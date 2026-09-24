Die Geister-Umbildung: Unzufriedene Aoun und Salam, Minister am Geschirr, aber niemand will die Büchse der Pandora öffnen

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Die Regierung von Nawaf Salam war gerade aus einer neuen parlamentarischen Veranstaltung hervorgegangen, als die ersten Listen in Umlauf kamen. Die Minister wurden aufgegeben. Mögliche Ersatzmöglichkeiten wurden genannt. Auswärtige Angelegenheiten, Tourismus, Umwelt und Telekommunikation erschienen in den Gesprächen. Der Name von Energieminister Joe Saddi war direkt mit der Stromkrise verbunden. Dann, fast ebenso schnell, verlor das Redesign-Projekt an Dynamik.

Dieses Gegenteil spiegelt jedoch keine Zufriedenheit wider, die an der Spitze des Staates gefunden wurde. Die Reserven existieren in Baabda wie in Serail. Joseph Aoun würde die Arbeit der Minister unter seiner Regierung kommentieren. Nawaf Salam hätte auch Vorbehalte gegenüber Mitgliedern des Teams, die als nahe bei ihm betrachtet werden. Genauere Informationen zeigen auch die Unzufriedenheit des Präsidenten mit der Verwaltung mehrerer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Fragen.

Aber es wurde keine Einigung zwischen Joseph Aoun und Nawaf Salam erzielt, um die Regierung zu ändern. Der Präsident der Republik hätte nicht einmal formell einen Umbildungsentwurf vorgelegt.

Das Paradoxon ist da: Die Leistung einiger Minister ist bereits umstritten, aber das politische System ist der Ansicht, dass es gefährlicher wäre, sie heute zu ersetzen, als sie aufrechtzuerhalten.

68 vertrauensvoten, dann beginnen die namen zu zirkulieren

Die Debatte wurde nach der Parlamentssitzung über die Regierung erweitert. Er erhielt das Vertrauen von 68 Abgeordneten, gegen 12 feindliche Stimmen und zwei Enthaltungen.

Das Ergebnis war eine Mehrheit. Die im Parlament geäußerte Kritik wurde dadurch nicht beseitigt.

In den folgenden Tagen begannen Informationen über Minister, die das Team verlassen könnten, und über mögliche Nachfolger zu zirkulieren. Die Bewegung hat Unbehagen innerhalb der Regierung und unter den Formationen verursacht, denen einige Minister politisch verbunden sind.

Aus den vorliegenden Informationen geht jedoch hervor, dass es keine endgültige Liste gab.

Das ist ein wesentlicher Punkt. Mehrere Namen wurden in politischen Gesprächen getestet. Dies bedeutet nicht, dass Joseph Aoun und Nawaf Salam eine Liste von Abfahrten gestoppt hatten.

Umgestaltung existierte als politische Hypothese, bevor sie als institutionelle Entscheidung existierte.

Und gerade der Übergang von einem zum anderen war fast unmöglich.

Aoun bat nicht um Umbildung, aber er ist nicht zufrieden

Eine informierte offizielle Quelle gibt eine Klarstellung, die das Lesen der Datei ändert.

Joseph Aoun schlug keine formelle Ministerumbildung oder die Ersetzung bestimmter Minister vor.

Andererseits wäre seine Unzufriedenheit real.

Es würde sich auf die Leistung einiger Regierungsmitglieder konzentrieren und im weiteren Sinne darauf, wie verschiedene wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen behandelt werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Der Präsident wäre also nicht vor Nawaf Salam mit einer Liste vergitterter Namen angekommen. Vielmehr hätte er ein Leistungsproblem bemerkt.

Die gleiche Quelle bringt jedoch eine zweite und noch interessantere Klarstellung: Nicht alle Minister, die ineffizient zu sein scheinen, wären notwendigerweise für ihre Immobilität verantwortlich.

