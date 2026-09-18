Paris ohne Zeitplan: Hinter der diplomatischen Demonstration bleibt die Finanzierung der Armee zu verhandeln

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Das Treffen am 17. September in Paris sollte der internationalen Unterstützung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte Ausdruck verleihen. Am nächsten Tag beschrieben jedoch Informationen aus diplomatischen und politischen Quellen ein Ergebnis, das viel vorsichtiger war als das Bild des Treffens. Joseph Aoun, Emmanuel Macron und König Abdullah II von Jordanien gaben der Veranstaltung ein unbestreitbares politisches Gewicht. Militärs, amerikanische, europäische und arabische Vertreter hörten die Bedürfnisse des Libanon. Die Armee und die Sicherheitskräfte präsentierten ihre Prioritäten. Aber es wurde kein großes Finanzpaket angekündigt, es wurden keine gemeinsamen Beträge gebunden, und vor allem hat die Konferenz, die diese Diskussionen in konkrete Verpflichtungen umwandeln soll, noch keinen endgültigen Zeitplan erhalten.

Dieser Unterschied zwischen der politischen Bedeutung von Paris und seinem finanziellen Ergebnis ist das eigentliche Thema. Der Libanon befindet sich nicht mehr in einer Phase, in der es ausreicht, eine Unterstützungserklärung für seine Armee zu erhalten. Es bereitet einen tiefgreifenden Wandel in seiner Sicherheitsarchitektur vor. Die UNIFIL muss Ende des Jahres den Süden verlassen. Die Armee muss ihre Präsenz dort erheblich erhöhen. Gleichzeitig wird sie aufgefordert, staatliche Entscheidungen zum Waffenmonopol umzusetzen, während der israelische Rückzug unvollständig bleibt. Die Frage an ausländische Partner ist daher nicht mehr abstrakt: Sind sie bereit, diese Transformation schnell und unter welchen Bedingungen zu finanzieren?

Ein Vorbereitungstreffen, das noch nicht die Geberkonferenz war

Ein Teil des Missverständnisses um Paris kommt von der Natur der Begegnung. Dies war nicht das große Treffen, um finanzielle Beiträge zu sammeln, sondern ein vorbereitendes Treffen, das im Rahmen des Aqaba-Prozesses organisiert wurde. Ziel war es, Partner zusammenzubringen, Bedürfnisse zu präsentieren und mit der Koordinierung der Reaktionen zu beginnen. Genau aus diesem Grund hat Joseph Aoun öffentlich darum gebeten, dass die Teilnehmer Paris mit einem klaren Fahrplan und Zeitplan für die internationale Unterstützungskonferenz verlassen.

Diese Forderung ist aufschlussreich. Wäre der Zeitplan bereits vereinbart worden, hätte der libanesische Präsident ihn nicht zu einem der Ziele des Treffens machen müssen. Informationen aus diplomatischen Quellen bestätigen, dass am Ende der Diskussionen das eigentliche Finanztreffen noch organisiert werden musste. Die Delegationen hatten die libanesischen Anfragen gehört und mussten sie an ihre Regierungen weiterleiten, um festzustellen, was sie bereit waren zu liefern.

Diese Operation ist klassisch in einer Vorbereitungskonferenz, aber der libanesische Kontext gibt ihr eine besondere Dringlichkeit. Das Land bereitet seit mehreren Jahren kein Militärprogramm in einem stabilen Umfeld vor. Er arbeitet gegen einen Kalender. Das Verschwinden von UNIFIL erfordert eine Frist, während die Armee gleichzeitig ihre Missionen im ganzen Land aufrechterhalten muss. Die diplomatische Zeit der Geberhauptstädte kann daher nicht der Betriebszeit der militärischen Institution entsprechen.

König Abdullah II. deutete auch an, dass vor Ende des Jahres ein neues Treffen stattfinden sollte, um zu prüfen, was erreicht worden wäre. Dies ist ein politischer Meilenstein, bedeutet aber nicht, dass eine Finanzierungskonferenz mit einer Liste von Beiträgen eingerichtet wurde. Paris hat daher einen Prozess eingeleitet, anstatt ihn abzuschließen.

