Baril bei mehr als 105 Dollar: Energiekrieg bedroht direkt das libanesische Portfolio

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In wenigen Tagen hat das Öl eine neue Schwelle überschritten

Der Ölschock ist keine Hypothese mehr. Der Brent überstieg $ 100 pro Barrel und beschleunigte dann mit erhöhten Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Es stand bei $101.09 am Mittwoch, bevor weitere Fortschritte. Am Donnerstag verdiente er $ 2,03 oder 2 Prozent, um $ 105,11 gegen 13.20 Uhr zu erreichen, nachdem er $ 106,50 während des Treffens erhalten hatte. Ein weiterer Abschluss, der im Korpus gemeldet wurde, betrug 106,60 US-Dollar, ein Anstieg von 3,4 Prozent. Gleichzeitig betrug der US-Bruttowert 93,64 US-Dollar.

Diese Volatilität spiegelt eine Risikoprämie wider, die direkt mit Krieg zusammenhängt. Der Markt reagiert nicht nur auf die globale Produktion. Sie beinhaltet nun die Bedrohung der Straße von Ormuz, die Schwierigkeiten der Schifffahrt, die Sanktionen gegen den Iran und die Ausweitung des Konflikts auf das Rote Meer. Übermütige Angriffe auf Saudi-Arabien haben eine zweite Risikoquelle hinzugefügt. Sechs ballistische Raketen wurden abgefangen, während Taef und Yanbu zu den Zielgebieten gehörten. Doch Yanbu ist genau eine der wichtigsten saudischen Lösungen für den Export von Öl durch das Rote Meer, wenn die Golfstraße problematisch wird.

Für den Libanon ist das Problem viel ernster als nur steigende Benzinpreise. Das Land importiert fast seine fossile Energie und ist stark auf private Generatoren angewiesen, um seinen Strom zu erzeugen. Infolgedessen wirken sich Ölerhöhungen gleichzeitig auf Transport, Elektrizität, Unternehmen, Unternehmen und die Kosten von Waren aus. Der Schock geht dann durch Lebensmittel und Dienstleistungen.

Am wichtigsten ist, dass dieser Anstieg auftritt, wenn Haushalte fast keine Absorptionsmargen haben. Die kumulative Inflation in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 nähert sich bereits 17%. Die Einnahmen konnten ihre Kaufkraft vor der Krise nicht zurückgewinnen. Der nächste Ölschock würde daher nicht eine stabilisierte Wirtschaft treffen, sondern eine Bevölkerung, von der ein Teil bereits seine Grundbedürfnisse nicht deckt.

Ormuz und Yanbu: Warum das Ölrisiko außergewöhnlich ist

Der derzeitige Anstieg ist keine bloße Herstellerentscheidung. Es basiert auf einer physischen Bedrohung für Ölstraßen.

Die Straße von Ormuz konzentriert einen Großteil der Energieexporte des Golfs. Die verfügbaren Informationen zeigen, dass die Navigation deutlich unter dem üblichen Niveau bleibt. Der Brent hat somit eine höhere geopolitische Prämie als das amerikanische Rohöl, gerade weil er den Störungen des Nahen Ostens und der internationalen Seerouten viel stärker ausgesetzt ist.

Yanbus Situation erhöht das Risiko. Saudi-Arabien hat das Ost-West-Pipeline-Netzwerk, um Öl zum Roten Meer zu transportieren und Ormuz zu umgehen. Saudi Aramco behauptet, drei Hauptexportrouten zu haben und zwei zusätzliche Routen zu studieren. Sein Generaldirektor, Amin Nasser, sorgt auch dafür, dass die Störungen innerhalb weniger Tage behoben werden können, und diskutiert die Möglichkeit, die Sumed-Pipeline zu nutzen, die das Rote Meer über Ägypten mit dem Mittelmeer verbindet.

Aber die Angriffe auf Yanbu zeigen, dass die Umgehungsstraße selbst zum Ziel werden kann. Das Energierisiko verlagert sich daher vom Golf zum Roten Meer.

Genau das schätzt der Markt. Der Brent zahlt nicht mehr nur das Risiko einer Schließung von Ormuz. Es beinhaltet die Möglichkeit, dass mehrere Routen gleichzeitig bedroht werden können.

