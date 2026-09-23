Umbildung im Libanon: Hinter einigen umstrittenen Ministern ein Kampf um die Umverteilung von Machtzentren

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Das Problem ist nicht mehr, einen Minister zu ersetzen

Die Debatte über eine mögliche Umbildung der Regierung Nawaf Salam könnte den Eindruck einer begrenzten Operation erwecken. Joe Saddi hat Schwierigkeiten im Energieministerium. Tamara El Zein führt eine politisch kostspielige Konfrontation mit Steinbrüchen. Andere Minister werden kritisiert. Es würde dann ausreichen, einige Kabinettsmitglieder zu ersetzen, um die Regierung wieder in Gang zu bringen.

Die am 23. September 2026 verfügbaren Informationen beschreiben eine viel komplexere Situation. Die Änderung eines einzelnen Teils des Teams kann die politische Vereinbarung, die es ermöglichte, die Regierung zu bilden, wieder öffnen. Hinter den Namen Joe Saddi und Tamara El Zein erscheint ein viel sensiblerer Kampf um das Außenministerium, der von Youssef Raggi besetzt ist.

In den politischen Kreisen kursieren Informationen zu diesem Thema: Präsident Joseph Aoun möchte Foreign Affairs anstelle von Youssef Raggi seinem politischen Berater Jean Aziz anvertrauen, der im Rahmen des den libanesischen Streitkräften zugeschriebenen Regierungsanteils ernannt wurde. Diese Informationen wurden von Baabda nicht formalisiert und müssen als Backstage-Daten präsentiert werden. Es ist jedoch von besonderer Bedeutung, wenn es näher an die bereits öffentlichen Spannungen zwischen der Präsidentschaft und den libanesischen Streitkräften im Amt des Ministers bei der Durchführung der Diplomatie herangeführt wird.

Samir Geagea selbst hat öffentlich die Frage der Abwesenheit des Außenministers während bestimmter internationaler Reisen des Präsidenten der Republik oder des Premierministers gestellt. Seine Kritik war eindeutig: Wie kann man von einem Staat sprechen, der über seine Institutionen operiert, wenn der für Außenbeziehungen zuständige Minister die Führer nicht systematisch in ihren wichtigsten diplomatischen Missionen begleitet?

Die mögliche Umgestaltung betrifft daher ein viel wichtigeres Thema als die individuelle Leistung einiger weniger Minister. Er konnte bestimmendie die libanesische Diplomatie zum Zeitpunkt der Verhandlungen über den israelischen Rückzug, die Zukunft des Südlibanon, die Beziehungen zu Washington und die Nachfolge von UNIFIL kontrolliert.

Das Außenministerium wurde viel strategischer als zur Zeit der Regierungsbildung

Als die Regierung gebildet wurde, wurden die Portfolios nach einer klassischen Kombination von Kriterien aufgeteilt: politische Repräsentation, religiöses Gleichgewicht, technische Profile und die Bereitschaft von Nawaf Salam, bei der Auswahl seines Teams eine gewisse Autonomie zu wahren.

Seitdem hat sich die Natur des politischen Moments verändert.

Libanon hat direkte Verhandlungen mit Israel unter amerikanischer Vermittlung aufgenommen. Die Frage des staatlichen Waffenmonopols ist zu einem der Hauptthemen der Regierung geworden. Das Mandat der UNIFIL steht kurz vor dem Abschluss. Washington hat einen entscheidenden Einfluss auf den Verhandlungsplan. Paris versucht, seine Rolle zu bewahren. Riad, Doha, Ankara und Kairo versuchen alle, die neue regionale Architektur zu beeinflussen.

In diesem Zusammenhang ist das Außenministerium nicht mehr allein für die Verwaltung der Botschaften und der gewöhnlichen diplomatischen Beziehungen verantwortlich. Er steht in direktem Kontakt mit den wichtigsten Souveränitätsfragen.

Youssef Raggi nimmt auch an Treffen in New York neben Nawaf Salam teil. Er traf sich mit dem vatikanischen Staatssekretär Pietro Parolin und nahm an Interviews mit mehreren ausländischen Beamten teil. Insbesondere verteidigt sie die Wahl der Verhandlungen als Mittel zur Erreichung der Sicherheit und des Rückzugs Israels.

