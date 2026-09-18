Würde Israel vor den achten Verhandlungen versuchen, seine militärischen Errungenschaften in eine neue De-facto-Grenze umzuwandeln?

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Wenige Wochen vor der achten Verhandlungssitzung zwischen Libanon und Israel geben Informationen aus libanesischen politischen Quellen eine spezielle Lektüre der israelischen Operationen im Süden. Nach diesen Quellen würde Israel versuchen, die Zeit vor dieser Ernennung zu nutzen, um schrittweise einen militärischen « Fait Accompli » zu konsolidieren und einen Sicherheitskordon aufzubauen. Ziel dieser Strategie wäre es, die Verhandlungsbedingungen zu ändern: nicht nur mit Forderungen an den Tisch zu kommen, sondern mit bereits besetzten Positionen, deren Evakuierung dann zum Gegenstück werden könnte. Diese Interpretation ist keine offizielle Anerkennung eines israelischen Plans. Sie basiert auf der Analyse politischer Quellen, die von einer Medienquelle am 18. September 2026 zitiert wurden. Aber mehrere Fakten, die am selben Tag berichtet wurden, geben genügend Material, um diese Hypothese ernsthaft zu untersuchen.

Das Problem ist nicht nur das Ausmaß des israelischen Vormarsches. Es geht um die mögliche Umwandlung einer militärischen Besatzung als vorübergehendes Verhandlungsinstrument. In dieser Konfiguration hören das Terrain und die Diplomatie auf, zwei verschiedene Sequenzen zu sein. Militärische Operationen bereiten sich auf Verhandlungen vor und verhandeln dann, um die Rückzugsbedingungen festzulegen. Genau das ist es, was Beirut befürchtet: dass die Zeit zwischen zwei Treffen es Israel ermöglichen wird, eine neue Realität zu schaffen, die der libanesische Verhandlungsführer dann diskutieren muss.

Die « achte Sitzung » wird sowohl eine militärische als auch eine diplomatische Frist

Die politischen Quellen, die für diese Informationen verantwortlich sind, verwenden eine präzise Formulierung. Sie beschreiben den israelischen Willen, das « zeitliche Fenster » vor den nächsten politischen Fristen auszunutzen, einschließlich der achten Verhandlungssitzung, die für den nächsten Monat geplant ist, um die Möglichkeiten der Deeskalation zu verringern und schrittweise einen Sicherheitskordon aufzubauen. Ziel dieser Übung wäre es, den Druck auf den libanesischen Verhandlungsführer zu erhöhen, bestimmte israelische Bedingungen am Verhandlungstisch zu akzeptieren.

Diese Lesung ermöglicht es Ihnen, Operationen im Süden anders zu betrachten. Eine Position, die einige Stunden besetzt ist, hat nicht den gleichen politischen Wert wie eine erhaltene, befestigte und mit anderen Positionen verbundene Position. Eine Reihe von lokalen Fortschritten kann schließlich territoriale Kontinuität erzeugen. Von da an geht es nicht mehr nur um militärische Operationen: Ob eine neue Sicherheitsgeografie gebaut wird, muss bestimmt werden.

Der Libanon steht dann vor einem Problem des Timings. Je mehr die Verhandlungen voneinander beabstandet sind, desto mehr kann sich das Terrain zwischen zwei Treffen entwickeln. Der nächste Termin nimmt nicht unbedingt die Datei auf, die der vorherige verlassen hat. Militärische Stellungen haben sich geändert, weitere Zerstörungen könnten stattgefunden haben und die Bedingungen für die Rückkehr der Bewohner könnten sich verschlechtern.

Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der diplomatischen Kräfte.

Dies ist eines der konkretesten Elemente der Datei. Wenn sich Israel vor den Verhandlungen zurückzieht, verhandelt Beirut über Sicherheitsmechanismen. Wenn er in zusätzlichen Positionen bleibt, muss Beirut auch über ihre Evakuierung verhandeln. Landkontrolle erzeugt somit ein zusätzliches Thema, für das Israel den politischen Preis festlegen kann.

Die Entwaffnung der Hisbollah scheint das gewünschte Gegenstück zu sein

Dieselben politischen Quellen verbinden diesen territorialen Druck direkt mit der Hisbollah-Waffenakte. Die israelische Botschaft, die in ihren Informationen beschrieben wird, lautet wie folgt: Die Operationen werden fortgesetzt und die territoriale Kontrolle wird ausgeweitet, wenn die libanesische Armee die Hisbollah nicht entwaffnet.

