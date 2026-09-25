Bedingte libanesische Armee: Warum westliche Hilfe nicht mehr automatisch ist

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Paris bestätigte internationale Unterstützung, aber noch nicht die Mittel

Das Vorbereitungstreffen in Paris zur Unterstützung der libanesischen Armee hat zwei scheinbar widersprüchliche Botschaften gesendet. Der erste ist positiv: Trotz des regionalen Krieges, der finanziellen Schwierigkeiten des Libanon und der Meinungsverschiedenheiten in der Hisbollah-Frage profitiert die militärische Institution weiterhin von einem wichtigen internationalen Interesse. Die Teilnahme an dem Treffen zeigt, dass ausländische Partner die Armee weiterhin als zentralen Akteur in der zukünftigen libanesischen Sicherheitsarchitektur betrachten.

Die zweite Botschaft ist anspruchsvoller. Die diplomatische Mobilisierung brachte nicht sofort die materiellen Ergebnisse, die Beirut erwarten konnte. Internationale Beihilfen gelten nicht mehr als unabhängig von staatlichen Maßnahmen. Mehrere westliche Hauptstädte wollen nun konkrete Ergebnisse vor Ort sehen, bevor sie ihre Unterstützung erhöhen. Die Finanzierung der Armee ist daher mit Fragen verbunden, die weit über ihre militärischen Bedürfnisse hinausgehen: Waffenmonopol, Einsatz staatlicher Autorität, Verwaltungs- und Wirtschaftsreformen und, für einige Partner, Fortschritte in Richtung einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds.

Dies ist genau zu einer Zeit, in der die von der Armee angeforderten Missionen zunehmen. Sie muss die Kontrolle über die von Israel evakuierten Gebiete übernehmen, die Sicherheit der zurückkehrenden Bevölkerung gewährleisten, die Präsenz des Staates im Süden festigen, den Übergang nach Ende des Jahres vorbereiten und zur Umsetzung der politischen Entscheidung zur Monopolisierung von Waffen beitragen. Es muss diese Aufgaben erfüllen, da das Land eine fiskalische und soziale Krise durchmacht, die das Militär und seine Familien direkt betrifft.

Das Problem besteht also nicht mehr nur darin, Spender zu finden. Es geht darum zu verstehen, was internationale Partner im Austausch für ihre Unterstützung wollen. Militärhilfe wird allmählich zu einem Instrument der politischen Transformation des libanesischen Staates.

Washington will Maßnahmen gegen Waffen, nicht nur Erklärungen

Die anspruchsvollsten Botschaften kommen aus Washington. Besucher der US-Hauptstadt berichten, dass Regierungsbeamte der Ansicht sind, dass die Verpflichtungen des libanesischen Waffenmonopols noch nicht genügend konkrete Veränderungen bewirkt haben.

Amerikanische Argumentation kontrastiert offizielle Aussagen mit der Realität, die vor Ort beobachtet wird. Die libanesischen Behörden behaupten, sie wollen die Staatsgewalt ausweiten, die Armee einsetzen und Waffen unter ihre ausschließliche Kontrolle stellen. Washington fragt, wo die operative Übersetzung dieser Verpflichtungen ist.

Die amerikanischen Fragen umfassen die militärischen Lagerstätten und Positionen der Hisbollah im Süden. Warum bewegt sich die Armee nicht schneller zu diesen Orten? Wie gedenkt der Staat den Grundsatz des Waffenmonopols in der Praxis anzuwenden? Welche Schritte sind geplant und zu welchem Zeitplan?

Diese Fragen hören nicht südlich der Litani auf. Amerikanische Beamte stellen auch die Anwesenheit von Waffen in der Region Beirut in Frage. Ihre Argumentation ist, dass diese Waffen nicht durch eine Funktion gerechtfertigt werden können, die direkt mit der Grenzkonfrontation mit Israel verbunden ist. Die Frage wird daher intern: Warum hat eine Organisation eine unabhängige militärische Fähigkeit in der Hauptstadt, wenn das Ziel wirklich darin besteht, Waffen an den Staat zu reservieren?

