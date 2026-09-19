Ashrafieh Race 10452: Start am 23. September

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LAshrafieh Rennen 10452am Mittwoch, den 23. September 2026 beginnt die neue Ausgabe mit einer Pressekonferenz, die am Mittag im Press Club – La Fenêtre organisiert wird. Die Organisatoren müssen den Kurs, die Teilnahmebedingungen, den Rennplan und die geplanten Aktivitäten offenlegen. Die Präsentation wird auch die humanitären und sozialen Ziele der Veranstaltung sowie die finanziellen Belohnungen für die ersten Männer und Frauen der verschiedenen Veranstaltungen spezifizieren.

Achrafieh Race 10452 enthüllt seine Ausgabe 2026

Der öffentliche Start der Ausgabe 2026 ist für Mittwoch, den 23. September, um 12.00 Uhr geplant. Die Pressekonferenz sollte als erster Schritt vor dem Rennen dienen und es den Organisatoren ermöglichen, die Hauptmerkmale der Veranstaltung zu präsentieren.

Die Wahl des Namens « 10452 » listet das Ereignis in einer Referenz direkt aus dem Libanon auf. Die Zahl bezieht sich auf die 10.452 Quadratkilometer, die traditionell mit dem Gebiet des Libanon verbunden sind, während Ashrafieh der geografische und symbolische Ausgangspunkt des Projekts ist. Die Kommunikation der Veranstaltung greift diese Idee mit einer Botschaft auf, die Achrafieh zum Beginn einer Initiative macht, die dazu aufgerufen ist, eine breitere Dimension zu tragen.

Praktische Informationen werden auf der Konferenz ausführlich erläutert. Insbesondere müssen die Organisatoren die Anmeldeverfahren und die unterschiedlichen Bedingungen vorstellen, die von den Teilnehmern erfüllt werden müssen. Der genaue Verlauf des Rennens muss ebenfalls offengelegt werden.

Diese Präsentation wird dazu beitragen, die gekreuzten Orte und die für die Ausgabe 2026 ausgewählte Sportorganisation zu klären. Zu diesem Zeitpunkt wurden diese Elemente in der Ankündigung der Konferenz noch nicht kommuniziert.

Ein professionelles Rennen und ein für die Öffentlichkeit offenes Rennen

Das Programm wird ein professionelles Rennen und ein eher Freizeitrennen umfassen. Diese doppelte Formel soll Athleten, die an einem Sportwettbewerb teilnehmen, und Teilnehmer, die an der Veranstaltung in einem weniger wettbewerbsorientierten Umfeld teilnehmen möchten, zusammenbringen.

Der Libanesische Leichtathletikverband ist mit der Ankündigung der Veranstaltung verbunden. Die Konferenz am 23. September sollte mehr Einzelheiten über die Organisation des Sports und die verschiedenen Veranstaltungen enthalten.

Die Organisatoren wollen dem Achrafieh Race 10452 eine Dimension geben, die über den Wettbewerb zwischen den Fahrern hinausgeht. Die Veranstaltung muss Sportpraxis, Öffentlichkeitsbeteiligung und Veranstaltungen rund um das Rennen kombinieren.

Das vollständige Programm muss jedoch noch bekannt gegeben werden. Die Fahrpläne, die genauen Abflugmodalitäten und die Merkmale der verschiedenen Ereignisse sollten in die am Mittwoch übermittelten Informationen aufgenommen werden.

Finanzielle Auszeichnungen für die sechs besten Athleten

Eines der bereits angekündigten Elemente betrifft die Gewährung finanzieller Belohnungen. Die Preise sind für die ersten drei Plätze für Männer und Frauen vorgesehen.

Die genauen Beträge werden von den Organisatoren als wichtige finanzielle Belohnungen dargestellt, sie wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Sie müssen auf der Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

Die Unterscheidung zwischen den Kategorien Männer und Frauen garantiert somit ein gesondert für beide Wettbewerbe vergebenes Ranking. Die genauen Bedingungen für die Preisvergabe sollten jedoch zum Zeitpunkt der förmlichen Präsentation festgelegt werden.

Die Existenz dieser Belohnungen verleiht auch dem Achrafieh-Rennen 10452 eine Wettbewerbsdimension. Ihre Menge wird eine der wichtigsten Informationen sein, die am Mittwoch erwartet werden, insbesondere für potenzielle Profisportler.

Spezifische humanitäre und soziale Ziele

Die Demonstration fordert auch eine humanitäre und soziale Dimension. Die Organisatoren geben bekannt, dass diese Ziele einen Teil der Pressekonferenz einnehmen und mit dem Sportprogramm vorgestellt werden.

Der genaue Inhalt dieser Dimension ist noch nicht detailliert. Insbesondere muss bis Mittwoch gewartet werden, um zu erfahren, welche Initiativen unterstützt wurden, welche potenziellen Begünstigten und wie das Rennen einen konkreten Beitrag zu den angekündigten Zielen leisten wird.

Diese Komponente muss jedoch eines der Identitätselemente des Ereignisses sein. Die Organisation präsentiert das Rennen als einen Termin, der eine Botschaft über die einzige sportliche Leistung hinaus tragen soll, mit Ashrafieh als Ausgangspunkt.

Diese Verbindung zwischen Wettbewerb, Beteiligung der Bevölkerung und sozialem Handeln wird daher eine der Hauptachsen sein, die bei der Lancierung festgelegt werden müssen.

Ashrafieh als Ausgangspunkt für eine nationale Botschaft

Die für die Veranstaltung gewählte Mitteilung besteht nachdrücklich auf ihrer Verankerung in Ashrafieh. Die Organisatoren präsentieren den Bezirk Beyruthin als den Ort, an dem « Geschichte beginnt » und wo die Botschaft des Rennens beginnen muss.

Die Wahl der Nummer 10452 erweitert diesen Verweis auf alle libanesischen Gebiet. Die Demonstration verbindet somit freiwillig eine lokale Identität, die von Ashrafieh, mit einem nationalen Symbol, das im Libanon sofort erkennbar ist.

Diese Dimension sollte sich auch im Verlauf und in den Aktivitäten rund um den Wettbewerb widerspiegeln, deren Details noch offengelegt werden müssen. Die Pressekonferenz wird ein Verständnis dafür beinhalten, wie diese Identität in die konkrete Organisation des Rennens übersetzt wird.

Das erste Treffen ist jetzt geplant: Mittwoch, den 23. September, mittags im Press Club – La Fenêtre. Die Organisatoren präsentieren den Kurs, die Modalitäten der Teilnahme, Aktivitäten, soziale und humanitäre Ziele sowie die Preisbeträge, die auf die ersten Männer und Frauen des Achrafieh-Rennens 10452 warten.