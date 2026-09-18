Überweisungen ins Ausland: Banker stehen vor Gerechtigkeit

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Sechs Jahre nach dem Zusammenbruch des libanesischen Bankenwesens tritt der Fall der Auslandsüberweisungen endlich in eine konkrete juristische Phase ein. Der Generalstaatsanwalt, Richter Maher Cheaïto, soll nächste Woche mit der Anhörung von Bankbeamten beginnen. Ein erster Datensatz, der von der Bank of Lebanon übermittelt wurde, umfasst zwischen 45 und 50 Direktoren und leitende Manager von sieben Institutionen. Die untersuchten Transaktionen betreffen einen besonders heiklen Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 1. Dezember 2023. Sie stellen eine Frage, die seit Beginn der Krise weitgehend unbeantwortet geblieben ist: Wer war in der Lage, sein Geld aus dem Libanon zu transferieren, während der Mehrheit der Einleger nach und nach verboten wurde, über seine Dollars frei zu verfügen?

Das Dossier beschränkt sich nicht mehr auf globale Schätzungen, in der Presse erwähnte Listen oder seit Oktober 2019 akkumulierte Verdachtsmomente. Bankdaten liegen nun in den Händen des Finanzstaatsanwalts. Nach Informationen, die am Donnerstag, dem 17. September, zur Verfügung standen, übermittelte die Bank of Lebanon (BDL) letzte Woche dem Richter Maher Cheaito eine erste Reihe von Informationen über 45-50 Vorstandsmitglieder und hochrangige Beamte von sieben libanesischen Banken. Die Namen der betreffenden Personen und Betriebe wurden nicht veröffentlicht. Andere Datensätze müssen folgen, was bedeutet, dass der aktuelle Umfang nur ein erster Schritt in der Untersuchung ist.

Bei den Bewerbern steht viel auf dem Spiel. Ab Herbst 2019 verhängten Banken auf eigene Initiative drastische Beschränkungen für Dollarabhebungen und internationale Überweisungen. Der Libanon hatte jedoch kein allgemeines Kapitalkontrollgesetz verabschiedet, das solche Beschränkungen einheitlich regelte. Das Gericht muss nun entscheiden, ob in diesem Zeitraum Direktoren, leitende Angestellte, Großaktionäre oder Kunden, die privilegierte Beziehungen unterhalten, Gelder unter anderen Bedingungen als den übrigen Einlegern ins Ausland transferieren können.

45-50 banker in einer ersten liste

Die Zahl steht jetzt in der Mitte der Datei: zwischen45 und 50 direktoren und leitende angestellte, im eigentum vonsieben bankendie ersten Informationen, die der Finanzstaatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden. Diese Leute werden nicht angeklagt. Ihre Anwesenheit in den an das Gericht übermittelten Daten bedeutet, dass ihre Operationen überprüft und einige von ihnen angehört werden müssen.

Diese rechtliche Unterscheidung ist unerlässlich. Ein Geldtransfer ins Ausland war im Libanon an sich keine Straftat. Das Land hatte keine umfassende rechtliche Kontrolle des Kapitals übernommen, als die Krise ausbrach. Die Untersuchung muss daher weit über die bloße Feststellung einer Übertragung hinausgehen. Sie muss das Datum der Transaktion, ihren Betrag, ihren tatsächlichen Begünstigten, die Art der Mittel, die Bedingungen, unter denen die Bank sie genehmigt hat, und vor allem, ob der Begünstigte eine Behandlung hatte, zu der andere Einleger keinen Zugang mehr hatten.

Die Staatsanwaltschaft wird auch bestimmen müssen, ob bestimmte Transaktionen anderen rechtlichen Qualifikationen unterliegen können. Die mögliche Existenz privilegierter Informationen, ein Funktionsmissbrauch, eine verdächtige Transaktion oder eine Vorzugsbehandlung müssen individuell festgestellt werden. Die Justiz muss daher zwischen gewöhnlichen und rechtmäßigen Überweisungen und Transaktionen unterscheiden, die möglicherweise von besonderen Umständen profitiert haben.

Die Namen der 45 bis 50 von dieser ersten Welle betroffenen Personen wurden nicht offiziell bekannt gegeben. Es wäre daher verfrüht, Einladungen an bestimmte Führungskräfte zu vergeben oder eine Liste von angeblich gezielten Banken zu erstellen. Die in diesem Stadium bestätigten Informationen betreffen die Zahl der betroffenen Betriebe, ihre Funktionen und die Zahl der betroffenen Betriebe.

Richter Maher Cheaïto im Mittelpunkt des Falls

Die Änderung ist weitgehend auf die Ankunft des Falls vor dem Finanzstaatsanwalt Maher Cheaïto zurückzuführen. Bereits im September wurde bekannt gegeben, dass ein erster Datensatz, der von der Libanesischen Zentralbank erstellt wurde, an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet würde, um Anhörungen einzuleiten und, wenn die Beweise es rechtfertigen, ein Gerichtsverfahren einzuleiten.

Diese Übertragung hat nun begonnen. Es gibt der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, an individualisierten Operationen zu arbeiten, anstatt an den einzigen globalen Auswertungen, die seit sechs Jahren im Umlauf sind. Die Anhörungen, die nächste Woche erwartet werden, sind daher ein wichtiger Schritt, aber noch kein Urteil über die Verantwortlichkeiten. Der Staatsanwalt muss die gehörten Personen mit den Bankdaten vergleichen, ihre Erklärungen zusammentragen und dann über angemessene rechtliche Schritte entscheiden.