Hier müssen zwei Ebenen unterschieden werden. Die Existenz von israelischem Druck auf die Waffenfrage ist in öffentlichen Positionen weithin sichtbar. Andererseits ist die Existenz eines spezifischen Plans zum Bau eines Sicherheitskabels vor der achten Sitzung eine Frage der Informationen, die politischen Quellen zugeschrieben werden. Die beiden Elemente dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

Aber ihre Kombination ist aufschlussreich. Wenn der israelische Rückzug mit Fortschritten bei der Abrüstung verbunden ist, wird jede Position im Süden potenziell zu einem Hebel. Israel kann argumentieren, dass es noch nicht die Garantien hat, um seinen Austritt zu erlauben. Der Libanon kann antworten, dass die Besatzung selbst den Staat daran hindert, seine Autorität normal auszuüben, und liefert der Hisbollah ein Argument, um ihre Waffen zu behalten.

Dieser Widerspruch steht im Mittelpunkt der laufenden Verhandlungen.

Beirut will eine Sequenz etablieren, in der die Einstellung der Angriffe und der israelische Rückzug es der Armee ermöglichen, die Kontrolle über das Territorium zu übernehmen. Israel sucht Garantien, dass dem Rückzug keine Rückkehr der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah folgt. Die Debatte konzentriert sich daher nicht mehr nur auf das Endziel. Es geht um den, der die erste Bewegung machen muss.

Libanesische Position: Rückzug und Einsatz müssen gemeinsam voranschreiten

Joseph Aoun benutzte das Pariser Treffen, um eine Logik der Gleichzeitigkeit zu verteidigen. Libanon behauptet, die Entscheidung getroffen zu haben, die Staatsgewalt zu stärken und den Schutz des Territoriums Militär- und Sicherheitsinstitutionen anzuvertrauen. Aber der Präsident ist der Ansicht, dass die vollständige Umsetzung dieses Ansatzes nicht vom Ende der israelischen Angriffe und dem Rückzug der besetzten Gebiete getrennt werden kann.

Emmanuel Macron übernahm eine ähnliche Sequenz. Der französische Präsident verwies auf einen progressiven israelischen Rückzug, der gleichzeitig mit der Übernahme des Landes durch den libanesischen Staat und seine Armee einherging. Diese Formulierung ist wichtig, weil sie gerade verhindern soll, dass eine der Parteien die volle Erfüllung der Verpflichtungen der anderen fordert, bevor sie ihre eigene Bewegung initiiert.

In diesem Modell wird eine israelische Position evakuiert und die libanesische Armee stationiert. Die Ausweitung der staatlichen Kontrolle und der Rückzug schreiten gleichzeitig voran. Dies könnte theoretisch das Risiko eines Sicherheitsvakuums verringern und Israel Garantien für den Ersatz seiner Streitkräfte geben.

Sie erfordert jedoch einen besonders präzisen Verifizierungsmechanismus. Wer bestätigt, dass die Armee das Gebiet tatsächlich kontrolliert? Wie kann man feststellen, dass keine parallele bewaffnete Struktur umgesiedelt wird? Was passiert, wenn Israel der Ansicht ist, dass eine Verpflichtung nicht erfüllt wird, wenn der Libanon der Ansicht ist, dass er seine Verpflichtungen erfüllt hat?

Diese Fragen erklären, warum die Diskussion über die zukünftige internationale Präsenz nach UNIFIL direkt mit der achten Verhandlung verbunden ist. Der Mechanismus zur Überwachung des Südens könnte zum technischen Schiedsrichter dieser parallelen Entwicklung werden.

Die Schaffung eines Sicherheitskabels würde die Art der Verhandlungen verändern

Das von politischen Quellen verwendete Konzept des « Sicherheitskordons » verdient besondere Aufmerksamkeit. Es bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt, dass Israel beschlossen hat, offiziell ein System wiederherzustellen, das mit dem der Vergangenheit vergleichbar ist. Die verfügbaren Informationen erlauben keine formelle israelische Entscheidung dieser Art. Vielmehr beschreiben sie eine allmähliche Anhäufung von Positionen, die schließlich zu einem vergleichbaren Ergebnis vor Ort führen könnten.

