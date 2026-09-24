Aoun erzwingt Einstimmigkeit für die zehn Richter: die Backstage des eisernen Arms, der die Ernennung von Richtern ermöglichte

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Joseph Aouns Formel hatte das Verdienst, jede Zweideutigkeit zu beseitigen: Wenn die zehn Mitglieder des Obersten Gerichtsrates nicht unterzeichneten, sollten ihm nicht einmal gerichtliche Ernennungen geschickt werden. Neun von zehn Unterschriften wären nicht genug. Der Präsident der Republik weigerte sich laut hochrangigen Justizquellen, seinen eigenen Text an eine Abteilung an der Spitze der Justiz anzubringen.

Diese Forderung kam nach besonders angespannten Diskussionen zwischen drei der wichtigsten Justizbeamten des Landes: dem Präsidenten des Obersten Rates der Justiz, Souheil Abboud, dem Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ahmad Rami al-Hajj, und dem Präsidenten der Justizinspektion, Osama Mnaymneh. Die Differenzen betrafen bestimmte Namen, aber auch Aufgaben und den geplanten Ausschluss bestimmter Richter von Stellen.

Justizminister Adel Nassar musste die drei Beamten in seinem Büro zusammenbringen. Dieses Treffen trug dazu bei, Streitigkeiten zu reduzieren. Der Rat ist dann erneut zusammengetreten und hat die Ernennung seiner zehn Mitglieder einstimmig angenommen.

Der endgültige Text umfasst dreizehn Seiten, von denen der letzte seine Gründe darlegt. Eine Quelle spricht von mehr als sechzig betroffenen Richtern; Eine andere schätzt die Anzahl der Namen auf etwa siebzig. Dieser Unterschied muss beibehalten werden: Die verfügbaren Dokumente erlauben keine bestimmte Lösung. Sie konvergieren jedoch im Wesentlichen. Die zehn Mitglieder des Rates unterzeichneten schließlich und Adel Nassar unterzeichnete das Dekret.

Hinter diesen sogenannten « partiellen » Terminen verbirgt sich daher eine viel bedeutendere Sequenz. Der Präsident weigerte sich, die Namen zu vermitteln, aber erlegte der Justiz eine politische und institutionelle Bedingung auf: seine eigenen Differenzen beizulegen, bevor er sie zur Unterzeichnung aufforderte.

Vakanz von Posten verwandelte sich in einen Konflikt an der Spitze der Justiz

Ursprünglich musste die Operation auf ein relativ klassisches Problem reagieren: Die Ferien hatten sich in mehreren Gerichtsbarkeiten nach der Pensionierung von Richtern angesammelt.

Infolgedessen mussten einige Aufgaben neu organisiert werden, um sicherzustellen, dass Gerichte, Staatsanwaltschaften und Bildungsdienste nicht mit langfristigen wichtigen offenen Stellen arbeiten.

Die administrative Notwendigkeit war schwer in Frage zu stellen. Eine unbesetzte Position in einer Gerichtsbarkeit ist nicht einfach eine leere Box in einem Organisationschart. Abhängig von seiner Funktion kann er Ermittlungen verlangsamen, die Bearbeitung von Fällen verzögern oder die Belastung der verbleibenden Richter erhöhen.

Genau aus diesem Grund wurde die Operation als teilweise beschrieben. Es war nicht beabsichtigt, die gesamte libanesische Justizkarte zu rekonstruieren. Erstens musste sie offene Stellen besetzen und einige Richter neu verteilen, um die Kontinuität des Dienstes aufrechtzuerhalten.

Die Vorbereitung des Textes zeigte jedoch schnell Unterschiede.

Gerichtsquellen beschreiben lebhafte Diskussionen innerhalb des Höheren Gerichtsrats. Die Meinungsverschiedenheiten deckten Berichten zufolge mehrere Namen und Positionen ab. Einige Richter wurden für die Zuweisung unterstützt. Andere wurden herausgefordert. In einigen Fällen hätte der Streit nicht nur die Ernennung eines Richters, sondern auch den Ausschluss eines anderen betroffen.

Letzteres ist wichtig.

Eine gerichtliche Ernennung liest nie nur durch die Person, die die Position erhält. Derjenige, der nicht erhält, kann ebenso das Gleichgewicht der Macht offenbaren.

Abboud, al-Hajj und Mnaymneh im Herzen der Differenzen

Drei Beamte erscheinen im Zentrum dieser Sequenz.

Souheil Abboud leitet den Höheren Rat der Justiz. Ahmad Rami al-Hajj hält den Posten des Generalstaatsanwalts am Kassationsgericht. Osama Mnaymneh leitet die Justizinspektion.

Die Unterschiede zwischen diesen drei Beamten standen daher nicht im Zusammenhang mit Randfragen. Sie traten an der Spitze von drei Kernfunktionen auf: justizielle Governance, Strafverfolgung und Disziplinaraufsicht.

