2026 schätzte das libanesische Landwirtschaftsministerium, dass54.000 hektarlandwirtschaftliche Flächen, die vom Krieg im ganzen Land betroffen sind, über 240.000 bis 250.000 Hektar tatsächlich kultiviert. Mit anderen Worten, über22,5 prozent der libanesischen agrarflächebetroffen war. Im Süden und Nabatiyah konzentrieren sich die Schäden auf Olivenbäume, Zitrusfrüchte, Bananenbäume, Tabak, Gemüsepflanzen und die für ihre Nutzung notwendige Infrastruktur. Zehntausende Bäume wurden verbrannt oder zerstört, Pressen sind verschwunden und Tausende Hektar sind vorübergehend oder dauerhaft unzugänglich geworden.

Die Brände des Sommers 2026 machen diese Situation noch schlimmer. Libanesische Zivilschutzbeamte werfen den israelischen Streitkräften vor, mehrere Feuerausbrüche mit Feuer, Fackeln oder anderer Munition verursacht zu haben. Rettungsteams behaupten, aufgrund der Anwesenheit von Drohnen oder neuer Streiks gezwungen worden zu sein, sich aus bestimmten Gebieten zurückzuziehen. Israel erkennt eine Politik des landwirtschaftlichen Bodens nicht an und bestätigt, dass seine Operationen die Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Hisbollah-Aktivitäten erfüllen. Aber für den Landwirt, der in sein Schwarzfeld zurückkehrt, hängt das unmittelbare Ergebnis nicht von diesem Kampf um die Absichten ab: Der Baum ist tot, die Ernte ist verschwunden und es werden mehrere Jahre notwendig sein, bis ein neuer Obstgarten produzieren kann.

Von Yarun bis Kfar Kila verschwinden Länder mit Dörfern

Die Karte der landwirtschaftlichen Zerstörung entspricht weitgehend der der Dörfer, die am stärksten von militärischen Operationen betroffen sind. Yarun, Aitah al-Sha`b, Kafr Killah, Meiss al-Jabal, Shiam, Blidah, Hula, Markabah und die umliegenden Gebiete von Naqurah und Alma al-Sha`b haben in unterschiedlichem Maße Beschuss, Feuer, Zerstörung von Gebäuden und längere Zeiträume erlitten, in denen die Bewohner ihr Land nicht mehr betreten konnten. In einigen Gegenden überschneidet sich die Zerstörung von Häusern und Farmen und macht das Problem des Wiederaufbaus zu einem viel größeren Problem als Wohnen.

Kfar Kila bietet eines der extremsten Beispiele. Diese Grenzstadt hatte5.500 einwohnervor den letzten Phasen des Konflikts. Im Frühjahr 2026 berichteten Schätzungen vor Ort mehr als90% des dorfes zerstörtHinter den zerstörten Gebäuden verbirgt sich eine lokale Wirtschaft, die teilweise von landwirtschaftlichen Flächen und Olivenöl abhängig war. Für eine Familie, die sowohl ihr zerstörtes Haus als auch ihren beschädigten Betrieb findet, erfordert die Rückkehr daher zwei gleichzeitige Rekonstruktionen: die des Lebensortes und die des Einkommens, das es erlaubt, dort zu bleiben.

Die gleiche Mechanik erscheint in anderen Dörfern. In Aitah al-Sha’b wurde die Zerstörung des Gebäudes von Schäden in den umliegenden Ländern begleitet. In Meiss al-Jabal und Blida blieb der Zugang zu bestimmten Grundstücken durch die militärische Situation und die mit Munition verbundenen Risiken erschwert. In Yarun fügten die Brände dieses Sommers eine neue Schicht von Schäden an Ländern hinzu, die bereits mehrere Jahre der Konfrontation erlitten hatten. Die Zeit selbst wird zu einem destruktiven Faktor: ein unerhaltbarer Plan für zwei oder drei Jahreszeiten verschlechtert sich, die Bewässerungssysteme verschlechtern sich und die Landwirte verlieren ihre Absatzmöglichkeiten.