Diese geografische Ausdehnung ist unerlässlich. Es zeigt, dass Washington den Einsatz im Süden nicht als Ergebnis des Prozesses betrachtet. Der Süden ist ein erster Schritt. Ziel ist es, das libanesische Sicherheitssystem auf nationaler Ebene zu transformieren.

« Stabilität reicht als Argument nicht mehr aus »

Die libanesischen Behörden berufen sich seit langem auf die Wahrung der inneren Stabilität, um einen schrittweisen Ansatz in der Waffenfrage zu rechtfertigen. Das Argument basiert auf einer Realität: Eine direkte Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah könnte interne Zusammenstöße auslösen und den Zusammenhalt der militärischen Institution selbst gefährden.

Diese Vorsicht überzeugt Washington nicht mehr vollständig. In den berichteten Austauschen mit amerikanischen Beamten ist eine Kritik klar: Sicherheitsstabilität zur obersten Priorität zu machen, könnte dazu führen, dass vorübergehend Ruhe herrscht und die Souveränität nachhaltig geschwächt wird.

Die amerikanische Lesart ist fast das Gegenteil. Sie ist der Ansicht, dass die Stabilität auf der Grundlage der Koexistenz mehrerer bewaffneter Behörden nach wie vor fragil ist. Selbst wenn sie eine unmittelbare Konfrontation vermeidet, könnte sie sich auf eine ernstere Krise in der Zukunft vorbereiten. Souveränität muss daher zur Priorität werden, auch wenn sie begrenzte Reibungen während des Übergangs akzeptiert.

Dieser Unterschied in der Lehre ist beträchtlich. Beirut denkt daran, eine interne Konfrontation zu verhindern. Washington argumentiert in Bezug auf den Aufbau eines staatlichen Gewaltmonopols. Die beiden Ziele sind nicht unbedingt unvereinbar, aber sie verlangen nicht das gleiche Tempo.

Die Armee befindet sich direkt inmitten dieses Widerspruchs. Er soll das Instrument einer Transformation sein, die die politische Macht ohne Bürgerkrieg führen will. Ausländische Partner wollen Ergebnisse, um zu überprüfen, ob diese Transformation real ist.

Der erste Test des Südens überzeugte Israel nicht

Die Frage der Hilfe steht auch im Zusammenhang mit der Bewertung der ersten Versuchszonen, die in den Verhandlungen mit Israel vorgesehen sind. Nach einem israelischen Rückzug muss die Armee das evakuierte Gebiet betreten und die staatliche Autorität durchsetzen.

Israel übermittelte den Vereinigten Staaten eine negative Einschätzung des ersten Experiments. Nach seiner Version konnten mehrere Hisbollah-Mitglieder und Kader nach dem Einsatz der libanesischen Armee in das Gebiet zurückkehren. Beirut weist diese Vorwürfe zurück und ist der Ansicht, dass sie versuchen, den Mechanismus zu diskreditieren, um den israelischen Rückzug zu verlangsamen.

Die Armee selbst reagierte ausführlich auf israelische Behauptungen. Diese Meinungsverschiedenheit ist nicht nur ein Kommunikationskampf. Es beeinflusst direkt das Vertrauen ausländischer Partner in die Fähigkeit des Staates, die wiedergewonnenen Sektoren zu kontrollieren.

Wenn Washington die israelische Version akzeptiert, kann es die Armee um zusätzliche Maßnahmen bitten, bevor es Druck auf einen weiteren Rückzug ausübt. Während die libanesischen Argumente als überzeugend gelten, verschiebt sich die Verantwortung für die Blockade mehr in Richtung Israel.

Das Projekt eines neuen Versuchsgebiets um Kfar Tebnit und d’Ali al-Taher wird daher auch zu einer Einschätzung der Armee. Ein israelischer Rückzug, gefolgt von einer unbestrittenen Kontrolle durch die regulären Streitkräfte, würde der Institution ein sehr starkes Argument für weitere Unterstützung liefern.

Umgekehrt kann jeder Streit über die Kontrolle des Sektors dazu genutzt werden, die an die Beihilfe geknüpften Bedingungen weiter zu verschärfen.