Einige Mitglieder der Regierung würden zufrieden stellen. Andere wären in eine Form von Trägheit geraten. Aber diese Trägheit würde manchmal mit der allgemeinen Situation des Landes, regionalen Umständen oder internationalen Zwängen verbunden sein.

Mit anderen Worten, die Einschätzung der Minister geht bereits auf ein sehr konkretes Problem ein: die Unterscheidung zwischen Inkompetenz und Blockade.

Ein Minister kann nicht Ergebnisse produzieren, weil er oder sie schlecht arbeiten. Es kann auch zu keinem Ergebnis führen, weil die Entscheidung von einer nicht vorhandenen Finanzierung, einer nicht gefundenen politischen Vereinbarung oder einer regionalen Situation abhängt, die sie nicht kontrolliert.

Das Ändern des ersten kann ein Problem lösen.

Das Ändern des zweiten ändert nur den Namen an der Abteilungstür.

Salam hätte auch eigene Reserven

Unbehagen wäre nicht auf Baabda beschränkt.

Die gesammelten Informationen deuten darauf hin, dass Nawaf Salam auch Vorbehalte gegen die Leistung einiger Minister haben würde, die als von seiner Wahl oder politisches Umfeld angesehen werden.

Diese Tatsache verhindert, dass der Fall auf eine klassische Spannung zwischen dem Präsidenten der Republik und dem Präsidenten des Rates reduziert wird.

Aoun würde nicht einfach versuchen, « die Minister von Salam » zu korrigieren, während Salam sein Team schützen würde.

Beide Präsidentschaften hätten ihre eigene Kritik.

Aber gemeinsame Vorbehalte gegenüber der Funktionsweise der Regierung bedeutet nicht, sich darauf zu einigen, wie sie geändert werden kann.

Genau das fehlt.

Eine offizielle Quelle gibt eindeutig an, dass zwischen den beiden Präsidenten keine Vereinbarung zur Umbildung getroffen wurde.

Es gibt auch den Grund: Die gegenwärtigen Umstände würden weder die Regierung verändern noch ihr Gleichgewicht beeinflussen.

Das Wort « Gleichgewicht » erklärt viel mehr als das Wort « Umstände ».

Joe Saddi: Elektrizität macht einen Minister zu einem politischen Test

Der sichtbarste Fall ist Joe Saddi.

Der Energieminister stand wegen der Stromsituation im Mittelpunkt der Gespräche. Sein Name war mit den Annahmen der Veränderung verbunden.

Aber sein Nachfolger stieß sofort auf eine politische rote Linie.

Libanesische Streitkräfte behaupten, dass es keine Frage gibt, ihn zu verlassen. Ihre Lesart ist, dass der Druck um sein Ministerium herum darauf abzielt, alle Parteien vor ihre Verantwortung in der Energiefrage zu stellen, nicht um seinen Abgang zu bekommen.

Georges Okais formulierte die Verteidigung viel offensiver. Er warnte, dass die libanesischen Streitkräfte « Verbrennen » in der Regierung nicht akzeptieren würden. Er beschuldigte auch einige Akteure, absichtlich versucht zu haben, die Partei im Energiesektor zu besiegen, um ihr Image zu brechen und sie auf die gleiche Ebene zu stellen wie diejenigen, die zuvor die Akte verwaltet hatten.

Diese Reaktion zeigt sofort, warum ein als Technik präsentiertes Redesign nie so lange bleibt.

Wenn Joe Saddi ersetzt wird, wird sich die Diskussion nicht mehr nur auf die Anzahl der Stromstunden konzentrieren.

Es wird sich mit dem Anteil der libanesischen Streitkräfte an der Regierung, der historischen Verantwortung des Sektors und der Identität des Nachfolgers befassen.

Ein Problem der administrativen Effizienz wird innerhalb von Stunden zu einer Konfrontation zwischen politischen Formationen.

Vier weitere Abteilungen nahmen Gespräche auf

Energie ist nicht das einzige Portfolio, das erwähnt wurde.

