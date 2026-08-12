Generalamnestie: Parlament nimmt explosiven Text an

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Das libanesische Parlament verabschiedete schließlich am Mittwoch, den 12. August 2026, das Gesetz der allgemeinen Amnestie und der außergewöhnlichen Reduzierung bestimmter Strafen nach mehreren Monaten der Verhandlungen und zwei Parlamentstagen, die durch eine offene Krise zwischen Premierminister Nawaf Salam, Verteidigungsminister Michel Menassa, der Armee und mehreren politischen Blöcken gekennzeichnet waren. Die Abstimmung, durch Handzeichen, schloss die Kontroverse nicht. Im Gegenteil, er hat es beantragt: Der Text wurde jetzt abgestimmt, aber es war nach dem Rückzug der Abgeordneten aus dem Block der Widerstandsloyalität und dem starken Libanonblock, die sich weigerten, an der Entscheidung teilzunehmen, ohne dass der Verteidigungsminister der Versammlung die Beobachtungen der Armee vorlegen konnte.

Die Adoption ist ein konkreter Wendepunkt für die betroffenen Gefangenen. Der Abgeordnete Imad al-Hout verkündete nach der Abstimmung:79 von 146 qualifizierten islamistischen gefangenennach den neuen Bestimmungen Gefängnisse verlassen können. Der Text reduziert auch die Schwelle für lange Haft ohne Prozess von 14 auf 12 Jahre Gefängnis, organisiert die Fortsetzung des Verfahrens nach der Freilassung und ändert mehrere Mechanismen zur Reduzierung von Strafen. Aber hinter diesen Bestimmungen, die von ihren Verteidigern als Korrektur gerichtlicher Ungerechtigkeiten dargestellt wurden, steht die Frage, die die Sitzung fast in die Luft gesprengt hat: Wie weit kann eine Amnestie gehen, wenn sie Fälle von Terrorismus, Zusammenstößen mit der Armee und Verurteilungen im Zusammenhang mit dem Tod von Militärangehörigen betrifft?

Gesetz verabschiedet, nachdem Hisbollah und CPL sich zurückgezogen hatten

Die Sitzung war um 11.00 Uhr mit einem klaren Ziel wieder aufgenommen worden: die Prüfung eines Textes abzuschließen, den das Haus bei früheren Versuchen nicht annehmen konnte. Um 11.20 Uhr begannen die Abgeordneten offiziell mit der Prüfung des Vorschlags, eine allgemeine Amnestie zu gewähren und bestimmte Strafen ausnahmsweise zu reduzieren. Weniger als zwanzig Minuten später tauchte die institutionelle Krise des Tages zuvor wieder auf. Michel Menassa ist im Parlament anwesend, aber er betritt nicht den Plenarsaal, um die Position der Armee vorzustellen. Die Abgeordneten des starken Libanon-Blocks und der Widerstandsloyalität verließen dann das Treffen.

Ihre Rücknahme erfolgte vor der Abstimmung über den Text und gab seiner Annahme sofort eine besondere politische Dimension. Die beiden Blöcke stellen nicht unbedingt das Prinzip der Amnestie in Frage. Ihr Einwand bezieht sich darauf, wie das Parlament dazu gebracht wird, zu entscheiden, wann die militärische Institution seit mehreren Monaten fordert, bestimmte Kategorien von Straftaten eindeutig auszuschließen. Der Verteidigungsminister wollte den Abgeordneten diese Vorbehalte vortragen. Der Konflikt mit Nawaf Salam in diesem Punkt hatte bereits das Treffen am 11. August dominiert und eine erste Kollegiumskrise ausgelöst.

Salim Aoun rechtfertigt den Rückzug der Freien Patriotischen Bewegung damit, dass die Mitglieder seines Blocks durch ihre Anwesenheit nicht unterstützen wollen, was sie als institutionelle Anomalie betrachten. Er erinnerte daran, dass der Premierminister im Namen der Regierung sprechen sollte, glaubte jedoch, dass Michel Menassa keine konkurrierende Regierungspolitik präsentieren wollte: Er wollte die Ansichten der Armee und des Verteidigungsministeriums zu einem Text darlegen, der direkt mit mehreren militärischen Fragen verbunden ist.