Nach den gesammelten Informationen haben sich die Diskussionen um bestimmte Aufgaben intensiviert.

Die vorliegenden Unterlagen enthalten jedoch keine hinreichend genaue Liste der angefochtenen Richter und der betreffenden Stellen, die es ihnen ermöglichen würde, ohne Extrapolation ernannt zu werden. Wir müssen daher dort aufhören, wo die Quellen aufhören: Meinungsverschiedenheiten über Namen, Zuordnungen und bestimmte Ausschlüsse werden dokumentiert; ihre vollständigen individuellen Details sind es nicht.

Diese Grenze schmälert nicht den Umfang des Konflikts.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Ratsmitgliedern sind normal. Eine Meinungsverschiedenheit, die stark genug ist, um ein Vermittlungstreffen mit dem Justizminister zu erfordern und eine Intervention des Präsidenten zu den Bedingungen der Unterschrift zu provozieren, ändert sich.

Die Gefahr bestand darin, dass die Divergenz in einigen Aufgabenbereichen zu einer dauerhaften institutionellen Spaltung werden würde.

Adel Nassar bringt die drei Beamten in seinem Büro zusammen

In diesem Zusammenhang sprach Justizminister Adel Nassar.

Er berief Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj und Osama Mnaymneh in sein Büro.

Der Zweck der Sitzung bestand nach den vorliegenden Informationen nicht darin, den Minister bei der Auswahl der Richter an die Stelle des Rates zu setzen. Ziel war es, die Positionen anzunähern und die Ursachen des Konflikts anzugehen, damit der Rat seine Arbeit wieder aufnehmen kann.

Unterscheidung ist unerlässlich.

Das Problem der justiziellen Ernennungen im Libanon besteht gerade darin, dass sie ständig dem Verdacht einer politischen Intervention ausgesetzt sind. Hätte der Minister selbst die Posten verteilt oder die Namen durchgesetzt, hätte der Krisenausstiegsmechanismus das Problem, das er angeblich lösen wollte, verschärft.

Im Gegenteil, die Justizquellen beschreiben das Treffen als eine Operation, die darauf abzielt, Differenzen einzudämmen.

Sie hätte die Diskussionen in ihren institutionellen Rahmen gestellt.

Justizbeamte fanden Berichten zufolge, dass ihre Differenzen über bestimmte Namen keine Pause im Rat selbst rechtfertigten. Sie teilten ein Ziel, das als überlegen dargestellt wurde: die Justizinstitution zu erhalten und zu verhindern, dass der Kampf um die Posten sie einer politischen Intervention aussetzt.

Es war an diesem Punkt, dass Joseph Aouns Intervention volles Gewicht gewann.

« Schick sie mir nicht »: Die von Aoun festgelegte Linie

Laut einer hochrangigen Justizquelle übermittelte Joseph Aoun den betroffenen Beamten eine besonders klare Position.

Er würde keine Ernennungen unterschreiben, wenn sie nicht von den zehn Mitgliedern des Obersten Rates der Justiz genehmigt würden.

Selbst neun Unterschriften wären nicht genug.

Der ihm zugeschriebene Satz fasst seinen Ansatz zusammen: Wenn die zehn Richter nicht unterschreiben, geben sie ihm den Text nicht weiter, da er ihn nicht unterschreiben wird. Die Ratsmitglieder sollten sich zuerst einigen und ihm dann die Ernennungen schicken.

Diese Forderung verdient es, in ihrer ganzen institutionellen Zweideutigkeit berücksichtigt zu werden.

Auf der einen Seite nutzt der Präsident seine Unterzeichnungsbefugnis, um dem Prozess eine Bedingung aufzuerlegen. Sie bleibt daher nicht völlig außerhalb der Krise.

Auf der anderen Seite behaupten die gleichen Quellen, dass er sich weigerte, diese Position zu nutzen, um einen bestimmten Richter zu verhängen.

Joseph Aoun hätte keine Namen vorgeschlagen.

Er hätte die Ernennung eines Richters nicht beantragt.

Er hätte auch nicht den Ausschluss eines Richters beantragt.

Die Auswahl der Personen und die Verteilung der Stellen wären weiterhin Aufgabe des Rates gewesen.

Sein Eingreifen hätte sich daher eher auf die Methode als auf den Inhalt bezogen: Es bedurfte eines Textes, der von der Justizbehörde, die ihn ausgearbeitet hat, einstimmig angenommen wurde.

Warum brauchen wir zehn Unterschriften, obwohl es neun hätte geben können?

Dies ist wahrscheinlich die interessanteste Frage in der ganzen Sequenz.

Wenn neun von zehn Mitgliedern bereit waren zu unterzeichnen, warum fordern wir dann Einstimmigkeit?