Die Armee kam nicht mit einer abstrakten Anfrage

Seine Delegation hatte nicht einfach um « mehr Hilfe » gebeten. Die Armee und die internen Sicherheitskräfte haben Berichte vorgelegt, die ihre Bedürfnisse detailliert darlegen. Öffentliche Erklärungen nennen mehrere davon: Überwachungsfähigkeiten, Grenzkontrolle, Drohnenkontrolle, Ersatzteile für bestehende Geräte und Stärkung der Einsatzfähigkeit von Einheiten.

König Abdullah II. war in diesem Punkt besonders spezifisch. Er betonte die Notwendigkeit, die Lücken in der Luftraumüberwachung, Drohnen und Wartung von Geräten schnell zu schließen. Seine Intervention zeigt, dass die Diskussionen über das allgemeine Prinzip der Unterstützung hinausgegangen sind, um in die Frage der Fähigkeiten einzutreten, die der Armee wirklich fehlen.

Joseph Aoun hingegen hat ein Argument direkt für Spender entwickelt: Die Armee tut bereits viel mit wenig Ressourcen und könnte mehr tun, wenn die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt würden. Er versprach auch, dass internationale Hilfe mit Mechanismen der Transparenz und Rechenschaftspflicht kombiniert werden würde, und sagte, dass der libanesische Staat schrittweise einen größeren Anteil der Finanzierung seiner Militär- und Sicherheitsinstitutionen wieder aufnehmen sollte, wenn seine finanziellen Möglichkeiten es erlauben.

Das ist keine Anomalie. Es antwortet auf eine Frage von Gebern: Die Finanzierung der Armee kann nicht bedeuten, eine Institution zu schaffen, deren wachsender Teil der Operation auf unbestimmte Zeit von ausländischen Beiträgen abhängen würde. Beirut fordert daher eine massive Unterstützung, um einen Schritt nach vorne zu machen, und verspricht, dass es keine dauerhafte Finanzierungsmethode werden wird.

Aber das Treffen in Paris hat vor allem gezeigt, dass die Partner nicht nur auf die Liste der Geräte schauen. Sie schauen sich an, was diese Geräte bekommen sollten.

Hinter militärischen Forderungen, die politische Frage der Waffen

Hier wird die Information hinter den Kulissen entscheidend. Diplomatische Quellen, die von einer Medienquelle berichtet wurden, weisen auf eine amerikanische und saudische Haltung hin, die anspruchsvoller ist, als die öffentliche Unterstützungsrede vermuten lässt. Ihrer Ansicht nach wäre eine erhebliche militärische Hilfe an die Umsetzung seiner Entscheidungen über das Waffenmonopol durch den Staat und, direkter, an die Behandlung des Hisbollah-Arsenals geknüpft.

Es steht kein offizielles Dokument zur Verfügung, aus dem hervorgeht, dass eine formale Finanzlage in einer bestimmten Form erstellt wurde. Es wäre daher übertrieben, von einem etablierten finanziellen Ultimatum zu sprechen. Andererseits wird der politische Zusammenhang zwischen der Stärkung der Armee und dem Waffenmonopol in den öffentlichen Erklärungen selbst deutlich. König Abdullah II. forderte, der Armee die Mittel und die Freiheit zu geben, sich mit internen Fragen zu befassen und die Waffen in den Händen des Staates zu konzentrieren. Auch die französische Präsidentschaft hat die Armee als ein Instrument dargestellt, das es dem Staat ermöglicht, seine volle Autorität und sein Waffenmonopol auszuüben.

Der Unterschied zwischen den Positionen ist daher in objektiver als in der Methode geringer. Paris scheint einen allmählichen Aufstieg der Armee zu befürworten, mit der Idee, dass sie zuerst genügend Kapazitäten erhalten muss, damit der Staat seine Autorität erweitern kann, ohne einen unkontrollierten Bruch zu verursachen. Diplomatische Informationen beschreiben Washington und Riad als mehr engagiert für die konkrete Übersetzung bereits getroffener Entscheidungen.