Die Armee muss mehr tun, während sich der Finul auf den Austritt vorbereitet

Der Widerspruch wird mit dem programmierten Ende des Finuls stärker. Seit fast 48 Jahren hat die internationale Truppe viel mehr im Süden zur Verfügung gestellt als Militärpersonal. Es bietet Patrouillen, Überwachung, Verbindung zwischen den Parteien, logistische Fähigkeiten und eine ständige internationale Präsenz.

Die libanesische Armee bestätigt, dass sie ihre Verantwortung nach dem Abzug der Friedenstruppen übernehmen kann. Dies ist politisch unverzichtbar: Die Souveränität des Landes kann nicht für immer von einer ausländischen Kraft abhängen.

Aber die primäre Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, in der Lage zu sein, alle Funktionen des Finul sofort zu übernehmen. Der Bedarf an Menschen, Fahrzeugen, Kommunikation, Intelligenz, Überwachung, Kraftstoff und Infrastruktur wird zwangsläufig zunehmen.

Der Zeitplan ist besonders schwierig. Die Armee muss ihre Präsenz im Süden verstärken, solange der israelische Rückzug nicht vorbei ist. Sie muss sich auf das Verschwinden einer internationalen Truppe vorbereiten, während noch kein Ersatzgerät dauerhaft gestoppt wird. Sie muss gleichzeitig auf die Forderungen nach Hisbollah-Waffen reagieren.

Genau an diesem Punkt wird die Hilfe an Bedingungen geknüpft.

Das Paradoxon liegt auf der Hand: Die internationalen Partner fordern die Armee auf, nachzuweisen, dass sie mehr Missionen durchführen kann, bevor sie alle für diese neuen Aufgaben erforderlichen Mittel garantiert.

Die zukünftige internationale Truppe wird wahrscheinlich nicht den identischen Finul ersetzen

Verstärkt wird das Problem durch die Unsicherheit, die die Nach-Endphase umgibt. Eine französisch-italienische Initiative zielt darauf ab, eine hauptsächlich europäische Kraft zu bilden. Berichten zufolge haben zehn Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. Auch asiatische Staaten könnten dem Mechanismus beitreten.

Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese zukünftige Kraft die gleiche Größe oder Fähigkeiten wie der Finul haben wird. Die beitragenden Staaten wollen die Risiken begrenzen. Vor allem zögern sie, ein Mandat zu akzeptieren, das ihr Militär in eine direkte Konfrontation mit der Hisbollah bringen könnte.

Frankreich und Italien befürworten eine Mission der Überwachung, Unterstützung und Unterstützung der Armee. Washington will eine Architektur, die stärker mit der effektiven Anwendung staatlicher Autorität verbunden ist. Die unterschiedlichen Mandate bleiben daher wichtig.

Wenn die zukünftige internationale Präsenz geringer ist, wird die libanesische Armee zwangsläufig einen Teil der Missionen aufnehmen müssen, die jetzt vom Finale übernommen werden.

Diese Entwicklung erhöht mechanisch den finanziellen Bedarf. Regelmäßige Kräfte müssen in der Lage sein, mehr zu patrouillieren, neue Positionen zu besetzen, evakuierte Gebiete zu überwachen und eine dauerhafte Präsenz in Dörfern zu gewährleisten, in die die Bewohner zurückkehren müssen.

Die Konditionalität der Hilfe kommt daher genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Militärausgaben steigen sollen.

Der libanesische Soldat leidet auch unter der sozialen Krise

Es ist unmöglich, die Fähigkeiten des Militärs zu untersuchen, ohne die wirtschaftlichen Bedingungen seiner Mitglieder zu betrachten. Das Militär lebt im gleichen Land wie die Beamten und erleidet die gleiche Explosion der Lebenshaltungskosten.

Die Grundkosten einer vierköpfigen Familie, die in Beirut oder seinen Vororten mietet, können zwischen 1.400 und 1.500 US-Dollar pro Monat für nur fünf Gegenstände betragen: Wohnraum, Mindestnahrung, Strom, Wasser und Transport. Dieser Betrag beinhaltet keine Bildungs- oder Arztkosten.