Die implizite Antwort liegt im Kontext.

Eine Liste, die gegen einen der wichtigsten Justizbeamten angenommen wurde, hat Berichten zufolge die Posten geregelt, aber den Konflikt intakt gelassen. Es hätte als Sieg eines Justizlagers über ein anderes interpretiert werden können.

Der abweichende Richter fuhr dann fort, seine Aufgaben innerhalb des gleichen Systems zu erfüllen.

Das Problem wäre daher verschoben, ungelöst worden.

Indem er die zehn Unterschriften forderte, stellte Aoun die Kosten der Meinungsverschiedenheit auf die Mitglieder des Rates selbst. Kein Lager konnte hoffen, das andere zu umgehen, indem es einfach eine ausreichende Mehrheit erhielt und dann die politische Verantwortung dem Präsidenten übertrug.

Die Botschaft war im Wesentlichen, dass die Präsidentschaft keine gerichtliche Teilung in ein Schiedsverfahren des Präsidenten umwandeln wird.

Diese Methode verhinderte auch, dass jede Partei Baabda benutzte, um ihre Präferenzen durchzusetzen.

Ein Richter konnte sich nicht mehr auf eine Intervention des Präsidenten gegen seine Kollegen verlassen. Wir mussten an den Tisch zurückkehren und verhandeln.

Einstimmigkeit nach dem Konflikt, nicht vorherige Fassade Einstimmigkeit

Nach dem Treffen im Justizministerium nahm der Oberste Rat der Justiz seine Prüfung des Falls wieder auf.

Die Namen und Positionen wurden erneut diskutiert.

Diesmal war der Prozess erfolgreich.

Die zehn Mitglieder unterzeichneten.

Dieses Detail ist von zentraler Bedeutung, weil es deutlich macht, dass die endgültige Einstimmigkeit die Differenzen, die ihr vorausgingen, nicht auslöscht. Es bedeutet vielmehr, dass ein Kompromiss erzielt wurde, nachdem der Konflikt ein ausreichend hohes Niveau erreicht hatte, um zwei Interventionen außerhalb der internen Debatte zu erfordern: die des Justizministers, um die Positionen näher zusammenzubringen, und die des Präsidenten der Republik, um die Bedingungen festzulegen, die er unterzeichnen würde.

Das Dekret setzte dann seinen institutionellen Weg fort.

Adel Nassar hat es unterschrieben.

Aus den Informationen geht hervor, dass sie dreizehn Seiten umfasst und dass die letzte Seite den Gründen für die Ernennungen gewidmet ist.

Die Zahl der Richter variiert je nach veröffentlichten Informationen leicht. Eine Quelle bezieht sich auf mehr als sechzig Richter. Ein anderer spricht von siebzig Namen.

Diese Diskrepanz ist nicht anormal, aber sie ändert nicht den Umfang der Operation: mehrere Dutzend Richter ändern ihre Positionen oder besetzen Positionen, die besetzt werden sollten.

Hinter den Namen, Kontinuität der Gerichte

Die Bedeutung dieser Operation sollte nicht auf das Machtgleichgewicht zwischen Justizbeamten reduziert werden.

Leerstand hatte Auswirkungen auf das tägliche Funktionieren der Justiz.

Die Ernennungen betreffen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Ermittlungsdienste.

Dies sind genau die Strukturen, in denen ein Mangel an Richtern einen Ketteneffekt erzeugen kann.

Eine unzureichend bereitgestellte Staatsanwaltschaft sammelt Fälle. Ein langsamer Trainingsservice verlängert die Verfahren. Gerichte, die mit vakanten Stellen konfrontiert sind, müssen die Last auf die anwesenden Richter verteilen.

Das Problem nimmt eine noch größere Dimension in einem Land an, in dem die Langsamkeit der Justiz bereits Kritik schürt.

Die Gefängnisaufzeichnung bietet eine spektakuläre Illustration. Politische Führer beziehen sich derzeit auf etwa 8.600 Häftlinge in libanesischen Gefängnissen, von denen sich fast 80 Prozent in Untersuchungshaft befinden.

Diese Zahlen können nicht ausschließlich auf freie Stellen im Justizbereich zurückgeführt werden. Die Ursachen für die Überfüllung der Gefängnisse sind viel zahlreicher.

Sie zeigen jedoch, warum die Fähigkeit der Gerichte, regelmäßig zu arbeiten, kein sekundäres Verwaltungsproblem ist.

Eine Justiz, der es an Richtern mangelt, endet notwendigerweise damit, dass die Prozessparteien warten.

Die Episode wirft auch die Frage der richterlichen Unabhängigkeit auf

Das Ergebnis kann auf zwei Arten gelesen werden.