Aber die libanesische Diplomatie geht nicht ausschließlich durch sein Ministerium. Joseph Aoun hat eigene Berater und direkte Kontakte. Nawaf Salam selbst führte aktive Diplomatie. Der Präsident des Parlaments behält auch seine Kanäle. Darüber hinaus sind auch politische Parteien beteiligt, von denen viele direkte Beziehungen zu ausländischen Hauptstädten haben.

Der Konflikt um auswärtige Angelegenheiten betrifft daher auch die Zentralisierung dieser fragmentierten Diplomatie.

Jean Aziz erscheint in den Diskussionen um Baabda

Der Name Jean Aziz ist genau aus diesem Grund interessant. Joseph Aouns politischer Berater, er gehört zu dem Kreis, der direkt mit der Präsidentschaft verbunden ist.

Nach Informationen rund um die Reorganisation möchte Baabda ihn im Falle eines Regierungswechsels dem Außenministerium anvertrauen.

Eine solche Ernennung hätte einen ganz anderen Anwendungsbereich, als nur einen Minister durch einen anderen zu ersetzen.

Es würde das Ministerium direkt näher an die Präsidentschaft der Republik bringen. Die von Baabda und den Quai Bustros geführte Diplomatie wäre dann viel enger aufeinander abgestimmt.

Für die libanesischen Streitkräfte würde dies jedoch den Verlust eines strategischen Portfolios bedeuten.

Hier wird das Problem zum Konflikt. Die Partei kann die Ersetzung bestimmter Minister beantragen oder das Funktionieren der Regierung kritisieren. Aber das Prinzip der Umgestaltung zu akzeptieren, bedeutet, anderen Akteuren zu erlauben, auch eine Änderung der den libanesischen Streitkräften zugewiesenen Portfolios zu fordern.

Die Partei steht damit vor einem Dilemma: Veränderungen einzufordern, ohne garantieren zu können, dass sie in der neuen Konfiguration genau die gleichen Positionen behält.

Die Abwesenheit von Youssef Raggi auf bestimmten Reisen ist kein Protokolldetail

Die von Samir Geagea aufgeworfene Kontroverse macht es möglich zu verstehen, warum die Außenpolitikfrage bereits der Umbildung vorausgeht.

Der Führer der libanesischen Streitkräfte fragte öffentlich nach den internationalen Bewegungen des Präsidenten der Republik oder des Premierministers, mit denen Youssef Raggi nicht in Verbindung gebracht worden war. Er sah es als ein institutionelles Problem.

Das Problem geht eigentlich über das Protokoll hinaus.

Ein Außenminister, der von bestimmten diplomatischen Sequenzen ausgeschlossen ist, hat notwendigerweise weniger direkte Informationen über eingegangene Verpflichtungen, Anfragen und eingegangene Antworten. Die Abteilung kann dann für die Umsetzung einer Politik verantwortlich sein, an der sie nur teilweise beteiligt war.

Auf der anderen Seite könnte Baabda der Ansicht sein, dass der Präsident der Republik eine verfassungsmäßige Rolle in den Außenbeziehungen hat und dass er nicht verpflichtet ist, jede Verschiebung in eine erweiterte Ministerdelegation umzuwandeln.

Hinter dem Streit steht daher eine alte Frage des libanesischen Systems: Wer führt wirklich Außenpolitik, wenn Präsident, Premierminister und Minister unterschiedlichen politischen Empfindlichkeiten angehören?

Die Möglichkeit, Raggi durch einen Berater von Joseph Aoun zu ersetzen, würde eine sehr klare Antwort zugunsten einer größeren Kohärenz um Baabda bieten.

Es würde gleichzeitig das Gleichgewicht mit den libanesischen Streitkräften verändern.

Joe Saddi bringt die libanesischen Streitkräfte in eine unangenehme Situation

Die Akte des Energieministers erschwert diese Gleichung noch weiter.

Joe Saddi hätte wegen der Hindernisse, auf die er bei seinem Versuch, den Elektrizitätssektor zu reformieren, gestoßen war, mit dem Rücktritt begonnen. Zu den genannten Schwierigkeiten zählen die unbezahlten Rechnungen einiger öffentlicher Verwaltungen und die Ablehnung des Vorschlags, den Stromtarif entsprechend den Ölpreisen weiter zu ändern.

