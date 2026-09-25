Riad Salameh bleibt in Haft: Hinter der neuen Verweigerung der Freilassung steht eine Gerichtsakte noch lange nicht geschlossen

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Ein neuer Release-Versuch, der auf zwei Ebenen scheitert

Riad Salameh bleibt in Haft. Sein Anwalt reichte einen neuen Antrag auf Freilassung vor dem ersten Untersuchungsrichter Rola Othman ein. Der Richter weigerte sich, es zu akzeptieren. Die Verteidigung focht dann diese Entscheidung vor der Anklagekammer an, aber dieser zweite Schritt erlaubte es dem ehemaligen Gouverneur der Bank des Libanon nicht, das Gefängnis zu verlassen. Die ursprüngliche Entscheidung war daher wirksam und Salameh bleibt inhaftiert.

Diese Sequenz ist in ihrer Form kurz, aber wichtig in ihrem Umfang. Erstens zeigt es, dass die Verteidigung weiterhin verfahrensrechtliche Mittel einsetzt, um die fortgesetzte Inhaftierung anzufechten. Sie zeigt vor allem, dass die beschlagnahmten Gerichte die vorgebrachten Argumente vorerst nicht für gerechtfertigt hielten. Die verfügbaren Beweise geben jedoch keine Details über Rola Othmans rechtliche Motivation oder die der Anklagekammer. Es wäre daher riskant, den Richtern spezifische Gründe zuzuschreiben, die in den Dokumenten nicht aufgeführt sind.

Das neue Versagen kommt in einem ganz besonderen Kontext. Salameh ist kein ehemaliger ordentlicher Beamter. Er führte die Bank des Libanon für drei Jahrzehnte, von 1993 bis 2023. Sein Name ist somit mit einer Periode des libanesischen Wirtschaftsmodells verbunden: Stabilisierung des Pfunds, Finanzierung des Staates, Entwicklung eines hypertrophen Bankensektors und dann zunehmende Nutzung von Mechanismen zur Anziehung von Währungen vor dem finanziellen Zusammenbruch.

Seine fortgesetzte Inhaftierung hatte daher eine erhebliche symbolische Belastung. Aber diese Dimension darf die juristische Analyse nicht verwischen. Die Inhaftierung eines ehemaligen Gouverneurs ist weder ein endgültiges Urteil über seine Rolle beim Zusammenbruch des Landes noch eine umfassende gerichtliche Antwort auf die Verluste des Finanzsystems. Die strafrechtliche Verantwortung einer Person muss in spezifischen Verfahren auf der Grundlage spezifischer Tatsachen und rechtlicher Qualifikationen festgelegt werden.

Genau das ist die Schwierigkeit des Falles Salameh: Sein Name steht an der Kreuzung einzelner Gerichtsverfahren und einer viel größeren kollektiven finanziellen Katastrophe.

Dreißig Jahre an der Spitze der Bank des Libanon belasten jedes Verfahren

Riad Salameh führte die Zentralbank für einen außergewöhnlich langen Zeitraum. Als der Libanon 1993 sein Amt antrat, ging er aus dem Bürgerkrieg hervor und versuchte, seine Wirtschaft, Infrastruktur und Währung wieder aufzubauen. Als er 2023 seinen Posten verließ, war das Bankensystem gelähmt, das Pfund verlor den größten Teil seines Wertes und die Einleger hatten normalerweise keinen Zugang mehr zu ihren Ersparnissen.

Diese Entwicklung erklärt, warum jede juristische Entwicklung, die ihn betrifft, sofort durch die Bilanz der Krise interpretiert wird. Doch die Gerechtigkeit kann einen ehemaligen Gouverneur nicht wegen einer allgemeinen wirtschaftlichen Situation verklagen. Sie muss spezifische Transaktionen prüfen, Finanzströme ermitteln, Begünstigte ermitteln und überprüfen, ob Verstöße begangen wurden.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Der libanesische Zusammenbruch resultiert aus einer Reihe von institutionellen Verantwortlichkeiten. Der Staat hat erhebliche Schulden und anhaltende Defizite angehäuft. Regierungen haben Reformen verzögert. Das Parlament hat die Haushaltspläne und die Steuerpolitik verabschiedet. Die Bank des Libanon führte die Geldpolitik und finanzierte einen Teil des Systems. Geschäftsbanken haben massiv investiert Einleger Ressourcen mit dem Staat und den Zentralbanken. Bankaktionäre profitieren seit Jahren von einem besonders profitablen Sektor.