Für den Libanon, der keine Kontrolle über diese Ereignisse hat, ist die Übertragung mechanisch: Je höher die Kosten für importiertes Öl, desto höher die Kosten für seine gesamte Energiewirtschaft.

Der erste Schock erreicht die Pumpe

Am 18. September, noch vor den neuen Explosionen des Brent, kostete die Dose von 20 Litern Benzin zu 95 Oktanen bereits 2,81 Millionen Pfund.

Eine Schätzung des Transportbedarfs ermöglicht es zu messen, was dies darstellt. Ein Pkw fährt im verwendeten Modell etwa 12.893 Kilometer pro Jahr oder 1.074 Kilometer pro Monat. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von neun Kilometern pro Liter benötigt er etwa 119 Liter pro Monat.

Beim Tarif vom 18. September repräsentiert Benzin etwa 16,8 Millionen Pfund pro Monat oder fast 187 Dollar.

Und diese Zahl unterschätzt die tatsächlichen Kosten des Autos stark. Sie umfasst keine Versicherung, Reparaturen, Reifen, Öl, Parkplätze, Steuern oder Abschreibungen des Fahrzeugs.

Eine 10-prozentige Erhöhung des Benzinpreises würde diese einzelnen theoretischen Ausgaben von etwa 187 auf 206 US-Dollar erhöhen. Eine Erhöhung um 20% würde 224 Dollar bringen. Dies bedeutet zusätzliche $ 19-37 pro Monat nur für Kraftstoff.

Für einen Haushalt mit zwei bescheidenen Einkommen sind diese zig Dollar nicht mehr marginal. Sie müssen von Essen, Pflege, Schule oder anderen Ausgaben abgezogen werden.

Der zweite Schock kommt in der Generatorrechnung

Hier zeichnet sich der Libanon durch Einsparungen mit einem normalen Stromnetz aus. Ein Ölstoß trifft den Haushalt ein zweites Mal, wenn er nach Hause zurückkehrt.

Das untersuchte Szenario nimmt etwa 451 Kilowattstunden monatlichen Stromverbrauch für eine Familie. Mit nur vier Stunden öffentlicher Elektrizität pro Tag werden etwa 128 Kilowattstunden dem Staatsnetz und 323 Stunden dem Generator zugewiesen.

Bis August 2026 betrug die offizielle Rate von Generatoren unter 700 Höhenmetern 48.241 Pfund pro Kilowattstunde. Somit sind die 323 Kilowattstunden private Zeit etwa $ 174. Mit einer festen Abonnementgebühr von zehn Ampere liegt die Rechnung des Generators bei 182 US-Dollar. Durch das Hinzufügen von öffentlichem Strom und einigen Gebühren beträgt die Summe etwa 204 US-Dollar pro Monat.

Mit anderen Worten, schon vor dem neuen Ölschock kann eine Familie fast 2.450 Dollar pro Jahr ausgeben, nur um Strom zu haben.

Der Anstieg des Generatorkraftstoffs wird schnell an die Kilowattstundenrate weitergegeben. Wenn der Ölschock anhält, wird die Stromrechnung parallel zum Auto steigen.

Ein Haushalt kann zweimal vom selben Fass getroffen werden: morgens zur Arbeit und abends, um seinen Kühlschrank, seine Beleuchtung oder seine Klimaanlage mit Strom zu versorgen.

Transport und Strom absorbieren bereits fast $ 400

Der Zusatz ermöglicht es, die Verwundbarkeit zu verstehen.

Mit einem Auto werden monatlich etwa 187 US-Dollar für Benzin ausgegeben. Die Stromrechnung für das untersuchte Szenario beträgt etwa 204 US-Dollar. Die beiden Positionen zusammen stellen ungefähr $ 391 pro Monat dar.

Dieser Betrag ist im Vergleich zu dem in der Lebenshaltungskostenstudie verwendeten Referenzeinkommen beträchtlich. Eine im Mai 2026 durchgeführte Umfrage unter 2.485 Arbeitnehmern des Privatsektors, darunter 1.787 Libanesen, umfasste etwa 560 US-Dollar als das durchschnittliche monatliche Einkommen der noch aktiven libanesischen Arbeiter in ihrer Stichprobe. Diese Zahl ist kein offizieller nationaler Durchschnittslohn, aber sie gibt eine nützliche Größenordnung an.

