Nach dem Finale, der Kampf des Mandats: Paris und Rom suchen eine Kraft, die Washington offensiver will

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Die Gefahr eines Vakuums ist nicht mehr theoretisch

Das geplante Ende der letzten Mission stellt den Libanon vor eine Frist, die nicht mehr als fernes Thema behandelt werden kann. Am letzten Tag des Jahres könnte das Land ohne die internationale Truppe enden, die den Süden seit fast 48 Jahren begleitet, während die israelische Armee immer noch Gebiete besetzt, die Angriffe weitergehen und das Rahmenabkommen mit Israel nicht abgeschlossen ist. Die Dringlichkeit ist daher nicht mehr nur, ob der Finul gehen wird. Sie besteht darin, zu bestimmen, wer mit welchem Mandat übernehmen wird und insbesondere welche Missionen durchzuführen sind.

Die Diskussionen zeigen mehrere Szenarien auf. Die fortschrittlichste Formel basiert auf einer französisch-italienischen Initiative, die eine dominierende europäische Kraft bilden soll. Berichten zufolge haben etwa zehn europäische Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. Asiatische Staaten mit Erfahrung in der Friedenssicherung könnten sich ebenfalls dem Mechanismus anschließen. Indonesien und China gehören zu den Ländern, die daran interessiert sind, eine Präsenz im Libanon als Teil einer zukünftigen Truppe aufrechtzuerhalten.

Aber es wurde keine endgültige Entscheidung getroffen. Die Zusammensetzung der Quote ist nur ein Teil des Problems. Regierungen, die möglicherweise Soldaten entsenden, wollen ihre genaue Mission, die geografischen Grenzen ihrer Intervention, ihre Einsatzregeln und die Garantien für ihre Sicherheit kennen. Sie wollen auch wissen, wie ihr Militär reagieren würde, wenn eine Konfrontation mit Israel oder der Hisbollah ausbrechen würde.

Genau auf dieser Ebene werden die Unterschiede tief. Paris und Rom arbeiten an einer internationalen Präsenz, um die Stabilität zu erhalten und die libanesische Armee zu begleiten. Washington will eine Architektur, die direkter mit dem Waffenmonopol und der effektiven Ausweitung der staatlichen Autorität verbunden ist. Israel seinerseits zeigt keine Begeisterung für eine Kraft, die ihre Operationen dauerhaft dokumentieren oder ihre militärische Freiheit im Süden einschränken könnte.

Der Einsatz geht also über die administrative Ersetzung von mehreren tausend Friedenstruppen hinaus. Es befasst sich mit der Natur des Sicherheitssystems, das den Süden nach seinem Abzug regieren muss.

Die französisch-italienische Formel ist der fortschrittlichste Track

Der ernsthafteste Weg ist der Aufbau eines europäischen Kerns unter französischer und italienischer Führung. Emmanuel Macron und Giorgia Meloni arbeiteten an dieser Option, während Kontakte mit mehreren europäischen Hauptstädten aufgenommen wurden, um Staaten zu identifizieren, die bereit sind, Truppen beizutragen. Das Projekt könnte dann auf außereuropäische Länder mit Erfahrung in internationalen Operationen ausgedehnt werden.

Das Interesse dieser Formel ist es, eine plötzliche Pause zu vermeiden. Die Europäer kennen das libanesische Terrain bereits. Frankreich und Italien haben eine wichtige Rolle im Finul gespielt und verfügen über operative Erfahrung im Süden. Eine Kraft, die um ihre Kontingente herum aufgebaut ist, könnte einige der vorhandenen Funktionen wieder aufnehmen, ohne das Gerät vollständig neu aufzubauen.

Institutionelle Kontinuität reicht jedoch nicht aus. Finul arbeitet derzeit in einem spezifischen rechtlichen, militärischen und politischen Rahmen. Die künftige Kraft muss ihre eigene Grundlage haben. Beirut besteht darauf, dass jede internationale Präsenz unter dem Deckmantel eines Beschlusses des Sicherheitsrates bleiben sollte. Nawaf Salam verteidigte diese Position in New York ausdrücklich. Sie will eine Koalition von Ländern vermeiden, die auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen oder einer einfachen europäischen Initiative eingesetzt wird.