Ibrahim Moussaoui, für den Block der Loyalität zum Widerstand, entwickelt eine nahe gelegene Position. Er ist der Ansicht, dass ein Minister nicht daran gehindert werden kann, seine Meinung vor dem Parlament zu äußern. Diese Konvergenz zwischen Hisbollah und CPL bedeutet nicht, dass die beiden Formationen genau die gleichen Interessen in der Amnestiefrage verteidigen, aber sie finden sich auf der Idee, dass die Abstimmung nicht stattfinden sollte, ohne den Minister zu hören.

Dennoch setzt die Kammer ihre Arbeit fort. Das Kollegium wurde beibehalten und Nabih Berri rückte die Betrachtung der acht Artikel voran. Nach mehreren Diskussionen und Änderungsanträgen wurde der Text schließlich durch Handzeichen angenommen.

Der Kompromiss der zwölf Jahre im Mittelpunkt des Textes

Die wichtigste Bestimmung betrifft Personen, die seit sehr langer Zeit ohne Urteil in Haft sind. Der schließlich angenommene Kompromiss reduziert sich von 14 auf12 jahre gefängnisdie Schwelle, die die Möglichkeit der Freisetzung in bestimmten Situationen eröffnet. Der betroffene Häftling kann dann weiterhin auf freiem Fuß vor Gericht gestellt werden, was den Mechanismus einer echten Aufhebung des Verfahrens auszeichnet.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Ein teil der öffentlichen debatte stellte das gesetz als erlaubt für die allgemeine freilassung von verurteilten personen vor. Der angenommene Text basiert auf verschiedenen Mechanismen. Für diejenigen, die lange Zeit ohne Gerichtsverfahren inhaftiert waren, besteht das erklärte Ziel darin, Situationen zu beenden, in denen die Untersuchungshaft einen Zeitraum erreicht hat, den die Befürworter für unvereinbar mit der normalen Justiz halten. Freilassung bedeutet nicht unbedingt, die Strafverfolgung aufzugeben.

Der Wortlaut der Bestimmung hat gerade Verhandlungen bis in die letzten Stunden provoziert. Eine frühere Version hatte ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Begriffs « endgültiges Urteil » oder « unwiderruflich » geäußert. In einigen Texten wurde klargestellt, dass eine Person, die von einem Gericht verurteilt wurde, deren Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig geworden war, immer noch von der Regelung profitieren könnte. Diese Annahme erweiterte den Kreis der potenziellen Begünstigten erheblich.

Der am Mittwoch angenommene Kompromiss nimmt eine restriktivere Formulierung an: Die Maßnahme bezüglich der zwölf Jahre muss für Personen gelten, gegen diees wurde kein urteil gefälltUnd nicht nur diejenigen, die noch kein endgültiges Urteil haben. Der Zweck dieser Änderung besteht darin, zu verhindern, dass verurteilte Personen ein Berufungs- oder Kassationsverfahren anwenden, um in die Kategorie der langen Haft ohne Gerichtsverfahren zu fallen.

Das Problem ist nicht technisch. Insbesondere wurde festgestellt, ob bestimmte Personen, die in schweren Sicherheitsfällen verfolgt oder verurteilt wurden, automatisch von der Bestimmung profitieren könnten.

79 von 146 islamistischen gefangenen sollten freigelassen werden

Am Ende der Sitzung gibt Imad al-Hout die konkreteste Figur des Tages:79 von 146 islamistischen häftlingen sollten gefängnisse verlassen könnennach Verabschiedung des Gesetzes. Der Abgeordnete bezeichnete diese Maßnahme als die Korrektur einer Situation, in der Menschen jahrelang ohne endgültige Entscheidung der Gerichte in Haft waren.

Der Fall der « islamischen Gefangenen » ist seit mehr als einem Jahrzehnt eines der heikelsten Themen der libanesischen Politik. Der Begriff selbst umfasst sehr unterschiedliche Profile: Angeklagte, die nie endgültig vor Gericht gestellt wurden, Personen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu bewaffneten Gruppen verfolgt werden, die wegen Sicherheitsdelikten verurteilt wurden, Teilnehmer an Zusammenstößen und Personen, die wegen Handlungen, die zum Tod von Soldaten führten, angeklagt oder verurteilt wurden.

