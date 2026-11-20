Seit 1949 hat UNTSO eine Gruppe von Beobachtern im Libanon. Die Dokumente der Vereinten Nationen zeigen, warum der Rückzug der Gewalt dieses Mandat nicht beendet, sondern eine Neuorganisation der materiellen Unterstützung dieser Beobachter erfordert. Es wird keine Übertragung des UNIFIL-Mandats beschlossen.

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UNIFIL soll den Betrieb am 31. Dezember 2026 einstellen. Aber nicht alle UN-Beobachter im Südlibanon sind von dieser Truppe abgedeckt. Eine unbewaffnete Gruppe gehört der UNTSO an, einer älteren und separaten Mission. Die UN-Haushaltsdokumente geben Aufschluss über eine konkrete Frage des Übergangs: Wie können wir seine Arbeit ohne die Unterstützung fortsetzen, die UNIFIL heute bietet?

Nach den Konsultationen zur Resolution 1701 vom 19. November bekräftigte die lettische Präsidentschaft des Sicherheitsrates ihre Unterstützung für die UNIFIL. Sie forderte die Parteien auf, das Personal der Vereinten Nationen zu schützen und die Bewegungsfreiheit der Mission zu respektieren. Diese Erklärung an die Presse entscheidet nicht über eine Verlängerung oder eine Nachfolgemission. Es kommt jedoch zu einer Zeit, in der sich die Vereinten Nationen auf den Abzug der Truppe vorbereiten und die Kontinuität anderer Aktivitäten organisieren müssen.

Beobachter, die vor der UNIFIL dort waren

Die United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) stammt aus dem Jahr 1948. Die Beobachtergruppe im Libanon, eine ihrer Komponenten, ist seit 1949 im Libanon präsent. UNIFIL wurde 1978 gegründet. Beobachter berichten daher einer Mission, deren Existenz sich nicht aus dem Mandat der vorläufigen Truppe ergibt.

Auf ihrer operativen Seite zeigt UNIFIL an, dass die Gruppe im Süden hilft. Die UNTSO erklärt auch, dass ihre Beobachter mit lokalen Beamten und Gemeindevertretern zusammentreffen. Diese Arbeit ist Teil der Beobachtung und Verbindung. Sie überträgt ihnen nicht alle Verantwortlichkeiten, die der Sicherheitsrat der UNIFIL übertragen hat.

Das Wort « Beobachter » kann verwirrend sein. Die bereits anwesende Gruppe gehört der UNTSO. Die in den drei Szenarien, die dem Rat im Juni übermittelt wurden, genannten Beobachterteams sind hypothetisch für die Zukunft. Sie stellen keine Ankündigung einer Verstärkung für die bestehende Gruppe oder die Übertragung des endenden Mandats auf sie dar.

Ein separates Mandat, Shared Services

Die Trennung der Mandate bedeutet nicht, dass beide Organisationen ohne materielle Verbindung arbeiten. Die UNIFIL-Haushaltsdokumentation für 2026-2027 beschreibt die Unterstützung der Beobachtergruppe im Libanon. Insbesondere werden Kommunikationsdienste genannt. Dies ist ein konkretes Beispiel für die tägliche Unterstützung eines Teams, das Teil einer anderen Mission ist.

In seinem Schreiben an den Sicherheitsrat vom 1. Juni forderte der Generalsekretär, dass der notwendige Schutz und die Logistik der Einheit nach der Schließung der UNIFIL berücksichtigt werden. Gemäß diesem Dokument muss jede zukünftige Organisation andere Vorkehrungen treffen, um diese Funktionen auszuführen oder gleichwertig zu finden. Diese Passage unterscheidet sich von den Vorschlägen über die Größe und das Mandat einer möglichen neuen internationalen Präsenz.

Der Beratende Ausschuss der Vereinten Nationen für Verwaltungs- und Haushaltsfragen erinnert in seinem Bericht über den Haushalt für 2027 an diesen Punkt. Er sagte, dass die UNTSO ihr Mandat im Libanon weiter ausübe, aber dass der Austritt der UNIFIL die Arbeitsbedingungen ihrer Beobachter im Süden ändern sollte. Der Ausschuss verwies insbesondere auf die Anpassung der vorhandenen Ressourcen und Infrastrukturen. Es ist kein bereits angehaltenes Ersatzgerät vorhanden.

Was Beobachter bewahren können und was sie nicht ersetzen

Der Sicherheitsrat und das Sekretariat haben daher zwei Fragen. Die erste besteht darin, die notwendigen Ressourcen für eine bereits bestehende Gruppe aufrechtzuerhalten. Die zweite besteht darin, gegebenenfalls über die Aufgaben zu entscheiden, die einer anderen internationalen Präsenz übertragen werden, um die Umsetzung der Resolution 1701 zu unterstützen. Die Antwort auf die erste ist an sich keine Antwort auf die zweite.

Dieser Unterschied zählt für die Menschen im Süden. Die Aufrechterhaltung eines internationalen Gesprächspartners reicht nicht aus, um alle mit UNIFIL verbundenen Dienste aufrechtzuerhalten. Verbindung, humanitäre Unterstützung und der Schutz von Zivilisten beinhalten nicht die gleichen Mittel oder Genehmigungen. Während des Rückzugs überlässt die Resolution 2790 der UNIFIL bestimmte Funktionen, die in ihren Möglichkeiten liegen; sie überträgt sie nicht automatisch an die UNTSO.

Ab dem 20. November unterscheiden öffentliche Dokumente somit zwischen einer Kontinuität des Mandats und einem noch zu organisierenden Übergang. Die Beobachtergruppe ist weder eine neue Mission noch eine kleinere UNIFIL. Zukünftige Entscheidungen müssen zeigen, wie er weiterarbeiten wird und welche anderen Funktionen von einem separaten Mandat profitieren werden oder nicht.

Foto: UNIFIL Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009, Libnanews Archiv. Sie vertritt keine Beobachter der UNTSO. © Libnanews.com.

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