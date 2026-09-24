« Weil es eine Männerfigur ist »: sowohl intim als auch universell, prägnant und poetisch, Nada B. Raads dritter Roman hat Hinweise auf das Ende der Welt

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Alles beginnt, als Anne, die Erzählerin, versehentlich einen Spiegel bricht und jemand sieben Jahre Unglück voraussagt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Geschichte beschleunigt, schreibt sie in Echtzeit eine Chronik, die vom Feuer von Notre Dame bis zum aktuellen Mandat von Trump durch Gaza und die Olympischen Spiele reicht. Eine Chronik seiner anmutigen Besuche im Libanon bis zu dem Tag, an dem das Land seiner Kindheit Schlagzeilen machte.

Der Roman bewegt sich schnell auf eine persönliche Suche zu, wenn sie ihre Beziehung zu ihrer Mutter in Frage stellt, instabil und von seltener Intensität, sie wird die Schlüssel dazu finden, wenn sich die Geschichte entfaltet.

In einer Welt, in der Freiheiten angespannt sind und die Gefahr der KI wie ein Damoklesschwert hoch ist, ist dieser Roman in erster Linie der Versuch, den Menschen in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen. Er ist ein Buch in dem Buch, in dem Anne Auszüge von Martha liest, einer Redakteurin, die nicht wie sie aussieht. Während in dem Film Matrix, sagt Morpheus Neo: « Hast du jemals einen dieser Träume gemacht, die realer aussehen als die Realität? » Wenn Sie nicht in der Lage wären, aus einem dieser Träume herauszukommen, wie würden Sie den Unterschied zwischen der realen Welt und der Traumwelt ausmachen? Anne glaubt, dass Martha eine Gefangene der letzteren ist, wenn sie um ihre « erwachten » Menschen herum den Weg für eine neue Welt ebnet.