47 000 olivenbäume in den ersten monaten zerstört

Die Höhe der Verluste ist nicht 2026. Bereits im Februar 2024, nach nur vier Monaten der Konfrontationen an der Grenze, berichtete eine erste humanitäre Bewertung über47.000 olivenbäume zerstörtsüdlibanon. Diese Einschätzung war bereits beträchtlich, aber sie ging den zerstörerischsten Phasen des Krieges von 2024, Landoperationen, nachfolgenden Abrissen und den neuen Feindseligkeiten von 2026 voraus.

Die Nachkriegsbewertungen 2024 ermöglichten es, einige der Schäden durch Satellitenbilder und Feldbeobachtungen zu klären. Eine internationale Studie identifizierte die totale Zerstörung von134 hektar olivenhainedenen zugesetzt wurde48 hektar zitrusfrüchte,44 hektar bananenplantagenund über15 hektar andere obstbäumeDiese Zahlen beziehen sich auf Bereiche, die als verloren eingestuft wurden, und decken nicht unbedingt alle beschädigten oder unzugänglichen Parzellen ab.

Vielleicht ist die aufschlussreichste Figur woanders. Mehr12.000 hektar landwirtschaftliche flächein den südlichen Gouvernements und Nabatiyah aufgegeben worden waren, weil ihre Bauern sie nicht mehr erreichen konnten. Nicht alle diese Länder wurden zerstört. Viele befanden sich einfach in Gebieten, die zu gefährlich wurden, um Größe, Bewässerung oder Ernte zu ermöglichen. Ein Olivenhain, der physisch überlebt, aber dessen Früchte nicht geerntet werden können, stellt immer noch einen wirtschaftlichen Verlust für seinen Besitzer dar.

Der Krieg zerstört die Landwirtschaft auf zwei Arten. Es kann den Baum direkt verbrennen, aber es kann auch den Landwirt lange genug von seinem Feld trennen, damit Ernte und Einkommen verschwinden. In einer Region, in der viele landwirtschaftliche Betriebe familiengroß und klein sind, können zwei verlorene Jahreszeiten ausreichen, um einen Haushalt in dauerhafte Schwierigkeiten zu bringen.

Ein reifer Olivenbaum ersetzt sich nicht durch eine einfache Pflanze

Der Preis eines jungen Olivenbaums vermittelt ein irreführendes Bild des Verlustes. Der Kauf einer Pflanze ist relativ kostengünstig. Das Ersetzen der Produktionskapazität eines reifen Baumes ist eine andere Sache. Je nach Sorte, Bodenbeschaffenheit, Bewässerung und landwirtschaftlichen Methoden sind mehrere Jahre erforderlich, bevor eine bedeutende Ernte erzielt wird. Es ist oft notwendig, länger zu warten, bevor man einen Ertrag erzielt, der mit dem eines gut etablierten erwachsenen Baumes vergleichbar ist.

Ein reifer Olivenbaum kann mehrere Dutzend Kilogramm Oliven in einem guten Jahr produzieren, obwohl die Erträge je nach Jahreszeit und landwirtschaftlichen Praktiken stark variieren. Ein Teil dieser Ernte ist für den Tischverbrauch bestimmt, aber die meisten Familienbetriebe werden zur Ölproduktion verwendet. Mehrere Kilogramm Oliven sind erforderlich, um einen Liter Öl zu erhalten, der Ertrag hängt von der Sorte und der Reife der Frucht ab.

Für eine Familie mit 100 oder 200 produktiven Bäumen bedeutet die Zerstörung des Obstgartens möglicherweise mehrere Tonnen Oliven, die jedes Jahr verloren gehen. Zu dieser Produktion fügt der Wert der Familienarbeit hinzu, die um die Ernte herum organisiert wird. Wenn der Baum verschwindet, ist es nicht nur organisches Kapital, das zerstört wird: Es ist ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen.

Ein zwei- oder dreihundertjähriger Olivenbaum stellt ein anderes Problem dar. Sein Erbe Wert ist nicht reproduzierbar. Ein Besitzer kann einen neuen Baum auf dem gleichen Grundstück pflanzen, aber kein Hilfsprogramm kann ihm drei Jahrhunderte Wachstum geben. Es ist diese Dimension, die die Emotionen erklärt, die durch Bilder von alten verbrannten Stämmen in Yarun und anderen Dörfern im Süden verursacht werden.

