Pekings geheime Botschaft in Teheran: Warum Riad China gebeten hat, die Huthis einzudämmen

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Ein diskreter diplomatischer Ansatz beleuchtet den Machtwechsel, der durch die neue Huthie-Offensive im Jemen verursacht wurde. Laut drei informierten iranischen Quellen, die am 18. September 2026 von Medienquellen zitiert wurden, wandte sich Saudi-Arabien nach dem schnellen Vormarsch der Huthis an der Küste des Roten Meeres und um die Bab al-Mandeb-Straße nach China. Peking hätte Teheran dann privat gebeten, seinen Einfluss auf die jemenitische Bewegung zu nutzen, um eine weitere Ausweitung des Krieges zu verhindern. Die iranische Antwort wäre ebenso politisch gewesen: Die regionale Stabilität ließe sich nicht vom Ende des Krieges trennen, den die Vereinigten Staaten und Israel gegen den Iran führten.

Das Interesse dieser Informationen übersteigt bei weitem die Existenz einer vertraulichen Nachricht zwischen drei Hauptstädten. Es zeigt, dass Saudi-Arabien Peking als Kanal nach Teheran nutzt, zu einer Zeit, in der seine Energieexportrouten gleichzeitig im Osten und Westen bedroht sind. Es zeigt auch die Grenzen der chinesischen Rolle: Peking kann mit Saudis, Iranern und anderen Akteuren in der Region sprechen, aber es gibt keine Garantie, dass Teheran die Houthis sofort dazu bringen kann oder wird, sich wie gewünscht zu verhalten. Schließlich verwandelt die iranische Antwort eine saudische Forderung nach Jemen in ein Verhandlungselement über den gesamten regionalen Krieg.

Die eigentliche Frage ist also nicht, ob China plötzlich zum neuen Schiedsrichter des Nahen Ostens wird. Es ist viel konkreter:Riad suchte einen Gesprächspartner, der Teheran mitteilen konnte, dass der hochmütige Vormarsch um Bab al-Mandeb gerade eine strategische Schwelle überschritten hatte.

Riad kontaktierte Peking nicht für eine einfache jemenitische Vermittlung

Die Chronologie, die von den drei iranischen Quellen berichtet wird, ist wesentlich. Der saudische Ansatz kommt nach dem schnellen Fortschritt der Houthis entlang der Küste des Roten Meeres und um Bab al-Mandeb. Es geht also nicht in erster Linie um die Kontrolle neuer jemenitischer Orte. Es geht um die Fähigkeit der Bewegung, eine der wichtigsten Seeüberquerungen in der Region zu belasten, obwohl der Verkehr in der Straße von Ormuz bereits stark gestört ist.

Diese Gleichzeitigkeit erklärt die saudische Besorgnis. Das Königreich hat zwei große maritime Fassaden und sein Energiemodell hängt von der Möglichkeit ab, mehrere Exportrouten beizubehalten. Wenn Ormuz Ausgang aus dem Golf unsicher wird, werden die Westküste und das Rote Meer automatisch wichtiger. Aber wenn Bab al-Mandeb auch ein Gebiet unter starkem militärischem Druck wird, wird der Vorteil dieser geographischen Diversifizierung verringert.

Eine Medienquelle beschreibt auch eine besonders angespannte Situation: Ormuz ist im Osten stark gestört, der Exportmechanismus ans Rote Meer ist getroffen und die Huthis erhöhen gleichzeitig ihren Druck aus dem Jemen. Das saudische Problem besteht daher nicht mehr darin, das Staatsgebiet vor Drohnen oder Raketen zu schützen. Es geht um die Sicherheit der Energiearchitektur des Königreichs.

In diesem Zusammenhang macht Chinas Entscheidung Sinn. Peking ist nicht einfach ein Land mit guten Beziehungen zum Iran. Es ist auch eine Macht, deren wirtschaftliche Sicherheit direkt von der Stabilität der Energierouten am Golf und am Roten Meer abhängt. Riad könnte ihm das Problem daher nicht als Forderung nach politischer Ausrichtung gegen Teheran darstellen, sondern als Verteidigung eines gemeinsamen Interesses: zu verhindern, dass zwei wesentliche Seeüberquerungen gleichzeitig zu aktiven Fronten werden.

China hielt zwei Reden: eine öffentlich, eine privat

Iranische Quellen unterscheiden interessant zwischen Chinas öffentlicher Position und der Botschaft hinter den Kulissen. Öffentlich forderte Peking Zurückhaltung, Dialog und die Wiederherstellung der Navigationssicherheit. Nichts Ungewöhnliches in dieser diplomatischen Sprache. Privat wäre die Forderung jedoch konkreter gewesen: Der Iran sollte seinen Einfluss bei den Huthis nutzen, um die Erweiterung des Konflikts zu verhindern.