Maher Cheaïto hatte bereits Überweisungen ins Ausland unter die vorrangigen Akten der Finanzstaatsanwaltschaft gestellt. Bis August 2025 hatte er eine Entscheidung getroffen, die auf natürliche und juristische Personen abzielte, darunter Banker, die während der Krise Gelder außerhalb des Landes überwiesen hatten. Er beantragte die Rücknahme von Beträgen in Höhe der betreffenden Beträge in derselben Währung und unter Aufsicht des Finanzstaatsanwalts bei libanesischen Banken.

Der Umfang dieser Entscheidung hatte eine rechtliche Debatte ausgelöst, insbesondere weil der internationale Kapitaltransfer nicht durch das allgemeine Recht verboten war. Es hatte jedoch einen Bruch markiert: Die Frage der Geldabflüsse wurde nicht mehr nur als politisches oder moralisches Problem betrachtet, sondern als eine Reihe von Transaktionen, die von den Gerichten einzeln geprüft werden konnten.

Auslandsüberweisungen: Warum der Juli 2019 zählt

Der Überprüfungszeitraum ist einer der wichtigsten Aspekte der Untersuchung. Die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellten Informationen betreffen Transaktionen zwischen1. juli 2019 und 1. dezember 2023Der Ausstiegstermin geht daher mehr als drei Monate vor dem Aufstand vom 17. Oktober 2019 und den Bankschließungen, die den sichtbaren Beginn der Krise begleiteten.

Diese Wahl ermöglicht es, die Kapitalbewegungen der letzten Monate vor dem Zusammenbruch zu untersuchen. Im Sommer 2019 waren die finanziellen Spannungen bereits groß. Die Devisenzuflüsse, die für den Betrieb des Systems erforderlich waren, gingen zurück und Schwierigkeiten beim Zugang zum Dollar wurden allmählich sichtbar. Nach dem 17. Oktober änderte sich die Situation: Die Banken schlossen mehrere Wochen vor der Wiedereröffnung, indem sie Auszahlungen und vor allem Überweisungen ins Ausland einschränkten.

Die Prüfung des Zeitraums vor dem 17. Oktober kann daher verwendet werden, um festzustellen, ob bestimmte Akteure erhebliche Beträge bewegt haben, bevor der Zugang zu Währungen für gewöhnliche Einleger praktisch verschlossen ist. Dies beweist an sich nicht das Vorliegen einer Straftat oder privilegierter Informationen. Der Zeitplan ermöglicht es den Ermittlern lediglich, Transaktionen mit der allmählichen Verschlechterung der finanziellen Situation zu vergleichen.

Auch diese Frage war sehr früh erkannt worden. Rundschreiben Nr. 154 der Bank of Lebanon, herausgegeben am27. august 2020, ging noch weiter. Es betraf Kunden, die mehr als500.000 $aus dem ausland1. juli 2017und bat die banken, sie zu ermutigen, einige dieser mittel zurückzubringen.

Der Präzedenzfall des Rundschreibens 154

Das Rundschreiben 154 stellt nun ein wesentliches Element dar, um zu verstehen, warum die Überweisungen von Bankmanagern einen besonderen Platz einnehmen. Für normale Kunden, die seit Juli 2017 mehr als 500.000 US-Dollar überwiesen haben, bat die BDL die Banken, sie zu ermutigen, das Äquivalent von15 %für fünf jahre auf ein sonderkonto überwiesene beträge.

Die Rate stieg auf30 %für verschiedene Kategorien, die direkt mit der Bankmacht zusammenhängen: Bankpräsidenten, Vorstandsmitglieder, Großaktionäre und leitende Angestellte. Die gleiche Rate galt für politisch exponierte Personen. Bereits im August 2020 erkannte die Libanesische Zentralbank selbst die Notwendigkeit, Überweisungen von Personen, die die Institutionen kontrollieren oder verwalten, spezifisch zu identifizieren.

Dieses Rundschreiben war jedoch keine allgemeine Verpflichtung zur Kapitalrückgabe. Sie forderte die Banken auf, die betroffenen Personen zu ermutigen, einen Teil der Mittel zurückzugeben, insbesondere um ihre Liquidität bei ihren Auslandskorrespondenten wiederherzustellen. Es handelte sich daher nicht um eine gerichtliche Verurteilung von Personen, die Geld überwiesen hatten.

Sein Interesse ist jetzt dokumentarisch. Banken mussten notwendigerweise einige der Überweisungen prüfen, die den BDL-Kriterien entsprechen. Sechs Jahre später stellt sich die Frage, was diese Daten liefern und inwieweit sie von den Justizbehörden genutzt werden können.

Der Kern des Falls: Ungleichheit zwischen den Antragstellern

Hier liegt das eigentliche Problem. Ende 2019 haben Geschäftsbanken de facto Kapitalkontrollen eingeführt. Stammkunden haben nach und nach die Möglichkeit verloren, ihre früheren Dollareinlagen ins Ausland zu transferieren. Die Auszahlungen wurden ebenfalls gedeckelt, gefolgt von Mechanismen, die zu erheblichen Verlusten für die Einleger führten, wenn Bankdollar zu niedrigeren Marktpreisen in Pfund umgewandelt wurden.