Der Süden liefert rund 40% der libanesischen Oliven

Die Einsätze gehen weit über die direkt betroffenen Eigentümer hinaus. Der Süden repräsentiert nach verfügbaren landwirtschaftlichen Schätzungen über38% bis 40% der inländischen olivenproduktionDie Region ist daher neben der Kura, Akkar und mehreren Gebieten des Libanon-Gebirges eine der wichtigsten Olivenfarmen des Landes.

Dies führt zu einer sehr fragmentierten Wirtschaft. Im Gegensatz zu großen produzierenden Ländern, in denen der Olivenanbau stark industrialisiert werden kann, hat der Libanon viele kleine Familienimmobilien. Ein Teil der Ernte wird direkt konsumiert, ein weiterer verkauft und ein dritter in lokalen Pressen zu Öl verarbeitet. Das Jahreseinkommen mag auf nationaler Ebene bescheiden erscheinen, aber manchmal ist es ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts eines ländlichen Haushalts.

Diese Struktur macht die Erzeuger besonders anfällig. Große Farmen können ihre Risiken auf mehrere Parzellen verteilen oder Geld haben, um ein schlechtes Jahr zu absorbieren. Eine Familie, deren Erbe aus 150 Olivenbäumen rund um ihr Dorf besteht, kann fast ihr gesamtes landwirtschaftliches Kapital in einer einzigen Reihe von Bränden verlieren.

Der Rückgang der südlichen Produktion betrifft auch die Verbraucher. Weniger lokales Öl bedeutet eine geringere nationale Versorgung, während die Produktions-, Transport- und Verpackungskosten seit der Wirtschaftskrise bereits stark gestiegen sind. Auf lange Sicht könnte der Libanon gezwungen sein, mehr Produkte zu importieren, als er vor Ort produzieren konnte.

118 millionen dollar schaden, 586 millionen verlorene produktion

Wirtschaftliche Bewertungen messen die Lücke zwischen sichtbaren Schäden und ihren tatsächlichen Kosten. Eine Bewertung der ökologischen und landwirtschaftlichen Folgen des Konflikts ergab, dass118 millionen dollarunmittelbare physische Schäden für den Agrarsektor. Die wirtschaftlichen Verluste im Zusammenhang mit der Produktion waren über586 millionen dollar.

Der Unterschied zwischen den beiden Beträgen ist wesentlich. Zerstörte Ausrüstung kann auf ihre Ersatzkosten geschätzt werden. Eine Ernte, die nicht stattgefunden hat, bedeutet Einkommensverluste. Wenn der zerstörte Vermögenswert ein mehrjähriger Baum ist, wird der Verlust für mehrere Jahre wiederholt.

Der geschätzte Produktionsverlust von 586 Millionen US-Dollar zeigt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen fast fünfmal größer sind als der einzige physische Schaden, der in dieser Bewertung identifiziert wurde. Der Konflikt zerstört nicht nur das, was zum Zeitpunkt des Streiks existiert. Es zerstört auch, was das Land danach hätte produzieren sollen.

Für ein Land, das sich seit 2019 in einer Finanzkrise befindet, sind diese Beträge alles andere als zweitrangig. Es sind Einkommen, die nicht in die Dörfer gelangt sind, Käufe, die nicht getätigt wurden, Saisonlöhne, die nicht gezahlt wurden, und landwirtschaftliche Produkte, die die Märkte nicht erreicht haben.

Pressestationen, Genossenschaften und Baumschulen sind ebenfalls verschwunden

Die Zerstörung endet nicht am Rand der Felder. Auch die landwirtschaftliche Infrastruktur ist betroffen. Daten verfügbar im Jahr 2026 zeigen über23 völlig zerstörte landwirtschaftliche genossenschaftenund16 ölmühlen oder ölpressenvernichtet. Mehr200 baumschulenauch schäden oder verluste erlitten.