Nach Informationen aus Kreisen in der Nähe der libanesischen Streitkräfte sind alle Optionen für die Partei politisch kostspielig.

Wenn Joe Saddi Energy verlässt und die libanesischen Streitkräfte ein anderes Portfolio erhalten, kann die Änderung von ihren Gegnern als Anerkennung des Scheiterns ihrer Erfahrung in einem Ministerium interpretiert werden, das sie lange Zeit benutzt haben, um die Freie Patriotische Bewegung zu kritisieren.

Wenn Saddi bleibt und sich die Stromversorgung nicht verbessert, wird die Partei weiterhin die politischen Kosten der Situation tragen.

Der Fall ist umso heikler, als der Freie Patriotische Strom mit dem Ministerium besonders vertraut ist, nachdem er es viele Jahre lang kontrolliert hat. Jede Entscheidung von Joe Saddi kann daher mit der Politik seiner Vorgänger verglichen werden.

Der Kampf ist nicht mehr nur Energie. Es ist zu einem Narrativkampf geworden: Können die libanesischen Streitkräfte zeigen, dass es ihnen in einem Ministerium, dessen Management sie seit fast einem Jahrzehnt anprangern, besser geht?

Die libanesischen Streitkräfte würden eine kollektive Antwort in Betracht ziehen, nicht den isolierten Abgang eines Ministers

Eine weitere Information verändert das Redesign-Szenario erheblich.

Laut Quellen in der Nähe von Maarab, wenn die libanesischen Streitkräfte beschließen würden, die Regierung zu verlassen, wäre die Bewegung nicht auf Joe Saddi oder einen einzigen Minister beschränkt. Alle Minister, von denen angenommen wird, dass sie ihrer Vertretung angehören, könnten einbezogen werden.

Die Partei möchte dann ihren Ausstieg nicht als Folge eines Streits über ein Portfolio präsentieren, sondern als globale Position zur Regierungsmethode und den in den Hauptakten getroffenen Entscheidungen.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Ein individueller Rücktritt von Joe Saddi kann schnell ersetzt werden. Ein kollektiver Rücktritt von Ministern, die mit den libanesischen Streitkräften verbunden sind, würde eine viel größere politische Krise auslösen.

Es würde Nawaf Salam und Joseph Aoun zwingen zu entscheiden, ob sie einfach die zurückgetretenen Minister ersetzen oder einen Teil der Regierungskoalition wieder aufbauen wollen.

Es würde auch die Frage nach der christlichen Vertretung des Kabinetts und dem politischen Gewicht der neuen Ernennungen aufwerfen.

Die Reorganisation könnte sich dann in eine Regierungskrise verwandeln.

Tamara El Zein eröffnet eine zweite Front

Die Umweltministerin ist in einer anderen Situation, aber ihr Name speist auch die Diskussionen.

Tamara El Zein leitet derzeit die Karriere- und Brecher-Datei. Seine Abteilung leitete 1.509 Rückforderungsaufträge von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an das Finanzministerium weiter. Die vom Staat insgesamt beanspruchten Rechte übersteigen drei Milliarden.

Sie behauptet, unter Druck zu stehen und weigert sich, zu dem Prozess zurückzukehren.

Gleichzeitig erscheint sein Name in den Ersatzszenarien.

Es gibt keine starken Beweise, die darauf hindeuten, dass die Karriereaufzeichnung einen möglichen Wunsch erklärt, sie zu entfernen. Diese Verbindung ohne Beweise herzustellen, würde einen politischen Zufall in eine Anklage verwandeln.

Aber sein Fall zeigt, warum ein Redesign schnell schwer zu lesen ist.

Wird es, wenn es ersetzt wird, aus Gründen im Zusammenhang mit seiner ministeriellen Aktion, einem politischen Gleichgewicht, einer Bitte seines Lagers oder dem Wunsch sein, mehrere Ressorts gleichzeitig zu ändern?

Und vor allem, wird sein Nachfolger genau die gleichen Sanierungsverfahren verfolgen?

Der eigentliche Test wäre also nicht seine Abreise, sondern was mit den 1.509 Dateien danach passieren würde.

