Nach dem Finale: Zehn europäische Länder auf den Rängen, aber der Südlibanon bleibt vor dem Risiko eines Vakuums

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Baabda setzt Prävention von Sicherheitsvakuum an erste Stelle

Innerhalb weniger Monate nach dem geplanten Ende der UN-Interimstruppe im Libanon intensivieren sich die Diskussionen über die Nachfolgeregelungen. Sie haben jedoch noch nicht zu einer endgültigen Formel geführt. Mehrere Szenarien kursieren im diplomatischen Austausch. Eine europäische Initiative wird derzeit untersucht. Berichten zufolge haben etwa zehn Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. Allerdings sind weder sein Mandat noch seine Zusammensetzung noch die Modalitäten für seinen Einsatz noch abgeschlossen.

Diese Unsicherheit erklärt die Botschaft, die jetzt von den libanesischen Behörden übermittelt wird: Die Priorität besteht darin, die Schaffung eines Sicherheitsvakuums im Süden zu verhindern. Der Präsident der Republik, Joseph Aoun, legte diese Position in seinen Gesprächen mit dem britischen Hohen Vertreter für die Verteidigung des Nahen Ostens, Edward Ahlgren, dar. Das Staatsoberhaupt erklärte, der Libanon sei bereit, eine internationale Ersatztruppe aufzunehmen, wenn die Wartung von Finul unmöglich werde.

Die geplante Mission soll nach libanesischem Konzept zur weiteren Umsetzung der Resolution 1701 beitragen und die Armee bei der Ausübung staatlicher Autorität bis hin zu international anerkannten Grenzen unterstützen. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, internationale Soldaten durch andere zu ersetzen. Ziel ist es, eine Sicherheitsarchitektur zu erhalten, die es der libanesischen Armee ermöglicht, weiterhin internationale Unterstützung in einem Gebiet zu erhalten, das immer noch von militärischen Operationen geprägt ist.

Joseph Aoun warnte vor allem, dass ein Verschwinden des Finul ohne Ersatzgerät ein gefährliches Vakuum schaffen würde. Diese Sorge hat eine besondere Dimension, solange die israelische Präsenz in bestimmten Gebieten andauert und Operationen im Süden fortgesetzt werden.

Aus dieser Perspektive kann die Frage der internationalen Gewalt nicht von der Rückkehr der Bewohner getrennt werden. Die von den Kämpfen betroffenen Dörfer brauchen ein Minimum an Stabilität, um eine nachhaltige Rückkehr der Bevölkerung zu ermöglichen. Die Armee muss in der Lage sein, ihren Einsatz und ihre Missionen auf der Grundlage eines bekannten Rahmens zu planen. Ein unbestimmter Zeitraum zwischen dem Abzug einer Truppe und der eventuellen Ankunft einer anderen würde diese beiden Ziele erschweren.

Es gibt eine europäische Initiative, aber noch keine Einigung

Die in den diplomatischen Kreisen gesammelten Informationen beziehen sich auf eine italienische Initiative, an der auch Frankreich beteiligt war. Berichten zufolge haben etwa zehn europäische Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer neuen Truppe bekundet. Dieser Hinweis gibt dem Projekt eine politische Konsistenz. Es bedeutet jedoch nicht, dass bereits eine Ersatzkraft vorhanden ist.

Es wurde noch keine endgültige Einigung erzielt.

Die heikelsten Themen bleiben genau diejenigen, die die Machbarkeit des Projekts bestimmen werden. Die teilnehmenden Länder, ihr Personal, die Finanzierung und die Einsatzregeln müssen festgelegt werden. Vor allem ist es notwendig, das Mandat der künftigen internationalen Präsenz und ihre Beziehung zur libanesischen Armee zu definieren.

Die Frage des Übergangs vom Finale zu einem neuen Mechanismus ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Die Truppe der Vereinten Nationen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, Einrichtungen, Logistik und gründliche Kenntnisse des Bodens. Eine neue Struktur sollte verhindern, dass einige dieser Fähigkeiten zum Zeitpunkt des Übergangs verschwinden.

Die operative Kontinuität wird somit fast so wichtig wie die Zusammensetzung der Kraft.

Die Konsultationen betreffen daher eine viel komplexere Regelung als eine einfache Koalition freiwilliger Länder. Ein Dutzend Staaten könnten sich bereit erklären, einen Beitrag zu leisten. Dennoch müssen sie sich auf die Mission einigen, die sie akzeptieren werden.