Die Reduzierung dieser gesamten Architektur auf eine Person würde daher das Verständnis der Krise verhindern. Aber das gegenteilige Argument wäre ebenso irreführend: Der kollektive Charakter der Katastrophe kann die gerichtliche Überprüfung möglicher unregelmäßiger Einzeltransaktionen nicht verhindern.

Die Salameh-Datei befindet sich genau an dieser Kreuzung. Die Justiz muss die Fakten isolieren, die ihre persönliche Verantwortung übernehmen könnten, ohne den Prozess gegen einen ehemaligen Gouverneur in einen Ersatz für den politischen Prozess gegen ein ganzes System zu verwandeln.

Das eigentliche Problem: Unterscheidung von Gerichtsakten vom finanziellen Zusammenbruch

Diese Unterscheidung wird noch wichtiger, da sich der Libanon in Richtung Bankenumstrukturierung bewegt. Das Land versucht nun, einen geschätzten finanziellen Fehlbetrag von etwa 70 Milliarden Dollar oder mehr nach den verwendeten Methoden anzugehen. Diese Summe stellt eine Größenordnung ohne gemeinsame Maßnahme mit einem individuellen Strafverfahren dar.

Die Verluste resultieren hauptsächlich aus dem kumulierten Ungleichgewicht zwischen den Verbindlichkeiten des Bankensystems und den tatsächlich verfügbaren Vermögenswerten. Banken hatten Einlagen von ihren Kunden erhalten. Ein sehr großer Teil dieser Mittel wurde bei der Bank of Lebanon platziert. Die Zentralbank selbst finanzierte den Staat, unterstützte die Währung und nutzte verschiedene Mechanismen, um Währungen anzuziehen. Als die Kapitalzuflüsse aufhörten, verlor die gesamte Struktur ihre Fähigkeit, normal zu funktionieren.

Dieser Mechanismus erklärt, warum Einleger nicht warten sollten, bis Riad Salameh ihre Konten automatisch zurückzahlt. Selbst eine mögliche endgültige verurteilung in einem bestimmten fall würde nicht mehrere dutzende milliarden dollar wieder erscheinen.

Die Einziehung von Vermögenswerten, die möglicherweise mit Straftaten in Zusammenhang stehen, könnte von gerichtlicher und finanzieller Bedeutung sein. Es könnte auch eine Haftungsanforderung erfüllen. Sie kann jedoch nicht die Restrukturierung von Banken, die Verlusterkennung und die Definition eines Mechanismus zur Rückzahlung von Einlagen ersetzen.

Die Verwechslung der beiden Ebenen würde eine gefährliche Illusion erzeugen: dass das fehlende Geld irgendwo auf einigen privaten Konten sein würde und dass es ausreichen würde, es zurückzugewinnen, um die Krise zu lösen. Die finanziellen Dimensionen der Katastrophe machen diese Annahme unmöglich.

Das Bankensystem versucht immer noch, einen Verlust von etwa 70 Milliarden Dollar zu begleichen

Der Kontrast zwischen dem einzelnen Dossier des ehemaligen Gouverneurs und dem Ausmaß der Krise zeigt sich in den aktuellen Diskussionen mit dem Internationalen Währungsfonds. Der Libanon verhandelt immer noch darüber, wie ein geschätzter Verlust von rund 70 Milliarden Dollar zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und Einlegern aufgeteilt werden soll.

Dieser Kampf dauert seit mehreren Jahren an. Bis April 2022 wurde mit dem Fonds eine vorläufige Vereinbarung über ein Programm von etwa 3 Milliarden US-Dollar über 46 Monate erzielt. Ihm sollten wesentliche Reformen vorausgehen: Bankenumstrukturierung, Änderungen des Bankgeheimnisses, Kapitalkontrolle, Bewertung großer Banken, Schuldenstrategie und Verlustbehandlung.

Vier Jahre später ist der Kern des Problems immer noch ungelöst. Der Grund ist nicht nur technischer Natur. Um Verluste zu erkennen, muss festgelegt werden, wer für sie verantwortlich ist.

Wenn Aktionäre Verluste zuerst absorbieren, können einige Bankbesitzer alle oder einen sehr großen Teil ihrer Bestände verlieren. Wenn der Staat einen übermäßigen Anteil übernimmt, wird die Rechnung an die Steuerzahler und zukünftige Generationen übertragen. Wenn öffentliche Vermögenswerte mobilisiert werden, werden Vermögenswerte, die allen Libanesen gehören, verwendet, um Verluste in einem Finanzsystem zu reparieren, von dem nicht alle auf die gleiche Weise profitiert haben. Wenn Bewerber zu viel absorbieren, wird die bereits seit 2019 geschaffene Ungerechtigkeit institutionalisiert.

