Das Ministerium für Jugend und Sport kündigt eine Feier der Unabhängigkeit Samstag 21 November, von 16 bis 17.30 Uhr, Märtyrerplatz in Beirut. Pfadfinder und Guides werden an dieser Veranstaltung teilnehmen, die unter dem Motto « Eine Flagge, ein Heimatland » mit den Partnern der beiden Verbände organisiert wird.

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Das Ministerium für Jugend und Sport kündigt eine Feier der Unabhängigkeit Samstag, 21. November 2026, von 16 bis 17.30 Uhr, Märtyrerplatz in Beirut. Das Treffen wird von Pfadfindern und Girl Guides am Vorabend des Nationalfeiertags am 22. November besucht.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Pfadfinderverband und dem libanesischen Pfadfinderverband organisiert. In der am 19. November von Jalal Beainou übermittelten Erklärung wird die Teilnahme verschiedener libanesischer Pfadfinderverbände angekündigt.

« Flagge, Heimat »

Die Organisatoren wählten den Slogan « Eine Flagge, eine Heimat: Vom ganzen Libanon bis zum Herzen Beiruts ». Das Bild, das die Ankündigung begleitet, gibt diese Formel auf Arabisch wieder, mit der libanesischen Flagge und den Emblemen des Ministeriums und der beiden Partnerverbände.

Die Pressemitteilung legt den Ort und die Zeitspanne der Feier fest, ohne die Animationen zu beschreiben. Es wird auch nicht angegeben, wie man sich registriert.

Der günstige Termin

Datum: samstag, 21. november 2026.

samstag, 21. november 2026. Stunden: 16.30 Uhr Beiruter Zeit.

16.30 Uhr Beiruter Zeit. Ort: märtyrerplatz, Beirut.

märtyrerplatz, Beirut. Organisation: ministerium für Jugend und Sport, mit den Verbänden der Pfadfinder und Guides.

ministerium für Jugend und Sport, mit den Verbänden der Pfadfinder und Guides. Teilnahme angekündigt:verschiedene libanesische pfadfinderverbände.

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