Diese Beschränkungen basierten jedoch ursprünglich nicht auf einem vom Parlament verabschiedeten Kapitalkontrollgesetz. Jede Bank hat ihre eigenen Regeln angewandt. Insbesondere könnten Institutionen bestimmte Überweisungen genehmigen, die als dringend angesehen werden, beispielsweise für medizinische oder universitäre Ausgaben, während der allgemeine Zugang zu internationalen Überweisungen blockiert wurde.

Diese Situation hat eine wichtige rechtliche und politische Frage geschaffen. Wenn einflussreiche Führungskräfte, Direktoren, Aktionäre oder Kunden in der Lage waren, ihr Kapital zu bewegen, während dieselben Banken Überweisungen an ihre anderen Einleger ablehnten, nach welchen Kriterien wurden diese Entscheidungen getroffen? Entscheidend werden weniger das Vorliegen der Übertragung als die Bedingungen, unter denen sie genehmigt wurde.

Die Cheaito-Untersuchung soll von dieser allgemeinen Frage zur Prüfung spezifischer Akten übergehen.

2,276 Milliarden Dollar an die Schweiz in wenigen Wochen

Die ersten Untersuchungen, die nach dem Zusammenbruch eingeleitet wurden, hatten bereits die Bedeutung von Kapitalabflüssen gezeigt. Eine Untersuchung des Bankenkontrollrats schätzte, dass2,276 milliarden dollareinlagen von libanesischen Banken in die Schweiz zwischen17. oktober und 31. dezember 2019.

Diese Zahl stellte nur einen Bruchteil der Kapitalbewegungen dar. Sie betraf die Schweiz und einen Zeitraum von wenigen Wochen nicht alle internationalen Überweisungen vor und nach Beginn der Krise. Eine breitere Umfrage hatte ab dem 1. Juli 2019 auch Transfers in verschiedene Länder abgedeckt, aber die vollständigen Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht.

Damals hatten die libanesischen Behörden die Schweiz um Hilfe gebeten, nachdem Berichte über bedeutende Transfers von politisch verwandten Personen gemeldet worden waren. Der Prozess war nicht wie erwartet erfolgreich. Die schweizerischen Behörden waren der Auffassung, dass der libanesische Antrag genauere Angaben zu den mutmaßlichen Tatsachen, Personen und Straftaten enthalten sollte.

Das Bankgeheimnis war damals eines der Hindernisse, um detaillierte Informationen zu erhalten und zu übermitteln. Diese Situation erklärt zum Teil, warum der Transferfall trotz des Ausmaßes der Krise jahrelang bestand, ohne zu einem großen individualisierten Gerichtsverfahren zu führen.

Das Bankgeheimnis wurde weitgehend aufgehoben

Der Rechtsrahmen hat sich seitdem dramatisch verändert. Das Parlament hatte 2022 begonnen, das Bankengeheimnis zu ändern. Ein neuer Schritt wurde auf dem24. april 2025mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 1/2025, verkündet von Präsident Joseph Aoun.

Diese Reform ermöglicht es der Bank of Lebanon, der Bank Control Commission und der National Deposit Guarantee Corporation, bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben Informationen einzuholen, die zuvor unter das Bankgeheimnis fielen. Vor allem hat das System einen rückwirkenden Anwendungsbereich von zehn Jahren, der den gesamten Zeitraum der Krise 2019 abdeckt.

Diese Änderung ist entscheidend für den Fall, der derzeit Maher Cheaïto übermittelt wird. In den ersten Jahren der Krise wurde der Zugang zu Bankdaten regelmäßig als Hindernis für Ermittlungen herangezogen. Der derzeitige Rahmen bietet den Aufsichtsbehörden eine viel breitere Möglichkeit, Konten und Transaktionen zu überprüfen.

Die Frage ist also nicht mehr nur, ob es Listen gibt. Es geht jetzt darum, zu bestimmen, was sie enthalten und welche rechtlichen Folgemaßnahmen zu den von ihnen dokumentierten Transaktionen ergriffen werden können.

Dokumentierte Transfers während der Einzahlungssperre

Mehrere Umfragen haben bereits gezeigt, dass die Gelder den Libanon weiterhin verlassen haben, während der Zugang zu Einlagen extrem schwierig wird. Eine internationale Untersuchung auf der Grundlage offengelegter Bankdokumente hatte unter anderem ergeben, dassNady Salamé, Sohn des ehemaligen Gouverneurs der Bank des Libanon Riad Salamé, hatte mehr6,5 mio. usdim ausland während der krise.

Dieser Fall lässt natürlich nicht den Schluss zu, dass die Operationen, die derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht werden, dieselben Merkmale aufweisen. Es zeigt jedoch, warum das Problem der Überweisungen zentral geworden ist: Bankbeschränkungen betreffen nicht unbedingt alle Kontoinhaber auf die gleiche Weise.

Andere Mechanismen haben es dem Kapital auch ermöglicht, aus dem System auszusteigen, insbesondere durch die Rückzahlung bestimmter Verpflichtungen gegenüber ausländischen Institutionen. Die Banken verteidigten einige dieser Operationen, indem sie erklärten, dass sie ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und ihre Beziehungen zu ihren Korrespondenten aufrechterhalten müssen.

