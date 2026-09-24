Vom Süden bis zum westlichen Bekaa: die Signale einer möglichen Ausweitung der israelischen Operationen

- Advertisement -

39

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Feldinformationen, die neue Bedenken nähren

Die Fortsetzung der israelischen Operationen im Südlibanon wirft ein besorgniserregenderes Szenario auf als die Wiederholung der Bombenanschläge und Zerstörungen, die in den letzten Wochen beobachtet wurden. Landquellen weisen auf Indizes hin, die eine geografische Ausdehnung der Aktivitäten auf neue Sektoren ankündigen könnten. Es werden drei Gebiete genannt: Mansouri, Rihane und Western Bekaa.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es jedoch keine Informationen, die darauf hindeuten, dass eine erweiterte Militäroperation beschlossen wurde. Die Quellen selbst bleiben vorsichtig. Sie beziehen sich auf « Indikatoren vor Ort » und nicht auf einen Plan, dessen Zeitpunkt oder Modalitäten sie kennen würden. Ein westlicher Diplomat glaubt auch, dass diese Signale sorgfältig verfolgt werden sollten, während er betont, dass sie keinen ausreichenden Beweis für die Existenz einer bereits geplanten Operation darstellen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Risiko besteht in den gesammelten Informationen, kann aber nicht als Sicherheit dargestellt werden.

Der Hauptgrund für Bedenken ist der Kontext, in dem diese Informationen erscheinen. Israelische Operationen beschränken sich nicht länger auf einmalige Angriffe gegen ein einzelnes Gebiet. Artilleriebombardements, Luftangriffe, Zerstörung von Gebäuden, Panzerbewegungen und Kehroperationen werden in mehreren Sektoren des Südens verfolgt. Ihre Akkumulation nährt die Angst vor einer allmählichen Veränderung der Geographie der Operationen.

Am 23. September trafen israelische Flugzeuge die Nähe von Qantara in Richtung Wadi al-Hujair. Artilleriefeuer zielte gleichzeitig auf das Gebiet von Dawhat Kfar Rummane. Diese Operationen reichen nicht aus, um die Existenz einer größeren Offensive nachzuweisen. Sie zeigen jedoch, dass der militärische Druck aktiv bleibt, während diplomatische Verhandlungen noch keine dauerhafte Stabilisierung bewirkt haben.

Die Frage ist nicht mehr, ob Israel seine Operationen fortsetzen wird. Es bedeckt jetzt ihren Umfang.

Mansouri, Rihane und Western Bekaa im Mittelpunkt der Fragen

Die Erwähnung von Mansouri, Rihane und Western Bekaa verleiht den von den Landquellen geäußerten Bedenken eine besondere Dimension. Es zieht einen viel größeren Raum als die Grenzgebiete, die normalerweise die Aufmerksamkeit konzentrieren.

Die vorliegenden Informationen enthalten jedoch keine Angaben zur Art der Verlängerung oder zum Zeitplan.

Eine Erweiterung kann mehrere Realitäten abdecken. Es kann in Form einer Zunahme von Luftangriffen erfolgen. Es kann mehr Artilleriefeuer, gezielte Überfälle oder Bodenbewegungen beinhalten. Es kann auch ein militärischer Druck sein, die Verhandlungsbedingungen zu ändern, ohne zu einer groß angelegten Landoperation zu führen.

Keines dieser Szenarien kann derzeit ausschließlich auf der Grundlage veröffentlichter Informationen bevorzugt werden.

Vorsicht ist umso notwendiger, als sich solche militärischen Informationen schnell entwickeln können. Die am Boden beobachteten Bewegungen können Vorbereitungen, Vorsichtsmaßnahmen oder eine Druckstrategie umfassen. Sie bestimmen nicht immer die politische Absicht, die sie begleitet.

Der zu diesem Thema befragte westliche Diplomat besteht genau auf diesem Punkt. Indikatoren müssen ernst genommen werden, aber sie dürfen nicht zum Beweis für eine entschiedene Operation werden. Nach dieser Lektüre stellt sich nun die wirkliche Frage nach der Fähigkeit der derzeit laufenden diplomatischen Kontakte, die Eskalation einzudämmen, bevor die militärische Situation neue Fakten schafft.

Dieser Wettlauf zwischen Diplomatie und Feld wird zentral.

Eine Ausweitung auf neue Sektoren würde nicht nur die militärische Situation verändern. Es würde auch die Rückkehr der Einwohner, den Einsatz der Armee und die Verhandlungen über den israelischen Rückzug erschweren.