Es ist diese Schlacht, die der Libanon immer noch nicht entschieden hat. Die Inhaftierung von Riad Salameh kann daher eine starke politische und symbolische Bedeutung haben, löst aber keine dieser Gleichungen.

Die Verantwortung der Bank des Libanon beschränkt sich nicht auf die ihres ehemaligen Gouverneurs

Die Bank des Libanon steht offensichtlich im Zentrum der Krise. Seit Jahren hat es enorme Ressourcen von Geschäftsbanken erhalten. Diese Investitionen wurden vergütet und trugen dazu bei, ein System aufrechtzuerhalten, in dem Banken einigen Einlegern hohe Renditen bieten konnten.

Die „Financial Engineering-Mechanismen haben zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ihr Ziel war es, Währungen im System anzuziehen oder zu behalten. Solange die Kapitalzuflüsse anhielten, konnte die Mechanik erweitert werden. Als sie sich verlangsamten und dann austrockneten, wurde das zugrunde liegende Defizit unmöglich zu verbergen.

Riad Salameh hatte offensichtlich eine zentrale Position in dieser Architektur als Gouverneur. Aber die Zentralbank handelte nicht in einem institutionellen Vakuum. Geschäftsbanken waren an dem System beteiligt. Die Regierungen brauchten Finanzierung. Die politischen Behörden waren sich der wachsenden Abhängigkeit des Landes von Fremdwährungszuflüssen bewusst. Geld- und Finanzentscheidungen fanden in einem politischen Umfeld statt, das jahrelang keine Strukturreform hervorbrachte.

Justiz und Finanzreform müssen daher zwei parallele Wege gehen. Die Justiz muss jede persönliche strafrechtliche Verantwortung festlegen. Die Reform muss die institutionellen und finanziellen Verantwortlichkeiten bestimmen.

Wenn nur der erste vorstoß, kann der libanon möglicherweise einzelpersonen beurteilen, während er ein bankensystem beibehält, das nicht in der lage ist, einzahlungen zurückzugeben. Wenn nur der zweite vormarsch, kann das system umstrukturiert werden, ohne dass ein individueller verstoß bestraft wird. Beide Dimensionen sind notwendig, aber sie sind nicht austauschbar.

Anhaltende Haft ist keine Strafe

Diese Klarstellung ist in einer politisch aufgeladenen Akte unverzichtbar. Die Ablehnung eines Freilassungsantrags führt nicht zur Verurteilung von Riad Salameh. Untersuchungshaft und Prozess sind zwei verschiedene Phasen.

Die Entscheidung von Rola Othman bedeutet, dass der Verteidigungsantrag den Richter nicht überzeugt hat. Auch die Berufung an die Anklagekammer erlaubte keine Freilassung. Aber die verfügbaren Dokumente geben nicht den detaillierten Inhalt der Verteidigungsargumente oder die volle Motivation der Richter.

Wir müssen daher vermeiden, zu erfinden, was die Akte nicht sagt. Allein auf der Grundlage dieser Informationen kann nicht behauptet werden, dass die Inhaftierung aufrechterhalten wurde, weil die Gefahr der Flucht, die Angst vor einem Eingreifen aufgrund von Beweisen, die besondere Schwere der Tatsachen oder ein anderer besonderer Grund bestanden. Diese Elemente müssen sich in Gerichtsentscheidungen widerspiegeln, damit sie der Justiz zugeschrieben werden können.

Diese Vorsicht ist umso notwendiger, als der Fall Salameh seit mehreren Jahren Gegenstand einer Vielzahl von Verfahren und Untersuchungen im Libanon und im Ausland ist. Das Mischen der verschiedenen Komponenten kann dazu führen, dass einem Verfahren Sachverhalte zugeordnet werden, die zu einem anderen gehören.

Die neuen Informationen vom 25. September sind viel präziser und begrenzter: ein Freilassungsantrag wurde gestellt, er wurde abgelehnt, die Berufung auf diese Entscheidung ist ebenfalls gescheitert und der ehemalige Gouverneur bleibt inhaftiert.

Warum die Länge der Datei die Erwartungen der Bewerber nährt

Für einen Teil der Bevölkerung sind diese rechtlichen Unterschiede jedoch schwer von den Erfahrungen seit 2019 zu trennen. Einleger haben ihre Konten seit Jahren blockiert gesehen. Einige mussten ihr eigenes Geld zu Raten oder Mechanismen abheben, die ihren tatsächlichen Wert erheblich reduzierten. Andere haben das Studium oder die Pflege von Verwandten mit großen Schwierigkeiten im Ausland finanziert.