Deshalb muss die Justiz Abkürzungen vermeiden. Nicht alle Devisenabflüsse können als illegale Kapitalflucht betrachtet werden. Es wird notwendig sein, zwischen Kundenüberweisungen, Interbankentransaktionen, Rückzahlungen internationaler Verpflichtungen, nach der Krise eingezahlten frischen Geldern und Transaktionen mit früheren Einlagen zu unterscheiden.

Die sieben Banken sollten nur der Anfang sein

Die erste Liste, die der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, beendet die Arbeit der Libanesischen Zentralbank nicht. Weitere Reihen von Informationen werden erwartet. Die Zahl der betroffenen Beamten und Institutionen könnte daher steigen, wenn die Daten verarbeitet und den Gerichten mitgeteilt werden.

Diese Batch-Progression erklärt, warum die Namen der sieben Banken und der 45 bis 50 Beamten heute nicht als endgültige Liste der strafrechtlich zu verfolgenden Personen vorgelegt werden sollten. Die Anhörungen stellen eine Überprüfungsphase dar. Die Staatsanwaltschaft muss dann entscheiden, ob die Tatsachen eine weitere Strafverfolgung, Einstufung oder Untersuchung rechtfertigen.

Die Untersuchung könnte auch über den engen Kreis der Bankführer hinausgehen. Die Frage der politisch exponierten Personen, großen Einleger und Begünstigten im Zusammenhang mit Entscheidungsträgern war von Anfang an angesprochen worden. Rundschreiben 154 hatte selbst Bankmanager und politisch exponierte Personen in eine bestimmte Kategorie gestellt.

Wenn aus den übermittelten Daten hervorgeht, dass es sich um Transfers mit anderen Kategorien von Begünstigten handelt, könnte die Staatsanwaltschaft daher ihre Untersuchungen ausweiten müssen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es jedoch nichts zu sagen, welche Leute tatsächlich über die erste angekündigte Serie hinaus gerufen werden.

Können wir die transferierten Mittel zurückerhalten?

Das Thema ist für die Antragsteller besonders heikel. Die Eröffnung der Gerichtsakte nährt natürlich die Hoffnung, dass das ins Ausland transferierte Kapital in das libanesische Bankensystem zurückkehren kann. Aber die rechtliche Gleichung ist komplexer als nur die automatische Restitution.

Um eine Überstellung auf gerichtlichem Wege zurückzufordern, muss es möglich sein, die Rechtsgrundlage für ihre Forderung festzulegen. Wenn die Gelder von einem legitimen Konto kamen und die Überweisung nicht gegen geltende Bestimmungen verstieß, wurde ihre Verbringung ins Ausland nicht rückwirkend zur Straftat, da das Bankensystem dann zusammenbrach.

Die Situation wäre anders, wenn die Untersuchung eine Straftat, Unterschlagung, Geldwäsche, Amtsmissbrauch oder ein anderes strafrechtlich verwerfliches Verhalten ergeben würde. Mechanismen der Beschlagnahme, der Rückgabe oder der internationalen Zusammenarbeit könnten dann ins Spiel kommen, abhängig von den Fakten und der Gerichtsbarkeit, in der sich die Vermögenswerte befinden.

Deshalb kann die Arbeit, die beginnt, nicht auf eine Transferjagd reduziert werden. Die Justiz muss die Operationen und ihre Genehmigungsbedingungen wieder aufbauen.

Eine Frage, die sich direkt auf die Verluste von Bewerbern bezieht

Die Untersuchung kommt zu einer Zeit, in der der Libanon die grundlegende Frage der Verteilung der Verluste im Finanzsystem immer noch nicht gelöst hat. Seit 2019 bleibt ein Großteil der alten Fremdwährungseinlagen nach den ursprünglichen Vertragsbedingungen nicht zugänglich. Die Bank of Lebanon selbst erkennt an, dass die seit Oktober 2019 eingeführten Beschränkungen immer noch Hunderttausende von Einlegern daran hindern, frei über ihre Gelder zu verfügen.

Die Frage der privilegierten Transfers nimmt daher eine Dimension an, die über die Beschworenen hinausgeht. Während einige Akteure in der Lage waren, einen erheblichen Teil ihres Vermögens vor oder während des Zusammenbruchs zu schützen, war Kapital, das das System verließ, nicht mehr verfügbar, wenn Verluste kristallisiert wurden. Dies bedeutet nicht, dass jeder übertragene Dollar einen illegalen Verlust darstellt, der anderen Einlegern auferlegt wird. Dies rechtfertigt jedoch, genau zu bestimmen, welche Übermittlungen autorisiert wurden, an wen und nach welchen Regeln.

Die Akte schließt sich somit der der Bankenumstrukturierung an. Bevor schließlich bestimmt wird, wer die Verluste tragen wird – Aktionäre, Banken, Bank of Lebanon, Staat oder Einleger – wird die Identifizierung möglicher Vorzugstransaktionen zu einer Frage der Haftung sowie der Buchhaltung.

