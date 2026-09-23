Libanon: 16,66 Prozent Inflation im August

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Inflation im Libanon erreicht16,66 % über ein jahr im august 2026gegenüber 15,69 Prozent im Juli, nach den neuesten Daten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Gleichzeitig stieg der Verbraucherpreisindex um1,40 % in einem monatDamit endet der leichte Rückgang, der im Juli beobachtet wurde. Energie, Verkehr, Bildung und Freizeit gehören zu den höchsten jährlichen Steigerungen. Offizielle Daten zeigen auch erhebliche geografische Unterschiede, mit einem besonders starken monatlichen Anstieg von Nabatiyeh.

Inflation im Libanon erreicht 16,66 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise beschleunigte sich im August. Nach den offiziellen Zahlen, die am 21. September 2026 vom CAS veröffentlicht wurden, erhöhte sich der Preisindex um16,66 % gegenüber august 2025.

Die Jahresrate lag im Juli bei 15,69 Prozent. Er erreichte 17,25 Prozent im Juni, 19,04 Prozent im Mai und 20,02 Prozent im April.

Dieser Trend zeigt, dass die Inflation nach wie vor hoch ist, obwohl ihre Jahresrate unter dem Niveau des Frühjahrs liegt.

Über einen Monat ist die Bewegung klarer. Preise stiegen um1,40 % zwischen juli und august, nach einem rückgang von 0,03% im juli und einem rückgang von 0,75% im juni.

Der allgemeine Verbraucherpreisindex erreichte somit8 816,35 punkte im august 2026gegen 7.557,53 punkte im vorjahr.

In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 lag die durchschnittliche jährliche Inflation nach den verfügbaren Wirtschaftsdaten bei rund 16,2%.

Der Aufschwung im August fand in einer Wirtschaft statt, in der ein großer Teil der Preise jetzt direkt oder indirekt mit dem Dollar verbunden war. Die relative Stabilität des Wechselkurses des Pfunds seit 2023 hatte zu einer starken Verlangsamung der Inflation nach den Anstiegen in den ersten Jahren der Krise beigetragen.

Die Sicherheitslage und die Entwicklung der Energiepreise üben jedoch weiterhin Druck auf mehrere Komponenten des Haushaltskorbs aus.

Energie und Verkehr

Detaillierte Daten zeigen, dass Erhöhungen nicht konsistent sind.

Die Postwasser, strom, gas und andere brennstoffe, was 11,8% des zur berechnung des index verwendeten korbs entspricht, erhöht um32,06 % gegenüber dem vorjahr.

Auch der Anstieg erreichte7,15% allein im augustDieser Posten ist daher eine der Hauptquellen für den unmittelbaren Druck auf die Haushaltsausgaben.

Der Transport, der 13,1% des Index ausmacht, verzeichnete einen jährlichen Anstieg von31,72 %Die Entwicklung der Brennstoffe und im weiteren Sinne der Energieerzeugnisse trägt zu diesem Anstieg bei.

Auch das Essen nimmt zu. Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, die 20% des Index ausmachen, erhöht durch11,65 % gegenüber dem vorjahr.

Die von seinem Eigentümer bewohnte Wohnung, deren Gewicht 13,6% beträgt, zeigt eine begrenztere jährliche Zunahme von7,08 %.

Große jährliche Erhöhungen im August 2026

Verbraucherartikel Gewicht in CPI Jährliche Änderung Freizeit, Unterhaltung und Kultur 2,4 % +45,69 % Bildung 6,6 % +35,72 % Alte Mieten 0,36 % +32,33 % Wasser, Strom, Gas und Brennstoffe 11,8 % +32,06 % Transport 13,1% +31,72 % Restaurants und Hotels 2,8 % +14,26 % Lebensmittel und alkoholfreie Getränke 20,0 % +11,65 % Gesundheit 7,7 % +7,42 % Eigenheime 13,6 % +7,08% Bekleidung und Schuhe 5,2 % +1,15 %

Diese Zahlen zeigen, dass sich einige der größten Erhöhungen auf Posten beziehen, deren Gewicht im statistischen Haushalt nach wie vor begrenzt ist. Daher ist die Gesamtquote von 16,66 Prozent nicht vollständig von dem Anstieg betroffen.

Bildungszuwachs um 35,72 %

Bildung zeichnet sich durch einen jährlichen Anstieg der35,72 %Er entspricht 6,6 % des Korbs des Preisindex.

Diese Erhöhung findet im Vorfeld von Schule und Universität statt, während derer Bildungsausgaben auf das Budget vieler Familien entfallen.

Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturaktivitäten weisen jedoch den größten jährlichen Anstieg unter den genannten Hauptkategorien auf:45,69 %. Ihr Gewicht im Index bleibt mit 2,4 % viel niedriger.

