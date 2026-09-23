Sind nach Nazareth andere libanesische Religionsschulen bedroht?

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Backstage Informationen, die immer noch nach Namen fragen

Die Bilanz der Nazareth-Schule in Ashrafieh könnte das Schicksal einer einzigen Schule weit übertreffen. Hinter der vorübergehenden Aufgabe des Verkaufs und den Diskussionen über eine mögliche Wiederaufnahme durch die Antoninergemeinde steht eine breitere Frage: Wie viele Schulen in Ordensgemeinden haben heute vergleichbare Schwierigkeiten, ohne dass ihre Situation der Öffentlichkeit bekannt ist?

Die Quellen vom 23. September 2026 erlauben keine Liste der bedrohten Betriebe. Sie geben auch nicht ausreichend dokumentierte Namen, um zu sagen, dass eine zweite oder dritte Schule im Begriff wäre, verkauft, gemietet oder übertragen zu werden. Es wäre daher unklug, Institutionen ausschließlich auf der Grundlage von Gerüchten zu ernennen.

Andererseits zeigt der Fall von Nazareth einen Mechanismus, der andere Einrichtungen betreffen könnte: Eine Gemeinde hat ein bedeutendes Bildungserbe, hat aber Schwierigkeiten, es unter den gleichen Bedingungen weiter auszubeuten. Der Immobilienwert des Geländes kann dann viel höher werden als seine Fähigkeit, das für den Betrieb der Schule erforderliche Einkommen zu generieren. Der Verkauf scheint eine mögliche Lösung zu sein. Die Mobilisierung von Familien und religiösen Autoritäten kann dann zur Suche nach einer anderen Formel führen, wie zum Beispiel die Anmietung an eine Gemeinde mit mehr Ressourcen.

Genau das macht die Nazareth-Akte über Ashrafieh hinaus interessant. Es könnte weniger eine Ausnahme als ein erster öffentlicher Fall der stillen Umstrukturierung der privaten religiösen Bildung sein.

Nazareth offenbart einen Widerspruch, der schwer aufrechtzuerhalten ist

Die Schule von Nazareth empfängt ungefähr 1.500 Studenten. Seine Größe entspricht daher nicht der eines kleinen Betriebs, der allmählich seines Personals beraubt wird. Dennoch ist sein Verkauf ausreichend geplant, um eine Mobilisierung zu provozieren und zu einer Intervention bei den religiösen Autoritäten zu führen.

Diese Situation zeigt ein grundlegendes Problem:eine institution kann schüler und ein bedeutendes erbe haben, während es schwierig wird, finanziell zu verwalten.

Die Anzahl der Registrierungen reicht nicht mehr aus, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Seit dem finanziellen Zusammenbruch von 2019 mussten sich Privatschulen mit Ausgaben auseinandersetzen, die weitgehend neu bewertet wurden. Die Löhne mussten neu bewertet werden. Die Transportkosten explodierten. Energie ist eine wichtige Last. Wartungsarbeiten, Ausrüstung, Versicherung und ein Teil der Lieferungen werden jetzt zu Marktpreisen bezahlt.

Auf der anderen Seite haben nicht alle Familien Einkommen in frischen Dollar.

Schulrichtungen sind daher in einer schwierigen Gleichung gefangen. Die Kosten deutlich zu erhöhen macht es möglich, die Einrichtung zu finanzieren, drängt aber einige Familien zum Ausgang. Die Begrenzung von Erhöhungen schützt die Schüler, schwächt jedoch die Finanzen. Die Senkung der Löhne führt dazu, dass Lehrer gehen. Reporting Maintenance verschlechtert das Erbe.

Für eine Gemeinde ergibt sich eine vierte Möglichkeit: den Betrieb der Schule selbst einzustellen.

Diese Möglichkeit sollte nun geprüft werden.