Der erste hebt die Weigerung des Präsidenten hervor, in Namen einzugreifen. Nach dieser Lektüre schützte Joseph Aoun den Höheren Rat der Justiz, indem er die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zurückgab. Er weigerte sich angeblich, der Schiedsrichter der einzelnen Karrieren zu werden und forderte, dass die Richter selbst einen Kompromiss hervorbringen.

In der zweiten Lesung könnte die Tatsache in Frage gestellt werden, dass ein Präsident die Justizbehörde einstimmig verpflichtet, anzukündigen, dass er ohne die zehn Unterschriften nicht unterzeichnen wird.

Die Grenze zwischen institutioneller Garantie und Einfluss ist daher in Ordnung.

Die verfügbaren Informationen ermöglichen es jedoch, klar zu unterscheiden, was dokumentiert ist und was nicht.

Aus juristischen Quellen geht hervor, dass der Präsident Einstimmigkeit gefordert hat.

Es wird auch berichtet, dass er keinen Namen vorgeschlagen oder ausgeschlossen hat.

Auf der anderen Seite gibt es keine Beweise in den konsultierten Dokumenten, dass er heimlich einzelne Aufgaben ausgehandelt hat.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung in einem Fall, in dem Gerüchte einen Verfahrenseingriff schnell in eine Gebühr der Einmischung verwandeln können.

Ein Kompromiss, der eine Fraktur vermeidet, ohne zukünftige Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen

Das Endergebnis ist institutionell wichtig: Ernennungen wurden von den zehn Mitgliedern genehmigt.

Aber die Episode lässt mehrere Fragen offen.

Der erste betrifft die Kriterien, nach denen Richter geteilt werden, wenn mehrere Kandidaten dieselbe Position begehren.

Der zweite betrifft Mechanismen, mit denen verhindert werden soll, dass persönliche oder institutionelle Unterschiede zwischen hochrangigen Justizbeamten die Einsätze erneut lähmen.

Der dritte Punkt betrifft die Transparenz. Die Quellen erklären, dass es Meinungsverschiedenheiten über Namen und Ausschlüsse gab, aber die genauen Gründe für diese Unterschiede werden nicht vollständig öffentlich bekannt gegeben.

Eine unabhängige Justiz hängt jedoch nicht allein von der Abwesenheit politischer Intervention ab.

Es hängt auch von der Fähigkeit der Justiz ab, ihre eigenen Karriereentscheidungen nach verständlichen Kriterien zu erklären.

Da reicht die Einstimmigkeit nicht aus.

Zehn Unterschriften garantieren, dass kein Ratsmitglied den endgültigen Text formell abgelehnt hat. Sie sagen nicht allein, warum ein solcher Richter gewählt und ein anderer entlassen wurde.

Aoun könnte zukünftige Termine beeinflussen

Die angewandte Methode schafft schließlich einen politischen Präzedenzfall.

Joseph Aoun schickte eine Botschaft, die über diese Liste von Dutzenden von Richtern hinausgeht: Wenn ein Gerichtstermin in Baabda geteilt wird, will er nicht derjenige werden, der zwischen den Lagern teilt.

Wenn diese Doktrin beibehalten wird, ändert sie die Berechnung der Mitglieder des Höheren Rates der Justiz in den kommenden Fristen.

Sie wissen jetzt, dass eine Mehrheit von neun gegen eine möglicherweise nicht politisch ausreichend ist, um die Unterschrift des Präsidenten zu erhalten.

Den vorliegenden Informationen zufolge wissen sie auch, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass Baabda einen Namen vorschreibt, den der Rat nicht hätte akzeptieren können.

Diese Methode kann zu Kompromissen führen.

Es kann auch die Einstimmigkeit erschweren, wenn ein tieferer Streit entsteht.

Diesmal funktionierte die Wette. Ein Treffen im Justizministerium enthielt die Differenzen. Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj, Osama Mnaymneh und die anderen Mitglieder des Rates kamen schließlich zusammen. Die zehn Unterschriften wurden erhalten. Adel Nassar unterzeichnete das Dekret. Dutzende von Stellenangeboten oder Umwidmungsbedürfnissen können jetzt angesprochen werden.

Aber die wirkliche Information ist vielleicht weniger in den sechzig bis siebzig Namen als in der Methode, die sie passieren ließ. Angesichts eines geteilten Obersten Rates der Justiz wählte Joseph Aoun nicht die Gewinner. Er weigerte sich zu unterschreiben, bis die zehn Richter selbst eine einzige Liste erstellen konnten. Für eine Institution, die regelmäßig beschuldigt wird, sich einer politischen Machtschiedsgerichtsbarkeit zu unterziehen, verändert diese Anforderung den Konflikt: Dieses Mal wurde die Justiz angewiesen, zuerst ihre Meinungsverschiedenheit intern zu regeln, bevor sie die Politik aufforderte, ihre Wahl zu unterstützen.