Diese Lücke kann erklären, warum Paris ein starkes politisches Engagement hervorgebracht hat, ohne sofort ein gleichwertiges finanzielles Engagement hervorzubringen. Bevor große Summen zugesagt werden, wollen die Geber genau wissen, welche Rolle die Armee in den kommenden Monaten spielen wird, wie sich die Waffenfrage entwickeln wird und wie diese Entwicklung mit dem israelischen Rückzug verbunden sein wird.

Der israelische Rückzug ist das Schloss, das Beirut auf den Tisch legt

Joseph Aoun versuchte speziell, Paris daran zu hindern, die Unterstützung für die Armee in eine einseitige Diskussion über libanesische Verpflichtungen zu verwandeln. Seine Rede stellte israelische Verpflichtungen in den Mittelpunkt der Gleichung. Der Libanon, argumentierte er, begann, das umzusetzen, was er akzeptiert hatte. Aber die Fortsetzung dieses Prozesses kann nicht vom Ende der israelischen Angriffe, Verletzungen und Besetzung von Teilen des Territoriums getrennt werden.

Diese Position erlaubt uns zu verstehen, warum Beirut so sehr auf der vollständigen Umsetzung der mit Israel ausgehandelten dreigliedrigen Formel besteht. Libanesische Argumentation ist, eine Sequenz abzulehnen, in der der Staat verpflichtet wäre, alle erwarteten Sicherheitsergebnisse zu erzielen, während Israel die Möglichkeit behalten würde, Positionen zu besetzen oder Operationen durchzuführen.

Macron schloss sich öffentlich einem Teil dieser Argumentation an. Er kündigte seine Absicht an, mit Donald Trump zu sprechen, damit Israels Verpflichtungen respektiert werden. Er verwies auch auf einen progressiven israelischen Rückzug, der gleichzeitig mit der Übernahme des Landes durch den libanesischen Staat einherging.

Das wichtige Wort hier ist « gleichzeitig ». Es zieht eine andere Methode einer Vorbedingung, die einer einzelnen Partei auferlegt wird. Die Armee schreitet voran, Israel zieht sich zurück und die staatliche Kontrolle schreitet voran. Auf dem Papier erlaubt Ihnen diese Sequenz, die Blockade zu verlassen. Vor Ort erfordert es einen äußerst präzisen Mechanismus: Welche Position wird zuerst evakuiert, welche libanesische Einheit ersetzt sie, die den Übergang kontrolliert und was passiert, wenn ein Schritt nicht ausgeführt wird?

Dieser Mechanismus bleibt eines der Verhandlungsthemen.

Paris will wieder Entscheidungszentrum in der libanesischen Akte werden

Das Treffen hatte auch eine französische Funktion. Mehrere Beweise zeigen, dass Paris versuchte, seine Anwesenheit nach einer gewissen Entfernung von Beirut zu bestätigen. Joseph Aoun hat die Zeichen der Annäherung an Emmanuel Macron vervielfacht und damit über den militärischen Rekord hinaus die Wirtschaft, die Energie und die Wiederaufnahme der Öl- und Gasförderung in Erinnerung gerufen.

Diese Dimension erklärt zum Teil die persönliche Investition des französischen Präsidenten. Paris will nicht, dass die Post-FINUL ausschließlich von den Vereinigten Staaten und Israel definiert wird. Frankreich arbeitet mit Italien an einem Mechanismus, um das Sicherheitsvakuum zu vermeiden, und will eine Führungskapazität in einer Zeit beibehalten, in der das im Süden etablierte System radikal neu gestaltet wird.

Auch Jordanien spielt eine komplementäre Rolle. König Abdullah II. hat privilegierte Kanäle mit Washington und mehreren arabischen Hauptstädten. Seine Beteiligung an dem Prozess ermöglicht es Paris, seine Initiative zu vermeiden, die streng europäisch erscheint. Es bietet auch einen Kanal für Länder, die sich finanziell an der Stärkung der Armee beteiligen können.