Der wirklich Aktive ist manchmal nicht mehr die Schule, sondern das Feld

Das Problem nimmt eine besondere Dimension in Beirut und in städtischen Gebieten an, in denen bestimmte Gemeinden seit mehreren Jahrzehnten Immobilien erworben haben.

Eine religiöse Schule kann mehrere tausend Quadratmeter in einer Nachbarschaft besetzen, wo Land jetzt beträchtliche Summen wert ist.

Diese Situation schafft eine Dissoziation zwischen zwei Werten.

Die erste ist pädagogisch. Es hängt von der Anzahl der Studenten, dem Ruf der Institution, ihrem Lehrpersonal und ihrer Fähigkeit ab, ihre Konten auszugleichen.

Die zweite ist Immobilien. Es hängt in erster Linie von der Lage, dem Gebiet und dem Potenzial für die Nutzung des Landes ab.

Wenn die zweite viel höher wird als die erste, entsteht natürlich wirtschaftlicher Druck.

Dies bedeutet nicht, dass eine Gemeinde, die eine Ware verkaufen will, notwendigerweise ihre Bildungsmission aufgibt, um Profit zu erzielen. Es muss möglicherweise andere Institutionen finanzieren, Schulden decken, ein alterndes Erbe bewahren oder seine Aktivitäten reorganisieren.

Aber das Ergebnis kann dasselbe sein: Ein Land, das jahrzehntelang für Bildung genutzt wurde, verlässt definitiv das Schulsystem.

Nazareth zeigt, dass diese Entscheidung auf starken Widerstand stoßen kann.

Antonin-Lösung könnte Modell werden

Das jetzt für Nazareth vorgesehene Szenario ist besonders interessant, weil es einen dritten Weg zwischen zwei Extremen bietet.

Die erste wäre, die bestehende Situation trotz ihrer Schwierigkeiten aufrechtzuerhalten.

Die zweite wäre zu verkaufen.

Die dritte ist, das Erbe zu bewahren, während Manager wechseln.

Die Eigentümerversammlung könnte die Einrichtung an eine andere Gemeinde vermieten. Es würde die schulische Aktivität wieder aufnehmen, während die Website ihre pädagogische Berufung behalten würde.

Die Antonine Gemeinde erscheint als Hauptkandidat im Fall von Nazareth. In den vorliegenden Informationen wird keine endgültige Einigung erzielt. Aber wenn diese Formel erfolgreich ist, könnte sie einen Präzedenzfall schaffen.

Eine Gemeinde, die nicht mehr direkt eine Schule leiten möchte, könnte ihren Betrieb auf eine andere katholische Institution übertragen, anstatt das Land abzugeben.

Diese Lösung würde theoretisch die Schule, die Schüler und das Erbe bewahren.

Es wirft jedoch eine offensichtliche wirtschaftliche Frage auf:warum sollte die neue gemeinde erfolg haben, wo die alte das modell nicht mehr ausgleichen kann?

Erholung beseitigt Defizit nicht

Der Wechsel des Managers beseitigt nicht Stromrechnungen, Gehälter oder Wartungskosten.

Damit eine Wiederherstellung funktioniert, muss sich mindestens eine Variable ändern.

Die neue Gemeinde kann eine gemeinsame Verwaltung in mehreren Einrichtungen haben und bestimmte Kosten reduzieren. Sie kann Einkäufe teilen. Es kann die Schule in ein bestehendes Netzwerk integrieren. Es kann mehr Eigenmittel haben oder Spenden erhalten. Es kann auch Studiengebühren ändern.

Schließlich kann sie das Personal umstrukturieren.

Genau deshalb sind die Details des Nazareth-Projekts wichtig, um zu verstehen, was anderswo passieren könnte.

Wenn die Antoniner die Schule mit allen Lehrern übernehmen, ohne dass es zu einem signifikanten Anstieg der Kosten und der Investitionen in Gebäude kommt, bedeutet dies, dass eine Vergemeinschaftung tatsächlich einige Schulen retten kann.