Eine zweite Überprüfung der Devisenbewegungen ist im Gange

Der dem Richter Maher Cheaïto vorgelegte Fall ist nur einer der ersten Teile der Arbeit über Kapitalabflüsse. Eine zweite Überprüfung konzentriert sich auf Währungsbewegungen in der kritischen Zeit der Finanzkrise. Ziel ist es, die Stromflüsse mit ausreichender Präzision aufzufüllen, um gewöhnliche Transaktionen von Transfers zu unterscheiden, für die besondere Bedingungen hätten gelten können. Diese Analyse sollte insbesondere den Abgleich von Daten, Beträgen, Identität der Begünstigten und Entscheidungen innerhalb der betreffenden Organe ermöglichen.

Dieser Schritt ist wichtig, weil Überweisungen ins Ausland nicht allein auf der Grundlage ihrer Höhe bewertet werden können. Ihre Chronologie ist ebenso wichtig. Eine Überweisung, die vor dem Auftreten der ersten Bankbeschränkungen vorgenommen wurde, wirft nicht unbedingt die gleichen Fragen auf wie eine autorisierte Transaktion, nachdem die Banken im Oktober 2019 geschlossen wurden, als die Einleger begannen, die freie Verfügung über ihre Konten zu verlieren. Die Ermittler müssen daher feststellen, unter welchen Bedingungen jeder Auftrag ausgeführt wurde und ob die geltenden Regeln für Bankmanager und ihre Kunden identisch waren.

Der Studienzeitraum, der am 1. Juli 2019 beginnt und bis zum 1. Dezember 2023 läuft, ermöglicht es uns, genau die Monate vor dem öffentlichen Zusammenbruch des Systems abzudecken. Diese Entscheidung gibt dem Gericht die Möglichkeit, Bewegungen vor dem 17. Oktober 2019, dem Datum des Beginns der Protestbewegung, zu untersuchen, und dann diejenigen, die nach der Einführung informeller Beschränkungen für Auszahlungen und Überweisungen durch die Banken stattfanden. Der Zeitplan kann somit zu einem entscheidenden Element der Umfrage werden.

Warum Sommer 2019 Transfers entscheidend sind

Im Sommer 2019 gab es bereits viele Anzeichen finanzieller Spannungen. Die Libanesische Zentralbank versucht seit mehreren Jahren, die Währungen anzuziehen, die für die Finanzierung eines Systems erforderlich sind, das auf Bankeinlagen, den Bedürfnissen des Staates und der Verteidigung der offiziellen Parität des Pfunds basiert. Geschäftsbanken wurden direkt in diesen Mechanismus integriert, da ein erheblicher Teil ihrer Ressourcen entweder bei der BDL platziert oder in öffentliche Schulden investiert wurde.

Die von der Untersuchung aufgeworfene Frage ist daher nicht, wie viel Geld aus dem Libanon kam, nachdem die Krise eindeutig ausgelöst wurde. Dazu gehört auch die Feststellung, ob bestimmte Führungskräfte, Direktoren, Großaktionäre oder mit Instituten verbundene Personen Kapital übertragen haben, als die Verschlechterung der Finanzlage in diesem Sektor bereits bekannt war. Das Vorliegen einer Übertragung in diesem Zeitraum würde jedoch nicht ausreichen, um einen Verstoß nachzuweisen. Die besonderen Umstände der Transaktion sollten festgelegt werden und gegebenenfalls das Vorliegen eines Vorteils oder von Informationen, die anderen Antragstellern nicht zur Verfügung standen.

Diese Unterscheidung ist unerlässlich. Bis zur späten Einführung eines Rechtsrahmens für die Kapitalkontrolle hatte der Libanon zu Beginn der Krise kein allgemeines Gesetz verabschiedet, das Banküberweisungen ins Ausland verbietet. Die Banken haben jedoch begonnen, ihre eigenen Beschränkungen auf die Kunden anzuwenden. Diese Koexistenz zwischen dem anfänglichen Fehlen einer einheitlichen gesetzlichen Aufsicht und den in der Praxis auferlegten Beschränkungen macht die gerichtliche Überprüfung besonders kompliziert.

Der Kern des Falls: privilegierte Transfers

Die Anhörungen der Banker sollten es somit dem Finanzstaatsanwalt ermöglichen zu verstehen, wie Überweisungsentscheidungen innerhalb von Institutionen getroffen wurden. Die Richter können Informationen darüber einholen, wer die Befugnis hatte, eine Transaktion zu genehmigen, welche internen Verfahren angewandt wurden und ob einige Begünstigte Übertragungen erhalten haben, während vergleichbare Anträge anderen Kunden verweigert wurden.

Dieses Problem steht in direktem Zusammenhang mit den Erfahrungen der Bewerber nach Oktober 2019. Während die Banken die Dollarabhebungen allmählich einschränkten und einen Großteil der internationalen Überweisungen verhinderten, schürten Berichte über große Kapitalabflüsse schnell die öffentliche Wut. Mehrere Jahre lang verhinderte der Mangel an vollständigen Bankdaten und die mit dem Bankgeheimnis verbundenen Hindernisse eine umfassende Fotografie dieser Bewegungen.

Die von Maher Cheaito durchgeführte Untersuchung ändert den Charakter des Falls, wenn die von der Libanesischen Zentralbank übermittelten Daten es nun ermöglichen, an individualisierten Operationen zu arbeiten. Richter würden nicht mehr nur globalen Schätzungen oder politischen Vorwürfen gegenüberstehen. Sie konnten bestimmte Bewegungen, identifizierte Konten und spezifische Bankentscheidungen vergleichen.