Diese Anforderung entspricht einem Souveränitätsproblem. Eine vom Sicherheitsrat beauftragte internationale Truppe hat einen bekannten Rahmen, definierte Verpflichtungen und internationale Legitimität. Eine Kraft, die nur aus einer Gruppe von Staaten besteht, könnte stärker von den politischen Interessen ihrer Mitglieder abhängig sein. Für Beirut geht es daher nicht nur darum, ausländische Soldaten im Süden zu halten. Eine internationale Architektur muss beibehalten werden, um die Situation zu überwachen und Berichte zu erstellen, die von den Vereinten Nationen anerkannt werden.

Das französisch-italienische Projekt bleibt unvollendet. Die zehn europäischen Länder, die zur Teilnahme bereit sind, haben noch keine endgültige Antwort auf ihre Missionen erhalten. Diese Frage bestimmt den Rest: Anzahl der Soldaten, Ausrüstung, Einsatzregeln und akzeptiertes Risikoniveau.

Paris will direkte Konfrontation mit der Hisbollah vermeiden

Frankreich bevorzugt eine Kraft, deren Rolle sich weiterhin auf den Süden und die Unterstützung der libanesischen Armee konzentrieren würde. Die Idee wäre, eine internationale Präsenz zu erhalten, die in der Lage ist, Stabilität zu beobachten, zu kommunizieren und dazu beizutragen, ohne sie in einen Akteur zu verwandeln, der für die direkte Entwaffnung der Hisbollah verantwortlich ist.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Eine Überwachungstruppe kann patrouillieren, Verstöße dokumentieren, Kommunikationskanäle unterhalten und die Armee begleiten. Eine Truppe, die Waffen sucht, Depots betritt oder gegen militärische Stellungen interveniert, ist in einem ganz anderen Sinne. Es bewegt sich von der Aufrechterhaltung der Stabilität zu einer potenziell Zwangsmission.

Die Europäer scheinen diese Grenze nicht leicht überschreiten zu wollen. Ihre Hauptangst besteht darin, ihre Soldaten zu einer Mission zu schicken, die sie direkt vor die Hisbollah stellen könnte. Eine solche Änderung würde das Risikoniveau völlig verändern. Die Kontingente wären nicht länger den Folgen einer Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah ausgesetzt. Sie könnten selbst Teil des Konflikts werden.

Diese Vorsicht erklärt die Vorliebe für eine Mission, die sich hauptsächlich südlich von Litani konzentriert. Es würde der zukünftigen Truppe ermöglichen, der Armee zu helfen, ihre Kontrolle im Grenzgebiet zu konsolidieren, ohne sie mit einer allgemeinen Abrüstungsmission landesweit zu betrauen.

Dieser Ansatz steht jedoch vor einer viel breiteren amerikanischen Lesart des Problems. Washington ist nicht der Ansicht, dass die Kontrolle über Südlitani ausreicht, um das Sicherheitsproblem zu lösen. US-Anwendungen umfassen auch die Einlagen und Positionen der Hisbollah sowie Waffen in anderen Teilen des Landes.

Die Debatte über die künftige Gewalt wird somit zu einer Erweiterung der Debatte über das Waffenmonopol. Eine begrenzte Mission im Süden kann das Ziel der sofortigen Stabilität erfüllen. Es entspricht nicht vollständig den amerikanischen Erwartungen an die Ausübung staatlicher Autorität im ganzen Land.

Washington will über die Litani hinausschauen

US-Anforderungen geben dem Fall eine viel sensiblere Dimension. In Gesprächen mit libanesischen Beamten und Besuchern fragte Washington nach dem mangelnden Fortschritt der Armee in Richtung bestimmter Hisbollah-Militärdepots und -Standorte im Süden. Aber die Fragen hören hier nicht auf. Die Anwesenheit von Waffen in der Region Beirut wird ebenfalls erwähnt.

Dieser Ansatz bedeutet, dass die zukünftige internationale Architektur nicht nur als kleine Kopie des Finales gedacht werden kann. Für die Amerikaner ist die zentrale Frage die effektive Autorität des Staates. Der südliche Litani ist ein erster Schritt, aber er stellt nicht das ganze Problem dar.

Hier ist der Unterschied zum europäischen Konzept klar. Paris und Rom suchen in erster Linie nach einer Formel, die von den Truppen beitragenden Ländern akzeptiert werden kann und ohne weitere Konfrontationen zu verursachen. Washington will, dass das Post-Final eine tiefere Transformation des libanesischen Sicherheitsgleichgewichts begleitet.

Eine internationale Truppe, deren Mandat sich direkt oder indirekt nördlich des Litani-Flusses erstrecken würde, wäre jedoch viel schwieriger zu bauen. Die europäischen Länder sollten akzeptieren, dass ihre Soldaten in eine Angelegenheit verwickelt sind, die direkt mit den Waffen der Hisbollah zusammenhängt. Sie sollten auch Einsatzregeln haben, die an Situationen angepasst sind, die normalen Friedenspatrouillen nicht mehr ähneln.