Dieser Vergleich bedeutet nicht, dass alle Militärs in Beirut leben oder genau dieses Budget unterstützen. Es ermöglicht uns jedoch, das wirtschaftliche Umfeld zu messen, in dem die Institution ihr Personal, ihre Motivation und ihre Verfügbarkeit aufrechterhalten muss.

Die Lohnfrage wird somit zu einem operativen Thema. Ein Soldat, der um die Finanzierung von Wohnraum, Schule oder Familienbetreuung besorgt ist, entwickelt sich unter ganz anderen Bedingungen als eine Armee mit stabiler Bezahlung und starkem Sozialschutz.

Der Befehl besteht regelmäßig auf dem Zusammenhalt der Institution und auf der Notwendigkeit, die Moral des Militärs nicht durch Gerüchte und Angriffe zu schwächen. Dieser Zusammenhalt ist in der Tat eines der wichtigsten Vermögenswerte des Staates. Aber es kann nicht als unabhängig von materiellen Bedingungen erworben angesehen werden.

Internationale Partner, die die Armee um mehr Aufmerksamkeit bitten, müssen auch diese Realität berücksichtigen.

Paris: viele Teilnehmer, wenige unmittelbare Ergebnisse

Das Pariser Vorbereitungstreffen veranschaulichte genau diese neue Logik. Die Zahl der Teilnehmer bestätigte das internationale Interesse an der Armee und der Stabilität des Libanon. Aber das Fehlen spektakulärer finanzieller Entscheidungen hat auch gezeigt, dass die Partner jetzt mehr wollen als nur eine Darstellung der Bedürfnisse.

Internationale Hilfe wird nicht mehr als « frei » bezeichnet. Geberländer wollen sie in die Ergebnisse einbeziehen.

Diese Entwicklung betrifft zunächst die Sicherheit. Die Partner wollen den Einsatz der Armee und die effektive Ausübung der staatlichen Autorität.

Aber es fließt schnell in die Wirtschaft über. Mehrere westliche Hauptstädte verbinden nun ihre Sicherheitsunterstützung mit administrativen und finanziellen Reformen. In dieser Gleichung taucht auch die Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds auf.

Die Argumentation ist, dass die Armee nicht nachhaltig von ausländischen Gebern finanziert werden kann, wenn der libanesische Staat seine eigenen Finanzen nicht wieder aufbaut. Hilfe kann einen Übergang unterstützen. Sie dürfen nicht zu einem dauerhaften Ersatz für einen funktionierenden öffentlichen Haushalt werden.

Im Prinzip ist diese Logik konsistent. In der Praxis schafft es eine unmittelbare Schwierigkeit: Finanzreform braucht Zeit, während militärische Bedürfnisse dringend sind.

Die Vereinbarung mit dem IWF steht auf militärischem Rekord

Die Verbindung zwischen dem Währungsfonds und der militärischen Unterstützung mag überraschend erscheinen. Dennoch ist er zunehmend in westlichen Diskussionen präsent.

Seit 2019 hat der Zusammenbruch des Bankensystems und der öffentlichen Finanzen die Fähigkeit des Staates, seine Institutionen normal zu finanzieren, verringert. Die Armee konnte zum Teil dank ausländischer Unterstützung weiterarbeiten. Diese Abhängigkeit ist nicht auf unbestimmte Zeit nachhaltig.

Die Partner wollen daher, dass der Libanon die Finanzlücke schließt, die Banken umstrukturiert, die öffentlichen Finanzen reformiert und den normalen Zugang zu internationalen Finanzierungen wiedererlangt.

Die Annahme einer Vereinbarung mit dem Fonds im März erhält somit eine Sicherheitsdimension. Ein Abkommen würde nicht nur finanzielle Mittel bereitstellen. Es wäre ein Signal an die Geber: Der Libanon akzeptiert endlich eine Reformarchitektur, die es uns ermöglicht, Verpflichtungen über mehrere Jahre hinweg ins Auge zu fassen.

Aber dieser Zustand setzt die Armee den Blockaden anderer Institutionen aus. Wenn das Parlament ein Bankengesetz verzögert, wenn Banken sich der Verteilung von Verlusten widersetzen oder wenn die Regierung bestimmte Reformen nicht annimmt, kann die militärische Unterstützung indirekt die Folgen erleiden.

