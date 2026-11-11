In Antalya fordert Tarique Rahman eine verstärkte Verteidigungszusammenarbeit mit der Türkei, einschließlich gemeinsamer Investitionen. Das Treffen mit Erdoğan wird von Ankara bestätigt. Bilaterale Gespräche beweisen keinen unterzeichneten Vertrag oder den Beitritt Bangladeschs zu dem Pakt, den Ankara, Riad und Islamabad zuvor geschlossen hatten.

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Bangladesch möchte seine Verteidigungszusammenarbeit mit der Türkei vertiefen. Premierminister Tarique Rahman sprach dieses Thema am 10. November in Antalya am Rande der COP31 mit Recep Tayyip Erdoğan an. Dietürkische präsidentschaft bestätigt treffen, an dem auch Außenminister Hakan Fidan teilnahm.

Bilaterale Zusammenarbeit soll ausgebaut werden

Nach dem Bericht des ReportersUNB in AntalyaTarique Rahman, der stellvertretende Sprecher des Premierministers, Hasan Shipllu, zitiert, hat darum gebeten, die Verteidigungsbeziehungen zu diversifizieren, auch durch gemeinsame Investitionen. Die beiden Führer diskutierten auch Handel, Energie und Mineralressourcen.

Bangladeschs Beamter hob das Potenzial für türkische Investitionen in erneuerbare Energien hervor. Er dankte Ankara auch für seine humanitäre Unterstützung der Rohingya und für seine Arbeit in internationalen Foren für ihre sichere, würdige und nachhaltige Rückkehr.

Dieser Vortrag beschreibt Kooperationsziele. Der konsultierte Bericht enthält nicht den unterzeichneten Militärvertrag, die Liste der bestellten Ausrüstung oder den Lieferplan. Die Forderung nach gemeinsamen Investitionen macht es daher unmöglich, ein Industrieprogramm als bereits finanziert darzustellen.

Zusammenarbeit nicht mit Beitritt verwechseln

Die bilaterale Annäherung unterscheidet sich vom zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan unterzeichneten Verteidigungspakt. Diedossier des türkischen Parlamentsbesagt, dass das Gesetz zur Genehmigung dieser Vereinbarung am 5. November verabschiedet wurde. Diese Entscheidung betrifft das türkische Verfahren und nicht den Beitritt Bangladeschs zum Pakt.

Der dem parlamentarischen Bericht beigefügte Vertragstext sieht vor, dass die Beitrittsbedingungen für andere Parteien vom strategischen Ausschuss mit Zustimmung der Gründungsparteien festgelegt und genehmigt werden müssen. Eine diplomatische Diskussion oder bilaterale Industriepartnerschaft ersetzt dieses Verfahren nicht.

Am 12. Oktober sagte bangladeschische Außenministerin Shama Obaed Islam:UNBSein Land sei dem Pakt nicht beigetreten. Diese Feststellung ist datiert. Die auf dem Treffen vom 10. November überprüften Informationen geben keinen Beitritt bekannt: Sie begründen den Wunsch, die Zusammenarbeit zwischen Dhaka und Ankara zu erweitern.

Recep Tayyip Erdoğan, Den Haag, 25. Juni 2025. Archiv: Dieses Foto stellt nicht die Begegnung mit Tarique Rahman in Antalya dar. Ganzheitliche Fotografie konserviert und proportional verkleinert, verkleidet Libnanews. © Phil Nijhuis / Niederländisches Außenministerium. Foto und Adaption: CC BY-SA 4.0.Fotoquelle;cC BY-SA 4.0 Lizenz.

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