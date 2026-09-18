UN: Visa für Iran, Ablehnung für Palästinenser

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Die Regierung von Donald Trump hat den iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian, Außenminister Abbas Araghchi und eine kleine Delegation für die UN-Generalversammlung nach New York autorisiert. Die Entscheidung kommt, wenn die Vereinigten Staaten und der Iran seit mehr als sechs Monaten im Krieg sind. Es steht vor allem im Gegensatz zu dem von Washington am Vortag getroffenen: Dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und seiner Delegation wurden Visa für die Teilnahme an demselben diplomatischen Treffen verweigert.

Washington öffnet die UNO für iranische Führer

Am Donnerstag, den 17. September, gab das US-Außenministerium bekannt, dass es die Visa der iranischen « Hauptdelegation » und das für seine Teilnahme an der hochrangigen Woche der Generalversammlung erforderliche Personal genehmigt habe.

Zu dieser Delegation gehören Massoud Pezeshkian und Abbas Araghchi. Es wird jedoch kleiner sein als das, das Teheran im Vorjahr geschickt hat.

Die Entscheidung ist besonders bemerkenswert wegen des Standes der Beziehungen zwischen Washington und Teheran. Beide Länder engagieren sich seit mehr als sechs Monaten in einem Konflikt, der noch immer nicht diplomatisch gelöst ist.

In zwei Schlüsselfragen besteht derzeit keine Einigung. Der erste betrifft die Straße von Ormuz und die Bedingungen für eine Rückkehr zum normalen Seeverkehr. Der zweite betrifft eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm.

Die Anwesenheit von Pezeshkian und Araghchi in New York bedeutet daher nicht, dass Washington seine Politik gegenüber der Islamischen Republik lockert.

US-Sanktionen bleiben in Kraft. Die US-Behörden betrachten den Iran auch weiterhin als einen Staat, der den Terrorismus unterstützt. Washington hat auch in den letzten Wochen eine neue Kampagne gestartet, um das abzuschneiden, was es als wesentliche Finanzkreisläufe für Teheran darstellt.

Iranische Visa: Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem UN-Hauptquartier

Um die Genehmigung iranischer Beamter zu rechtfertigen, berief sich das Außenministerium auf die Verpflichtungen der USA als Gastgeberland des Hauptquartiers der Vereinten Nationen.

Die Vereinigten Staaten haben eine besondere Flexibilität in Bezug auf ausländische Delegationen, die den Hauptsitz der internationalen Organisation in New York besuchen. Diese Situation hindert sie nicht daran, bestimmte Beschränkungen einzuführen.

Washington kündigte an, dass iranische Beamte während ihres Aufenthalts Reisebeschränkungen unterliegen würden. Sie unterliegen auch Beschränkungen für den Kauf von Luxus- und anderen Waren.

Frühere iranische Delegationen waren bereits strengen Regeln unterworfen. Ihre Reise nach New York war um das Hauptquartier der Vereinten Nationen, die iranische Mission und die autorisierten Standorte stark eingeschränkt.

Iranische Beamte waren auch daran gehindert worden, bestimmte Einkäufe zu tätigen, insbesondere bei amerikanischen Großhandelsmarken, die durch Mitgliedschaft zugänglich waren.

In diesem Jahr fügt Washington eine weitere Einschränkung hinzu: Die zur Einreise in die Vereinigten Staaten autorisierte Delegation wird kleiner sein als die von 2025.

Mahmoud Abbas wird das Visum für dieselbe Generalversammlung entzogen

Der Kontrast ist umso ausgeprägter, als die Ankündigung bezüglich des Iran nur einen Tag nach einer gegenteiligen Entscheidung bezüglich der Palästinenser kommt.

Die Trump-Regierung lehnte die Visa ab, die der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas und Mitglieder seiner Delegation für die Teilnahme an der Generalversammlung beantragt hatten.

Washington erlaubt somit den höchsten Beamten eines Landes, mit dem sich die Vereinigten Staaten direkt im Krieg befinden, nach New York zu reisen, während es sich weigert, der von Mahmoud Abbas geführten palästinensischen politischen Delegation beizutreten.

Das Außenministerium bietet jedoch getrennte Grundlagen für beide Entscheidungen.

Im iranischen Fall hob Washington seine Verpflichtungen aus dem Gastland hervor und autorisierte eine kleine Delegation, die unter schweren Zwängen stand.

Was die Palästinenser betrifft, so hat die Regierung der Vereinigten Staaten die Palästinensische Autonomiebehörde u. a. für ihr Vorgehen vor internationalen Gerichten und ihre Politik der Zahlung von Zulagen für von Israel inhaftierte Palästinenser verantwortlich gemacht.

Die Vereinigten Staaten werfen der Palästinensischen Autonomiebehörde auch vor, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu „internationalisieren, einschließlich durch ihre Appelle an den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof.

Die Trump-Regierung glaubt, dass diese Schritte mit den Verpflichtungen unvereinbar sind, die sie von der palästinensischen Führung im Rahmen einer Verhandlungslösung mit Israel erwartet.

Zwei verschiedene Statuten bei den Vereinten Nationen

Unterschiede in der Behandlung treten auch innerhalb eines bestimmten rechtlichen und diplomatischen Rahmens auf.