Alte Mieten erhöht durch32,33 % gegenüber dem vorjahr, aber nur 0,36% des korbs.

Restaurants und Hotels verzeichneten einen Anstieg von 14,26%. Die Gesundheitsausgaben stiegen um 7,42%, während Kleidung und Schuhe nur um 1,15% zunahmen.

Eine Kategorie unterscheidet sich in die entgegengesetzte Richtung. Kommunikationspreise, die 4,5% des Korbs ausmachen, sanken um0,78 % gegenüber dem vorjahrDies ist die einzige wichtige Komponente mit einem jährlichen Rückgang im August unter den verfügbaren detaillierten Daten.

Nabatiyeh verzeichnete den größten monatlichen Anstieg

Der CAS veröffentlicht auch monatliche Preistrends pro Gouvernement. Alle abgedeckten Bereiche haben im August zugenommen.

Regierung Monatliche Veränderung im August Nabatiyah +2,12 % Bekaa +1,38 % Nordlibanon +1,09 % Südlibanon +0,79% Berg Libanon +0,75 % Beirut +0,50 %

Nabatiyeh zeigte den stärksten Anstieg mit 2,12 % in einem Monatim Vergleich zu nur 0,50% in Beirut.

Diese Daten sollten jedoch mit besonderer Vorsicht für Nabatiyeh interpretiert werden.

Das CAS weist darauf hin, dass die derzeitige Situation die Preiserhebung in diesem Gouvernement weiterhin behindert. Ein Großteil des tatsächlich berechneten Preises konnte nicht erhöht werden. Die statistische Verwaltung musste daher eine Vielzahl von unterstellten Preisen verwenden, um den Index zu berechnen.

Diese methodische Präzision ist wichtig. Es bedeutet, dass die für Nabatiyeh veröffentlichte Zahl die offizielle Schätzung bleibt, aber dass sie mehr auf statistischen Methoden basiert, um das Fehlen direkter Beobachtungen zu kompensieren als in anderen Regionen.

Eine monatliche Erholung nach zwei Monaten Erholung

Die Entwicklung der letzten Monate ermöglicht es, die im August beobachtete Bewegung besser zu messen.

Im April lag die jährliche Inflation noch bei 20,02%. Sie stieg im Mai auf 19,04 Prozent und im Juni auf 17,25 Prozent. Es sank dann auf 15,69 Prozent im Juli vor der Rückkehr zu16,66 % im august.

Die monatliche Bewegung hat auch die Richtung geändert. Nach einem Rückgang von 0,75% im Juni und 0,03% im Juli startete der Index im August um 1,40%.

Diese Erholung bedeutet nicht, dass alle Preise im gleichen Tempo steigen. Es resultiert aus sehr unterschiedlichen Bewegungen nach den Kategorien des Konsums.

Energie ist einer der wichtigsten kurzfristigen Druckpunkte. Der monatliche Anstieg von 7,15% des Artikels aus Wasser, Strom, Gas und Kraftstoff kommt hinzu, während diese Kategorie fast 12% des Referenzkorbs ausmacht.

Gleichzeitig weist der Verkehr einen jährlichen Anstieg von mehr als 30 % auf. Für Haushalte können diese beiden Kategorien auch indirekte Auswirkungen haben, da Energie- und Transportkosten mit dem Betrieb vieler Unternehmen verbunden sind.

Kaufkraft immer unter Druck

Die erhebliche Verlangsamung der Inflation im Vergleich zu den akutesten Jahren der libanesischen Krise bedeutet keine Rückkehr der Preise auf ihr früheres Niveau.

Eine Jahresrate von 16,66% zeigt, dass der vom CAS gemessene Korb deutlich teurer ist als vor einem Jahr. Dies ist eine zusätzliche Variation für Preisniveaus, die bereits in den Vorjahren stark angestiegen waren.

Die Situation ist besonders heikel, wenn sich die Erhöhungen auf Ausgaben beziehen, die schwer zu reduzieren sind. Lebensmittel steigen um 11,65 %, während Energie und Transport innerhalb eines Jahres um mehr als 30 % zunehmen.

Der Preisindex ist jedoch ein nationaler Durchschnitt, der aus einem gewichteten Korb erstellt wird. Es ist daher nicht gerade der Anstieg der Lebenshaltungskosten, den jeder Haushalt erlebt. Es hängt von der Struktur seiner Ausgaben, Wohnraum, Reise, Schulgebühren und Energieverbrauch.

Zukünftige CAS-Publikationen werden bestimmen, ob der Aufschwung im August eine einmalige Bewegung nach den monatlichen Rückgängen im Juni und Juli oder der Beginn einer neuen Phase der Preisbeschleunigung ist.