In diesem Zusammenhang wird die Inhaftierung des ehemaligen Gouverneurs zwangsläufig als ein Element der Rechenschaftspflicht interpretiert. Aber die Erwartungen in der Justiz können unverhältnismäßig werden.

Bewerber benötigen drei verschiedene Antworten. Erstens: Wurden von wem und in welcher Höhe Straftaten begangen? Die zweite ist finanziell: Wie viele ihrer Einlagen werden sie sich erholen können und zu welchem Zeitplan? Die dritte ist institutionell: Wie können wir verhindern, dass ein ähnliches System nach der Krise wieder aufgebaut wird?

Die Salameh-Datei kann zur ersten Antwort beitragen. Er kann die anderen beiden nicht allein zur Verfügung stellen.

Die Rückzahlung der Einlagen wird in erster Linie von der Umstrukturierung der Banken, der finanziellen Leistungsfähigkeit der Libanesischen Zentralbank, den verfügbaren Vermögenswerten, den Eigenmitteln der Banken und der Politik zur Verteilung der Verluste abhängen.

Die Verhinderung einer neuen Krise wird von der Reform der Bankenaufsicht, der Zentralbankführung, den Transparenzregeln und dem Ende eines Modells abhängen, in dem der Staat seine Defizite dank der vom Finanzsektor angezogenen Ressourcen nachhaltig finanziert.

Karim Souaid erbt eine Zentralbank, die wieder aufgebaut werden soll

Die Gerichtsakte des ehemaligen Gouverneurs finden zu einer Zeit statt, in der sein Nachfolger, Karim Suaid, eine Bank des Libanon verwalten muss, die sich grundlegend von der der Jahre vor der Krise unterscheidet.

Die Institution muss ihre monetäre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und gleichzeitig an der Beilegung der Vergangenheit mitwirken. Sie muss die Wechselkursstabilität aufrechterhalten, die verfügbaren Reserven verwalten und an der Umstrukturierung des Bankensystems arbeiten. Gleichzeitig ist sie direkt an der Diskussion des Finanzfehlers und der akkumulierten Verbindlichkeiten gegenüber Banken beteiligt.

Die Schwierigkeit ist beträchtlich. Eine Zentralbank kann die Währung stabilisieren, ohne ihre Bilanz gelöst zu haben. Die relative Stabilität des Pfunds um 89 500 für einen Dollar seit 2023 bedeutet nicht, dass die Finanzkrise vorbei ist.

Das Land lebt derzeit mit zwei parallelen Realitäten. Die erste ist die relative Währungsstabilität nach mehreren Jahren des Zusammenbruchs. Die zweite ist das Fortbestehen eines Bankensystems, in dem die Einlagen vor der Krise immer noch nicht frei verfügbar sind.

Karim Souaid muss daher vermeiden, dass die Wechselkursstabilisierung mit der finanziellen Normalisierung verwechselt wird. Der wirkliche Test wird die Fähigkeit sein, sich an einer Lösung zu beteiligen, um Verluste zu erkennen, Banken umzustrukturieren und normale Finanzintermediation wiederherzustellen.

In diesem Zusammenhang repräsentiert das Salameh-Dossier auch die institutionelle Vergangenheit, deren neue Richtung man unterscheiden muss.

Banken können Salameh nicht in einen einzigen Manager verwandeln

Ein weiteres Risiko, sich auf den ehemaligen Gouverneur zu konzentrieren, besteht darin, dass sich die anderen Akteure des Systems als bloße Opfer der Bank of Lebanon-Politik präsentieren.

Allerdings spielten Geschäftsbanken eine zentrale Rolle. Sie platzierten erhebliche Ressourcen bei der Zentralbank, erhielten eine hohe Vergütung und bauten ihre eigenen Geschäftsmodelle um diese Beziehung herum auf. Sie hatten Verwaltungsräte, Zweigstellen, Risikoausschüsse und Aktionäre.

Sie müssen daher für ihre eigenen Managemententscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Frage ist nicht, die Verantwortung der Bank des Libanon zu leugnen, sondern zu vermeiden, dass sie alle anderen aufnimmt.

Diese Unterscheidung wird bei der Umstrukturierung entscheidend. Wenn die gesamte Krise als Folge der Entscheidungen des ehemaligen Gouverneurs dargestellt wird, können Bankaktionäre argumentieren, dass ihre Institutionen getäuscht oder in ein System gezogen wurden, für das sie nicht verantwortlich sind. Diese Lesung hätte direkte Konsequenzen für die Verteilung der Verluste.