Die militärische Institution wird somit abhängig von Entscheidungen, die sie überhaupt nicht kontrolliert.

Eine Konditionalität, die über die Verantwortung der Armee hinausgeht

Dies ist wahrscheinlich das Hauptproblem des neuen Beihilfemodells. Ein Teil der Bedingungen entspricht direkt militärischen Missionen: Einsatz, territoriale Kontrolle, Grenzsicherung und Zusammenarbeit mit der zukünftigen internationalen Präsenz.

Andere kommen unter die politische Macht: Entscheidung über das Waffenmonopol, Dialog mit der Hisbollah, Timing und Management der Verhandlungen mit Israel.

Wieder andere sind rein wirtschaftlicher Natur: Bankenumstrukturierung, Verwaltungsreform, Haushalt und Vereinbarung mit dem Währungsfonds.

Die Armee kann daher ihre eigenen Aufgaben richtig ausführen, ohne alle notwendigen Bedingungen für die Freigabe bestimmter Hilfsmittel.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu vermeiden, Verantwortung für mögliches Scheitern zuzuweisen. Die Armee trifft politische Entscheidungen. Sie kann nicht allein über die Entwaffnung einer Organisation mit bedeutender politischer und parlamentarischer Vertretung entscheiden. Sie stimmt nicht über Bankgesetze ab und verhandelt nicht über die Verteilung finanzieller Verluste.

Dem Staat Ergebnisse einzufordern, ist eine Sache. Eine andere ist, militärische Fähigkeiten von Ergebnissen anderer Institutionen abhängig zu machen.

Die Gefahr eines Teufelskreises

Die neue Doktrin der Hilfe kann einen besonders schwierigen Kreis erzeugen.

Die Partner fordern mehr Ergebnisse, um mehr Ressourcen bereitzustellen. Aber einige dieser Ergebnisse erfordern mehr Ressourcen.

Um die Evakuierungsgebiete nachhaltig zu kontrollieren, benötigt die Armee Personal, Fahrzeuge und Ausrüstung. Um ein größeres Territorium nach Finul zu überwachen, benötigt es zusätzliche Kapazitäten. Um die Rückkehr bewaffneter Gruppen in die wieder aufgenommenen Gebiete zu verhindern, muss sie in der Lage sein, eine dichte und dauerhafte Präsenz aufrechtzuerhalten.

Wenn die Mittel erst nach dem Nachweis dieser Kapazitäten ankommen, muss die Institution den Übergang mit unzureichenden Mitteln schaffen.

Das Problem wird noch akuter, wenn Israel die festgestellten Mängel nutzt, um die Aufrechterhaltung seiner Positionen zu rechtfertigen. Eine materielle Schwäche der Armee könnte dann einen zweifachen Effekt haben: den israelischen Rückzug zu verlangsamen und weitere Zurückhaltung bei den Spendern.

Genau dieses Szenario muss Beirut vermeiden.

Kommando reagiert durch Zusammenhalt und Vorbereitung

In diesem Zusammenhang besteht das Militärkommando stark auf der Vorbereitung der Einheiten und dem inneren Zusammenhalt. Während einer Inspektion des Kommandoregiments in Roumieh konzentrierte sich General Rodolphe Haykal auf Einsatzbereitschaft, spezialisierte Ausbildung und militärischen Zusammenhalt.

Er lehnte auch Versuche ab, die Moral durch Gerüchte und Anschuldigungen zu schwächen.

Diese Botschaft hat eine offensichtliche innere Dimension. Die Armee muss geeint bleiben, während die politischen Fragen, die sie umgeben, extrem polarisieren. Jede Hisbollah-Waffenoperation könnte sofort durch gemeinschaftliche und parteiische Spaltungen interpretiert werden.

Das Kommando muss daher vermeiden, dass die Institution als Armee eines Lagers gegen ein anderes wahrgenommen wird. Seine Wirksamkeit hängt gerade von seiner Fähigkeit ab, die nationale Legitimität aufrechtzuerhalten.