Besonders wichtig ist der Fall der Pressen. Ein Olivenhain von kommerziellem Wert nur, wenn der Erzeuger seine Ernte unter annehmbaren Bedingungen verarbeiten oder verkaufen kann. Oliven für Öl müssen nach der Sammlung schnell gepresst werden, um ihre Qualität zu erhalten. Das Verschwinden der lokalen Mühle zwingt die Landwirte daher, ihre Produktion zu zusätzlichen Kosten weiter zu transportieren.

Werden mehrere Pressen in einem Bereich gleichzeitig zerstört, muss die verbleibende Anlage mehr Volumina aufnehmen. Verzögerungen können zunehmen und die Transportkosten können steigen. Der anfängliche Schaden breitete sich somit auf Farmen aus, die nicht unbedingt direkt von den Bombardierungen betroffen waren.

Kindergärten spielen eine ebenso strategische Rolle beim Wiederaufbau. Der Süden wird Zehntausende neuer Anlagen benötigen. Unternehmen, die in der Lage sind, diese Bäume zu liefern, haben jedoch selbst Schäden erlitten. Die für den Wiederaufbau der Landwirtschaft notwendige Kette ist daher teilweise zerstört, und das zu einer Zeit, da die Nachfrage stark ansteigen wird.

Feuer trägt zur Zerstörung des Krieges bei

Die Brände des Sommers 2026 ereignen sich auf bereits fragilem Gelände. Zivilschutzbeamte in der Region Nabatiyah glauben, dass in einigen Gebieten in der Nähe der Konfrontationslinie,30 bis 40 % der oberflächenvon den angesammelten Bränden und Zerstörungen betroffen waren. Diese Schätzung deckt die am stärksten exponierten Gebiete ab und kann nicht mechanisch auf den gesamten Süden ausgedehnt werden, sondern gibt die Messung der lokalen Katastrophe an.

Feuerwehrleute werfen den israelischen Streitkräften vor, Fackeln und verschiedene Arten von Munition zu verwenden, die bestimmte Brände verursachen. Sie behaupten auch, dass ihre Interventionen durch Drohnen und das Risiko weiterer Streiks erschwert werden können. Die israelischen Behörden lehnen die Vorwürfe, sie würden freiwillig versuchen, die landwirtschaftliche Umwelt zu zerstören, weitgehend ab und behaupten, die Infrastruktur der Hisbollah anzugreifen.

Die Unterscheidung zwischen vorsätzlicher Zerstörung und der Folge einer Militäroperation sollte für jedes Ereignis gesondert geprüft werden. Der unmittelbare landwirtschaftliche Effekt wird jedoch nicht beeinflusst. Ein Feuer, das in der Trockenzeit einen Olivenhain durchquert, kann in wenigen Stunden ein Kapital zerstören, das seit mehreren Generationen gebildet wurde.

Der Klimawandel verschärft diese Anfälligkeit weiter. Hohe Temperaturen, trockene Vegetation und längere Perioden ohne Regen lassen das Feuer schnell ausbreiten. Eine Munition oder Rakete, die einen Feuerausgang verursacht, kann daher viel größere Schäden an dem ursprünglich betroffenen Bereich verursachen.

Weißer Phosphor hinterließ eine weitere Spur

Zu diesen Bränden kommen die Folgen der in bestimmten Gebieten des Südens seit 2023 eingesetzten Munition mit weißem Phosphor hinzu. Mehrere Verwendungen wurden in der Nähe von libanesischen Orten dokumentiert. Israel behauptet, diese Munition in Übereinstimmung mit geltendem Recht und insbesondere zur Schaffung von Rauchschutzschildern einzusetzen, während libanesische Behörden und Menschenrechtsorganisationen ihren Einsatz in der Nähe von bewohnten und landwirtschaftlichen Gebieten verurteilt haben.

Weißer Phosphor entzündet sich im Kontakt mit Sauerstoff und kann Brände verursachen, die besonders schwer zu kontrollieren sind. Für Landwirte geht ihre Wirkung über die unmittelbare Zerstörung der Vegetation hinaus. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich Boden, Ablagerungen und Grundstückssicherheit vor der Ernterückgewinnung geäußert.

Das Problem wird mit dem Problem der Blindgänger kombiniert. Vor der Rückkehr zur Arbeit muss ein Landwirt möglicherweise auf Inspektion und Freigabe warten. Jeder weitere Monat ohne Zugang kann zu weiteren Ernteverlusten führen und die für die Wiederherstellung des Obstgartens erforderlichen Arbeiten verzögern.