Wenn hingegen die Sanierung einen erheblichen Anstieg der Kosten oder einen Personalabbau erfordert, wird dies die Grenzen des Modells zeigen.

Nazareth könnte somit ein Laboratorium für die Umstrukturierung der konfessionellen Bildung werden.

Lehrer sind wahrscheinlich der schwierigste Punkt

Die Krise in religiösen Schulen kann nicht nur durch Gebäude analysiert werden.

Die Hauptkosten einer Einrichtung bleiben ihr Personal.

Lehrer haben seit 2019 einen erheblichen Zusammenbruch ihrer Kaufkraft erlitten. Schulen haben nach und nach wieder Dollarzahlungen oder Gehaltszuschläge eingeführt, um ihre Lehrer zu behalten.

Dies hat jedoch zu erheblichen Unterschieden zwischen den Institutionen geführt.

Schulen, die hohe Gebühren erheben können, können ihre Lehrer besser bezahlen. Andere riskieren, ihre besten Elemente durch stärkere Siedlungen oder Emigration zu verlieren.

Eine Gemeinde, die mehrere Schulen betreibt, kann sich auch einer heiklen Frage stellen: Sollten wir weiterhin eine Defizitinstitution finanzieren, wenn sie die anderen Schulen im Netzwerk bedroht?

Dieses Problem kann zu Clustering führen.

Zwei geografisch nahe gelegene Schulen können zusammengeführt werden. Einige Zyklen können übertragen werden. Ein Gebäude kann verlassen werden, während ein anderes mehr Studenten beherbergt.

Diese Entscheidungen sind wirtschaftlich solide. Sie können jedoch jahrhundertealte Institutionen aufregen.

Die Alterung der Gemeinden fügt stille Krise hinzu

Die finanzielle Dimension ist wahrscheinlich nicht die einzige.

Mehrere libanesische katholische Kongregationen, wie ihre europäischen Kollegen, sehen sich dem Altern ihrer Mitglieder und dem Rückgang der Berufungen gegenüber.

Dies verändert ihre Fähigkeit, Institutionen direkt zu verwalten.

Historisch gesehen basierte ein Teil des Betriebs religiöser Schulen auf religiösen und religiösen, die selbst Führungspositionen, Unterricht oder Verwaltung innehatten.

Wenn ihre Anzahl abnimmt, müssen diese Positionen den Mitarbeitern zugewiesen werden.

Professionalisierung ist normal und kann das Management verbessern. Aber es erhöht auch die Kosten.

Eine Gemeinde mit mehreren Institutionen kann so einen Punkt erreichen, an dem ihr Bildungserbe ihre menschliche Führungskapazität übersteigt.

Die Verlegung in eine andere Gemeinde wird dann zu einer möglichen Lösung, auch wenn die Schule technisch nicht bankrott ist.

Im Fall von Nazareth unterstützen die verfügbaren Quellen nicht die Ansicht, dass dieses demografische Problem die Ursache für Umstrukturierungen ist. Es gehört zu dem breiteren Kontext, der für andere Institutionen untersucht werden muss.

Warum der Vatikan Schiedsrichter werden kann

Der Brief an den Vatikan im Fall Nazareth ist ein wichtiger Hinweis.

Wenn das Problem nur kommerziell wäre, würde Roms Intervention wenig Sinn ergeben. Sein Engagement wird relevant, wenn es darum geht, ein religiöses Erbe zu bewahren, Aktivitäten zwischen Kongregationen zu übertragen oder über den Verkauf von Eigentum einer kirchlichen Institution zu entscheiden.

Das kanonische Recht sieht besondere Regeln für die Entfremdung bestimmter kirchlicher Güter vor. Je nach Wert und Status können Genehmigungen erforderlich sein.

Dies bedeutet, dass Gemeinden nicht immer die gleiche Freiheit haben wie ein traditioneller Privatbesitzer.

Diese Architektur kann eine Bremse für Eilverkäufe sein.