Begrenzte Überholung ist im libanesischen System fast unmöglich

Die grundlegende Schwierigkeit liegt in der Struktur der Regierung.

Ein Minister hat nie nur ein Verwaltungsamt. Sein Portfolio passt in mehrere gleichzeitige Salden.

Er hat eine religiöse Zugehörigkeit. Es kann mit einer politischen Partei oder Kraft verbunden sein. Seine Abteilung hat ein anderes Gewicht, abhängig von seinen Fähigkeiten. Schließlich resultiert seine Ernennung aus Verhandlungen zwischen dem Präsidenten der Republik, dem Premierminister und den in der Regierung vertretenen Gruppen.

Um einen Minister zu ersetzen, müssen daher mehrere Fragen beantwortet werden.

Sollte sein Nachfolger der gleichen Gemeinschaft angehören? Sollte er von derselben politischen Kraft gewählt werden? Behält dieser die gleiche Brieftasche? Kann der Premierminister die Änderung nutzen, um einen Unabhängigen zu ernennen? Kann die Präsidentschaft eine Entschädigung in einem anderen Ministerium verlangen?

Daher kann eine als Technik angekündigte Operation schnell zu einer Neuverhandlung des gesamten Unternehmens werden.

Das Problem wird noch akuter, wenn es um Energie, Umwelt oder auswärtige Angelegenheiten geht.

Nawaf Salam hätte in langen Regierungsverhandlungen viel zu verlieren

Der Premierminister wählte keinen besonders günstigen Zeitpunkt für den Wiederaufbau seines Kabinetts.

Libanon verhandelt mit Israel. Die Regierung muss beim Waffenmonopol vorankommen. Die Post-FINUL-Datei wird nicht abgewickelt. Dem Wiederaufbau des Südens fehlen noch ausreichende Mittel. Die Bankenreform und die Behandlung von finanziellen Verlusten laufen weiter. Die soziale Krise wird immer schlimmer, wenn der Treibstoff zunimmt.

Eine Regierungskrise würde sofort den Fokus der Aufmerksamkeit verlagern.

Die Parteien würden die Verhandlungen über Namen und Portfolios wieder aufnehmen, da Nawaf Salam stattdessen versuchte, ausländische Partner davon zu überzeugen, dass der libanesische Staat in der Lage sei, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Es besteht auch ein wirtschaftliches Risiko. Finanzreformen werden von internationalen Institutionen überwacht. Eine langwierige Regierungslähmung könnte mehrere Texte verzögern, die für die Bankenumstrukturierung und die Diskussionen mit dem Internationalen Währungsfonds notwendig sind.

Der Premierminister hat daher ein Interesse daran, eine Umbildung zu vermeiden, nur um eine Reihe von parteipolitischen Forderungen zu erfüllen.

Sie könnte jedoch akzeptieren, ob sie größere Blockaden löst oder ihre Regierung stärkt.

Die ganze Frage ist, ob es seinen Umfang noch kontrollieren könnte, sobald der Prozess begonnen hat.

Baabda könnte der Hauptnutznießer der Umverteilung sein

Wenn die Informationen über Jean Aziz bestätigt werden, hat die Präsidentschaft ein besonderes Interesse an einer gezielten Änderung.

Mit Foreign Affairs würde Präsident Joseph Aoun ein strategisches Ministerium näher gebracht, zu einer Zeit, in der Diplomatie eines der Hauptinstrumente der libanesischen Politik ist.

Baabda strebt derzeit den Rückzug Israels, die Unterstützung der Armee, eine Lösung für den Südlibanon und internationale Garantien an. Die Präsidentschaft unterhält ihre eigenen Beziehungen zu Washington, Paris, Riad und anderen Hauptstädten.

Ein direkt mit dem Präsidenten verbundener Minister würde die Reibung zwischen der Präsidentschaftsdiplomatie und der Regierung verringern.

Aber diese Kohärenz hätte einen politischen Preis.

Die libanesischen Streitkräfte könnten den Verlust des Ministeriums als eine Verringerung ihres Gewichts betrachten. Sie könnten ein gleichwertiges Portfolio beantragen oder drohen, ihre Beteiligung an der Regierung zu überprüfen.