Das chinesische Außenministerium bestätigte dann einen Teil der Argumentation, ohne den genauen Inhalt des geheimen Ansatzes öffentlich zu bestätigen. Peking erklärte, es wolle keine regionalen Spannungen auf den Jemen und das Rote Meer ausweiten, und vertrat die Auffassung, dass eine weitere Verschlechterung der Stabilität nicht den Interessen irgendeiner Partei dienen würde.

Diese Formulierung ermöglicht es, die chinesische Motivation zu verstehen, ohne einen Allianzwechsel annehmen zu müssen. Peking fordert Teheran nicht unbedingt auf, mit den Huthis Schluss zu machen. Es soll verhindern, dass die regionale Druckstrategie die Handelsrouten, von denen die chinesische Wirtschaft abhängt, direkt bedroht.

Der Unterschied ist wichtig. China unterhält eine strategische Beziehung zum Iran, importiert aber auch massiv Energie aus dem Golf. Es hat daher ein eigenes Interesse, das nicht mit dem von Riad oder Teheran verwechselt wird.

Der berichtete Ansatz zeigt somit eine chinesische Diplomatie, die viel transaktionaler ist, als die allgemeine Sprache über Stabilität vermuten lässt. Wenn seine Energiestraßen bedroht sind, begnügt sich Peking nicht mehr damit, alle Parteien zur Zurückhaltung aufzurufen. Er identifiziert den Schauspieler, den er für fähig hält, die Situation zu beeinflussen, und stellt eine spezifische Anfrage.

Peking würde den Iran nicht bedrohen

Ein Detail der drei iranischen Quellen ist besonders aufschlussreich. Chinesische Beamte haben keine expliziten Drohungen gegen Teheran ausgesprochen. Sie würden auch nicht vorschlagen, dass China sein wirtschaftliches Gewicht nutzen würde, um den Iran zu bestrafen, wenn der Iran sich weigerte, auf die Houthis zu reagieren.

Dieses Fehlen einer Bedrohung ermöglicht es uns, die Grenzen der Botschaft zu messen.

China hat einen beträchtlichen wirtschaftlichen Einfluss auf den Iran, aber seine offene Nutzung würde die Natur seiner Beziehungen verändern. Peking würde sich von strategisch zu zwangsweise bewegen. Nichts in den verfügbaren Informationen deutet darauf hin, dass er diese Schwelle überschreiten möchte.

Der Ansatz ist also eher wie eine Warnung, die auf gemeinsamen Interessen beruht: Die Ausweitung des Krieges auf das Rote Meer würde letztlich China schaden, aber auch dem Iran, wenn er zu einer weiteren Internationalisierung des Konflikts führen würde.

Diese Methode ermöglicht es Peking auch, seine Rolle als Gesprächspartner zu behalten. Eine öffentliche Bedrohung soll seine Fähigkeit, in Teheran zu sprechen, verringert haben. Ein vertrauliches Ersuchen lässt dem Iran hingegen einen Spielraum und erlaubt ihm, politisch zu reagieren, ohne den Eindruck zu erwecken, nachgegeben zu haben.

Genau das scheint Teheran getan zu haben.

Die iranische Antwort bewegt sofort Jemens Diskussion nach Washington und Israel

Laut iranischen Quellen antwortete Teheran, dass regionale Stabilität und Frieden durch das Ende des Krieges der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran bedingt seien. Diese Antwort verdient eine sorgfältige Prüfung, da sie nicht direkt auf die chinesische Nachfrage reagiert.

Peking fordert, die Huthis einzudämmen. Teheran reagiert auf den regionalen Krieg.

Dies läuft darauf hinaus, Bab al-Mandeb nicht als Einzelfall zu behandeln. Für den Iran wird der gewaltige Druck zu einem Ganzen aus Konfrontation mit Washington und Israel, Spannungen am Golf und verschiedenen regionalen Fronten neu positioniert. Deeskalation im Jemen ist daher mit einer breiteren Deeskalation verbunden.

Diese Position kann auf zwei Arten interpretiert werden, ohne dass es möglich ist, zwischen ihnen aus den einzigen verfügbaren Quellen zu entscheiden. Teheran kann ernsthaft in Betracht ziehen, dass die verschiedenen Fronten voneinander abhängig geworden sind und dass eine lokale Stabilisierung unmöglich ist, solange der Hauptkrieg andauert. Aber diese Antwort kann es auch ermöglichen, die chinesische Nachfrage in einen Hebel zu verwandeln: Wenn Riad die Houthy-Bedrohung reduzieren will, muss es dazu beitragen, die Bedingungen für einen Ausstieg aus der regionalen Konfrontation zu schaffen.