Autoverkehr und Strom machen in den untersuchten Modellen etwa 70% dieses Einkommens aus.

Und es gibt immer noch Miete, Essen, Wasser, Gesundheit und Schule.

So kommt teures Öl nicht in ein Budget, in dem Haushalte ihre Freizeit einfach reduzieren können. Es trifft Positionen, die bereits inkompressibel sind.

Der dritte Schock verbirgt sich in jeder transportierten Ware

Der Effekt endet nicht bei Ausgaben, die direkt als Energie identifizierbar sind. Diesel und Benzin sind in den Kosten für fast alle Waren enthalten.

LKWs transportieren Produkte aus Häfen, Lagerhallen oder landwirtschaftlichen Gebieten. Shops verwenden Generatoren. Restaurants kühlen ihre Lebensmittel mit teurem Strom. Die Industrie finanziert ihre eigene Energie. Die Lieferanten geben diese Kosten dann ganz oder teilweise an ihre Preise ab.

Diesel ist besonders wichtig. Internationale Daten aus dem Korpus zeigen, dass es $ 6,50 pro Gallone auf dem US-Markt im Kontext des Konflikts überschritten hat. Diese Zahl ist natürlich nicht der libanesische Preis, aber sie zeigt das globale Ausmaß der Spannung bei einem Kraftstoff, der für Transport und Ausrüstung unerlässlich ist.

Der libanesische Mindestnahrungskorb kostet bereits etwa 194 US-Dollar pro Monat für vier Personen. Es enthält hauptsächlich Brot, Reis, Bulgur, Nudeln, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Öl, Zucker und einige Früchte und Gemüse.

Selbst diese sehr einfachen Produkte sind Energie ausgesetzt. Sie müssen hergestellt oder importiert, transportiert, gelagert und verkauft werden. Eine nachhaltige Steigerung des Treibstoffs erreicht somit einen Korb, der nicht bereits rotes Fleisch, Huhn, Käse oder frischen Fisch enthält.

Deshalb wird der Ölschock schnell zu einem Lebensmittelschock.

Eine bereits defizitäre Familie hat keinen Spielraum, um den Anstieg aufzufangen

Vor dem neuen Ölschub betrug die Berechnung der fünf Grundbedürfnisse einer vierköpfigen Familie bereits rund 1.403 bis 1.486 US-Dollar pro Monat.

Indikatives Wohnen ist $ 700. Mindeststromversorgung etwa 194 Dollar. Der Strom nähert sich 204 Dollar. Der Transport variiert je nach Szenario und kann mehrere hundert Dollar erreichen. Wasser vervollständigt die Zugabe.

Schule und Gesundheit sind ausgeschlossen.

Zwei Einnahmen von 560 $ geben nur 1.120 $. Der anfängliche Fehlbetrag liegt daher zwischen 283 und 366 US-Dollar.

Diese Daten verändern die Analyse von Öl völlig. Ein weiterer Anstieg von 20 oder 30 US-Dollar an Kraftstoff wird nicht durch nicht vorhandene monatliche Einsparungen absorbiert. Es vergrößert direkt das Defizit.

Der Haushalt muss sich dann entscheiden: eine Rechnung zu verzögern, die Lebensmittel weiter zu reduzieren, einen Vorschuss von seinem Arbeitgeber zu verlangen, von seiner Familie zu leihen oder die Pflege zu verschieben.

Der Ölschock wird so zum Beschleuniger der sozialen Krise.

Der Staat könnte versucht sein, zwischen Einnahmen und Kaufkraft zu wählen

Der Anstieg der Energie kommt auch zur falschen Zeit für die öffentlichen Finanzen. Der Haushaltsentwurf 2027 sieht eine deutliche Steigerung der Einnahmen vor. Der erwähnte zusätzliche Sammelaufwand nähert sich 840 Millionen US-Dollar.