Milliarden Dollar seit Beginn der Krise

Die Frage des Kapitals aus dem Libanon war in den ersten Monaten des Zusammenbruchs aufgeworfen worden. Im Januar 2020 erwähnte der ehemalige Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Riad Salamé, vor den Medien einen Betrag von rund 2,3 Milliarden US-Dollar, der zwischen dem 17. Oktober und Ende 2019 ins Ausland transferiert wurde. Diese Zahl betraf Transfers, die über einen bestimmten Zeitraum erfolgten, und war keine Schätzung des gesamten Kapitals, das das Land vor und nach Beginn der Krise verlassen hat.

Andere Schätzungen, manchmal deutlich höher, zirkulierten dann in der politischen und finanziellen Debatte. Sie basieren nicht alle auf dem gleichen Umfang und sollten daher nicht als festgelegter gesetzlicher Betrag addiert oder dargestellt werden. Einige berücksichtigen Überweisungen, die vor Oktober 2019 getätigt wurden, andere berücksichtigen nachfolgende Abflüsse, während einige Auswertungen verschiedene Arten von Finanztransaktionen enthalten.

Genau das ist eines der Interessen der Arbeit der Staatsanwaltschaft: Schätzungen schrittweise durch individualisierte Bankdaten zu ersetzen. Die endgültigen Beträge können nur nach Konsolidierung der Informationen der Institute und Überprüfung der Art der Geschäfte festgelegt werden. In diesem Stadium ist die größte Zahl daher noch keine unsichere Summe, sondern die Anzahl der Personen und Banken, die bereits im ersten Datensatz enthalten sind, der der Justiz übergeben wurde: etwa 45 bis 50 Administratoren und leitende Beamte von sieben Institutionen.

Namen von Banken werden zu einem zentralen Thema

Die Identifizierung der betroffenen Institutionen ist jetzt eines der Hauptthemen des Dossiers. Die ersten gerichtlichen Informationen betreffen sieben Banken, aber die Übermittlung von Daten muss fortgesetzt werden und der Anwendungsbereich kann weiter ausgebaut werden. Banken, deren Beamte auf den Listen erscheinen, können nicht allein wegen ihrer Anwesenheit in der Akte als schuldig angesehen werden. In ähnlicher Weise wird ein Führer, der aufgefordert wird, Erklärungen abzugeben, nicht notwendigerweise aufgeladen.

Diese gesetzliche Vorsichtsmaßnahme sollte jedoch die Ernennung von Institutionen nicht verhindern, wenn ihre Beteiligung an einem Verfahren offiziell dokumentiert ist. Der libanesische Bankensektor profitiert seit langem von einer starken Undurchsichtigkeit in Bezug auf die Begünstigten von Überweisungen während der Krise. Die schrittweise Beseitigung bestimmter Hindernisse im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis und die Übermittlung von Informationen an die Staatsanwaltschaft ermöglichen es nun, eine allgemeine Debatte über « Banken » von der Prüfung von Transaktionen mit bestimmten Personen und Institutionen abzubringen.

Dies kann auch dazu führen, dass Richter die internen Politiken verschiedener Institutionen vergleichen. Nicht alle Banken haben notwendigerweise die gleichen Kriterien angewandt oder die gleichen Arten von Überweisungen zugelassen. Die Untersuchung sollte daher eine abstrakte kollektive Verantwortung vermeiden und die im Überprüfungszeitraum getroffenen Entscheidungen des Organs prüfen.

Bankgeheimnis verlangsamt Untersuchungen seit langem

Das Bankgeheimnis ist eines der historischen Elemente des libanesischen Finanzmodells. 1956 angenommen, hatte es dazu beigetragen, das Land zu einem regionalen Finanzzentrum zu machen, das in der Lage war, Kapital aus dem Nahen Osten und seiner Diaspora anzuziehen. Nach 2019 wurde es jedoch zu einem großen Hindernis für Untersuchungen zu Finanzströmen und der Herkunft von Wohlstand.

Unter dem Druck der Krise und der Forderungen nach Finanzreformen hat das Parlament das Bankengeheimnis schrittweise geändert. Die Änderungsanträge erweiterten den Zugang zu Informationen für bestimmte Behörden, insbesondere im Rahmen von Finanzuntersuchungen. Der praktische Umfang dieser Veränderungen wurde diskutiert, aber sie haben Möglichkeiten eröffnet, die es zuvor unter den gleichen Bedingungen nicht gab.

Bei Auslandsüberweisungen ist der Zugang zu Konten entscheidend. Es ermöglicht die Überprüfung der wirtschaftlichen Begünstigten von Vorhaben, die Überwachung der Bewegungen zwischen den Konten und, soweit Informationen vorliegen, die Überwachung ihres Bestimmungsorts. Es kann auch die Suche nach Verbindungen zwischen einem Bankmanager und Konten von Verwandten oder verwandten Rechtsstrukturen ermöglichen.

Familien und Personen mit Unterschriftsmacht

Untersuchungen sollten nicht unbedingt bei Konten enden, die direkt im Namen von Direktoren und Führungskräften geführt werden. Die von der Finanzstaatsanwaltschaft durchgeführte Arbeit konzentrierte sich auch auf die Möglichkeit, Transaktionen mit Ehepartnern, Kindern, Agenturdirektoren oder Personen mit Unterschriftsvollmacht zu prüfen.