Diese Einschränkung erklärt auch, warum Washingtons gewünschte Transformation nicht allein nach militärischer Logik durchgeführt werden kann. Die politische Entscheidung muss der Aktion der Armee vorausgehen. Ohne klare institutionelle Abdeckung könnte eine Zwangsoperation die Armee einem internen Konflikt aussetzen, von dem sie selbst zum Thema werden würde.

London bestätigt seine Unterstützung, besteht aber auf staatlicher Autorität

Der Besuch des britischen Verteidigungsberaters im Nahen Osten und Nordafrika, Vizeadmiral Edward Ahlgren, in Beirut verdeutlicht diese Kombination von Unterstützung und Nachfrage.

Seine Gespräche mit Joseph Aoun, Verteidigungsminister Michel Menassa und Armeekommandant Rodolphe Haykal bekräftigten die britische Partnerschaft mit der Militärinstitution. London unterstreicht seine Rolle bei der Sicherung der Grenzen, der Stabilität im Süden und den Bemühungen um Deeskalation.

Aber die britische Botschaft stellt die Armee auch in eine präzise politische Architektur. Es wird als legitimer Verteidiger des Libanon dargestellt, während die Regierung die Autorität des Staates stärken und die volle Verantwortung für die Sicherheit übernehmen muss.

Diese Formulierung schließt sich dem allgemeinen westlichen Konsens an. Unterstützung für die Armee bleibt sehr viel, weil die Partner es die einzige legitime militärische Institution machen wollen.

Die Hilfe dient nicht mehr nur der Erhaltung der Armee. Sie muss dazu beitragen, die Beziehungen zwischen dem Staat und anderen bewaffneten Strukturen schrittweise zu verändern.

Israelischer Rückzug wird für die Glaubwürdigkeit dieser Doktrin unverzichtbar

Diese internationale Strategie hat jedoch eine Bedingung, dass westliche Partner nicht nur den Libanon fragen können: Israel muss sich auch zurückziehen.

Wenn die Armee ihren Einsatz ausweitet und der Staat Maßnahmen in der Waffenfrage ergreift, während Israel seine Besatzung beibehält und seine Operationen fortsetzt, wird es schwierig, das politische Gleichgewicht des Prozesses zu verteidigen.

Für Beirut ist Gegenseitigkeit unerlässlich. Jeder Fortschritt eines Staates muss einen territorialen Fortschritt hervorbringen. Genau das ist die Bedeutung der neuen Versuchszone, die um Kfar Tebnit und d’Ali al-Taher geplant ist.

Ein israelischer Rückzug, gefolgt von einem erfolgreichen Einsatz der Armee, würde zeigen, dass der Mechanismus funktioniert. Es würde auch das Argument ausländischer Partner verstärken, die den Libanon auffordern, auf seinen Institutionen aufzubauen.

Umgekehrt, wenn Washington dem libanesischen Staat zunehmende Bedingungen auferlegt, ohne entsprechende Abzüge aus Israel zu erhalten, wird die westliche Doktrin einen Teil ihrer Glaubwürdigkeit unter den Libanesen verlieren.

Ohne israelischen Rückzug wird die westliche Konditionalität politisch unhaltbar

Die westliche Unterstützung für die Armee basiert auf einer Gleichung, die nur in beide Richtungen funktionieren kann. Washington fordert den Libanon auf, gegen das Waffenmonopol vorzugehen. US-Beamte bezweifeln das Fehlen eines klareren Fortschritts gegenüber einigen Hisbollah-Militärdepots und -Standorten im Süden. Sie werfen sogar die Frage der Waffen in Beirut auf, die eher als interne Machtbeziehung als als Grenzkonfrontation mit Israel betrachtet werden. Gleichzeitig knüpfen nun mehrere Hauptstädte ihre Hilfe an konkrete staatliche Ergebnisse an.