Das Problem ist, dass die Fähigkeit der Verwaltung, diese Erhöhung zu erreichen, umstritten ist. Die Produktivität des öffentlichen Sektors ist nach wie vor gering und die Haushalte sind bereits stark eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang ist Kraftstoff eine attraktive Steuerbasis. Sie sind relativ einfach zu besteuern und generieren schnell Einnahmen.

Aber die jüngsten Erfahrungen zeigen die Empfindlichkeit der Datei. Ein Abzug von 300.000 Pfund aus der Benzinkanne hatte bereits eine Reaktion der Transportverbände ausgelöst. Die Regierung hatte schließlich eine Entschädigung von 12 Millionen Pfund pro Monat für einige öffentliche Fahrer mit Benzinfahrzeugen ausgehandelt.

Mit Öl über $ 100 wird jede neue Punktion politisch schwieriger. Der Staat muss zwischen seinem Bedarf an Einnahmen und dem Risiko, den Pumpenanstieg zu erhöhen, vermitteln.

Die Stabilität des Buches wird die Haushalte nicht schützen

Die wirtschaftliche Gefahr ist umso wichtiger, als diese Inflation voranschreiten kann, ohne dass die Währung weiter fällt.

Seit der relativen Stabilisierung des Wechselkurses um 89.500 Pfund pro Dollar hat ein Teil der wirtschaftlichen Debatte monetäre Stabilität mit Preisstabilisierung in Verbindung gebracht. Öl zeigt die Grenzen dieser Beziehung.

Der Libanon kauft seine Energie in Fremdwährung. Wenn der Weltmarktpreis des Barrels um 20 Prozent steigt, hebt die Wechselkursstabilität diesen Anstieg nicht auf. Es verhindert nur eine zusätzliche Abwertung des Pfunds, um es hinzuzufügen.

Die Inflation kann sich somit beschleunigen, während der Dollar stabil bleibt.

Es ist bereits ein Problem im Jahr 2026. Nach den Extremen von 2020 bis 2023 hatte sich die Inflation verlangsamt. Der kumulierte Preisanstieg in den ersten acht Monaten dieses Jahres liegt jedoch bereits bei rund 17%.

Ein längerer Energieschock würde es noch schwieriger machen, zu einer niedrigen Inflation zurückzukehren.

Das wahre schwarze Szenario ist eine lange Krise in Ormuz

Die einmalige Passage des Brent über 105 Dollar ist schmerzhaft. Aber die wirkliche Gefahr für den Libanon wäre, dass dieses Niveau mehrere Monate anhalten würde oder dass eine neue Eskalation die Preise noch erhöhen würde.

Die entscheidende Variable ist die Straße von Ormuz. Die Märkte können einmalige Angriffe abfangen, solange die Exporte fortgesetzt werden. Eine dauerhafte Störung der Flüsse würde das Ausmaß des Problems verändern.

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran werden somit indirekt zu einer libanesischen Wirtschaftsfrage. Jedes Zeichen eines Kompromisses kann die Risikoprämie für Öl reduzieren. Jedes Scheitern kann es verstärken.

Der Libanon hat bei diesen Verhandlungen praktisch keinen Einfluss. Er erlitt jedoch sein direktes Ergebnis.

Es ist die zentrale Verwundbarkeit des Landes: Seine Wirtschaft importiert den geopolitischen Schock fast sofort und multipliziert ihn dann mit seinen eigenen Misserfolgen. Ein Staat mit reichlich öffentlichem Strom würde vor allem unter dem Anstieg der Brennstoffe leiden. Der libanesische Haushalt zahlt es auch in seinem Generator. Ein Land mit einem öffentlichen Verkehrsnetz würde einen Teil des Schocks absorbieren. Der libanesische Mitarbeiter bleibt weitgehend abhängig vom Auto oder teuren privaten Transport.

Mit mehr als 105 US-Dollar pro Barrel ist der Energiekrieg keine ferne internationale Information mehr. Es geht direkt in das Familienbudget. Und jeder zusätzliche Dollar für Öl trifft ein Land, in dem bereits vor diesem neuen Anstieg zwei Einkommen nicht ausreichen, um fünf Grundbedürfnisse zu decken.

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