Genau diese Vielfalt verhindert seit Jahren jede Einigung. Sunnitische Beamte, die sich für eine Amnestie aussprechen, betonen den übermäßigen Charakter bestimmter Festnahmen und das langsame Tempo der Militärjustiz. Sie glauben, dass eine ganze Gemeinschaft einige dieser Probleme als Ergebnis einer unausgewogenen Justiz betrachtet hat, insbesondere nach den Zusammenstößen im Norden des Landes und den Sicherheitsoperationen der 2000er und 2010er Jahre.

Bilal Abdallah stellte somit die Annahme des Gesetzes als den Abschluss einer Periode dar, in der sich seiner Meinung nach eine libanesische Komponente vom früheren politischen Regime, bestimmten Sicherheitsapparaten und der Militärjustiz betroffen fühlte. Diese Lesart ist jedoch bei weitem nicht einvernehmlich.

Für die Gegner einer zu breiten Amnestie kann die Gruppierung unter dem Etikett « islamische Häftlinge » Personen, deren Gerichtsunterlagen radikal unterschiedlich sind, im Gegenteil die Unterscheidung zwischen prozessualer Ungerechtigkeit und strafrechtlicher Verantwortung beseitigen.

Diejenigen, die das Blut der Soldaten an ihren Händen haben

Dies ist der umstrittenste Teil des Textes. Die libanesischen Streitkräfte haben wiederholt gefordert, dass diejenigen, die an Verbrechen gegen ihre Soldaten oder die Sicherheitskräfte beteiligt sind, nicht von Mechanismen profitieren, die zu einer vorzeitigen Freilassung führen.

Der Abgeordnete Assaad Dergham fasst diese rote Linie am Mittwoch zusammen: Alles, was einer Person zugute kommen könnte, deren Hände « mit dem Blut der libanesischen Armee befleckt sind », ist inakzeptabel. Diese Position wird über die SPS allein hinaus geteilt. Die Familien von Soldaten, die bei Zusammenstößen mit dschihadistischen Gruppen getötet wurden, verfolgen die Diskussionen seit mehreren Monaten mit Sorge.

Zu den schwersten Erinnerungen gehören Nahr el-Bared 2007 und Abra 2013. In Nahr al-Bared hatte die Armee mehrere Monate lang die Fatah al-Islam-Gruppe im palästinensischen Lager im Nordlibanon auf Kosten schwerer militärischer Opfer bekämpft. In Abra, in der Nähe von Saida, hatten Zusammenstöße zwischen der Armee und den Anhängern von Scheich Ahmad al-Assir auch zum Tod von Soldaten geführt.

Nicht alle Gefangenen, die mit diesen Akten in Verbindung stehen, befinden sich in der gleichen Situation und nicht alle werden nach dem neuen Gesetz freigelassen. Gerade um diese Verallgemeinerung zu vermeiden, unterscheidet der Text verschiedene Kategorien. Aber die Angst vor Gegnern bleibt bestehen, dass eine allgemeine Verkürzung der Strafen oder eine Regel der Dauer letztlich indirekte Konsequenzen für einige schwerwiegende Verurteilungen nach sich ziehen wird.

Der Name Ahmad al-Assir ist somit während des gesamten parlamentarischen Prozesses zurückgekehrt. Seine Situation hat Bedenken kristallisiert, weil er in mehreren Fällen im Zusammenhang mit den Abra-Konflikten verurteilt wurde. Das Gesetz an sich bedeutet nicht seine automatische Freilassung. Ihr möglicher Nutzen hängt von den für jede ihrer Verurteilungen geltenden Bestimmungen, ihrer Art und den vorgesehenen Ausschlüssen ab. Aber sein Fall diente während der Verhandlungen als politischer Test: Für viele Abgeordnete sollte eine Amnestie, die lange Haftzeiten repariert, kein Ausweg für diejenigen sein, die für tödliche Angriffe gegen die Armee verantwortlich sind.