Diese Erweiterung entspricht einer klassischen Schwierigkeit der Finanzuntersuchungen. Eine Übertragung kann an eine andere Person als die Person erfolgen, die wirtschaftlich für die Übertragung verantwortlich ist. Die Ermittler müssen daher Verbindungen zwischen Kontoinhabern, wirtschaftlichen Eigentümern und denjenigen, die Transaktionen bestellt oder autorisiert haben, wiederherstellen.

Die Existenz einer familiären oder beruflichen Beziehung ist offensichtlich kein Beweis für Unregelmäßigkeiten. Es kann jedoch eine Überprüfung rechtfertigen, wenn eine Finanztransaktion wahrscheinlich mit einer Person verknüpft ist, die bereits Gegenstand der Untersuchung ist. Auf der Grundlage dieser Abstimmungen können die Gerichte entscheiden, ob Mechanismen zur Umgehung von Beschränkungen oder zur Verschleierung der Identität des tatsächlichen Begünstigten eingesetzt wurden.

Auch politische Entscheidungsträger könnten einbezogen werden

Der Fall könnte über den Bankensektor hinausgehen. Seit Beginn der Krise betreffen Anträge auf Untersuchung von Überstellungen ins Ausland auch Politiker, hohe Beamte und Personen, die als politisch exponiert gelten. Bankdaten könnten verwendet werden, um zu überprüfen, ob einige dieser Personen im Bezugszeitraum signifikante Bewegungen gemacht haben.

Auch hier ermöglicht das bloße Vorhandensein einer Übertragung nicht den Abschluss eines Verstoßes. Ein politischer Beamter könnte legal über ein Konto im Ausland verfügen oder eine Überweisung vornehmen, bevor die Beschränkungen angewendet wurden. Die Frage wäre, die Herkunft der Mittel, den Zeitpunkt der Transaktion und die Bedingungen zu bestimmen, unter denen die Bank sie ausführte.

Eine mögliche Ausweitung der Untersuchung auf Politiker würde dem Fall dennoch eine andere Dimension verleihen. Die libanesische Bankenkrise ist das Ergebnis einer längeren Interaktion zwischen dem Staat, der Bank des Libanon und den Geschäftsbanken. Die Prüfung nur von Bankmanagern ohne Überprüfung von Transaktionen zugunsten von Personen mit politischer Macht würde daher einen wesentlichen Teil der Finanzströme außerhalb des Untersuchungsbereichs lassen.

Die Frage der Rückgabe von Mitteln

Maher Cheaito hatte bereits die Rückgewinnung des Kapitals in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt. Nach seiner Ankunft an der Spitze der Finanzstaatsanwaltschaft waren Schritte unternommen worden, um sicherzustellen, dass einige Personen, die während der Krise Gelder ins Ausland überwiesen hatten, im Libanon gleichwertige Beträge in derselben Währung wieder besaßen.

Dieser Ansatz wirft eine andere Frage auf als die strafrechtliche Verantwortung. In einem Gerichtsverfahren muss festgestellt werden, ob eine Straftat begangen wurde und wer sich dafür verantworten kann. Die Rückgabe oder Rückführung von Geldern erfordert ihrerseits die Festlegung der Rechtsgrundlage für ihre Rückgabe und der Bedingungen, unter denen diese Maßnahme angewendet werden kann.

Das Thema ist für Bewerber besonders heikel. Wenn privilegierte oder illegale Überstellungen eingeführt würden, würde es nicht mehr nur darum gehen, ihre Täter zu bestrafen. Es wäre auch notwendig zu bestimmen, ob die Beträge zurückgefordert und wieder in das libanesische Finanzsystem integriert werden könnten, insbesondere wenn sich die Begünstigten oder Vermögenswerte in ausländischen Gerichtsbarkeiten befanden.

Internationale Zusammenarbeit kann notwendig werden

Ein Teil der betroffenen Hauptstadt hat definitionsgemäß libanesisches Territorium verlassen. Wenn die Gelder auf ausländische Konten überwiesen wurden, haben die libanesischen Richter allein nicht alle Mittel, um ihre Rückgabe zu identifizieren, zu blockieren oder zu erhalten.

Anträge auf gegenseitige Rechtshilfe können dann notwendig werden. Sie ermöglichen es einem libanesischen Richter, von einer ausländischen Behörde Informationen, Dokumente oder, wenn die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, Vorsichtsmaßnahmen für bestimmte Vermögenswerte anzufordern.

Europäische Verfahren in den letzten Jahren rund um Riad Salamé haben gezeigt, dass die internationale justizielle Zusammenarbeit genutzt werden kann, um komplexe Finanzkreisläufe zu verfolgen und Vermögenswerte in mehreren Ländern zu identifizieren. Es gibt jedoch eine unterschiedliche Logik im Falle von Überweisungen durch Bankmanager, und jede Transaktion muss ihre eigene Rechtsgrundlage haben.

Die Fähigkeit des Finanzstaatsanwalts, die Tatsachen genau zu dokumentieren, wird daher entscheidend sein. Je detaillierter die von der libanesischen Zentralbank bereitgestellten Informationen sind, desto mehr können die Richter ihre ausländischen Amtskollegen gezielt ersuchen, wenn die Untersuchung Elemente aufdeckt, die eine Zusammenarbeit rechtfertigen könnten.