Von Qantara bis Kfar Rummane bleibt der militärische Druck konstant

Die beobachteten Operationen erlauben uns zu verstehen, warum diese Bedenken widerhallen.

Die Umgebung von Qantara wurde von israelischen Flugzeugen in Richtung Wadi al-Hujair angegriffen. Zur gleichen Zeit traf Artilleriefeuer Dawhat Kfar Rummane. Andere Sektoren erlebten ebenfalls Operationen im gleichen Zeitraum.

Die Umgebung von Baraachit im Bezirk Bint Jbeil wurde bombardiert. Das Gebiet Ain al-Samahiyah, zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Mayfadoun, unterhielt Artilleriefeuer. Das Gebiet um die Pfadfinderstadt in Zawtar al-Sharqiyah war ebenfalls betroffen.

Sieben Merkava-Panzer wurden auch in den Nachbarschaften von Zawtar al-Sharqiyah gemeldet.

Wadi Zibqin wurde von Artillerie angegriffen. Automatische Waffen-Scan-Operationen wurden in Richtung Haddatha, Beit Yahoun und Aita al-Jabal durchgeführt.

Getrennt davon zeigen diese Ereignisse keinen strategischen Wandel. Ihre Konzentration zeigt jedoch, dass der Süden weiterhin einer nachhaltigen militärischen Aktivität unterliegt.

Die Folgen gehen über die Sicherheitsdimension hinaus. Jedes Bombardement verzögert die Sanierung der Infrastruktur. Jede militärische Bewegung bewahrt Unsicherheit unter den Bewohnern, die eine Rückkehr planen. Jede neue Zerstörung erhöht auch die Kosten des Wiederaufbaus.

Es ist diese Akkumulation, die das Szenario einer Erweiterung besonders empfindlich macht.

Khiyam, Labor für eine verlängerte Zerstörungspolitik

Khiyam nimmt einen bestimmten Platz in dieser Sequenz ein. Die Stadt hat in den letzten Tagen mehrere Zerstörungsoperationen erlebt. Die Kabinen wurden energetisiert. Eine große Explosion war in mehreren Dörfern in der Region Marjayoun zu hören. Andere ähnliche Zerstörungen waren bereits berichtet worden.

Gebäude westlich von Khiyam wurden Berichten zufolge ebenfalls verbrannt.

Eine Explosion beschädigte Stromleitungen im Gebiet Nabaa al-Hamam. Das Essen wurde in mehreren Bereichen unterbrochen, darunter Hasbaya, Shebaa und Arkub.

Dies ist ein wichtiges Element der gegenwärtigen Situation. Ein Betrieb an einem Ort kann ein viel größeres Gebiet durch Strom-, Wasser- oder Transportnetze beeinflussen.

Die physische Zerstörung erzeugt daher einen zweiten Kreis von Konsequenzen. Bevölkerungen, die nicht direkt in der Region leben, können den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen verlieren.

Khiyam zeigt auch, warum die Unterscheidung zwischen Militäroperation und nachhaltiger Landtransformation immer schwieriger wird. Wenn die Zerstörung Häuser und Infrastruktur wiederholt betrifft, dauert ihre Wirkung lange nach dem Ende der Bombardierung an.

Für die libanesischen Behörden wirft diese Situation eine Frage auf, die direkt mit den Verhandlungen zusammenhängt: Wie kann eine Region stabilisiert werden, wenn weiterhin weitere Schäden zu verzeichnen sind, während sie bereit ist, zu einem normalen Leben zurückzukehren?

Die Rückkehr der Bewohner könnte das erste Opfer einer Verlängerung sein

Eine mögliche Ausweitung der Operationen hätte unmittelbare Auswirkungen auf die Rückkehr der Bevölkerung.

Die Regierung sucht derzeit nach Mitteln, um von der Soforthilfe zur Rückkehr und dann zum Wiederaufbau überzugehen. Nawaf Salam verteidigte in New York einen Ansatz, bei dem diese verschiedenen Phasen gleichzeitig durchgeführt werden müssen. Nach dieser Logik darf man nicht auf ein endgültiges hypothetisches Ende der Krise warten, um Schulen, Wasser, Elektrizität und Lebensgrundlagen wiederherzustellen.

Diese Strategie erfordert jedoch eine minimale Sicherheitsvorhersagbarkeit.