Die Abschaffung der Todesstrafe hat die Berechnung erschwert

Die Abstimmung über die Amnestie erfolgt am Tag nach einer weiteren großen Reform: der Abschaffung der Todesstrafe durch das Parlament. Beide Texte waren während der Verhandlungen politisch miteinander verknüpft, da das Verschwinden der Todesstrafe automatisch das Schicksal der zum Tode Verurteilten veränderte, die später von einer Verminderung der Strafe profitieren konnten.

Der zuvor von den Kommissionen ausgearbeitete Kompromiss sah vor, bestimmte Todesurteile auf28 jahre haftund bestimmte lebenslange haftstrafen17 jahreDie Abschaffung der Todesstrafe, die am 11. August beschlossen wurde, hat diese Architektur verändert und den Widerstand der Hisbollah geschürt. Insbesondere war der Block des Widerstandsglaubens der Ansicht, dass einige verurteilte Personen riskierten, sukzessive von der Ersetzung der Todesstrafe und einer in der Amnestie vorgesehenen Reduzierung zu profitieren.

Hisbollah-Abgeordnete nannten das Risiko, dass Personen, die an Angriffen auf die südlichen Vororte von Beirut beteiligt waren, von dieser Kombination profitieren könnten. Für sie war es notwendig zu vermeiden, dass eine humanistische Reform der Todesstrafe in Kombination mit der Amnestie in eine besonders starke Reduzierung für Personen umgewandelt wird, die wegen Terrorismus verurteilt wurden.

Diese Kontroverse erklärt, warum die Reihenfolge der Überprüfung der beiden Gesetze selbst in früheren Sitzungen zu einem politischen Thema geworden war. In der Debatte ging es daher nicht nur um den Grundsatz der Abschaffung der Todesstrafe oder der Gewährung einer Amnestie: Die rechtliche Verbindung zwischen den beiden Texten könnte die tatsächliche Haftdauer bestimmter verurteilter Personen verändern.

Eine Abstimmung, der eine Krise zwischen Salam und Menassa vorausging

Die Annahme am Mittwoch kann nicht von der institutionellen Konfrontation, die ihr vorausging, getrennt werden. Am Dienstag, dem 11. August, wollte Michel Menassa der Kammer die Beobachtungen des Militärs vorstellen. Nawaf Salam war der Meinung, dass es als Ratspräsident an ihm sei, die Position der Regierung zum Ausdruck zu bringen.

Salam hatte sich auf Artikel 64 der Verfassung berufen, der dem Präsidenten des Rates die Vertretung der Regierung und das Recht, in seinem Namen zu sprechen, überträgt. Mehrere Abgeordnete, darunter Gebran Bassil, hatten sich auf Artikel 67 gestützt, der Ministern die Teilnahme an Parlamentssitzungen gestattet und vorsieht, dass sie gehört werden müssen, wenn sie um das Wort bitten.

Der Streit ging schnell aus dem Rechtsrahmen hervor. Laut mehreren Berichten der Sitzung war Salam besorgt, dass eine öffentliche Intervention der Armee gegen islamistische Gefangene die militärische Institution in eine Konfrontation mit einem Teil der sunnitischen Gemeinschaft bringen würde. Seine Gegner fanden diese Argumentation inakzeptabel, weil sie glaubten, dass die Armee nicht auf einen Gemeinschaftsakteur reduziert werden könne, wenn sie Vorbehalte gegen Fälle von getöteten Soldaten äußerte.

Der Konflikt hatte zur Abreise von Menassa und zur Abreise mehrerer Abgeordneter geführt. Die Sitzung am Dienstag endete ohne eine endgültige Abstimmung über die Amnestie und zwang Nabih Berri, die Arbeit am Mittwoch wieder aufzunehmen.

Das Problem ist am nächsten Tag nicht gelöst. Menassa kommt ins Parlament, aber präsentiert seine Rede nicht vor der Versammlung. Die Abgeordneten der CPL und der Fidelity to the Resistance verlassen dann den Raum.

Berri ruft Kontakt zum Armeekommandanten auf

Nabih Berri versucht jedoch, den Streit zu entschärfen. Der Sprecher der Kammer gab bekannt, dass er den Armeekommandanten kontaktiert hatte und sagte, dass die Atmosphäre gut sei. Er erklärte auch, dass eine Vereinbarung bestand, um das umzusetzen, was in früheren Diskussionen vereinbart worden war.

