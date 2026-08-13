Libanon: Menassa verteidigt Armeestimme

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Am Donnerstag, den 13. August 2026, entschuldigte sich der libanesische Verteidigungsminister Michel Menassa bei den Familien der Soldaten, die zwei Tage nach dem Verlassen der Parlamentssitzung in Dienst gestellt worden waren, ohne die Bemerkungen der libanesischen Armee zum allgemeinen Amnestiegesetz erläutern zu können. In einer ungewöhnlich persönlichen Erklärung behauptet er, es versäumt zu haben, « die Stimme der Armee zu hören » und verspricht, dass « Schweigen kein Schicksal sein wird » oder « die Enttäuschung von gestern das Ende der Geschichte ».

Der Text kommt nach der Annahme des Allgemeinen Amnestiegesetzes durch das Parlament und der außergewöhnlichen Reduzierung bestimmter Strafen. Die Abstimmung am 12. August hat die offene Krise zwischen Menassa und Premierminister Nawaf Salam nicht beendet. Ihre Konfrontation bezieht sich sowohl auf den Inhalt des Textes als auch auf das Recht des Verteidigungsministers, den Abgeordneten die von der Militärinstitution vorbereiteten Bemerkungen direkt vorzulegen.

Michel Menassa entschuldigt sich bei den Familien der getöteten Soldaten

Michel Menassa wendet sich zunächst an die Familien der Soldaten, die im Rahmen ihrer Pflichten gestorben sind. Er sagt, dass er angesichts ihres schmerzes keine worte gefunden hat, die ihren opfern entsprechen, und betrachtet das blut ihrer kinder als eine verantwortung, die den staat direkt einbezieht. Der Minister räumt vor allem ein, dass er nicht in der Lage war, ihr Recht öffentlich zu verteidigen, « wie sie es verdienen », als das Parlament ein Gesetz in Betracht zog, das einigen Häftlingen zugute kommen könnte, die in Fällen, an denen die Armee beteiligt war, verfolgt oder verurteilt wurden.

Der Minister geht weiter als nur ein Protokollbedauern. Er behauptet, sich persönlich schuldig zu fühlen, unabhängig von seinem Rang, weil er nicht sprechen konnte, als die Armee es für notwendig hielt, seine Vorbehalte aufzudecken. Sie verspricht jedoch, weiterhin die Position der militärischen Institution einzunehmen und ihr Recht auf Meinungsäußerung zu verteidigen, indem sie diese Verantwortung direkt mit dem Opfer der gefallenen Soldaten für den Libanon verbindet.

Diese Formulierung verleiht dem Kommuniqué unmittelbare politische Bedeutung. Menassa stellt den parlamentarischen Vorfall nicht als persönlichen Streit mit Nawaf Salam dar. Er beschrieb es als eine Zeit, in der die Stimme der Armee verhindert worden wäre, während der diskutierte Text direkt die Akten der bei Zusammenstößen getöteten Soldaten und die Rechte ihrer Familien betraf.

« Die Armee wurde daran gehindert zu sprechen »

Die politischste Passage des Kommuniqués betrifft die Parlamentssitzung. Menassa behauptet, « Stimmen, die sich gegen die Stimme der Armee sammeln » gesehen zu haben, und Positionen konvergieren, während, nach ihm, die militärische Institution geschützt und nicht eingedämmt werden sollte. Er verurteilt auch diejenigen, die das Wort der Armee als Last und Opfer seiner Toten als sekundäres Element in politischen Berechnungen behandeln würden.

Der Minister fasste seine Beschwerde in einer direkten Formel zusammen: « Gestern wurde die Armee daran gehindert zu sprechen ». Er fügt jedoch hinzu, dass das Blut seiner Märtyrer nicht in seinem Gewissen zum Schweigen gebracht werden kann. Für ihn sollte die Armee nicht als Partei eines politischen Konflikts gesehen werden, noch sollte sie als Instrument benutzt werden, das mobilisiert und dann je nach den Umständen verworfen wird.

Menassa besteht auch auf dem besonderen Platz der militärischen Institution in einem Land, das von politischen und konfessionellen Spaltungen durchzogen ist. Es stellt es als eine der letzten Institutionen dar, die noch nationales Vertrauen genießen, und erinnert daran, dass die Soldaten, die im Dienst starben, ihre Mission nicht nach ihrer Gemeinschaftszugehörigkeit gewählt haben. Seine Botschaft zielt daher darauf ab, den Streit mit dem Regierungschef eher auf institutionellen als auf religiösen Boden zu stellen.

Der Konflikt entstand aus dem allgemeinen Amnestiegesetz

Die Krise geht auf Dienstag, den 11. August zurück. Michel Menassa war mit schriftlichen Kommentaren der libanesischen Armee zu den Änderungen des vorgeschlagenen allgemeinen Amnestiegesetzes ins Parlament gekommen. Diese Bemerkungen waren am Vortag an den Vizepräsidenten des Hauses, Elias Bou Saab, weitergeleitet worden, und der Minister wollte sie den Abgeordneten vorstellen.