Die Frage wird dann fast unlösbar: Je begrenzter das Mandat ist, desto akzeptabler ist es für die europäischen Beitragszahler, aber desto weniger erfüllt es die amerikanischen Erwartungen. Je breiter das Mandat ist, desto mehr erfüllt es Washingtons politisches Ziel, aber desto gefährlicher wird es und desto schwieriger ist es, Staaten, die wahrscheinlich das Militär zur Verfügung stellen, dazu zu bringen, es zu akzeptieren.

Es ist dieser Konflikt der Empfängnis, mehr als die Suche nach Soldaten, der jetzt die Geburt der Gewalt verzögert.

Israel will keinen Zwang oder ständigen Zeugen

Die israelische Position erschwert den Fall weiter. Israel scheint nicht für eine internationale Truppe zu sein, die seine Handlungsfreiheit im Süden einschränken könnte. Insbesondere gibt es starke Vorbehalte gegen eine französische Präsenz. Die schwierigen Beziehungen zwischen Paris und der israelischen Regierung belasten die Diskussionen direkt.

Bei dieser Feindseligkeit geht es nicht nur um die nationale Identität der Kontingente. Eine internationale Truppe dient auch als Zeuge. Seine Patrouillen beobachteten militärische Bewegungen, dokumentierten Vorfälle und übermittelten Berichte. Seine Anwesenheit macht es schwieriger, eine militärische Operation in ein Ereignis ohne externen Beobachter zu verwandeln.

Die Abwesenheit internationaler Gewalt würde daher das Kräftegleichgewicht grundlegend verändern. In den noch besetzten Sektoren hätte Israel viel größeren Spielraum. Die libanesische Armee würde anwesend bleiben, aber sie würde nicht mehr von der gleichen internationalen Unterstützung oder dem gleichen Kommunikationsmechanismus profitieren.

Es ist genau das Szenario, das den Libanon beunruhigt. Der ersatzlose Abgang des Finul könnte Israel in einer dominierenden Position südlich des Litani-Flusses zurücklassen, insbesondere in der Nähe der verbleibenden Siedlungen. Die libanesischen Behörden befürchten, dass ein internationales Vakuum die Konsolidierung einer neuen militärischen Realität erleichtern wird.

Diese Sorge erklärt, warum Beirut sich weigert, den Austritt von Finul als bloßen administrativen Übergang zu betrachten. Das Problem ist nicht nur, Friedenstruppen durch andere Soldaten zu ersetzen. Ziel ist es, ein Gerät zu erhalten, das bei zunehmenden Spannungen unabhängige Überwachungs- und Kommunikationskanäle erzeugen kann.

Die Hypothese einer sechsmonatigen Verlängerung trifft Washington

In Ermangelung einer Einigung über die zukünftige Truppe wurde eine Übergangslösung ins Auge gefasst: das Finale um etwa sechs Monate zu verlängern. Diese Frist würde Verhandlungen über die Zusammensetzung des neuen Mechanismus, sein Mandat und die erforderlichen Garantien ermöglichen, ohne dass es zu einer Unterbrechung am Ende des Jahres kommt.

In der Praxis hat diese Option eine offensichtliche Logik. Der Aufbau einer multinationalen Truppe braucht Zeit. Es muss festgelegt werden, welche Länder teilnehmen, wie viele Soldaten sie liefern, wer die Operation kontrolliert, welche Waffen eingesetzt werden können und welche Infrastruktur erhalten bleibt. Ein übereilter Übergang könnte genau das Vakuum erzeugen, das Beirut zu vermeiden versucht.

Aber die Erweiterung traf auf amerikanische Opposition. Washington will Finul nicht einfach in seiner jetzigen Form beibehalten. Diese Position verringert den Handlungsspielraum des Libanon erheblich. Ohne Konsens im Sicherheitsrat wird eine technische Erweiterung schwierig.

Das Scheitern dieser Lösung zwingt die Verhandlungsführer daher, die Suche nach einem Nachfolger zu beschleunigen. Der Zeitplan verengt sich jedoch, während die wichtigsten politischen Fragen unbeantwortet bleiben.

Die Situation schafft ein Paradoxon. Jeder erkennt, dass ein schlecht vorbereiteter Übergang gefährlich wäre. Die einfachste Lösung, Zeit zu kaufen, nämlich eine begrenzte Verlängerung der aktuellen Mission, erhält jedoch nicht die notwendige Unterstützung.