Rekultur wird zu einem viel komplexeren Prozess als eine physische Rückkehr in das Dorf. Das Ende einer Militäroperation bedeutet nicht automatisch die Rückkehr der landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Wasser, anderes weniger sichtbares Opfer

Ein Baum kann ein Bombardement überleben und dann sterben, wenn seine produktive Umgebung verschwunden ist. Schäden an Wassersystemen, Wassereinzugsgebieten, Rohrleitungen und Pumpanlagen sind daher ein wichtiger Bestandteil der Bilanz.

Einige traditionelle Olivenhaine sind relativ dürreresistent, aber junge Plantagen und viele andere Kulturen benötigen regelmäßigen Zugang zu Wasser. Zitrusfrüchte, Bananen und Gemüsepflanzen sind noch abhängiger von der Bewässerung.

Die Zerstörung einer Pipeline kann somit ein Paket, das keine direkten Auswirkungen erlitten hat, unproduktiv machen. In mehreren Dörfern wurden auch landwirtschaftliche Straßen beschädigt. Ein Besitzer kann theoretisch zu Fuß auf sein Feld zugreifen, während er keinen Traktor mitbringen, seine Ernte transportieren oder die notwendige Ausrüstung mitbringen kann, um sie zu restaurieren.

Diese Infrastrukturen müssen beim Wiederaufbau berücksichtigt werden. Ohne sie wird die Wiederbepflanzung der Bäume nicht ausreichen.

Landwirtschaft bereits vor der jüngsten Zerstörung

Der libanesische Agrarsektor hat diesen Krieg nicht in einer normalen Situation angegangen. Seit 2019 hatte die Finanzkrise bereits die Kosten für Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kraftstoff, Ersatzteile und Maschinen explodiert. Der Bankkredit war fast verschwunden und zwang die Produzenten, die Ausgaben der Saison selbst zu finanzieren.

Unter diesen Bedingungen hatten viele Kleinbauern ihre Investitionen reduziert. Einige verzögerten die Erneuerung der Ausrüstung oder beschränkten die Wartung ihrer Grundstücke. Der Krieg traf einen Sektor mit sehr wenigen finanziellen Reserven.

Diese Zerbrechlichkeit erklärt, warum ein paar tausend Dollar Schaden ausreichen können, um eine Familienfarm aus dem Spiel zu bringen. Ein Produzent, der seine Bäume verloren hat, muss die Wiederherstellung des Bodens finanzieren, neue Pflanzen kaufen, die Bewässerung reparieren und mehrere Jahre warten, bevor er zu einer Ernte zurückkehrt. Inzwischen muss er auch leben.

Für eine vertriebene Familie, deren Haus zerstört wurde, ist der Zwang noch größer. Sie muss zwischen dem Wiederaufbau der Wohnung und dem Wiederaufbau der Farm wählen. Ohne ausreichende öffentliche oder internationale Hilfe sind viele Haushalte wahrscheinlich nicht in der Lage, beides gleichzeitig zu tun.

Landwirtschaftlicher Verlust erhöht die Ernährungsabhängigkeit

Die nationalen Kosten einer solchen Zerstörung erscheinen auch in Importen. Der Libanon ist bereits stark von Ausländern abhängig, wenn es um Lebensmittel geht. Die landwirtschaftliche Krise im Süden reduziert seine Produktionskapazitäten vor Ort weiter.

Oliven sind nur ein Teil des Problems. Der Süden und Nabatiyah produzieren auch Zitrusfrüchte, Bananen, Tabak, Gemüse und verschiedene Obstkulturen. Die Zerstörung betrifft mehrere Märkte gleichzeitig.

Jede Tonne, die nicht mehr produziert wird, muss durch einen Rückgang des Verbrauchs, durch eine Produktion aus einer anderen Region oder durch einen Import ersetzt werden. In den beiden letztgenannten Fällen können die Preise steigen. Andere landwirtschaftliche Regionen haben nur begrenzte Kapazitäten, um den Verlust von Tausenden Hektar schnell auszugleichen. Importe erfordern Währungen und verschärfen das Handelsdefizit.