Doch Beirut erwartet ein ebenso konkretes Gegenstück: den israelischen Rückzug. Die libanesischen Behörden können keine langfristige Politik der Erfüllung wachsender Sicherheitsanforderungen verteidigen, während Israel seine Positionen beibehält und seine Operationen fortsetzt. Dies alles steht auf dem Spiel in der neuen Versuchszone, die um Kfar Tebnit und d’Ali al-Taher geplant ist. Washington versprach, Israel zu drängen, sich davon zurückzuziehen. Die libanesische Armee würde dann sofort die Kontrolle über das Gebiet übernehmen.

Diese Operation wird entscheidend sein. Wenn der Rückzug stattfindet und die Armee das Gebiet nachhaltig kontrolliert, wird Washington ein Argument haben, um von Beirut mehr zu verlangen. Wenn sich Israel trotz libanesischer Verpflichtungen nicht bewegt, wird der amerikanische Druck zunehmend unausgewogener.

Der Präzedenzfall der ersten Versuchszone zeigt bereits die Schwierigkeit. Israel teilte den Amerikanern mit, dass mehrere Hisbollah-Mitglieder und Führungskräfte in das Gebiet zurückkehren konnten. Der Libanon bestreitet diese Version und die Armee reagierte auf israelische Anschuldigungen. Hinter diesem Streit steht eine wesentliche Frage: Wer entscheidet, dass ein Schritt erfolgreich war und dass die Bedingungen erfüllt sind, um zum nächsten überzugehen? Wenn Israel jedes Mal ein Vetorecht hat, indem es sich auf libanesische Unzulänglichkeiten beruft, kann der Rückzug auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Armee kann für Blockaden bezahlen, die sie nicht kontrolliert

Westliche Konditionalität ist vor allem ein Problem der Verantwortung. Einige der Anforderungen beziehen sich direkt auf die Armee: Einsatz, Kontrolle der evakuierten Gebiete, Überwachung des Territoriums, Sicherheit der Grenze. Andere berichten dem Ministerrat und der politischen Macht, einschließlich der Behandlung von Hisbollah-Waffen. Wieder andere haben praktisch nichts Militärisches: Bankenumstrukturierung, Verwaltungsreform und Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds.

Allerdings verbinden jetzt mehrere westliche Hauptstädte diese Probleme. Die Unterstützung der Sicherheit hängt vom Handeln des Staates ab, aber auch von seiner Fähigkeit, wirtschaftliche Reformen durchzuführen. Dies bedeutet, dass die Armee ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann und trotz allem unter den Folgen einer parlamentarischen Blockade der Banken oder eines politischen Versagens bei der Verteilung der finanziellen Verluste leidet.

Das Paradoxon ist umso stärker, als die Armee einige der Fähigkeiten ersetzen muss, die jetzt durch das Finale gebracht werden. Die internationale Truppe ist seit 48 Jahren präsent. Seine Abreise bedeutet mehr libanesische Patrouillen, mehr Überwachung, mehr Positionen und zusätzliche Anforderungen an Fahrzeuge, Kraftstoff, Kommunikation und Personal.

Die zukünftige internationale Präsenz wird wahrscheinlich leichter sein. Das französisch-italienische Projekt wird noch diskutiert, und etwa zehn europäische Länder haben ihre Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. Aber die beitragenden Staaten wollen keine Mission, die sie direkt vor die Hisbollah bringen könnte. Die libanesische Armee wird daher zwangsläufig einen größeren Teil der Last zurückerhalten.

Gerade dann, wenn ihre Verantwortlichkeiten zunehmen, wird die Finanzierung schwieriger.

Paris enthüllte die neue Regel: zuerst die Ergebnisse

Das Vorbereitungstreffen in Paris sollte aus dieser Perspektive gesehen werden. Die internationale Beteiligung bestätigte, dass die Armee weiterhin als die wesentliche Institution der libanesischen Stabilität gilt. Aber das Fehlen sofortiger finanzieller Ergebnisse hat gezeigt, dass das alte Hilfsmodell zu Ende geht.

Die Partner wollen keine Institution mehr finanzieren, die von der politischen Entwicklung des Landes unabhängig ist. Sie fordern Ergebnisse für Souveränität, Waffen und Reformen. Hilfe wird zum Hebel.