In beiden Fällen weigert sich der Iran, China die Krise unterteilen zu lassen.

Diese Antwort zeigt auch einen wichtigen Punkt im Verhältnis zwischen Teheran und den Huthis. Chinesische, saudische und iranische Quellen sprechen alle implizit von einem iranischen Einfluss. Aber Einfluss bedeutet nicht unbedingt direktes Kommando. Die drei iranischen Quellen räumten auch ein, dass unklar sei, ob Teheran die chinesischen Bedenken effektiv angehen würde.

Die Frage nach dem tatsächlichen Grad der iranischen Kontrolle bleibt daher offen.

Die Huthis haben jetzt ihren eigenen strategischen Einfluss

Die militärische Entwicklung der letzten Wochen macht es schwieriger, die Houthis als ein einfaches Instrument zu lesen, das automatisch iranische Entscheidungen ausführt. Ihr Vormarsch an der Küste des Roten Meeres gibt ihnen ihre eigenen Interessen. Die Kontrolle oder die Fähigkeit, die Umgebung von Bab al-Mandeb zu bedrohen, erhöht ihr Gewicht im Jemen, aber auch ihren Wert in allen regionalen Verhandlungen.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Je mehr ein Spieler Territorium und autonome Kapazitäten erwirbt, desto mehr steigen die politischen Kosten einer von außen auferlegten Konzession. Selbst wenn Teheran einen wichtigen Einfluss hat, kann es schwieriger sein, die Houthis zu bitten, einen militärisch erworbenen Hebel aufzugeben, als sie zu bitten, das Feuer rechtzeitig zu reduzieren.

Die gemeldeten Kämpfe um Taez, Lahj und Gebiete in der Nähe von Bab al-Mandeb zeigen auch, dass die Front immer noch aktiv ist. Regierungstruppen haben die Wiederaufnahme bestimmter Positionen in den Bergen mit Blick auf die Meerenge gefordert. Die Huthis setzen ihre eigenen Operationen fort. Beide Seiten bestreiten daher einen Raum, dessen Wert die jemenitische Geographie weit übersteigt.

Die Kontrolle über dieses Gebiet bedeutet, dass der Verkehr zwischen dem Indischen Ozean, dem Roten Meer und dem Suezkanal bedroht oder gesichert werden kann. Genau das erklärt die chinesische diplomatische Intervention.

Saudi-Ansatz zeigt auch die Grenzen seiner Kanäle mit Teheran

Ein weiterer Aspekt ist erwähnenswert: Warum sollte Riad durch Peking gehen müssen, um seine Besorgnis dem Iran zu vermitteln?

Die verfügbaren Quellen liefern keine Antwort. Sie zeigen nur, dass Saudi-Arabien chinesische Hilfe suchte und dass Peking sich anschließend an Teheran wandte. Das völlige Fehlen direkter saudi-iranischer Kanäle sollte daher vermieden werden.

Aber die chinesische Wahl hat ihre eigene Logik. Eine direkt von Riad gesendete Botschaft hätte als Bedrohung oder Zeichen von Schwäche interpretiert werden können. Von Peking übertragen, wird es zu einem Anliegen, das von einer Macht geteilt wird, die der Iran wirtschaftlich und diplomatisch braucht.

China bringt somit einen zusätzlichen Wert in die Botschaft. Sie fordert Teheran nicht auf, ausschließlich zum Schutz Saudi-Arabiens zu handeln. Es lässt ihn verstehen, dass die Instabilität um Bab al-Mandeb chinesische Interessen zu beeinflussen beginnt.

Die Mediation verändert daher die Art der Anwendung.

Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Informationen wichtig sind. Peking fungiert nicht nur als Kommunikationsfaktor zwischen zwei Gegnern. Es modifiziert die iranische Berechnung, indem es seine eigenen Interessen zu denen von Riad hinzufügt.

Islamabad erscheint als zweiter Kanal

China ist nicht der einzige Vermittler. Pakistans Verteidigungsminister sagte, Islamabad habe eine saudische Botschaft nach Teheran geschickt, in der es um die Bedenken ging, die durch die Huthi-Angriffe verursacht wurden. Pakistan engagiert sich auch mit Saudi-Arabien und der Türkei in einem Verteidigungsabkommen, das im August in Mekka abgeschlossen wurde.

Diese Daten zeigen, dass Riad nicht auf einen einzigen Kanal angewiesen ist. China bringt sein wirtschaftliches Gewicht und seine Beziehung zu Teheran. Pakistan hat eine besondere Beziehung zu Saudi-Arabien, während es gleichzeitig Beziehungen zum Iran unterhält. Die Türkei nimmt auch an regionalen Sicherheitskonsultationen teil.