Die Zerstörung der Landwirtschaft hat daher makroökonomische Kosten. Es reduziert die Einkommen der ländlichen Gebiete, reduziert die heimische Produktion und erhöht möglicherweise die Rechnungen für Lebensmittelimporte.

Eine Familie kann ihr Zuhause wieder aufbauen und kommt nie wieder zurück

Doch die nachhaltigste Konsequenz bleibt menschlich. In Grenzdörfern hängt die Rückkehr nicht nur vom Wiederaufbau von Wohnungen ab. Eine Familie, deren Haus zerstört wurde, kann theoretisch eine Entschädigung erhalten und wieder aufbauen. Aber wenn ihr Feld verschwunden ist, ihre Presse geschlossen ist und ihre Bäume mehrere Jahre lang nicht produzieren werden, muss sie ein anderes Einkommen finden.

Für manche Menschen bedeutet dies, in Beirut, Saida, Nabatiyah oder einem anderen Gebiet zu arbeiten. Für andere kann dies bedeuten, im Ausland zu bleiben. Kinder von vertriebenen Familien können ihre Ausbildung außerhalb des Dorfes fortsetzen, anderswo Arbeit finden und nicht mehr zurückkehren, um sich dauerhaft niederzulassen.

Eine Abwesenheit vom Krieg wird dann zu einer dauerhaften Verdrängung ohne formelle Entscheidung zur Ausweisung. Es genügt, dass die Kosten für die Rückkehr höher werden als die Mittel der Familie.

In dieser Perspektive nimmt die Zerstörung eines Olivenhains eine politische Dimension an. Sie verdient nicht nur Einkommen. Es reduziert materiell die Möglichkeit, auf der Erde zu bleiben.

Einkommen zerstören kann ein Dorf so sicher leeren wie Häuser zerstören

Eine Grenzstadt lebt nicht allein von ihren Gebäuden. Sie lebt von ihren Bewohnern, ihren Arbeitsplätzen, ihren Farmen und ihrem Austausch. Wenn diese Aktivitäten verschwinden, reicht der Wiederaufbau der Mauern nicht aus, um das Dorf wieder aufzubauen.

Ein Besitzer kann in ein neues Zuhause zurückkehren und feststellen, dass er es sich nicht mehr leisten kann, dort zu leben. Wenn sein Olivenhain gebrannt ist und die Presse in der Gegend verschwunden ist, muss er woanders arbeiten. Seine Präsenz im Dorf wird dann intermittierend, dann vielleicht nur saisonal.

Langfristig kann diese Transformation die Demografie des Südens grundlegend verändern. Ältere Menschen kehren leichter ins Familienland zurück. Junge Menschen in Beschäftigung brauchen einen Job und ein regelmäßiges Einkommen. Wenn die ländliche Wirtschaft nicht gleichzeitig mit dem Gebäude wieder aufgebaut wird, laufen die Dörfer Gefahr, genau die Generationen zu verlieren, die für ihre Zukunft benötigt werden.

Das Problem sollte daher nicht allein an der Anzahl der wieder aufzubauenden Wohnungen gemessen werden. Es muss auch gemessen werden, wie viele Betriebe wieder rentabel arbeiten können.

Neue Plantagen produzieren nicht sofort

Die Wiederbepflanzung von Olivenbäumen ist unverzichtbar, aber unzureichend. Junge Bäume müssen zuerst wurzeln, geschützt, geschnitten und gepflegt werden. Mehrere Jahre sind erforderlich, um eine bedeutende kommerzielle Produktion zu erreichen, noch mehr, um die Produktionskapazität einer erwachsenen Plantage wiederzuerlangen.

Diese Zeit schafft ein wirtschaftliches Vakuum. Angenommen, eine Familie zieht traditionell mehrere tausend Dollar pro Jahr aus ihrem Öl und ihren Oliven. Obwohl alle ihre Pflanzen kostenlos ersetzt werden, verliert sie dieses Einkommen für mehrere Saisons.