Sie kann auch innerkirchliche Lösungen fördern: Übertragung der Leitung, Vermietung oder Zusammenarbeit zwischen den Kongregationen.

Wenn mehrere Schulen tatsächlich auf Schwierigkeiten stoßen, könnte der Vatikan daher nicht mit einer Reihe von Einzelfällen konfrontiert werden, sondern mit einer strategischen Frage nach dem katholischen Bildungserbe im Libanon.

Eine geschlossene Schule ist fast unmöglich wieder herzustellen

Die Frage des Erbes geht über die Kirche allein hinaus.

Wenn eine Schule in einem geschlossenen Stadtgebiet und ihr Land für ein Immobilienprojekt verkauft wird, ist das Phänomen fast irreversibel.

Der Anstieg der Grundstückspreise macht es äußerst schwierig, eine gleichwertige Niederlassung in derselben Nachbarschaft zu errichten.

Der Libanon kann daher in wenigen Jahren ein über mehrere Generationen aufgebautes Bildungsnetzwerk verlieren.

Dieses Risiko ist in Beirut besonders wichtig. Große Schulimmobilien repräsentieren seltene Räume in einer dicht bebauten Stadt.

Ein Verkauf kann einer Institution sofort mehrere Millionen Dollar einbringen. Aber es beseitigt dauerhaft die Kapazität für den Schulempfang.

Deshalb ist die Frage nicht nur über die Gemeinden, die es besitzen.

Sie betrifft auch die Bildungspolitik und die Stadtplanung.

Der Staat weiß nicht unbedingt, welche Schulen zerbrechlich sind

Das Bildungsministerium hat Daten über Schulen, ihre Schüler und ihren Verwaltungsstatus. Aber es hat nicht unbedingt eine detaillierte und Echtzeit-Ansicht des Erbes und der finanziellen Situation jeder Gemeinde.

Eine Schule kann normal weiterarbeiten, bis ihr Besitzer einen Verkauf oder Transfer ankündigt.

Die Familien entdecken dann die Situation spät.

Der Fall Nazareth zeigt die Folgen dieser Abwesenheit von Vorfreude.

Eine Bestandsaufnahme privater Einrichtungen in Schwierigkeiten würde es jedoch ermöglichen, mehrere Kategorien zu unterscheiden: Schulen, die mit einem erheblichen Rückgang der Zahl konfrontiert sind, Einrichtungen mit teurem Immobilienvermögen, die erhalten werden müssen, Gemeinden, die die Schulleitung verlassen möchten, hoch verschuldete Schulen und Einrichtungen, die von einem anderen Netzwerk übernommen werden könnten.

Ohne dieses Mapping wird jede Krise nach ihrem öffentlichen Auftritt separat behandelt.

Eine spekulative Liste von Schulen « zum Verkauf » sollte vermieden werden

Die Versuchung wäre nun, nach Namen zu suchen und eine Liste von angeblich bedrohten Einrichtungen zu veröffentlichen.

Es wäre ein Fehler ohne solide Dokumente.

Ein Verkaufsgerücht kann zu einem sofortigen Auslaufen der Einträge führen. Eltern fürchten um Schulkontinuität und suchen nach einer anderen Schule. Die Abreise der Schüler reduziert dann die Rezepte und kann eine vorübergehende Schwierigkeit in eine echte Krise verwandeln.

Eine Einrichtung falsch zu benennen, könnte daher dazu beitragen, das Problem zu schaffen, das aufgedeckt werden soll.

Für jede Schule müssen vor der Veröffentlichung mehrere Elemente gesammelt werden: die Entscheidung des Eigentümers, ein Dokument über einen Verkauf oder eine Miete, Berichte über Schwierigkeiten, Verhandlungen mit einem Auftragnehmer oder direkte Bestätigung der Gemeinde.

Die Akten vom 23. September enthalten diese Elemente nicht für andere Einrichtungen als Nazareth.