Diese Rede überzeugt nicht die Abgeordneten, die eine direkte Anhörung von Michel Menassa gefordert haben. Ihr Einwand bezog sich nicht nur auf den Inhalt der militärischen Reserven, sondern auch auf den institutionellen Grundsatz, dass der Verteidigungsminister sie selbst dem Parlament aussetzen kann.

Elias Bou Saab, Vizepräsident der Kammer und einer der Hauptbauer des Kompromisses zur Amnestie, verteidigt nach der Abstimmung die geleistete Arbeit. Er betonte die Notwendigkeit, die militärische Institution zu respektieren und erinnerte daran, dass die toten Soldaten allen Gemeinschaften gehörten. Er kritisiert auch die Idee, dass ein Minister daran gehindert werden kann, vor Abgeordneten zu sprechen.

Aber gleichzeitig verteidigt Bou Saab die Verabschiedung des Gesetzes. Ihm zufolge wurde der Kompromiss politisch aufgebaut, um « eine Seite zu drehen », während es an der Regierung und der Justiz liegt, die Ungerechtigkeiten zu beheben und die Fehlfunktionen zu korrigieren, die zu übermäßig langen Inhaftierungen geführt haben.

Diese Position fasst die ganze Mehrdeutigkeit der Abstimmung zusammen: Mehrere Beamte, die die Art und Weise bestreiten, in der die Armeeakte behandelt wurde, sind dennoch der Ansicht, dass die Amnestie auf ein echtes Problem reagiert.

Ein Gesetz, das « von der Politik » verabschiedet wurde

Die von Elias Bou Saab verwendete Formel ist besonders aufschlussreich: Die Vereinbarung zur Amnestie wurde « von der Politik » gefunden. Nach Jahren des Scheiterns hat das Parlament nicht einfach eine gemeinsame kriminelle Doktrin festgelegt. Er baute einen Kompromiss zwischen Ansprüchen auf, die von verschiedenen Kräften und Gemeinschaften erhoben wurden.

Das Dossier der islamistischen Gefangenen war die Hauptanfrage mehrerer sunnitischer Beamter. Andere Komponenten des Projekts betrafen Drogendelikte, die in einigen Gebieten der Bekaa besonders empfindlich waren. Frühere Diskussionen hatten sich auch mit der Notlage der Libanesen befasst, die während des israelischen Rückzugs aus dem Süden im Mai 2000 nach Israel aufbrachen, und mit der verschiedener Kategorien von verurteilten Personen.

Diese Architektur hat die notwendige Unterstützung geliefert, aber sie nährt auch die Kritik, dass der Libanon seine justiziellen Probleme wieder einmal durch einen allgemeinen politischen Kompromiss und nicht durch eine Justizreform angeht. Die betroffenen Situationen haben manchmal wenig gemeinsam: lange Untersuchungshaft, gewöhnliche Verbrechen, Drogendelikte, Sicherheitsfälle oder die Zusammenarbeit mit Israel entsprechen nicht der gleichen kriminellen Logik.

Die Amnestie bringt diese Fragen zusammen, weil sie jeweils ein ausreichendes politisches Gewicht haben, um die Annahme des Textes zu verhindern, wenn sie völlig abgelehnt werden.

« Amnestie darf Gerechtigkeit nicht ersetzen »

Nach seinem Rückzug aus der Sitzung äußerte der Abgeordnete Simon Abi Ramia eine der am unmittelbarsten damit verbundenen Kritikpunkte: Er weigerte sich, die allgemeine Amnestie als Ersatz für Gerechtigkeit zuzulassen. Das Problem ist zentral. Ein Amnestiegesetz kann bestimmte Folgen eines übermäßig langwierigen Verfahrens korrigieren, aber es kann auch die Auswirkungen einer gerichtlichen Entscheidung unterdrücken oder verringern, ohne auf die Ursachen zu reagieren, die die anfängliche Fehlfunktion verursacht haben.