Hinter den Kulissen werden auch Auswärtige Angelegenheiten, Tourismus, Umwelt und Telekommunikation zitiert.

Es wurde jedoch keine endgültige Liste erstellt.

Es wäre daher falsch, die Amtsinhaber dieser Dienststellen als Minister darzustellen, denen offiziell der Widerruf droht. Ihre Anwesenheit in Gesprächen zeigt eher das Ausmaß, in dem die Operation schnell stattgefunden hätte.

Wenn die Debatte ein einziges Ressort betraf, könnte ein Kompromiss erzielt werden.

Ab dem Moment, in dem fünf Abteilungen in den Diskussionen erscheinen, verändert sich die Materie in der Natur.

Jedes Portfolio entspricht einer Komponente des Kompromisses, der die Bildung der Regierung ermöglichte. Hinter jedem Minister steht eine Kombination aus politischen, religiösen und institutionellen Überlegungen.

Daher bedeutet das Ersetzen mehrerer Personen, mehrere Fäden aus demselben Stoff zu ziehen.

Niemand kann im Voraus wissen, wer das Ganze aufgeben wird.

Schiitisches Tandem will Regierungsteilung nicht wieder öffnen

Diese Angst erklärt die Vorsicht der wichtigsten politischen Kräfte.

Insbesondere das schiitische Tandem hätte keinen Wunsch gezeigt, die Akte der Umbildung weit zu öffnen.

Diese Weigerung bedeutet nicht unbedingt, dass ihre Beamten die Leistung aller Minister für perfekt halten.

Das Problem liegt anderswo.

Sobald ein Portfolio diskutiert wird, fragen sich die anderen Komponenten möglicherweise, warum ihre eigenen Aktien nicht diskutiert werden.

Wenn eine Partei das Recht behält, den Nachfolger ihres Ministers zu wählen, kann eine andere Partei dieselbe Regel in Anspruch nehmen. Wenn die Präsidentschaft einen Minister ihrerseits ersetzen möchte, möchte der Serail möglicherweise eine eigene Korrektur vornehmen. Wenn mehrere Änderungen gleichzeitig auftreten, können parlamentarische Formationen berücksichtigen, dass das anfängliche Gleichgewicht der Regierung nicht mehr existiert.

Die Reorganisation wird zu einer zweiten Formation der Regierung.

Aber dieses Mal findet es ohne vorherigen Rücktritt aus dem Kabinett statt und während die Exekutive weiterhin das Land führen muss.

Das ist genau das Szenario, das politische Akteure vermeiden wollen.

Die Verfassung fügt ein Schloss hinzu: Ein Minister ist kein Generaldirektor, der per Dekret widerrufbar ist

Das Problem wird noch komplexer, wenn wir die Politik dem Verfassungsrecht überlassen.

Die libanesische Verfassung enthält kein autonomes Verfahren mit dem Titel « Ministerialreform ».

Der Mechanismus muss daher auf der Grundlage mehrerer Bestimmungen neu aufgebaut werden.

Artikel 53 regelt die Rolle des Präsidenten der Republik und des Präsidenten des Rates bei der Regierungsbildung.

Aber das wirkliche Schloss ist in Artikel 65.

Die Absetzung eines Ministers gehört zu wichtigen Entscheidungen, die eine Zweidrittelmehrheit des Ministerrates erfordern.

Diese Regel bedeutet, dass ein Minister nicht als hochrangiger Beamter behandelt werden kann, den die beiden Präsidenten nach Zustimmung einfach ersetzen würden.

Selbst wenn Joseph Aoun und Nawaf Salam zu dem Schluss kommen würden, dass ein Minister gehen müsse, würde die Frage des Verfahrens bleiben.

Dieser Schutz ist kein Zufall.

Das Taif-System basiert auf der kollegialen Natur der Exekutive. Die Regierung ist rechtlich keine Sammlung von Ministern, die individuell vom Präsidenten der Republik abhängig sind.