Es ist schwierig, eine Straße zu rehabilitieren, wenn sie wieder abgeschnitten wird. Es ist ebenso schwierig, ein Haus oder ein Stromnetz wiederherzustellen, wenn militärische Operationen in der Nähe fortgesetzt werden.

Eine Ausweitung auf neue Gebiete würde dieses Problem noch verstärken.

Es könnte auch zu einer weiteren Verschiebung führen. Bewohner, die bereits mehrere Phasen der Abreise und Rückkehr erlebt haben, würden mit neuer Unsicherheit konfrontiert. Die Gemeinden sollten neue Bedürfnisse annehmen, während ihre Kapazitäten begrenzt bleiben.

Das Problem würde dann national werden. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer neuen Vertreibungswelle würden nicht auf den Süden beschränkt bleiben.

Diese Dimension erklärt, warum die Behörden die militärische Stabilisierung ständig mit dem Wiederaufbau verbinden.

Die libanesischen Streitkräfte stehen vor dem Risiko einer breiteren geographischen Front

Die Armee ist der andere Akteur, der den Folgen einer Verlängerung direkt ausgesetzt ist.

Sein Einsatz im Süden ist von zentraler Bedeutung für die offizielle Strategie. Die Regierung will ihre Präsenz stärken und ihr eine wachsende Rolle bei der Ausübung staatlicher Autorität geben. Auch ihre ausländischen Partner fordern konkrete Ergebnisse vor Ort.

Aber je breiter der Bereich der Instabilität ist, desto mehr Ressourcen werden benötigt.

Eine Ausweitung auf Mansouri, Rihane oder Western Bekaa würde erfordern, dass die militärische Institution gleichzeitig mehr Sektoren verwaltet. Sie soll die Sicherheit der Bewohner gewährleisten, Bewegungen am Boden überwachen und Rückkehraktionen in einem erweiterten Gebiet begleiten.

Diese Perspektive kommt zu einer Zeit, in der das Militärkommando bereits auf der Bedeutung des Zusammenhalts der Einheiten und ihrer Vorbereitung besteht.

General Rodolphe Haykal erinnerte kürzlich das Militär daran, dass der Schutz aller Libanesen und die Aufrechterhaltung der Stabilität im Mittelpunkt ihrer Mission stehen. Er verurteilte auch Versuche, die Moral der Institution durch Gerüchte und Anschuldigungen zu schwächen.

Diese Aussagen haben angesichts der Möglichkeit einer weiteren Erweiterung des Operationsgebiets besondere Bedeutung.

Die Armee würde nicht nur vor einem militärischen Problem stehen. Sie sollte auch die zivilen Folgen einer Eskalation bewältigen: Vertreibung, geschlossene Straßen, beschädigte Infrastruktur und die Rückkehr der Bewohner.

Der Kampf um die staatliche Präsenz

Bei den Spannungen am Boden geht es nicht nur um Bombardierungen. Sie betreffen auch die Behörde, die das tägliche Leben in sensiblen Bereichen organisieren muss.

Eine Episode in Deir Mimas illustriert diese Dimension. Ein Streit betraf den Zugang der libanesischen Einwohner zu ihrem Land für die Olivenernte. Die Bewohner hatten sich an die libanesische Armee gewandt, um ihre Bewegung zu begleiten.

Die Episode nahm eine Reichweite an, die weit über die landwirtschaftliche Ernte hinausgeht.

Für Beirut muss die Armee die Anlaufstelle für Bürger auf libanesischem Territorium sein. Diese Präsenz ist eine der konkretesten Manifestationen staatlicher Souveränität.

Jede Einschränkung dieser Funktion wird politisch sensibel.

Die Schlacht im Süden wird auch um scheinbar gewöhnliche Fragen gespielt: Wer erlaubt einem Bauern, sich seinem Feld anzuschließen? Wer sichert sich eine Straße? Wer begleitet die Bewohner in ihr Dorf? Wer entscheidet, dass ein Bereich zugänglich ist?

Diese Fragen sind in den von Operationen betroffenen Gebieten von besonderer Bedeutung.

Eine geografische Ausdehnung würde diese Art von Reibung zwangsläufig vervielfachen.

Die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen verleiht der Krise eine weitere Dimension

Schäden sind nicht auf Gebäude beschränkt.