Diese Unterscheidung erklärt die Umsicht der diplomatischen Quellen. Das europäische Projekt ist in der Phase der Diskussionen real, aber seine Umwandlung in eine Task Force hängt immer noch von politischen und militärischen Entscheidungen ab, die nicht getroffen wurden.

Frankreich treibt das Projekt voran, stößt aber auf mehrere Hindernisse

Paris spielt eine aktive Rolle in den Diskussionen. Frankreich versucht seit mehreren Monaten, eine bedeutende internationale Präsenz im Libanon zu erhalten und sein Engagement in der Südfrage aufrechtzuerhalten. Sie arbeitet auch an der Unterstützung der libanesischen Armee und war an der Vorbereitung eines internationalen Mechanismus zur Stärkung der Kapazitäten der Sicherheitsinstitutionen beteiligt.

Insbesondere betonte Emmanuel Macron, dass die Vorbereitungsarbeiten für die Militär- und Sicherheitsunterstützungskonferenz nicht verzögert werden sollten. Diese französische Mobilisierung wird von einem engen Austausch mit Italien am Nachabschluss begleitet.

Aber es gibt mehrere Hindernisse.

Es gibt Hinweise auf israelische Opposition gegen bestimmte Optionen, die für den Süden vorgesehen sind. Die französische Präsenz wäre in den Diskussionen besonders sensibel. Es wäre jedoch verfrüht zu schließen, dass eine endgültige Zusammensetzung bereits abgelehnt wurde, da noch keine vollständige Formel vereinbart wurde.

Eine weitere Unbekannte ist die amerikanische Position. Washington bleibt ein unverzichtbarer Akteur in jedem Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, nachhaltig im Süden zu operieren. Die gesammelten Informationen lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass das derzeit diskutierte europäische Projekt von den Vereinigten Staaten definitiv akzeptiert wird.

Die Zeit spielt auch gegen Unterhändler. Der Aufbau einer multinationalen Truppe erfordert politische Vereinbarungen, aber auch militärische Vorbereitung. Es ist notwendig, Einheiten zu identifizieren, die Befehlskette zu organisieren, Einsatzregeln festzulegen, die Beziehungen zu den libanesischen Behörden festzulegen und logistische Mittel vorzubereiten. Diese Entscheidungen können nicht wenige Tage vor einem Übergang getroffen werden.

Genau aus diesem Grund versucht Beirut, die Konsultationen zu beschleunigen.

Welches Mandat für die Nachfolger der Blauhelme?

Das Mandat ist wahrscheinlich das heikelste Thema.

Finul arbeitet im Rahmen der Vereinten Nationen und in Übereinstimmung mit spezifischen Resolutionen. Eine Nachfolgerkraft könnte mehrere Formen annehmen. Aus den verfügbaren Dokumenten ist noch nicht ersichtlich, welche aufbewahrt werden.

Für den Libanon bleibt die Präferenz einer internationalen Präsenz, die der Armee hilft, die Resolution 1701 umzusetzen und die staatliche Autorität zu festigen. Diese Formulierung bewahrt den Grundsatz, dass die Souveränität den libanesischen Institutionen gehört. Die internationale Truppe wäre daher dazu bestimmt, diese Institutionen zu unterstützen, nicht sie zu ersetzen.

Jede bedeutende Änderung der Vorrechte würde sofort innenpolitische Fragen aufwerfen.

Einige libanesische Positionen haben bereits vor der Umwandlung der internationalen Mission in eine Truppe mit umfangreicheren Befugnissen in den Dörfern gewarnt, einschließlich der Suche und direkten Intervention. Diese Bedenken zeigen, wie die Definition des Mandats zu einem Gegenstand interner Konfrontation werden kann.

Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen operativer Effektivität und politischer Akzeptanz zu finden.

Eine zu begrenzte Truppe könnte als unfähig angesehen werden, die internationalen Erwartungen zu erfüllen. Eine Kraft mit viel breiteren Befugnissen könnte im Libanon auf starke Opposition stoßen und ihre Beziehung zur lokalen Bevölkerung erschweren.

Hinzu kommt die grundlegende Frage des Verhältnisses zur Armee. Die libanesischen Behörden stellen dies als die Säule des zukünftigen Mechanismus dar. Die internationale Präsenz sollte daher ihre Fähigkeiten erhöhen und ihren Einsatz erleichtern, anstatt eine parallele Sicherheitsstruktur zu schaffen.

