In dem Appell legt ACRI eine Entscheidung zugunsten palästinensischer Bauern in Wadi al-Fara vor. Der Bericht beschreibt die Verpflichtungen zum Schutz und zum Zugang zu Paketen. Eine einstweilige Anordnung war bereits im März erlassen worden. Der Umfang dieser Schritte muss von einer strafrechtlichen Verurteilung und vor allem von ihrer wirksamen Anwendung unterschieden werden. Die Wiederherstellung des Zugangs zu den Feldern kann nicht aus der einzigen gerichtlichen Ankündigung abgeleitet werden.

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Die Association for Civil Rights in Israel (ACRI), der Antragsteller, gibt bekannt, dass eine Entscheidung vom 15. November 2026 die Behörden dazu verpflichtet, die palästinensischen Bauern in Wadi al-Fara im Jordantal besser zu schützen. Der Bericht beschreibt die Verpflichtungen zur Intervention und zum Zugang zu Land. Es zeigt nicht, dass diese Maßnahmen bereits umgesetzt werden.

Erreichbares Land, nicht nur Verpflichtungen

Laut ACRI bezieht sich das Mittel auf die Gewalt und die Hindernisse, die dem Siedler Moshe Sharvit und seinen Männern zugeschrieben werden. Der Verein erließ eine einstweilige Verfügung, um sie aus dem Land der Antragsteller zu entfernen, unbefugte Eingriffe und Weiden zu verhindern und einen regelmäßigen Zugang zu den Grundstücken zu gewährleisten.

Ferner heißt es darin, dass der Zugang erforderlichenfalls mit Schutzmaßnahmen einhergehen muss. Die tägliche Passage durch eine umstrittene Barriere muss sichergestellt oder eine andere Lösung eingeführt werden. Diese Elemente werden von einer am Verfahren beteiligten Organisation gemeldet, nicht durch eine unabhängige Beobachtung ihrer Ausführung.

Eine vorläufige Anordnung war diesem Rekord vorausgegangen

Eine einstweilige Entscheidung vom 11. März 2026 in der Rechtssache 66192-06-25 sah bereits Maßnahmen vor, um Sharvit und für ihn handelnde Personen aus den betreffenden Ländern zu entfernen. Diese einstweilige Verfügung behielt dringende militärische Anforderungen vor und sollte bis zu einer neuen Entscheidung gelten.

Dieser Verfahrensschritt muss von dem im November angekündigten Ergebnis unterschieden werden. Eine vorübergehende Maßnahme schützt eine Situation während der Prüfung der Akte. Es allein ist nicht die endgültige Entscheidung über die Berufung. Ebenso stellt eine an die Behörden gerichtete Verpflichtung keine strafrechtliche Verurteilung der betreffenden Person dar.

Durchsetzung bleibt das entscheidende Thema

Das Kommuniqué beschreibt, was die Behörden den Bewohnern garantieren sollten. Es erlaubt weder die tatsächliche Wiederherstellung des Zugangs zu den Feldern noch die Behauptung, dass die Vorfälle beendet wurden. Diese Unterscheidung ist wesentlich: eine positive Entscheidung und die praktische Möglichkeit, das Land zu bebauen, sind kein einziges Ergebnis.

Archivillustration: israelische und palästinensische Sammler in Qafin, Westjordanland, Oktober 2008. Dieses Foto zeigt nicht Wadi al-Fara, die Bewerber oder die Ereignisse von 2026. Orrling,CC BY-SA 3.0überWikimedia Commons.

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