Einer der Grundsätze im Mittelpunkt der Umstrukturierungsdiskussionen ist genau, dass Eigenkapital Verluste absorbieren muss, bevor es breiter übertragen wird. Die Eigentümer eines Finanzinstituts übernehmen das Risiko ihrer Investition.

Die Suche nach den gerichtlichen Verantwortlichkeiten von Riad Salameh sollte daher nicht zu einem Mechanismus werden, um Banken die Verantwortung zu nehmen.

Auch das Parlament kann die Krise nicht an Gerichte delegieren

Dasselbe gilt für die politische Klasse. Gerichte können Transaktionen überprüfen und Einzelpersonen verfolgen. Sie können kein Bankenabwicklungsgesetz verabschieden, öffentliche Schulden umstrukturieren oder die Behandlung von Einlagen definieren.

Diese Entscheidungen liegen in der Verantwortung von Regierung und Parlament.

Politische Blockaden haben jedoch die großen Reformen nach der Krise um mehrere Jahre verzögert. Die Kapitalkontrolle wurde lange nach dem Aufkommen informeller Beschränkungen diskutiert. Die Reform des Bankgeheimnisses erforderte mehrere Schritte. Die Bankenabwicklung und die Verteilung der Finanzlücke stehen weiterhin im Mittelpunkt besonders schwieriger Kämpfe.

Unter diesen Umständen kann der Prozess gegen einen ehemaligen Gouverneur kein Ersatz für politische Verantwortung werden. Die mitglieder müssen immer noch entscheiden, wie sie etwa 70 milliarden dollar verluste zuweisen. Kein Strafurteil kann diese Entscheidung an seiner Stelle treffen.

Diese Realität erlaubt uns auch zu verstehen, warum der Fall Salameh politisch explosiv bleibt. Er verweist die politische Klasse ständig auf eine breitere Frage: Wie weit waren die Entscheidungen der Bank des Libanon isoliert und wie weit entsprachen sie einem akzeptierten System, weil es dem Staat erlaubte, ohne Reformen weiter zu funktionieren?

Die Beantwortung dieser Frage geht über einen Antrag auf Freilassung hinaus.

Gerechtigkeit konfrontiert mit einer viel breiteren Erwartung der Wahrheit als das Strafverfahren

Die fortgesetzte Inhaftierung von Riad Salameh bringt letztlich Gerechtigkeit angesichts fast unmöglicher Erwartungen. Ein großer Teil der Bevölkerung will verstehen, wie ein System, das jahrelang als solide präsentiert wurde, mit Verlusten von mehreren zehn Milliarden Dollar zusammenbrechen könnte.

Ein Strafverfahren ist keine historische Untersuchungskommission. Sie muss sich auf spezifische Fakten, Beweise und individuelle Verantwortlichkeiten konzentrieren.

Diese Einschränkung kann Frustration erzeugen. Selbst ein sehr detaillierter Prozess wird nicht unbedingt die Geschichte des libanesischen Finanzmodells erzählen. Es wird keine umfassende Prüfung der öffentlichen Politik, der Beziehungen zwischen der Bank des Libanon und den Banken, der Regierungsentscheidungen und der Schulden ersetzen.

Aber Gerechtigkeit kann eine wesentliche Sache bringen: in den Fällen, in denen sie vorliegt, festzustellen, ob illegale Handlungen begangen wurden und von wem. Diese Funktion ist umso wichtiger in einem Land, in dem die Straffreiheit für Beamte regelmäßig angeprangert wird.

Die neue Verweigerung der Freilassung verlängert daher eine gerichtliche Sequenz, deren Ausgang offen bleibt. Es stellt keinen Freispruch oder eine Verurteilung dar. Er hält einfach den ehemaligen Gouverneur in Gewahrsam, während das Verfahren läuft.

Der Fall kann nicht mit einer einzigen Entscheidung abgeschlossen werden

Die Salameh-Frage hat schließlich mehrere Ebenen, die separat vorankommen müssen. Erstens ist da das persönliche Schicksal des ehemaligen Gouverneurs und die Entscheidungen, die in den Verfahren getroffen wurden, die ihn betreffen. Dann gibt es die Suche nach möglichen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Straftaten und ihre mögliche Wiederherstellung. Schließlich gibt es die Rekonstruktion des Finanzsystems, von dem er drei Jahrzehnte lang einer der Hauptführer war.

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