Die Frage würde dann lauten: Welche Entschädigung kann angeboten werden, ohne einen neuen Konflikt mit einer anderen Kraft zu schaffen?

Die Überarbeitung könnte endlich die politische Mehrheit des Kabinetts verändern

Das ist das schwerste Szenario.

Wenn einige Minister einzeln ersetzt werden, behält die Regierung ihre Struktur bei.

Wenn eine politische Kraft alle ihre Vertreter zurückzieht, ändert sich das Gleichgewicht.

Die Regierung kann unter den geltenden verfassungsmäßigen Bedingungen legal weitermachen, aber ihre politische Legitimität kann vom Rückzugslager in Frage gestellt werden.

Ein kollektiver Rücktritt von Ministern, die mit den libanesischen Streitkräften verbunden sind, würde daher weit über den Ministerrat hinaus politisch genutzt werden.

Die Partei könnte der Regierung vorwerfen, von ihren ursprünglichen Verpflichtungen weg zu sein. Seine Gegner konnten antworten, dass er sich entschied, die Exekutive zu verlassen, weil er seine Entscheidungen nicht durchsetzen konnte.

Dieser Kampf würde dann in der Nähe anderer politischer und Wahltermine stattfinden.

Genau deshalb bestehen Quellen, die den libanesischen Streitkräften nahestehen, darauf, dass ein möglicher Austritt nicht als Streit zwischen Menschen dargestellt würde. Die Partei würde versuchen, ihr eine allgemeine politische Rechtfertigung zu geben.

Drei Dateien bestimmen, ob die Umformulierung tatsächlich in Vorbereitung ist

Der erste Indikator wird Joe Saddi sein. Wenn er Entscheidungen zur Freigabe der Stromfinanzierung im Libanon erhält und im Ministerium bleibt, wird einer der wichtigsten unmittelbaren Gründe für eine Änderung verschwinden. Ein formeller Rücktritt würde im Gegenteil darauf hinweisen, dass das Problem über den internen Druck hinausgegangen ist.

Der zweite wird Youssef Raggi sein. Wenn seine Rolle in internationalen Reisen und Verhandlungen weiter reduziert wird, wird die Annahme eines Ersatzes an Glaubwürdigkeit gewinnen. Wenn Joseph Aoun und Nawaf Salam ihn weiterhin mit den Hauptterminen verbinden, kann die Spannung eingedämmt bleiben.

Die dritte wird Tamara El Zein sein. Ihre Fortsetzung oder Ersetzung wird unter anderem überprüfen, ob die Regierung beabsichtigt, die Kontinuität der Laufbahnakte über die Person des Ministers hinaus aufrechtzuerhalten.

Diese drei Fälle haben nicht den gleichen Ursprung. Sie künstlich in einer Erklärung zusammenzubringen, wäre ein Fehler.

Aber ihre Konvergenz schafft eine politische Chance für eine Neugestaltung.

Im wirklichen Kampf geht es nicht um Namen

Aktuelle Diskussionen lassen sich leicht auf eine Liste reduzieren: Wer geht, wer bleibt und wer wen ersetzt. Da fehlt das Wesentliche.

Joe Saddi vertritt die libanesischen Streitkräfte in einem Ministerium, wo sie einen Bruch mit früheren Praktiken versprochen hatten. Tamara El Zein hat eine finanzielle und ökologische Bilanz von erheblichem wirtschaftlichen Interesse. Youssef Raggi steht im Zentrum eines eher institutionellen Konflikts um die Führung der Außenpolitik. Schließlich verkörpert Jean Aziz die Möglichkeit für Baabda, das Außenministerium direkt näher an die Präsidentschaft heranzuführen.

Eine Änderung dieser Posten würde daher nicht nur neue Gesichter am Ministerrat hervorbringen.

Dies könnte drei Machtzentren gleichzeitig bewegen: Energiemanagement, Kontrolle eines milliardenschweren Umweltproblems und die Durchführung von Diplomatie in der heikelsten Zeit der Verhandlungen mit Israel.

Dies erklärt, warum Reshaping leichter zu evozieren als zu erreichen ist. Sobald der erste Raum umgezogen ist, gibt es keine Garantie, dass andere Akteure akzeptieren, dass der Rest der Regierung intakt bleibt.