Der Premierminister war der Ansicht, dass die politische Position der Regierung vom Regierungschef ausgedrückt und nicht separat als die der Armee dargestellt werden sollte. Der Austausch zwischen den beiden Männern entzündete sich, Menassa verließ die Kammer, ohne sich zu äußern, und der Vorfall verursachte eine Krise innerhalb der Regierungsmehrheit.

Das Armeekommando hätte dann darauf bestanden, dass der Minister in der Lage sein sollte, seine Bemerkungen zu machen. Mehrere Abgeordnete verteidigten auch sein Recht, gehört zu werden, während der Sprecher der Kammer, Nabih Berri, Mediation versuchte. Die Meinungsverschiedenheit ging dann über den Inhalt der Amnestie hinaus: Sie fragte, ob eine Institution, die direkt von einem Gesetz betroffen ist, ihre Bewertung öffentlich über ihren Minister an die Abgeordneten senden könnte.

Militärische Familien im Herzen der Meinungsverschiedenheiten

Die Sensibilität des Falles liegt in den Kategorien von Gefangenen, die für eine Amnestie in Frage kommen. Zu den Gesprächen gehörten Personen, die in terroristischen Fällen und bei Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen und der libanesischen Armee verfolgt oder verurteilt wurden. Die Kämpfe von Abra 2013 und Ersal 2014 bleiben im Gedächtnis der Institution und der Familien der getöteten Soldaten besonders präsent.

Das Verteidigungsministerium und die Armee lehnten nicht unbedingt einen Amnestiemechanismus ab. Ihre Sorge galt Ausschlüssen und der Gefahr, dass ein Mechanismus zur Korrektur übermäßig langer Inhaftierungen oder alter Justizsituationen auch denjenigen zugute käme, die am Tod von Militärangehörigen beteiligt sind. Dies wollte Menassa vor der Abstimmung vor dem Parlament verteidigen.

Das Parlament hat den Text schließlich am Mittwoch, dem 12. August, angenommen. Das Gesetz sieht unter anderem die Freilassung Dutzender als Islamisten eingestufter Häftlinge vor und ändert die Regeln für bestimmte lange Haftzeiten ohne Gerichtsverfahren. Ihre Annahme entspricht einer alten Forderung von Familien, die jahrelange Haft ohne endgültige Verurteilung anprangern, aber sie hat den Widerstand von Angehörigen getöteter Soldaten wiederbelebt, die befürchten, dass die gesetzgeberische Milde die Schwere der gegen die Armee begangenen Verbrechen auslöschen wird.

Menassa macht aus seinem Ausscheiden aus dem Parlament eine Verpflichtung

Das Kommuniqué vom Donnerstag erscheint somit als politische Antwort von Michel Menassa nach zwei Tagen, in denen er vor dem Hintergrund seiner Konfrontation mit Nawaf Salam relativ still geblieben war. Anstatt die Gespräche mit dem Premierminister detailliert zu beschreiben, entschied er sich, sich direkt an die Familien der getöteten Soldaten zu wenden und seine Unfähigkeit, mit den Abgeordneten zu sprechen, als persönliches Versagen darzustellen.

Diese Wahl ermöglicht es ihm auch, zu diesem Zeitpunkt eine zusätzliche frontale Konfrontation mit dem Regierungschef zu vermeiden. Menassa zitiert Nawaf Salam in seiner Aussage nicht. Er zielt jedoch eindeutig auf diejenigen ab, die seiner Ansicht nach dazu beigetragen haben, die Armee daran zu hindern, ihre Position zum Ausdruck zu bringen, und bekräftigt, dass das, was im Parlament geschehen ist, keine dauerhafte Regel werden sollte.

Die endgültige Formel ist sowohl ein Versprechen an die Familien als auch eine institutionelle Warnung. Mit der Behauptung, dass « Schweigen kein Schicksal sein wird » und dass « die Enttäuschung von gestern nicht das Ende der Geschichte sein wird », schlägt Menassa vor, dass er beabsichtigt, an den Platz der Armee in der Debatte über Amnestie zurückzukehren und öffentlich die Rechte der Institution und ihrer Toten zu verteidigen.

Das Gesetz ist jetzt verabschiedet, aber der politische Streit, den es provoziert hat, bleibt offen. Der Verteidigungsminister hat noch nicht den vollen Inhalt der Bemerkungen veröffentlicht, die die Armee den Abgeordneten machen wollte, und sein Kommuniqué vom 13. August zeigt, dass die Parlamentsepisode weiterhin vom Verteidigungsministerium als ungelöstes Problem betrachtet wird.