Diese Entwicklung kann aus der Geberperspektive verteidigt werden: Kein ausländischer Staat will die Armee eines Landes auf unbestimmte Zeit finanzieren, das nicht in der Lage ist, seine öffentlichen Finanzen zu reformieren. Aber der Zeitplan ist ein Problem. Bankenumstrukturierung und Vereinbarung mit dem Fonds können Monate dauern. Das Ende des Finul und die Bedürfnisse des Südens sind unmittelbar.

Die Armee ist also zwischen zwei Uhren gefangen. Die Militäruhr fordert jetzt Ressourcen. Die politische und finanzielle Uhr macht diese Mittel von Reformen abhängig, deren Inhalt und Zeitpunkt sie nicht kontrolliert.

Die soziale Krise tritt jetzt in die militärische Gleichung ein

Schließlich gibt es einen Faktor, den die internationalen Diskussionen oft unterschätzen: Das libanesische Militär steht vor der gleichen Krise wie der Rest der Bevölkerung.

Verfügbare Zahlen geben die Größenordnung an. Eine vierköpfige Familie, die eine Wohnung in Beirut oder seinen Vororten mietet, benötigt möglicherweise 1.400 bis 1.500 US-Dollar pro Monat nur für Unterkunft, Mindestnahrung, Strom, Wasser und Transport. Schule und Gesundheit werden nicht einmal verstanden.

Der Zusammenhalt der Armee hat dem Währungszusammenbruch, politischen Krisen und aufeinander folgenden Kriegen widerstanden. Aber dieser Zusammenhalt hat seinen Preis. Das Militär muss entlohnt, seine Familien versichert, Einheiten finanziert und die Ausrüstung instand gehalten werden. Die Institution kann nicht aufgefordert werden, ihr Aktionsgebiet langfristig zu erweitern, während man bedenkt, dass ihre Moral den Mangel an Ressourcen ausgleichen wird.

General Rodolphe Haykal besteht gerade auf Einsatzbereitschaft, Ausbildung und Zusammenhalt. Während seiner Inspektion des Kommandoregiments in Roumieh wies er auch Gerüchte und Anschuldigungen zurück, die die Moral des Militärs schwächen könnten. Diese Rede zeigt, dass das Kommando den Zusammenhalt als strategisches Problem identifiziert, nicht nur als internes Problem.

Der wahre Test ist nicht mehr die Geberkonferenz

Die Frage ist letztlich nicht, wie viele Länder an einer Armeekonferenz teilnehmen werden. Der eigentliche Test wird an drei sehr konkreten Dossiers stattfinden.

Der erste ist Kfar Tebnit und Ali al-Taher. Wenn Washington den israelischen Rückzug bekommt und die Armee tatsächlich die Kontrolle über das Gebiet übernimmt, funktioniert die Logik der Gegenseitigkeit.

Der zweite ist nach Finul. Wenn internationale Partner ihre Präsenz reduzieren, müssen sie einige der zusätzlichen Fähigkeiten finanzieren, die sie von der libanesischen Armee verlangen. Es wäre widersprüchlich, Tausende von internationalen Soldaten abzuschaffen und gleichzeitig dem Libanon die Mittel zu verweigern, ihre wesentlichen Funktionen wieder aufzunehmen.

Die dritte ist die Unterscheidung zwischen den Verantwortlichkeiten der Armee und denen der politischen Macht. Die militärische Institution kann nicht zur Geisel der Verzögerungen bei den Bankenreformen des Parlaments werden, noch kann sie allein mit der politischen Lösung der Hisbollah-Frage betraut werden.

Die neue westliche Doktrin kann den Staat stärken, wenn sie auf echter Gegenseitigkeit beruht: mehr libanesische Autorität, mehr Unterstützung für die Armee und mehr israelische Abzüge. Wenn es auf eine Anhäufung von Bedingungen reduziert wird, die vor jeder Hilfe und jedem Rückzug an Beirut gerichtet sind, wird es den gegenteiligen Effekt haben.

Die Armee hätte dann mehr zu kontrollierendes Territorium, mehr zu erfüllende Missionen und weniger Garantien für die notwendigen Mittel. Genau dieses Ungleichgewicht muss die internationale Unterstützungskonferenz vermeiden.

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