Eine echte Wiederaufbaupolitik muss daher eine mehrjährige Kompensation vorsehen, nicht nur Beihilfen für den Kauf von Bäumen. Es wird auch Düngemittel, Ausrüstung, Arbeit und Wartung in der Phase finanzieren müssen, in der die neue Plantage nicht genug produziert.

Ohne diese Unterstützung werden Haushalte mit den geringsten Einsparungen ihr Land verlassen, bevor die neuen Bäume reifen.

Hundertjährige Olivenbäume schaffen eine andere Form des Verlustes

Für die ältesten Bäume kann keine öffentliche Politik die vorherige Situation wirklich wiederherstellen. Ein jahrhundertealter Olivenbaum oder ein jahrhundertealter Olivenbaum hat einen Wert, der seinen Jahresertrag übersteigt.

Diese Bäume sind oft mit der Geschichte eines Grundstücks verbunden. Sie können jahrzehntelange Referenz zwischen Immobilien gedient haben. Sie erscheinen in Familiengeschichten und manchmal in den Erinnerungen mehrerer Generationen.

In den Dörfern des Südens, wo Zwangsumsiedlungen und aufeinander folgende Kriege das Leben der Bewohner bereits mehrmals verändert haben, hat diese Pflanzenbeständigkeit eine besondere Bedeutung. Eine Familie, die ihr Dorf verlässt, kann Jahre später zurückkehren und den gleichen Baum finden.

Seine Zerstörung löscht somit ein materielles Wahrzeichen der Rückkehr.

Dies macht das Bild der entsäuerten Olive viel stärker als das eines einfachen Ernteverlustes.

Ein entwurzelter Baum verändert auch die Landschaft

Das Verschwinden von Obstgärten kann auch Eigentumsprobleme erschweren. In einigen ländlichen Gebieten sind die Grenzen zwischen Grundstücken durch alte Straßen, Mauern, Bäume oder Nutzungen bekannt. Wenn das Gelände tief gestört ist, können diese Landmarken verschwinden.

Titel bleiben natürlich die rechtliche Referenz, wo sie existieren und ordnungsgemäß registriert sind. Aber am Boden kann der Wiederaufbau schwieriger werden, wenn eine ganze Landschaft eingeebnet oder verbrannt wurde.

Dieses Thema wird wichtiger werden, wenn die Arbeit beginnt. Landwirtschaftliche Straßen müssen wieder geöffnet, Wassersysteme wiederhergestellt und die Grenzen bestimmter Parzellen überprüft werden.

Der Landaufbau wird nicht immer so einfach sein wie das Pflanzen eines Baumes am vorherigen Standort.

Auch der Süden könnte sein Know-how verlieren

Der Olivenbaum produziert nicht nur landwirtschaftliches Eigentum. Es verfügt über lokales Know-how: Größe, Graft, Ernte, Fruchtauswahl, Pressen und Ölkonservierung.

Wenn Familien das Dorf für eine lange Zeit verlassen, können diese Fähigkeiten auch verschwinden. Ein junger Mensch, der die Landwirtschaft für zehn Jahre aufgibt, um in einer anderen Stadt oder im Ausland zu arbeiten, kehrt nicht unbedingt zurück, um das Familiengrundstück auszunutzen, wenn sich die Situation verbessert.

Die Zerstörung der Agrarwirtschaft beschleunigt somit eine bereits alte Entwicklung: die Alterung der Landbevölkerung und die Abreise der Jüngsten in die Städte.

Das Risiko besteht darin, Land wieder aufzubauen, ohne genügend Landwirte zu finden, um es anzubauen.

Der Wiederaufbau muss daher in Jahren gemessen werden, nicht nur in Dollar

Die ersten Schadenszahlen sind notwendig, um die Finanzierung zu mobilisieren. Sie reichen jedoch immer noch nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu messen. Ein Haus kann einen Rekonstruktionswert erhalten. Eine Mühle kann durch neue Geräte ersetzt werden. Eine Straße kann repariert werden.

Bei einem Olivenhain ist der Kalender anders. Der wirtschaftliche Wiederaufbau endet nicht an dem Tag, an dem das neue Werk geerdet wird. Es endet, wenn die Familie einen Ertrag zurückgewinnt, der den ersetzen kann, den sie vor dem Krieg hatte.

Es kann Jahre dauern.