Die Vereinigten Staaten erkennen die Palästinensische Autonomiebehörde nicht als Regierung eines vollwertigen Mitgliedstaats der Vereinten Nationen an. Palästina hat einen Beobachterstatus als Nichtmitglied bei den Vereinten Nationen.

Iran hingegen ist seit 1945 Mitglied der Vereinten Nationen. Seine Delegation vertrat daher ein Vollmitglied der in den Vereinigten Staaten ansässigen Organisation.

Dieser Status hebt nicht alle amerikanischen Beschränkungen auf. Washington hat bereits die Reise ausländischer Beamter eingeschränkt und kann unter bestimmten Umständen Visa verweigern oder bestimmte Anträge abschrecken.

Aber die aktuelle Situation erzeugt ein ungewöhnliches diplomatisches Image: Massoud Pezeshkian wird Zugang zur Generalversammlung haben, während Mahmoud Abbas an der Spitze seiner Delegation nicht physisch dorthin zurückkehren kann.

Die palästinensische Vertretung bei den Vereinten Nationen wird jedoch nicht abgeschafft. Palästinensische Diplomaten, die bereits akkreditiert sind, können weiterhin an der Arbeit der Organisation teilnehmen.

Palästinensische Autonomiebehörde verurteilt Strafmaßnahme

Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte die Weigerung der USA und stellte Washingtons Argumente in Frage.

Sie bekräftigt ihr Engagement für eine politische Verhandlungslösung und verteidigt gleichzeitig ihr Recht, internationale Institutionen zu nutzen, um eine breitere Anerkennung des palästinensischen Staates zu erlangen und bestimmte israelische Politiken in Frage zu stellen.

Sein Außenministerium glaubte, dass die Beschränkungen, die seinen Beamten auferlegt wurden, nicht den Frieden oder den Kampf gegen Gewalt förderten.

Die palästinensische Führung argumentiert auch, dass diese Maßnahmen die Akteure für eine politische Zwei-Staaten-Lösung schwächen. Gleichzeitig beschuldigt sie Israel, diese Perspektive durch Kolonisierungs-, Besatzungs- und Annexionsprojekte zu kompromittieren.

Washington präsentiert eine andere Lesung. Die Trump-Regierung kritisiert seit langem die Palästinensische Autonomiebehörde für einige ihrer Politiken und betrachtet ihre internationalen gerichtlichen Maßnahmen gegen Israel als ein Hindernis für den diplomatischen Prozess, den sie bevorzugt.

Der Streit geht also über die Visaerteilung hinaus. Sie betrifft den internationalen Status Palästinas, seine diplomatische und justizielle Strategie und die von den Vereinigten Staaten für seine Beziehungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde festgelegten Bedingungen.

Iranische Delegation trotz Krieg erlaubt

Die iranische Situation bleibt jedoch im militärischen Kontext außergewöhnlich.

Die Vereinigten Staaten und der Iran sind direkt in einen Konflikt verwickelt, während sich die Spannungen auf die wichtigsten Seerouten im Nahen Osten ausdehnen.

Die Straße von Ormuz bleibt im Zentrum der Konfrontation. Die Störungen der Schifffahrt in diesem strategischen Bereich haben zu Spannungen auf den globalen Energiemärkten beigetragen.

Im Roten Meer verschärfen Angriffe der vom Iran unterstützten jemenitischen Houthis auf die saudische Infrastruktur und die Handelsschifffahrt die Risiken. Gleichzeitige Schwierigkeiten auf diesen beiden Schifffahrtsrouten trugen zum Anstieg der weltweiten Ölpreise bei.

Trotz dieser Konfrontation entschied sich Washington dafür, Pezeshkian und Araghchi zu erlauben, die Position des Iran direkt vor den Vereinten Nationen zu verteidigen.

Allerdings wurden keine Treffen mit US-Beamten angekündigt. Die Ausstellung von Visa ist daher zum jetzigen Zeitpunkt kein Hinweis auf eine Wiederaufnahme des bilateralen Dialogs.

Pezeshkian und Araghchi unter schweren Einschränkungen in New York

Die hochrangige Woche der Generalversammlung wird der iranischen Diplomatie dennoch eine seltene Gelegenheit für internationale Kontakte am selben Ort bieten.

Massoud Pezeshkian kann die Position Teherans vor den Mitgliedstaaten darlegen. Abbas Araghchi seinerseits wird in der Lage sein, Treffen mit seinen Amtskollegen am Rande offizieller Treffen zu verstärken.

Diese Treffen können einen direkten oder indirekten Austausch über den Konflikt, die Straße von Ormuz und die iranische Atomkraft ermöglichen. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass sie zu formellen Verhandlungen mit Washington führen werden.

Die amerikanischen Beschränkungen werden auch an den besonderen Charakter dieser iranischen Präsenz erinnern. Visa geben iranischen Führern Zugang zur Arbeit der Vereinten Nationen, aber nicht eine allgemeine Bewegungsfreiheit in den Vereinigten Staaten.

Die Trump-Administration hält daher zwei Entscheidungen parallel zu einigen Tagen vor der Eröffnung des New Yorker Rendezvous aufrecht: Eine kleine iranische Delegation wird trotz des Krieges unter strengen Einschränkungen in die Vereinigten Staaten einreisen können, während Mahmoud Abbas und seine palästinensische Delegation ohne Visum bleiben werden.