Die Zahl der 79 islamistischen Gefangenen, die aus dem Gefängnis entlassen werden sollen, verdeutlicht diese doppelte Lesart. Für ihre Verteidiger ist es ein Beweis dafür, dass das System Dutzende von Menschen für eine abnormale Zeit eingesperrt hat. Ihre Freilassung korrigiert eine Ungerechtigkeit. Für Gegner beweist die bloße Tatsache, dass ein politisches Gesetz erforderlich ist, um mit diesen Situationen umzugehen, vor allem das Versagen des Justizsystems und birgt die Gefahr einer zu allgemeinen Lösung.

Amnesty reformiert nicht die Geschwindigkeit der Verfahren, die Kapazität der Gerichte oder die Regeln der Militärjustiz. Imad al-Hout besteht auch auf diesem Punkt, indem er sagt, dass es nicht mehr notwendig sein wird, zu akzeptieren, dass eine Person über die gesetzliche Dauer der Untersuchungshaft hinaus inhaftiert bleibt.

Die Frage wird sich daher schnell auf die Umsetzung dieses Versprechens zubewegen. Wenn sich die gleichen Verzögerungen in einigen Jahren wiederholen, könnte eine neue Amnestie nicht als dauerhafte institutionelle Reaktion angesehen werden.

Der Fall der Opfer und Persönlichkeitsrechte

Das Gesetz beseitigt nicht alle zivilen Folgen der betreffenden Verbrechen. Die Frage derpersönlichkeitsrechte der opferwar Teil der vor der Adoption diskutierten Änderungen. Eine strafrechtliche Amnestie kann bestimmte Folgen öffentlicher Maßnahmen auslöschen oder verringern, ohne notwendigerweise die individuellen Rechte verletzter Personen auf Wiedergutmachung zu beseitigen.

Diese Unterscheidung ist besonders wichtig in Fällen, die Tod oder Verletzung betreffen. Für eine familie, die einen verwandten verloren hat, kann die freilassung oder verringerung der strafe einer verurteilten person als verweigerung des ergangenen urteils angesehen werden. Die Aufrechterhaltung von Bürgerrechten oder Wiedergutmachungsmechanismen hebt diese Wahrnehmung nicht auf, verhindert jedoch, dass die Amnestie automatisch alle rechtlichen Konsequenzen der Handlung löscht.

Das Problem wird noch sensibler, wenn die Opfer militärisch sind. Die Armee repräsentiert dann sowohl eine staatliche Institution als auch eine Gruppe von Familien, die Söhne, Väter oder Brüder verloren haben. Darauf weist Bou Saab hin, indem er daran erinnert, dass die « Märtyrer » der Armee allen Gemeinschaften angehören.

Die Kontroverse um Michel Menassa ist kein bloßer Protokollstreit. Es geht um die Frage, wer zu dem Zeitpunkt, als das Parlament beschloss, bestimmte Strafen zu kürzen oder zu ändern, die Legitimität hatte, diesen Auftrag zu tragen.

Rumiehs Schreie nach der Abstimmung

Das Ergebnis der Abstimmung ist in Gefängnissen sofort sichtbar. Kurz nach der Ankündigung der Adoption wurden in Roumieh Schreie und « Takbir » gemeldet, wo ein erheblicher Teil der von dem Text betroffenen Gefangenen anwesend war.

Diese Reaktion fasst die akkumulierten Erwartungen um Amnestie zusammen. Seit Jahren fordern Familien ein Ende der Fälle, die durch endlose Verfahren gekennzeichnet sind. Die Ankündigung, dass 79 von 146 islamistischen Gefangenen jetzt freigelassen werden sollten, gibt der Reform ein viel konkreteres Gesicht als juristische Debatten über zwölf oder vierzehn Jahre.

Aber Exits bedeuten nicht unbedingt, dass alle Gerichtsakten verschwinden. Für die Begünstigten der Bestimmung über lange Haft ohne Gerichtsverfahren kann das Verfahren fortgesetzt werden, solange sie in Freiheit sind. Die unmittelbare Wirkung wird daher das Ende der Haft sein, nicht unbedingt der Freispruch.

Die umsetzung erfordert nun eine individuelle Überprüfung der dateien, um genau zu bestimmen, welche insassen die anforderungen des gesetzes erfüllen. Die von Imad al-Hout angekündigte Zahl ist eine politische Schätzung der islamistischen Begünstigten, aber der gerichtliche Antrag muss noch die tatsächlich betroffenen Personen identifizieren.