Es ist eine wichtige Grenze der Quelle und muss beibehalten werden.

Die Signale zu suchen, um zukünftige Ordner zu identifizieren

Es gibt jedoch mehrere Indikatoren zu untersuchen, ohne zu spekulieren.

Der erste ist der anhaltende Rückgang der Schülerzahl.

Die zweite ist der Verkauf von Sekundäreigentum, das der Versammlung gehört.

Die dritte ist die administrative Fusion mehrerer Schulen.

Die vierte ist die plötzliche Abkehr oder Ersetzung einer religiösen Richtung durch ein völlig säkulares Management.

Fünftens die Existenz wichtiger Arbeiten, die die Institution nicht mehr finanzieren kann.

Die sechste ist die Verhandlung eines Leasing- oder Managementtransfers mit einer anderen Institution.

Schließlich können Lohn- und Beitragsstreitigkeiten ein Signal für die Cashflow-Situation sein.

Die Kreuzung dieser Elemente würde dazu beitragen, wirklich fragile Betriebe zu identifizieren, bevor ein Verkauf angekündigt wird.

Das Risiko einer Konzentration der privaten Bildung

Wenn Transfers zwischen Versammlungen zunehmen, kann eine weitere Transformation stattfinden.

Die stärksten Netzwerke würden nach und nach die Schulen übernehmen, die die fragileren Strukturen nicht mehr bewältigen können.

Die Zahl der Betriebe könnte relativ stabil bleiben, aber ihre Kontrolle würde sich auf weniger Betreiber konzentrieren.

Diese Ausgestaltung hätte einige Vorteile. Große Netzwerke verfügen über administrative Dienstleistungen, Investitionskapazitäten und größere Managementinstrumente.

Sie birgt auch Risiken.

Übermäßige Konzentration kann die Bildungsvielfalt verringern und die Macht großer Netzwerke bei der Festlegung von Kosten erhöhen. Sie kann auch zur Schließung von Betrieben führen, die als nicht rentabel angesehen werden.

Das in Nazareth vorgesehene Mietmodell muss daher nicht nur als mögliche Rettung einer Schule, sondern als mögliches Beispiel für die nächste Organisation des Sektors betrachtet werden.

Der Fall Nazareth wirft endlich eine Frage des nationalen Erbes auf

Die Information, dass andere religiöse Institutionen Schwierigkeiten haben, bleibt zu vage, um neue Schulen auszuweisen.

Aber es wird glaubwürdig als Umfrage, wenn es in den Transformationen des Sektors neu positioniert wird: steigende Kosten, Schwächung der Familien, Wiederausgaben, alternde religiöse Strukturen und steigender Landwert.

Nazareth bietet nun einen konkreten Fall an.

Ein Verkauf war vorgesehen. Es provozierte eine Mobilisierung. Es wäre ausgesetzt worden. Eine Miete wird derzeit untersucht. Die Antonins erscheinen als der mögliche Hauptgewinner. Der Vatikan wurde gefragt. Die endgültige Entscheidung wird verschoben.

Dies bietet ein Raster für die Untersuchung anderer Schulen.

Die wirkliche Frage ist also nicht, ob bald ein zweiter « Nazares-Fall » herauskommen wird. Die Quellen machen es nicht klar.

Es ist zu bestimmenwie viele gemeinden haben jetzt schulen, die sie nicht mehr wollen oder nicht mehr nachhaltig führen können.

Diese Daten würden es ermöglichen, ein unsichtbares Phänomen zu messen. Denn wenn Nazareth kein Einzelfall ist, könnte der Libanon am Anfang einer stillen Umstrukturierung seiner privaten religiösen Bildung stehen: nicht durch eine spektakuläre Welle von Schließungen, sondern durch im letzten Moment vermiedene Verkäufe, Mieten, Fusionen und Managementtransfers, die die Schulkarte des Landes allmählich verändern würden.