Der Unterschied ist wichtig. Ein offiziell angekündigter Kordon würde sofort eine große diplomatische Krise verursachen. Ein Schritt-für-Schritt-Gerät kann als vorübergehende Folge von Betriebsanforderungen dargestellt werden. Wenn diese Positionen jedoch lange genug besetzt bleiben, verliert ihr provisorischer Charakter allmählich an Substanz.

Der Mechanismus ist in territorialen Konflikten bekannt: Besatzung schafft einen neuen Bezug. Die Diskussion betraf nicht mehr die Situation, die vor der Operation bestand, sondern die Bedingungen, um zu dieser Situation zurückzukehren. Die Person, die das Land kontrolliert, erwirbt dann einen Handelswert.

Für den Libanon bestünde die Gefahr, dass künftige Sitzungen weniger der Umsetzung eines bestehenden Abkommens als der Verhandlung von Zugeständnissen gewidmet würden, die erforderlich wären, um das zu erreichen, was bereits erworben werden sollte: den Rückzug.

Die libanesischen Behörden bestehen daher auf der Reihenfolge der Gespräche. Sie wollen sicherstellen, dass die Frage der Besatzung nicht von der Frage der Waffen absorbiert wird und dass der Rückzug eine Belohnung wird, wenn israelische Forderungen ausgeführt werden.

Funktioniert die Zeit gegen den libanesischen Unterhändler?

Die politischen Quellen, die sich auf die achte Sitzung beziehen, betonen speziell den Zeitfaktor. Jede Woche ohne vollständige Stabilisierung ermöglicht die Fortsetzung der militärischen Operationen, Zerstörung und Bewegungen. Es kann auch die Rückkehr der Bewohner verzögern und den Wiederaufbau erschweren.

Diese zivile Dimension ist wichtig, weil ein Sicherheitskabel nicht nur mit militärischen Positionen gebaut wird. Es konsolidiert sich auch, wenn der Raum schwierig wird, darin zu leben. Wenn die Bewohner nicht nachhaltig zurückkehren können, wenn die Häuser zerstört werden und wenn die Infrastruktur exponiert bleibt, wird die Trennung zwischen Militärlinie und zivilem Leben größer.

Ein Gebiet, das seiner Bevölkerung entleert ist, wird leichter als sicherer Raum zu behandeln.

Es wäre jedoch übertrieben, aus den einzigen verfügbaren Quellen zu behaupten, dass jede Zerstörung bewusst in einen demografischen Plan einbezogen wird. Die Informationen zeigen keine systematische Absicht dieser Art. Auf der anderen Seite ist der territoriale Effekt real: Je mehr ein Gebiet zerstört und gefährlich wird, desto schwieriger wird seine Rückkehr zum normalen Leben.

Dies verleiht dem Wiederaufbauplan strategische Bedeutung. Die Wiederherstellung von Straßen, Dienstleistungen und Häusern ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Es ist auch eine Möglichkeit, die zivile Präsenz wiederherzustellen und damit die nachhaltige Umwandlung bestimmter Gebiete in militärische Räume in Frage zu stellen.

Die libanesische Armee steht im Zentrum einer fast unmöglichen Gleichung

Der von den Quellen beschriebene israelische Druck zielt weitgehend auf die Armee ab. Sie muss in der Lage sein, die evakuierten Positionen zu übernehmen, die territoriale Kontrolle zu gewährleisten und ausländischen Partnern Garantien für die Abwesenheit von nichtstaatlichen Waffen zu geben. Aber sie muss diese Mission erfüllen, ohne zu einer Kraft zu werden, die sich in einer inneren Konfrontation befindet, die ihren Zusammenhalt gefährden könnte.

Genau deshalb ist die Debatte über ihre Finanzierung untrennbar mit den Verhandlungen verbunden. Die Institution braucht Überwachung, Mobilität, Drohnenkontrolle, Kommunikation und Logistik. Diese Bedürfnisse müssen jedoch zu einem Zeitpunkt finanziert werden, da einige Geber Fortschritte in der Rüstungsfrage sehen wollen.