Deshalb müssen die Erzeuger mit der Zeit von den Beihilfeprogrammen begleitet werden. Eine einzige Entschädigung kann für unmittelbare Wohn- oder Konsumbedürfnisse ausgegeben werden, bevor die Ausbeutung ihre Produktionsfähigkeit wiedererlangt.

Die Herausforderung wird darin bestehen, die Anwesenheit von Familien lange genug zu erhalten, um auf die nächste Generation von Bäumen zu warten.

Israel beruft sich auf Sicherheit, Libanon verurteilt dauerhafte Zerstörung

Israel stellt seine Operationen im Süden als notwendig dar, um die Hisbollah daran zu hindern, eine bedrohliche militärische Präsenz in der Nähe der Grenze wiederherzustellen. Die israelische Armee behauptet, Kämpfer, Waffenlager, Tunnel und militärische Infrastruktur anzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen.

Die libanesischen Behörden lesen Zerstörung radikal anders. Sie werfen Israel vor, die zivilen Lebensbedingungen zu verletzen und bestimmte Grenzgebiete schrittweise in schwer zu durchhaltende Gebiete zu verwandeln. Libanesische Beamte verwendeten auch den Begriff « Ökozid », um das Ausmaß der Umweltschäden zu beschreiben.

Diese Qualifikation erfordert eine präzise rechtliche Demonstration und kann nicht allein durch politische Erklärungen festgestellt werden. Aber das materielle Ausmaß der Schäden ist bereits dokumentiert: verbranntes Land, zerstörte Bäume, verlassene Farmen, beschädigte landwirtschaftliche Infrastruktur und Dörfer, in denen ein Großteil des Gebäudes verschwunden ist.

Die zentrale Frage ist daher nicht mehr, ob landwirtschaftliche Schäden bestehen. Es soll gemessen werden, wie lange sie die Menschen daran hindern, in ein normales Wirtschaftsleben zurückzukehren.

Olivenbäume werden zu einer Frage der Rückkehr

In diesem Grenzstreifen nimmt der Baum schließlich eine Dimension an, die über die Landwirtschaft hinausgeht. Der Bewohner, der sein Feld bebaut, erklärt jedes Jahr seine Anwesenheit. Er kommt zurück, um die Zweige zu trimmen, das Grundstück zu reinigen, die Früchte zu pflücken und die Pfade zu erhalten.

Wenn diese Routine für mehrere Jahre unmöglich wird, ändert sich die Beziehung zur Erde. Das Eigentum mag rechtlich intakt bleiben, aber seine wirtschaftliche Realität schwächt sich ab.

Daher sollten Olivenhaine als zentraler Bestandteil der Rückkehr von Vertriebenen betrachtet werden. Ein Haus zu restaurieren, ohne das damit verbundene Einkommen wiederherzustellen, läuft Gefahr, rekonstruierte, aber schlecht bewohnte Dörfer zu produzieren.

In Yarun und anderen Grenzregionen sind geschwärzte Stämme nun ein konkretes Maß für diese Bedrohung. Einige Bäume hatten Jahrhunderte überlebt. Sie materiell zu ersetzen ist möglich. Die Wiederherstellung der Einnahmen, des Gedächtnisses und der Kontinuität, die sie repräsentierten, wird viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Der Süden muss daher gleichzeitig in Beton und Wurzeln wieder aufgebaut werden. Die Zahlen geben bereits die Größe des Projekts an:54.000 hektar betroffen, mindestens 47.000 olivenbäume in den ersten monaten zerstört, mehr als 12.000 hektar nach dem krieg von 2024 verlassen, 16 pressen zerstört, 23 genossenschaften verloren und fast 586 millionen dollar landwirtschaftliche produktion gestohlenin den verfügbaren auswertungen.

Diese Zahlen erzählen jedoch nur einen Teil der Geschichte. In jedem Dorf, hinter einem denkmalgeschützten Hektar oder Baum, gibt es einen Besitzer, der sich fragt, ob er noch etwas zu ernten hat, wenn er nach Hause zurückkehren kann. Im Südlibanon macht es die Entwurzelung der Olivenbäume daher viel schwieriger, Familien neu zu verwurzeln.