Ein Sieg für Amnesty-Verteidiger, ein intakter Bruch

Für diejenigen, die den Text seit mehreren Jahren verteidigen, ist die Abstimmung ein Sieg. Nawaf Salam hatte am Mittwochmorgen erneut die Hoffnung erklärt, dass die Amnestie während des Tages verabschiedet würde. Samir Geagea hatte seine Unterstützung für das Projekt einige Stunden zuvor trotz der vielen Hindernisse bekräftigt.

Für andere lässt die Abstimmung ein institutionelles Problem offen. Ghazi Zeaiter ist daher der Ansicht, dass das Gesetz unausgewogen und ohne Gerechtigkeit ist, und verurteilt gleichzeitig die Art und Weise, wie der Verteidigungsminister behandelt wurde. Die CPL bestreitet das gewählte Verfahren und die Hisbollah weigerte sich, an der Abstimmung teilzunehmen, obwohl ihre Abgeordneten dann in den Plenarsaal zurückkehrten, als das Haus zu anderen Fällen überging.

Diese Sequenz ist signifikant. Loyalität zum Widerstand boykottiert nicht die gesamte Parlamentssitzung. Ihre gewählten Vertreter kehren zurück, wenn die Prüfung eines anderen Entwurfs beginnt, und bestätigen, dass sich ihr Rückzug speziell auf die Bedingungen bezieht, unter denen Amnestie verabschiedet wurde.

Das Gesetz hat jetzt formale parlamentarische Legitimität, aber es wird nach einer politisch unvollständigen Abstimmung geboren. Zwei wichtige Blöcke entschieden sich, sich nicht an der Entscheidung zu beteiligen, nicht weil sie einfach abwesend waren, sondern um einen ausdrücklichen Widerstand gegen das Verfahren zu markieren.

Nach der Abstimmung, der Test der Anwendung

Am Mittwoch ist es dem Parlament gelungen, was es bei früheren Versuchen nicht geschafft hat: mehrere Jahre Verhandlungen in angenommene Texte umzuwandeln. Dies bedeutet nicht, dass die Probleme, die die Kontroverse angeheizt haben, gelöst sind. Sie werden nun zu Gerichten, Gefängnissen und Einzelfällen übergehen.

Es wird notwendig sein, genau zu bestimmen, wer von den zwölf Jahren profitiert, welche Ermäßigungen für welche Verurteilungen gelten, wie die Rechte der Opfer geschützt werden und wie das Gesetz mit der Abschaffung der Todesstrafe vom Vortag verknüpft ist. Vor allem muss überprüft werden, ob ausgeschlossene Kategorien eindeutig angewendet werden, wenn Militär- oder Sicherheitspersonal getötet wurde.

Die Debatte über die Armee wird nicht weiter verschwinden. Das Parlament verabschiedete das Gesetz, ohne Michel Menassa unter den von der CPL und der Treue zum Widerstand geforderten Bedingungen zu hören. Diese Entscheidung schafft einen politischen Präzedenzfall, den diese Formationen weiterhin in Frage stellen wollen, unabhängig vom Inhalt der Amnestie.

Die andere Frage ist tiefer. Indem das Parlament die Freilassung von Häftlingen zulässt, die bis zu 12 Jahre lang ohne Gerichtsverfahren hinter Gittern geblieben sind, erkennt das Parlament tatsächlich die Existenz einer großen Funktionsstörung der libanesischen Justiz an. Amnesty kann einige dieser Inhaftierungen beenden. Sie sagt noch nicht, wie sie verhindern können, dass sie sich wiederholen.

Die Abstimmung am 12. August wird wahrscheinlich als zweiseitige Entscheidung bleiben. Für Dutzende von Familien bedeutet dies die unmittelbare Aussicht auf eine Rückkehr nach Hause. Für die Familien der getöteten Soldaten und für die Abgeordneten, die die Armee vor jeder Entscheidung hören wollten, hinterlässt er eine Frage über die Grenzen der Milde. Zwischen den beiden hatte der Libanon gerade wieder den Weg des politischen Kompromisses gewählt, um ein Problem zu lösen, das sein Justizsystem nicht gelöst hatte.