Die Stabilität des Ministerrates ist daher selbst ein institutioneller Wert.

Die Lösung des Portfoliowechsels eröffnet einen weiteren Kampf

Die Geschichte der libanesischen Regierung bietet jedoch einen Zwischenweg.

Anstatt einen Minister explizit zu entfernen, kann die Portfoliozuweisung geändert werden.

Ein Minister kann eine Funktion verlieren, eine andere Verantwortung erhalten oder Staatsminister werden. Seine alte Brieftasche kann jemand anderem anvertraut werden.

Diese Technik vermeidet anscheinend das schwere Widerrufsverfahren.

Aber es wirft eine gewaltige rechtliche Frage auf: Wann wird eine Umverteilung von Portfolios zu einem verschleierten Widerruf?

Wenn ein Minister formell seinen Titel behält, aber von allen Befugnissen entfernt wird, die seine Anwesenheit in der Regierung rechtfertigten, verschwindet das Problem nicht notwendigerweise, weil sich das Vokabular geändert hat.

Diese Frage ist im gegenwärtigen Kontext von besonderer Bedeutung.

Eine Umbildung, mit der zwei Drittel umgangen werden sollen, könnte einen viel ernsteren politischen und konstitutionellen Streit eröffnen als das Leistungsproblem, das sie lösen musste.

Das wahre Rätsel: Wie kann man das Versagen eines Ministers messen?

Hinter diesen Hindernissen erscheint eine grundlegendere Schwäche.

Nach welchen Kriterien entscheidet ein Minister, dass er gescheitert ist?

Die verfügbaren Informationen weisen auf Vorbehalte, Unzufriedenheit und Trägheit hin. Sie offenbaren keinen öffentlichen Bewertungsmechanismus, der auf spezifischen Zielen basiert.

Es gibt kein Raster in den verfügbaren Beweisen, um zu sagen, dass ein solcher Minister vor September drei Reformen durchführen musste, dass zwei nicht abgeschlossen wurden und dass er daher ersetzt werden sollte.

Das bedeutet nicht, dass Kritik unbegründet ist.

Dies bedeutet, dass der Übergang von Kritik zur Bestrafung weitgehend politisch bleibt.

Das Problem ist besonders in der Energie sichtbar.

Wenn die Stromversorgung immer noch unzureichend ist, wie hoch ist der Anteil des derzeitigen Ministers? Welcher Anteil ergibt sich aus dem strukturellen Zustand des Sektors? Welcher Teil hängt von der Finanzierung ab? Wie hoch ist der Anteil früherer Entscheidungen? Welche Rolle hat der Ministerrat?

Ohne eine konkrete Antwort kann der Ersatz von Joe Saddi entweder als Management-Sanktion oder als politische Operation dargestellt werden.

Beide Interpretationen würden sofort verwendet werden.

Die gewählte Zeit ist wahrscheinlich die schlechteste mögliche

Zu diesen Schwierigkeiten wird der Kalender hinzugefügt.

Nawaf Salam ist in einer großen diplomatischen Sequenz in den Vereinigten Staaten engagiert. Libanon versucht, eine internationale Präsenz im Süden nach dem Finale zu bewahren. Sie verhandelt über die Fortsetzung des Mechanismus mit Israel. Er versucht, Unterstützung für die Armee und den Wiederaufbau zu bekommen.

Die Debatte über das Waffenmonopol bleibt offen.

Die Beziehung zu Damaskus befindet sich inmitten einer Neuzusammensetzung.

Die Regierung muss Reformen durchführen, die von ihren Finanzpartnern gefordert werden.

Gleichzeitig beginnt sich die soziale Front zu bewegen.

Die Verkehrsgewerkschaften beschlossen einen Generalstreik, Kundgebungen und Sit-ins im ganzen Land für den 30. September.