Israel hat hier einen klaren zeitlichen Vorteil. Ihre Armee handelt mit den Fähigkeiten, die sie bereits hat. Die libanesischen Streitkräfte müssen noch einige von denen erhalten, die für die Umsetzung der zukünftigen Vereinbarungen notwendig sind.

Wenn die beiden Bewegungen nicht synchronisiert sind, kann sich das Ungleichgewicht verschlechtern. Israel kann seine Positionen schneller konsolidieren, als der Libanon seine Militärmaschinerie stärkt.

Die achte Sitzung würde dann in einem ungünstigeren Umfeld in Beirut ankommen als die vorherige.

Eine Verhandlung, bei der jede Position eine Währung des Austauschs werden kann

Dies ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Lesen vertraulicher Informationen, die am 18. September veröffentlicht wurden. Im gegenwärtigen Kampf geht es nicht nur um die Fähigkeit Israels, voranzukommen, oder die Fähigkeit der Hisbollah, Widerstand zu leisten. Es geht um die Umwandlung der territorialen Kontrolle in eine diplomatische Währung.

Eine militärische Position hat taktischen Wert, wenn sie verwendet wird, um eine Straße, ein Tal oder eine Achse zu überwachen. Es gewinnt politischen Wert, wenn es im Austausch für eine Verpflichtung zurückgegeben werden kann. Je länger die Verhandlungen weitergehen, desto wichtiger wird diese zweite Funktion.

Für Israel wäre das Interesse einer solchen Strategie, mehrere Ebenen des Rückzugs statt einer zu haben. Jeder Schritt könnte mit einer separaten Sicherheitsanforderung verknüpft werden: militärischer Einsatz, Kontrolle eines Gebiets, Abbau einer Infrastruktur oder Einrichtung eines Überwachungsmechanismus.

Für den Libanon birgt die Akzeptanz dieser Logik ein Risiko: das eigene Territorium schrittweise in eine Transaktion zu verwandeln. Aber eine totale Ablehnung kann die Besatzung verlängern.

Der libanesische Spielraum wird daher in hohem Maße von der Fähigkeit der Vermittler, vor allem Washington und Paris, abhängen, eine Sequenz anzuerkennen, in der der Rückzug nicht zu einem israelischen Zugeständnis wird, sondern eine Verpflichtung bleibt, die mit Sicherheitsgarantien einhergeht.

Die achte Sitzung könnte zeigen, ob die vollendeten Tatsachen funktioniert haben

Die nächste Sitzung wird daher für die sie begleitenden Erklärungen weniger von Interesse sein als für ihre Tagesordnung. Wenn sich die achte Sitzung auf den Rückzugsplan, die Ersatzmechanismen der Armee und gegenseitige Garantien konzentriert, wird dies bedeuten, dass Beiruts Logik der Gleichzeitigkeit einen wichtigen Platz behält.

Wenn im Gegenteil die Diskussion mit den Bedingungen beginnt, die der Libanon vor einer weiteren israelischen Evakuierung erfüllen muss, wird sich das Kräftegleichgewicht in eine andere Richtung entwickelt haben. Die vor Ort erworbenen Positionen hätten zur Verlagerung des Verhandlungszentrums beigetragen.

Das ist genau das, was politische Quellen fürchten, die von einer progressiven Sicherheitssperre sprechen.

Ihre Analyse ist noch kein Beweis für einen offiziell vereinbarten israelischen Plan. Es bietet jedoch eine kohärente Hypothese, um die Kombination von Militäroperationen, Druck auf die libanesische Armee und den diplomatischen Kalender zu verstehen.

Die Herausforderungen der kommenden Wochen werden daher sehr konkret sein. Es wird notwendig sein, nicht nur zu beobachten, wie viele Positionen Israel einnimmt, sondern auch welche, wie lange und mit welchem Grad der Befestigung. Es wird auch notwendig sein, die Standorte zu überwachen, an denen die libanesischen Streitkräfte stationiert sind, sowie die vorgeschlagenen internationalen Mechanismen zur Überprüfung eines solchen Einsatzes.

Für den wirklichen Kampf vor der achten Sitzung könnte gespielt werden, bevor die Unterhändler überhaupt am Tisch sitzen. Wenn sich das Terrain zwischen zwei Terminen ausreichend ändert, beginnt die nächste Verhandlung mit neuen Regeln.