Die Existenz mehrerer Vermittler zeigt, dass die saudische Besorgnis ernst genug ist, um die Diplomatie auf mehreren Ebenen zu rechtfertigen. Es zeigt auch, dass Riad zumindest in dieser Phase versucht, die Eskalation durch Kommunikation einzudämmen, bevor es die Konfrontation ausweitet.

Diese Methode ist umso bedeutsamer, als Angriffe jetzt Konsequenzen innerhalb des Königreichs haben. Die Trümmer einer abgefangenen Drohne in Taif töteten eine jemenitische Einwohnerin und verletzten eine saudische Frau und eine pakistanische Einwohnerin. Konfrontation ist daher nicht mehr nur maritimer Natur.

China schützt vor allem seine eigene Energiesicherheit

Die Versuchung wäre, den chinesischen Ansatz als Beweis für eine neue Rolle als Pekinger Vermittler im Nahen Osten zu präsentieren. Das wäre zu schnell. Die verfügbaren Informationen erlauben eine genauere Schlussfolgerung: China interveniert, wenn die Ausweitung des Krieges seine wirtschaftlichen Interessen direkt bedroht.

Bab al-Mandeb und Ormuz sind zwei kritische Punkte der globalen Energiezirkulation. Wenn beide gleichzeitig unter Druck stehen, steigt die chinesische Verletzlichkeit. Peking muss daher nicht Partei ergreifen, um bestimmte Entwicklungen für inakzeptabel zu halten.

Diese Position gibt ihm eine Besonderheit, die Washington nicht besitzt. Die Vereinigten Staaten sind direkt in Konfrontation mit dem Iran verwickelt. Ihre Fähigkeit, mit Teheran zu vermitteln, ist daher reduziert. China hingegen kann mit dem Iran sprechen und gleichzeitig wichtige wirtschaftliche Beziehungen zu den Golfmonarchien unterhalten.

Riad scheint diese Position genau ausnutzen zu wollen.

Aber die Episode zeigt auch die Grenzen der chinesischen Macht. Peking kann eine Anfrage übermitteln und seine Interessen in Erinnerung rufen. Es kann nicht automatisch Deeskalation erzwingen. Die iranische Antwort zeigt dies: Teheran hört auf China, nutzt das Gespräch aber auch, um an seine eigenen Bedingungen zu erinnern.

Regionale Verhandlungen beginnen hinter der Schlacht von Bab al-Mandeb zu erscheinen

Die vertraulichen Informationen aus den drei iranischen Quellen zeigen schließlich eine breitere Mechanik. Die jemenitische Schlacht begann, über den Jemen hinaus Diplomatie zu erzeugen. Riad spricht in Peking. Peking spricht mit Teheran. Islamabad überträgt auch Nachrichten. Teheran reagierte, indem es die Diskussion nach Washington und Israel zurückbrachte. Die Sicherheit von Bab al-Mandeb wurde somit mit dem Regionalkrieg und der Straße von Ormuz verbunden.

Diese Interdependenz kann die Risiken erhöhen, aber auch eine Chance für Verhandlungen schaffen. Wenn mehrere Akteure entdecken, dass eine zusätzliche Ausweitung des Konflikts gleichzeitig ihre Interessen bedroht, steigt der Druck für ein Arrangement.

China hat hier einen besonderen Vorteil: Es braucht keine umfassende politische Lösung des Jemen-Konflikts, um ein nützliches Ergebnis zu erzielen. Eine Verringerung der Angriffe auf Seerouten und saudisches Territorium würde bereits ausreichen, um einige seiner Interessen zu schützen. Teheran könnte auch einen Weg finden, teilweise auf Peking zu reagieren, ohne alle seine regionalen Positionen aufzugeben.

Aber die iranische Antwort zeigt, dass der Preis einer solchen Deeskalation wahrscheinlich nicht Null sein wird. Der Iran versucht, die Houthi-Frage in eine viel umfassendere Kriegsverhandlung einzubeziehen.

Deshalb ist Pekings geheime Botschaft weniger ein Zeichen einer bereits erfolgreichen Vermittlung als eines großen Wandels:der Fortschritt der Huthis um Bab al-Mandeb hat ein Niveau erreicht, auf dem Saudi-Arabien nicht mehr nur versucht, die Bewegung militärisch einzudämmen. Sie mobilisiert nun Kräfte, die in der Lage sind, direkt in Teheran zu sprechen.

Das Follow-up wird von der wirklichen iranischen Antwort abhängen, nicht nur diplomatisch. Wenn die Intensität der Houthy-Operationen abnimmt, hat der chinesische Ansatz möglicherweise einen ersten Effekt erzielt. Wenn es so weitergeht, wird Peking wählen müssen, ob es die Grenzen seines Einflusses akzeptiert oder den Druck auf einen iranischen Partner erhöht, dessen Gegner er offensichtlich nicht werden will.