Die Armee im Zentrum der post-endgültigen Gleichung

Gleichzeitig besteht das Armeekommando auf dem Zusammenhalt der Institution und ihrer Fähigkeit, ihre Missionen trotz Druck fortzusetzen. Bei einem Besuch des Kommandoregiments in Roumieh betonte General Rodolphe Haykal die Ausbildung von Spezialeinheiten, den moralischen Widerstand des Militärs und ihre Rolle beim Schutz aller Libanesen.

Diese Mitteilung kommt zu einer Zeit, in der die Armee aufgerufen ist, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Der zukünftige Süden wird weitgehend von seinen menschlichen, finanziellen und materiellen Fähigkeiten abhängen. Eine Verringerung der internationalen Präsenz ohne eine parallele Erhöhung der militärischen Ressourcen würde eine offensichtliche Schwierigkeit schaffen. Die libanesischen Behörden verwenden dieses Argument genau in ihren Gesprächen mit ausländischen Partnern.

Ein Bericht über die Bedürfnisse der Armee und der Sicherheitskräfte wurde bei einem Vorbereitungstreffen in Paris vorgestellt. Die libanesischen Behörden geben an, ermutigende Reaktionen erhalten zu haben. Aber auch hier ist die Umwandlung politischer Verpflichtungen in effektive Finanzierung und Ausrüstung der entscheidende Schritt.

After Finul ist daher direkt mit der Army Support Conference verbunden.

Beiruts Logik besteht darin, zwei Elemente zu kombinieren: eine internationale Präsenz, die jetzt ein Rahmen für Stabilität ist, und eine schrittweise Stärkung der libanesischen Armee. Das erklärte Ziel besteht darin, dass der Staat seine volle Autorität ausübt, ohne dass ein brutaler internationaler Rückzug zusätzliche Verantwortlichkeiten ohne die entsprechenden Mittel auferlegt.

Israelische Operationen erschweren die Vorbereitungen für den Übergang

Die Vorbereitung eines neuen Systems findet statt, während die Situation vor Ort instabil bleibt.

Israelische Bombenanschläge, Zerstörung und militärische Bewegungen werden weiterhin in mehreren Gebieten des Südens gemeldet. Die libanesischen Behörden sind der Ansicht, dass diese Operationen die Rückkehr der Einwohner gefährden und die Arbeit der Armee erschweren.

Joseph Aoun behauptet auch, dass Israel die Verpflichtungen nicht einhält, die im Rahmen der mit der amerikanischen Vermittlung ausgehandelten Vereinbarungen eingegangen wurden. Er nennt unter anderem die Fortsetzung der Operationen, die Zerstörung von Häusern, die Fragen zu den umstrittenen Punkten der Blauen Linie und die Akte der libanesischen Gefangenen.

Unter diesen Umständen könnte das Verschwinden einer internationalen Präsenz vor der Grenzstabilisierung die Unsicherheit erhöhen.

Das Problem ist nicht nur die militärische Überwachung. Der Finul stellt auch einen Verbindungskanal zwischen den verschiedenen Parteien dar. Es hilft, Vorfälle anzugehen und zu verhindern, dass lokale Ereignisse eine größere Dimension annehmen.

Jede Ersatzstruktur sollte daher vermutlich zumindest einen Teil dieser Funktion übernehmen.

Die Lage der Zivilbevölkerung verstärkt diese Notwendigkeit noch weiter. Mehrere Dörfer bleiben von der Zerstörung betroffen. Der Wiederaufbau, die Wiederverwendung der Infrastruktur und die Rückkehr der Bewohner hängen unmittelbar von den Sicherheitsentwicklungen ab. Ohne einen stabilen Rahmen wären öffentliche und internationale Investitionen in den Wiederaufbau weiteren Zerstörungen ausgesetzt.

London nimmt Konsultationen über künftige Vereinbarungen auf

Edward Ahlgrens Besuch in Beirut zeigt, dass die Konsultationen jetzt über die einzige französisch-italienische Achse hinausgehen. Der britische Beamte diskutierte mit Joseph Aoun und Verteidigungsminister Michel Menassa die Herausforderungen, vor denen der Libanon nach dem Ende der Finul-Mission stehen könnte.