Der Libanon riskiert daher, innerhalb weniger Monate einen Mechanismus vorzubereiten, den die internationalen Mächte noch nicht definiert haben.

Truce-Beobachter: eine leichtere Lösung

Ein zweiter Weg ist die Stärkung der Rolle internationaler Waffenstillstandsbeobachter, die bereits in der Region präsent sind. Diese Formel würde eine Präsenz der Vereinten Nationen nach dem Abzug des Finul aufrechterhalten, ohne sofort eine Kraft von mehreren tausend Soldaten wieder aufzubauen.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Beobachter gehören bereits zum UN-System und haben Erfahrung in der militärischen Überwachung. Ihre Zahl könnte erhöht und ihre Missionen angepasst werden. Der Libanon würde somit einen internationalen Berichterstattungs- und Berichterstattungsmechanismus beibehalten.

Aber diese Lösung ist viel leichter als eine echte Friedenstruppe. Beobachter können nicht die gleichen Aufgaben wie ein bewaffnetes Kontingent ausführen. Ihre Fähigkeit, gefährliche Gebiete zu patrouillieren, eine ständige Präsenz aufrechtzuerhalten oder die Armee zu begleiten, ist begrenzter.

Es stellt sich auch das Problem des Schutzes. Wenn sich die Situation verschlechtert, wer sorgt für ihre Sicherheit? Welche Freizügigkeit werden sie haben? Wie können sie in Gebieten intervenieren, in denen die israelischen Operationen fortgesetzt werden? Die Formel hält internationale Augen auf dem Boden, aber ersetzt nicht automatisch die operative Fähigkeit von Finul.

Diese Option könnte daher eher ein Zwischenprodukt als ein vollständiger Ersatz werden. Es würde dazu beitragen, eine Verbindung zu den Vereinten Nationen aufrechtzuerhalten, bis eine robustere Architektur geschaffen ist.

Geberländer wollen wissen, wer sie schützen wird

Die Sicherheit künftiger Kontingente ist eines der heikelsten Themen. Die zur Teilnahme bereiten Staaten forderten spezifische Garantien. Sie wollen wissen, was passieren wird, wenn ihre Soldaten zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah stehen. Sie wollen auch die Mechanismen kennen, um zu verhindern, dass ihre Positionen ins Visier genommen werden.

Diese Frage ist nicht theoretisch. Eine im Süden stationierte Truppe wird sich in einem Raum entwickeln, in dem Bombardements, Drohnen und militärische Bewegungen weiterhin möglich sind. Ihr Mandat muss daher von Vereinbarungen zur Verringerung der Risiken begleitet werden.

Eine besonders heikle Frage betrifft die Haltung lokaler und regionaler Parteien. Sollten israelische Garantien für die Sicherheit der Truppen eingeholt werden? Wird auch eine Form der Verständigung mit der Hisbollah notwendig sein, damit Soldaten zirkulieren können? Wie weit kann eine solche Koordination gehen, ohne die Mission in eine politische Vereinbarung mit bewaffneten Akteuren zu verwandeln?

Diese Fragen erklären, warum sich die europäischen Länder nicht mit einer Einladung zur Teilnahme zufrieden geben. Sie wollen die Spielregeln kennen, bevor sie ihre Soldaten schicken.

Die künftige Kraft muss daher auf einem äußerst präzisen Gleichgewicht aufgebaut werden. Es muss robust genug sein, um echten Nutzen zu haben, aber nicht bis zu dem Punkt, als Kampfkraft wahrgenommen zu werden. Sie muss die Armee unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Sie muss Israel beobachten, ohne ihr Gegner zu werden. Sie muss zum Staatsmonopol beitragen, ohne direkt mit der Entwaffnung der Hisbollah betraut zu werden.

Die Armee sagt, sie könne ihre Verantwortung übernehmen, aber nicht alle Funktionen ersetzen

Die libanesische Militärinstitution bringt ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihre Missionen auch im Falle einer Abreise aus dem Finul durchzuführen. Diese Aussage ist wichtig, weil sie bedeutet, dass Beirut die internationale Präsenz nicht als Bedingung für das Überleben des Staates im Süden darstellt.

Die Armee kann ihre Einheiten einsetzen, Sektoren sichern und souveräne Verantwortlichkeiten ausüben. Sie steht bereits im Zentrum des israelischen Rückzugsmechanismus. Jedes evakuierte Gebiet muss unter seiner Kontrolle sein.