Bassem Tlais kritisiert die Regierung, bestimmte im Februar getroffene Entscheidungen in Bezug auf den Sektor nicht umgesetzt zu haben.

Béchara Asmar glaubt, dass die Situation ein Niveau erreicht hat, « das nicht mehr unterstützt werden kann ». Er warnt, dass das Leiden der Arbeiter und der Bevölkerung die Ereignisse in Richtung schwer zu kontrollierender Konsequenzen treiben kann.

Eine Regierungskrise in diesem Zusammenhang zu eröffnen, würde bedeuten, allen anderen eine neue Front hinzuzufügen.

Das Hauptrisiko der Umgestaltung ist die Illusion einer Antwort

Die Frage wird dann tiefer: Was wäre der eigentliche Zweck der Umgestaltung?

Wenn es einen Minister ersetzt, dessen Behinderung festgestellt wird, kann es die Regierungsmaßnahmen verbessern.

Wenn es Verantwortlichkeiten klärt oder eine Fehlverteilung von Fähigkeiten korrigiert, kann es auch nützlich sein.

Aber wenn es dazu dient, Parteien zufriedenzustellen, Geldbörsen neu zu verteilen oder den Eindruck zu erwecken, dass Macht auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung reagiert, wird es zu einer kosmetischen Operation.

Dies ist das Risiko, das in der rechtlichen Analyse des Falles identifiziert wurde.

Eine Umbildung, die die Gerichtsbarkeit verbessern soll, kann schließlich genau die politischen und konfessionellen Mechanismen replizieren, die die erste Zusammensetzung der Regierung bestimmt haben.

Das Paradoxon wäre dann vollständig.

Um eine Regierung zu korrigieren, die als leistungsschwach gilt, sollten Beamte Quotenverhandlungen wieder aufnehmen, die die individuelle Beurteilung der Minister so schwierig machen.

Die Regierung bleibt daher aus unbequemen Gründen intakt

Das Projekt ging allmählich weg, aber keine der Kritikpunkte, die es verursacht hatten, verschwand wirklich.

Joseph Aoun bleibt mit einigen Ergebnissen unzufrieden.

Nawaf Salam hätte seine eigenen Reserven.

Mehrere Ministerien wurden hinter den Kulissen zitiert.

Energie steht unter öffentlichem Druck.

Wirtschaftliche, soziale und ökologische Probleme bleiben intakt.

Es gibt jedoch keine Einigung über Veränderungen.

Die von einer offiziellen Quelle verwendete Formel fasst die Situation zusammen: Die Umstände verändern die Regierung nicht oder beeinflussen ihr Gleichgewicht.

Dies bedeutet, dass die aktuelle Stabilität nicht unbedingt das Produkt des totalen Vertrauens in das Team ist.

Es ist auch das Produkt der Angst vor den Folgen des Wandels.

Die Salam-Regierung befindet sich somit in einer ungewöhnlichen Situation: sie ist genug kritisiert worden, um die Änderung ernsthaft zu erwähnen, aber genug schwer wieder zusammenzusetzen, so dass ihre Schwächen vorübergehend ein Risiko darstellen, das geringer ist als das ihrer Korrektur.

Das Problem wird wahrscheinlich zurückkehren, sobald ein Versagen der Abteilung eindeutig einer Person und nicht den Umständen zugeschrieben werden kann, oder sobald politische Gleichgewichte Veränderungen ohne allgemeine Neuverhandlung ermöglichen.

Bis dahin hat die « Phantom-Umbildung » bereits eine sehr konkrete Wirkung. Jeder Minister weiß jetzt, dass die Frage seiner Leistung seinen Namen in den Baabda- und Serail-Diskussionen führen kann. Aber jeder weiß auch, dass es im libanesischen System unendlich einfacher ist, einen gescheiterten Minister zu identifizieren, als ihn zu ersetzen, ohne die gesamte Regierung wieder zu öffnen.