Banken stehen vor ihren eigenen Entscheidungen für 2019

Abgesehen von den Beträgen bringt die Untersuchung den Bankensektor zurück zu der Frage, die seine Beziehungen zu Einlegern seit fast sieben Jahren vergiftet hat: Auf welcher Grundlage haben die Banken entschieden, wer sein Geld transferieren darf und wer blockiert bleiben soll?

Nach Oktober 2019 haben die Institutionen schrittweise Rücknahmeobergrenzen und Beschränkungen für internationale Überweisungen eingeführt. Diese Maßnahmen wurden ohne ein allgemeines Kapitalkontrollgesetz für einen Großteil der Krise umgesetzt. Die Bedingungen variierten je nach Banken, Konten und Perioden.

Diese Situation hat einen grundlegenden Unterschied zwischen Einlegern geschaffen, die in der Lage sind, ihre Mittel zu beschaffen, und denen, deren Ersparnisse immobilisiert geblieben sind. Wenn die Untersuchung ergibt, dass Direktoren, leitende Angestellte, Großaktionäre oder Vorzugskunden Zugang zu Übertragungen erhalten haben, die anderen verweigert wurden, muss das Gericht feststellen, ob diese unterschiedliche Behandlung nur eine Frage geschäftlicher Entscheidungen der Institutionen war oder ob es sich um eine Verletzung ihrer Verpflichtungen und in einigen Fällen um eine Straftat handelte.

Aus diesem Grund bekommen die angekündigten Anhörungen ihre wirkliche Bedeutung. Banker werden nicht nur nach der buchhalterischen Existenz einer Überweisung gefragt. Möglicherweise müssen sie die Entscheidungsmechanismen erklären, die ihre Umsetzung zu der Zeit ermöglichten, als das Bankensystem begann, sich anderen Einlegern zu schließen.

Sieben Banken heute, andere Listen erwartet

Die erste Serie wird der Staatsanwaltschaft übergeben, die etwa 45 bis 50 Verwalter und leitende Beamte von sieben Banken umfasst. Diese Zahl ist jedoch nicht Gegenstand der endgültigen Untersuchung. Es werden noch mehr Daten benötigt, was bedeutet, dass neue Institutionen und Personen der Datei beitreten könnten.

Es wird auch notwendig sein, zwischen den verschiedenen gerichtlichen Phasen zu unterscheiden. Die Aufnahme in die an die Staatsanwaltschaft übermittelten Daten ist keine Strafverfolgung. Zu einer anhörung vorgeladen zu werden bedeutet nicht, dass eine anklage folgen wird. Der Richter prüft die Schriftstücke, hört die betroffenen Personen und entscheidet für jeden Vorgang, ob die erhobenen Beweise weitere Maßnahmen rechtfertigen.

Dieses individualisierte Verfahren erklärt, warum Namen jetzt so wichtig werden. Nach Jahren globaler Zahlen und kollektiven Anschuldigungen gegen den Bankensektor tritt der Fall in eine Phase ein, in der Verantwortlichkeiten mit konkreten Entscheidungen verknüpft werden können. Bei den ersten Anhörungen sollte festgestellt werden, wer die Überweisungen angeordnet, wer sie genehmigt, wer davon profitiert und nach welchen Kriterien sie durchgeführt wurden.

Für Bewerber eine Frage, die seit 2019 nicht beantwortet wurde

Schließlich geht der Umfang der Untersuchung über diejenigen hinaus, die vorgeladen werden. Seit 2019 tragen libanesische Einleger einen erheblichen Teil der Folgen des Bankenzusammenbruchs. Die Dollar-Konten waren Beschränkungen unterworfen, Auszahlungen wurden mit aufeinanderfolgenden Mechanismen vorgenommen, die variable Verluste auferlegten, und der tatsächliche Wert eines großen Teils der Einlagen blieb unsicher.

Inzwischen hat die Frage der Kapitalströme vor und während der Krise nie eine erschöpfende Antwort erhalten. Wer hat Geld überwiesen? Wie viel? Wann? Zu welchem Bestimmungsort? Mit wessen Erlaubnis? Und vor allem: Waren diese Operationen allen Kunden unter den gleichen Bedingungen zugänglich?

Die laufenden Arbeiten an den Daten der Libanesischen Zentralbank können sachliche Antworten auf diese Fragen liefern. Es allein wird die Bankenkrise nicht lösen oder automatisch eingesperrte Einsparungen wiederherstellen. Aber es kann feststellen, ob es zu der Zeit, als das System für seine Einleger geschlossen wurde, einigen Personen mit Wirtschafts- oder Bankmacht gelungen ist, ihr Kapital unter Bedingungen zu schützen, zu denen andere Kunden keinen Zugang mehr hatten.

Die ersten Anhörungen vor dem Generalstaatsanwalt Maher Cheaïto sind ein neuer Schritt. Etwa 45-50 Direktoren und leitende Beamte von sieben Banken sind in den ersten bereits bereitgestellten Informationen enthalten. Weitere Listen müssen folgen. Die nächste Herausforderung ist daher weniger, ob das Kapital den Libanon verlassen hat – diese Tatsache ist seit langem bekannt – als die Begünstigten, die Beträge und die Mechanismen, die diese Transfers zwischen Juli 2019 und Dezember 2023 ermöglicht haben, genau zu identifizieren.