Ein Gerichtsverfahren, das in Frankreich von einem französischen Geschäftsmann libanesischer Herkunft eingeleitet wurde, zeigt die Verstöße gegen landwirtschaftliche Flächen. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass 600 Olivenbäume seiner Familie aus Zawtar al-Sharqiyah gerissen wurden. Einige hätten Jahrhunderte.

Er beschuldigt die israelische Armee, für diese Zerstörungen verantwortlich zu sein. Dies sind in diesem Stadium Vorwürfe in einem Gerichtsverfahren, nicht eine Haftung durch ein endgültiges Urteil festgestellt.

Das Dossier zeigt jedoch eine weitere Konsequenz der Operationen: die Zerstörung eines landwirtschaftlichen Erbes, dessen Wiederaufbau mehrere Generationen dauern kann.

Ein Gebäude kann wieder aufgebaut werden. Eine elektrische Leitung kann ersetzt werden. Ein jahrhundertealter Olivenbaum kann nicht unter den gleichen Bedingungen sein.

Diese landwirtschaftliche Dimension ist besonders wichtig im Süden, wo viele Familien direkt oder indirekt von ihrem Land abhängig sind.

Würden die Aktivitäten auf neue ländliche Gebiete ausgedehnt, würde die Frage der wirtschaftlichen Schäden daher an Bedeutung gewinnen.

Verhandlungen klettern

Die Gefahr einer Verlängerung erscheint in einer Zeit, in der die diplomatischen Diskussionen fragil bleiben.

Ein neues Treffen zwischen Libanon und Israel ist geplant, aber sein Zeitplan ist nicht endgültig vereinbart. Washington versucht, den Kanal der Diskussion aufrechtzuerhalten. Beirut fordert konkrete Ergebnisse für den Rückzug, die Sicherheit und die Situation der Menschen.

Eine militärische Erweiterung könnte diese Dynamik verändern.

Es würde neue Dateien zu einer bereits beschäftigten Verhandlung hinzufügen. Betroffene Gebiete, Zerstörung, Vertreibung und militärische Stellungen würden zu neuen Themen werden.

Es könnte vor allem das Argument schwächen, dass die Verhandlungen allmählich zu einer Stabilisierung führen.

Umgekehrt kann Diplomatie immer noch dazu beitragen, dieses Szenario zu verhindern. Genau das ist der Sinn der gegenwärtigen Konsultationen. Ausländische Gesprächspartner werden gefragt, ob die beobachteten Signale tatsächlich eine neue Phase ankündigen oder ob sie noch eingedämmt werden können.

Der Faktor Zeit ist entscheidend.

Je länger die Operationen weitergehen, desto mehr neue Realitäten entstehen vor Ort. Diese Realitäten werden dann zu zusätzlichen Verhandlungselementen.

Das Szenario einer erweiterten Operation bleibt eine Hypothese, keine erworbene Tatsache

Die verfügbaren Informationen erfordern schließlich zwei gleichzeitige Lesungen.

Der erste Befehl, die gemeldeten Signale ernst zu nehmen. Feldquellen beziehen sich ausdrücklich auf Mansouri, Rihane und Western Bekaa. Gleichzeitig gehen Beschuss und Zerstörung in mehreren Sektoren des Südens weiter. Tankbewegungen und Harking-Operationen zeigen, dass die Situation weiterhin aktiv ist.

Die zweite Lesung verlangt, dass wir nicht über das hinausgehen, was zur Verfügung steht.

Ein Datum ist nicht bekannt. Es wird kein Einsatzplan beschrieben. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ein endgültiger Beschluss über die Erweiterung gefasst wurde. Selbst Quellen, die das Risiko melden, präsentieren ihre Informationen nicht als Beweis für eine bevorstehende Offensive.

Das eigentliche Problem liegt also in diesem Bereich.

Signale sind ernst genug, um erhöhte Wachsamkeit zu rechtfertigen. Sie sind nicht präzise genug, um eine neue Offensive anzukündigen.

Für den Libanon hat diese Unsicherheit bereits weitreichende Folgen. Es behindert die Rückkehr der Einwohner, erschwert den Wiederaufbau, erhöht die Verantwortung der Armee und macht es dringender, einen internationalen Mechanismus für den Süden zu finden.

Mansouri, Rihane und das westliche Bekaa werden somit weniger zum Schauplatz einer angekündigten Offensive als die Namen einer Frage, die sich jetzt der Diplomatie stellt: Werden die israelischen Operationen in ihrer gegenwärtigen Geographie enthalten bleiben, oder bereitet sich der Boden auf eine neue Phase des Konflikts vor?