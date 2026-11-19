Die IEA untersucht mehrere Reaktionen auf den Ormuz-Schock in ihrem World Energy Outlook 2026. Die Diversifizierung von Straßen und Lieferanten reicht nicht aus, um die regionale Abhängigkeit zu beseitigen. Für Importeure bedeutet Risikominderung auch Verbrauch, Stromnetze und die Finanzierung der notwendigen Investitionen.

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Der World Energy Outlook 2026, der am 19. November von der Internationalen Energieagentur veröffentlicht wurde, wirft eine Frage auf, die über die sofortige Erholung des Angebots hinausgeht: Wie kann die Exposition gegenüber der Ormuz-Straße nachhaltig reduziert werden? Seine Antwort kombiniert die Diversifizierung der Versorgung und den geringeren Verbrauch von importierten Kraftstoffen. Es verspricht keinen Verlust von Risiko oder Unabhängigkeit vom Nahen Osten.

Szenarien, keine Wiedereröffnungsprognose

Unterscheidung ist unerlässlich. Die beiden Szenarien, die auf bestehenden oder offiziell vorgeschlagenen Strategien basieren, beinhalten eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen für die Golfexporte und den ungehinderten Transit durch die Straße bis Ende 2027. Diese Modellierungsannahme ist kein angekündigter diplomatischer Zeitplan, geschweige denn eine Garantie.

Die IEA untersucht auch zusätzliche Antworten, die Regierungen in Betracht ziehen, ohne notwendigerweise zu formalisieren, sowie einen Fall von sehr geringer Abhängigkeit von Ormuz. Diese Übungen kombinieren neue Versandmöglichkeiten, Lieferungen außerhalb des Golfs und reduzierte Nachfrage von Importeuren. Keine ist eine definitive Prognose.

Die Straße zu ändern ändert nicht alles

Das wichtigste Ergebnis ist daher nicht die Aussicht auf eine einfache Bewegung der Ströme. Selbst in ihrem Extremfall der geringen Abhängigkeit von Ormuz behält die Agentur ihre Position im Nahen Osten als führende Ölexportregion bei. Die Verringerung der Exposition gegenüber der Seefahrt bedeutet nicht, die Exposition gegenüber regionaler Instabilität zu beseitigen.

Flüssigerdgas hat eine weitere Einschränkung: IEA behält keine praktikable Umgehungslösung für Golfexporte. Die Sicherheit der Importeure hängt dann mehr von der Diversifizierung der Lieferanten und der Verwendung ab, für die sie eine andere Energie ersetzen können. Öl und Gas haben daher nicht die gleiche Flexibilität.

Die Rechnung wird auch in Netzwerken gespielt

Für Importländer ist die wirtschaftliche Bildung doppelt so hoch. Ein geringerer Öl- und Gasverbrauch kann die Exposition gegenüber externen Schocks begrenzen. Die Elektrifizierung verschiebt jedoch einige Anforderungen an Netzwerke, Speicherung und Verwaltung von Bedarfspunkten. Die Erweiterung der Produktionskapazitäten ohne den Transport und die Verfügbarkeit von Strom zur richtigen Zeit reicht nicht aus.

Die Energiesicherheitsanalyse der IEA unterstreicht auch die Bedeutung der Erstfinanzierung. Investitionsfähige Volkswirtschaften können ihre Importausgaben senken, während hohe Kapitalkosten diese Transformation behindern. Dies ist kein Versprechen für eine sofortige Reduzierung der Rechnungen: Heute müssen wir Geräte finanzieren, deren Gewinne sich im Laufe der Zeit ausbreiten.

Schließlich verschmelzen Sicherheit und Dekarbonatisierung nicht automatisch. Der erweiterte Einsatz von Kohle kann auch eine Antwort auf die Suche nach inländischen Ressourcen sein. Der Bericht beschreibt somit mehrere mögliche Optionen nach dem Schock, nicht einen bereits erworbenen Übergang.

Illustration: Tanker auf See, Foto des Libnanews-Fonds. Datum der Schießerei und nicht festgelegter Ort; Dieses Bild dokumentiert keine aktuelle Passage in der Straße von Ormuz. © Libnanews.

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