Großbritannien hat seine Unterstützung für die libanesische Armee und den libanesischen Staat erneuert. Die Erörterungen betrafen auch die verschiedenen Optionen für den folgenden Zeitraum.

Diese Beteiligung bedeutet nicht unbedingt, dass London beschlossen hat, sich militärisch an einer zukünftigen Truppe zu beteiligen. Es gibt keine Beweise dafür. Es zeigt jedoch, dass westliche Partner versuchen, die Folgen des Übergangs zu antizipieren.

Auch Deutschland ist von den Konsultationen betroffen. Die Diskussionen in New York konzentrierten sich auf die Notwendigkeit, eine internationale Präsenz im Süden aufrechtzuerhalten und die Armee zu unterstützen. Zypern ist auch einer der Gesprächspartner, mit denen der Libanon mögliche Optionen prüft.

Beirut versucht daher, ein Netzwerk der Unterstützung aufzubauen, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden.

Diese Diplomatie reagiert auf eine einfache Sorge: Warten Sie nicht bis zum letzten Termin, um festzustellen, dass keine Alternative funktionsfähig ist.

Zehn interessierte Länder machen noch keine Kraft

Die Ankündigung von Interesse aus einem Dutzend europäischer Länder könnte den Eindruck erwecken, dass eine Lösung nahe ist. Tatsächlich ist es nur ein erster Schritt.

Eine internationale Truppe braucht eine kohärente politische und militärische Struktur. Die teilnehmenden Staaten sollten wissen, unter welche Autorität ihre Soldaten gestellt würden. Sie müssen ihre Missionen und die Risiken kennen, denen sie ausgesetzt sind. Sie müssen auch bestimmen, unter welchen Umständen sie Gewalt anwenden dürfen.

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung. Der Finul basiert auf dem System der Vereinten Nationen. Eine neue Koalition könnte einen anderen Mechanismus erfordern. Die Kosten für Einsatz, Transport, Stützpunkte, Ausrüstung und logistische Unterstützung sollten aufgeteilt werden.

Der rechtliche Status von Soldaten sollte ebenfalls festgelegt werden.

Schließlich muss das Verhältnis zu Israel klar genug sein, um internationale Einheiten in die Lage zu versetzen, ihre Mission zu erfüllen, ohne ständigen Zwischenfällen ausgesetzt zu sein. Dasselbe gilt für ihre Beziehungen zu Akteuren auf libanesischer Seite.

Dies erklärt, warum noch kein Beamter das europäische Projekt als erworbene Nachfolge darstellen kann.

Ein Rennen gegen den Kalender

Das Post-Final-Dossier wird somit zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Je mehr Zeitrahmen sich nähert, ohne dass ein Gerät definiert wird, desto größer ist das Risiko einer schlecht vorbereiteten Übergangszeit.

Libanon will drei Garantien. Der erste betrifft die Kontinuität der internationalen Präsenz. Der zweite betrifft die materielle und finanzielle Unterstützung der Armee. Der dritte betrifft die Schaffung von Sicherheitsbedingungen für die Rückkehr der Einwohner und den Wiederaufbau des Südens.

Ausländische Partner haben eigene Anforderungen. Sie wollen die genaue Rolle der Armee, die Entwicklung des Waffenmonopols und die Fähigkeit der Behörden, ihre Souveränität auszuüben, wissen. Einige konditionieren auch ihre Unterstützung für weitere wirtschaftliche und administrative Reformen.

Danach wurde Finul zum Treffpunkt für mehrere Fälle, die die Mission der Friedenstruppen weit übertrafen.

Gleichzeitig konzentrierte sich die Diskussion auf die Grenze, die Armee, die Waffen, den Wiederaufbau, die Beziehungen zu Israel und die internationale finanzielle Unterstützung.

Für Joseph Aoun bleibt das angekündigte Prinzip, dass es kein Vakuum gibt. Für die europäischen Partner beginnt der politische Wille Gestalt anzunehmen, aber er muss noch in einen operativen Mechanismus umgesetzt werden. Zwischen diesen beiden Positionen bleibt eine Reihe von ungelösten Fragen.

Die Zahl von zehn interessierten europäischen Ländern ist daher ein wichtiges politisches Signal. Es ist noch keine Garantie. Solange Mandat, Befehl, Stärke, Einsatzregeln und Finanzierung nicht festgelegt sind, bleibt der Süden mit einem Zeitrahmen konfrontiert, dessen Konturen unsicher bleiben.