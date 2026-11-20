Die von Saudi-Arabien geführte Koalition sagte, sie habe am Freitag Drohnen abgefangen und den Houthis eine Rakete zugeschrieben. Seine Aussagen geben kein menschliches Gleichgewicht. Sie beschreiben eine neue Sequenz, die sich von den Schäden unterscheidet, die am Donnerstag in einem Gebäude im Finanzdistrikt Riad registriert wurden, so der saudische Zivilschutz.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigte am Freitag, den 20. November, neue Drohnenabhörungen und eine Rakete an, die sie den Houthis zuschreibt. Diese Ankündigungen sind getrennt von dem Vorfall, der am Donnerstag ein Gebäude in Riad beschädigt hat. Die Pressemitteilungen vom Freitag zeigen keine menschliche Wirkung.

In zwei Erklärungen der offiziellen saudischen Behörde behauptet der Sprecher der Koalition, Turki al-Maliki, dass Drohnen in der Region Riad und im südlichen Teil des Königreichs abgefangen und zerstört wurden. In einer anderen Pressemitteilung berichtete er, eine Rakete in Richtung Süden abgefangen zu haben. In beiden Fällen kommt die Zuteilung von Feuer an die Houthis von der Koalition, die die international anerkannte jemenitische Regierung unterstützt.

Diese Ankündigungen dokumentieren, was die Behörden sagen, dass sie abgefangen haben. Sie stellen keine umfassende Aufzeichnung der Schießereien am Freitag dar und erlauben keine unabhängige Festlegung ihrer Ziele oder des Ausmaßes möglicher Schäden. Keine identifizierbaren Houthy Ansprüche wurden für diese beiden spezifischen Episoden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gefunden.

In Riad bleibt die Überprüfung am Donnerstag getrennt

Die neuen Kommuniqués beschreiben nicht den Schaden, der am Vortag im Finanzdistrikt Riad gemeldet wurde. Am Donnerstag, den 19. November, meldete der saudische Zivilschutz Schäden an einem Gebäude und meldete keine Verletzungen. Diese Bilanz ist die der saudischen Behörden für dieses Gebäude am Donnerstag. Es gilt nicht für die am Freitag angekündigten Interceptions, dass sich die Pressemitteilungen nicht auf diesen Schaden beziehen.

Bahrain und die jemenitische Regierung verurteilten am Freitag den gemeldeten Angriff auf den Finanzdistrikt und bekundeten ihre Unterstützung für Riad. Das Außenministerium Bahrains hat den Sicherheitsrat aufgefordert, gegen wiederholte Angriffe vorzugehen. Diese Positionen betreffen den Vorfall vom Vortag. Sie bestätigen nicht unabhängig den fortschritt der neuen abhörungen.

Ein regionales Risiko, das bereits von den Vereinten Nationen gemeldet wurde

Der Sicherheitsrat hatte bereits im September Angriffe gegen Saudi-Arabien verurteilt und vor einer Ausweitung des Konflikts über den Jemen hinaus gewarnt. Diese Erinnerung beleuchtet den regionalen Kontext, aber es ist weder eine Reaktion der Vereinten Nationen auf die Episode vom Freitag noch eine Überprüfung der Ankündigungen der Koalition. Um die Folgen dieser neuen Schießereien zu ermitteln, fehlt es immer noch an einer separaten zivilen Aufzeichnung von der, die am Donnerstag in Riad gemeldet wurde.

Ansicht von Riad im Februar 2018, Archivfoto; Es zeigt nicht die Ereignisse vom 19. und 20. November 2026. B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Größeres Bild für Cover.

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