Aber die militärische Verantwortung des Territoriums übernehmen zu können, bedeutet nicht, alle Funktionen des Finul ersetzen zu können. Die internationale Truppe bietet logistische Fähigkeiten, Patrouillen, Kommunikationsmechanismen und eine diplomatische Präsenz, die die Armee nicht allein reproduzieren kann.

Die internationale Unterstützung der Armee wird daher noch wichtiger. Das Vorbereitungstreffen in Paris hat gezeigt, dass nach wie vor ein internationales Interesse besteht. Aber es zeigte auch eine Entwicklung: Hilfe ist jetzt mehr von konkreten Ergebnissen abhängig. Die Partner wollen, dass der Staat Fortschritte bei der Ausübung seiner Autorität macht, bevor er neue Ressourcen bereitstellt.

Der Libanon steht damit vor einer anspruchsvollen Gleichung. Er wurde gebeten, seine Armee zu stärken, um bestimmte Funktionen des Finul allmählich zu ersetzen, während diese Stärkung selbst von internationaler Hilfe abhängig war, die politischen Bedingungen unterliegt.

Der Abgang des Finul würde auch einen wirtschaftlichen Schock im Süden verursachen

Eine viel weniger diskutierte Dimension betrifft die lokale Wirtschaft. Die Anwesenheit von Finul erzeugt nicht nur eine sichere Wirkung. Internationale Quoten sind seit mehreren Jahrzehnten Teil der südlichen Wirtschaft.

Ihre Ausgaben fließen in Geschäfte, Wohnungen, Dienstleistungen, Transport und verschiedene lokale Aktivitäten ein. Direkte und indirekte Arbeitsplätze hängen von dieser Präsenz ab. Der Abzug der Kontingente würde daher einen Teil dieser Aktivität zu dem Zeitpunkt beseitigen, zu dem der Süden die Kriegsschäden wieder aufbauen muss.

Dies ist besonders wichtig in Gebieten, die bereits von Zerstörung und Vertreibung betroffen sind. Dörfer haben Häuser, Farmen und Geschäfte verloren. Das parallele Verschwinden der Finul-Ausgaben würde einen weiteren Schock hinzufügen.

Die nachletzte Frage muss daher auch als wirtschaftliche Frage betrachtet werden. Eine neue, noch kleinere Kraft würde es ermöglichen, einen Teil dieser Aktivität beizubehalten. Ein fast vollständiges Verschwinden der internationalen Präsenz hätte im Gegenteil weit größere Auswirkungen als die bloße Änderung der Sicherheitsvorkehrungen.

Im wirklichen Konflikt geht es um die Mission, nicht um die Flagge

Die wesentliche Schwierigkeit ist endlich klar. Es gibt Länder, die zur Teilnahme bereit sind. Frankreich und Italien arbeiten an der Architektur. Ein Dutzend europäische Staaten haben Interesse gezeigt. Asiatische Länder könnten das System ergänzen. Libanon will eine internationale Präsenz unter der Autorität des Sicherheitsrates aufrechterhalten.

Die Blockade kommt daher nicht von der absoluten Unmöglichkeit, Soldaten zu finden. Sie rührt daher, dass es keine Einigkeit darüber gibt, wozu sie aufgefordert werden.

Eine militärische Überwachungs- und Unterstützungsmacht kann wahrscheinlich gebildet werden. Eine Truppe, die sich direkt an der Anwendung des Waffenmonopols außerhalb des südlichen Litani beteiligen soll, ist viel schwieriger vorstellbar. Eine von Israel akzeptierte Truppe könnte zu schwach sein, um die libanesischen Erwartungen zu erfüllen. Eine Truppe mit einem robusteren Mandat riskiert andererseits, von Israel abgelehnt zu werden oder ihre Truppen vor die Hisbollah zu stellen.

Die Frist bis Ende des Jahres verpflichtet die Akteure nun, diese Widersprüche zu lösen. Die Wahl wird viel mehr bestimmen als der administrative Nachfolger des Finul. Er würde sagen, welches Konzept der internationalen Sicherheit im Süden vorherrschen sollte: eine Präsenz, die in erster Linie die Eskalation beobachten und verhindern soll, oder ein ehrgeizigeres Instrument, das die Transformation des libanesischen Militärgleichgewichts begleiten soll.

Es ist diese Frage, nicht der bloße Name der zukünftigen Truppe, die erklärt, warum noch keine Einigung erzielt wird.

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