Die politische Fotografie von Paris hatte daher eine Funktion: zu zeigen, dass die Unterstützung für den Libanon nicht von einer einzigen Hauptstadt getragen wird. Aber diese Demonstration zeigt auch die Schwierigkeit der Finanzierung. Je größer die Zahl der Partner ist, desto größer ist die Notwendigkeit, unterschiedliche Interessen zu koordinieren, bevor politische Unterstützung in materielle Verpflichtungen umgewandelt wird.

Warum noch niemand einen Blankoscheck unterschreibt

Das Zögern der Geber beschränkt sich nicht auf die Hisbollah. Die Zukunft der UNIFIL selbst bleibt in ihren praktischen Modalitäten unsicher. Die Partner müssen wissen, welche Missionen an die Armee übertragen werden, welche Funktionen bei einer internationalen oder europäischen Präsenz verbleiben und welche Ressourcen für jeden benötigt werden. Die Finanzierung einer Armee, die neben Tausenden von Friedenstruppen arbeitet, ist nicht dasselbe wie die Finanzierung einer Armee, die den Großteil der territorialen Kontrolle allein übernehmen muss.

Spender müssen auch bestimmen, was sie zur Verfügung stellen können. Militärhilfe hat nicht unbedingt die Form eines Geldtransfers. Sie kann Fahrzeuge, Kommunikationssysteme, Überwachungskapazitäten, Schulungen oder die Bereitstellung bestimmter Kosten umfassen. Diese Fragmentierung erschwert globale Zusagen, da die Beiträge miteinander vereinbar sein müssen.

Schließlich hat jede Regierung ihre eigenen Zwänge. Die Vereinigten Staaten prüfen die Hilfe im Hinblick auf ihre Regionalpolitik und ihre Beziehungen zu Israel. Die europäischen Länder wollen vermeiden, ihre Streitkräfte in eine Mission einzubinden, deren Mandat mehrdeutig ist. Die arabischen Länder müssen entscheiden, inwieweit sie bereit sind, eine Institution zu finanzieren, die eine direkte Rolle in der Rüstungsfrage spielt. Der Libanon fordert daher kollektive Unterstützung für Partner, die dem Wort « Unterstützung » nicht alle genau die gleiche Bedeutung geben.

Der Erfolg von Paris wird nach Paris gemessen

Es wäre falsch, zu dem Schluss zu kommen, dass das Treffen gescheitert ist, weil es nicht sofort Milliarden produziert hat. Es war nicht seine primäre Funktion. Es erlaubte dem Libanon, seine Bedürfnisse auf politischer und militärischer Ebene zu präsentieren, den israelischen Rückzug wieder in die Diskussion zu bringen und die internationale Agenda nach dem Ende des Endes beizubehalten. Es erhielt auch eine klare politische Verpflichtung von Frankreich und Jordanien, die Armee zu stärken.

Aber es wäre ebenso irreführend, Paris so darzustellen, als ob die Finanzierung der neuen Sicherheitsarchitektur erworben würde. Er ist noch nicht hier. Bedürfnisse müssen in Beiträge umgewandelt werden. Die Hauptkonferenz muss organisiert werden. Die politischen Bedingungen müssen geklärt werden. Der israelische Rückzugsplan muss mit dem libanesischen Einsatzplan übereinstimmen. Die Rolle des künftigen internationalen Mechanismus muss endlich definiert werden.

Aus diesem Grund ist Joseph Aouns Forderung nach einer Roadmap und einem Kalender wahrscheinlich aufschlussreicher als die Unterstützungserklärungen vor den Kameras. Es zeigt, dass Beirut weiß, dass die schwierige Phase jetzt beginnt.

Paris hat es geschafft, die Partner an einen Tisch zu bringen. Es bleibt abzuwarten, wer bereit ist zu zahlen, wie viel sie zur Verfügung stellen, in welcher Form und vor allemwas sie vom Libanon im Gegenzug für ihr Engagement verlangen werdenNur wenn diese vier Antworten bekannt sind, kann das Treffen am 17. September danach beurteilt werden, was es tatsächlich hervorgebracht hat: der Ausgangspunkt für eine dauerhafte Stärkung des Staates oder eine neue internationale Konferenz, die reich an politischer Unterstützung, aber zu langsam gegenüber dem südlichen Kalender ist.