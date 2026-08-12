Sanktionen gegen den IStGH: Trump vor Gericht angegriffen

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Am Dienstag, den 11. August 2026, ergriffen vier Menschenrechtsorganisationen die US-Bundesjustiz, um das Sanktionsregime der Donald Trump-Regierung gegen Beamte und Partner des Internationalen Strafgerichtshofs anzufechten. Human Rights Watch, das Center for Constitutional Rights, das Open Society Institute und das American Friends Service Committee fordern ein New Yorker Gericht auf, eine Maßnahme auszusetzen und dann für ungültig zu erklären, die ihrer Ansicht nach der amerikanischen Verfassung widerspricht und den Befugnissen des Präsidenten überlegen ist. Ihre Beschwerde betrifft daher nicht nur die Außenpolitik Washingtons gegenüber dem IStGH: Sie greift direkt die Rechtmäßigkeit der von der Exekutive verwendeten Mittel an, um amerikanische Akteure daran zu hindern, mit der Haager Gerichtsbarkeit zusammenzuarbeiten.

Der Appell richtet sich an Donald Trump, aber auch an mehrere Bundesvollzugsbehörden. Die Ministerien Staat, Finanzministerium und Justiz sind betroffen, ebenso wie ihre jeweiligen Leiter. Das Office of Foreign Assets Control, OFAC, das US-Wirtschaftssanktionen verwaltet, gehört ebenfalls zu den Befragten. Die Beschwerdeführer behaupten, dass das derzeitige Regime sie daran hindere, normalerweise rechtliche Vertretung, Forschung, Dokumentation internationaler Verbrechen und Zusammenarbeit mit dem IStGH zu verfolgen.

Ein Appell gegen das gesamte System

Die Beschwerde wurde beim Bundesgericht des South District von New York eingereicht. Die vier Organisationen fordern nicht einfach eine Ausnahme für ihre eigenen Aktivitäten. Sie versuchen, den Mechanismus zu untergraben, der durch das von Donald Trump am 6. Februar 2025 unterzeichnete Präsidentendekret eingeführt wurde.

Dieses Dekret ermächtigt die Regierung der Vereinigten Staaten, Personen zu bestrafen, von denen angenommen wird, dass sie an bestimmten Untersuchungen oder Verfahren des Internationalen Strafgerichtshofs gegen US-Bürger oder Beamte verbündeter Länder teilgenommen haben. Es ermöglicht auch, diejenigen zu bestrafen, die bereits betroffene Personen materiell, finanziell oder professionell unterstützen.

Der Mechanismus kann zum Einfrieren von Vermögenswerten führen, die der Gerichtsbarkeit der USA unterliegen, und zum Verbot bestimmter Transaktionen. Es kann auch verhindern, dass sanktionierte Personen in die Vereinigten Staaten einreisen. In der Praxis gehen seine Auswirkungen weit über die vom OFAC aufgeführten hinaus.

Die antragstellenden Organisationen erklären, dass ein amerikanischer Schauspieler rechtlichen Risiken ausgesetzt sein könnte, wenn er bestimmte Dienstleistungen für eine sanktionierte Person erbringt. Dieser Begriff der « Dienstleistungen » ist einer der zentralen Punkte der Beschwerde, da er Beratung, rechtliche Vertretung, Forschung, Ausbildung oder berufliche Zusammenarbeit umfassen kann.

Bis zu 20 Jahre Gefängnis für bestimmte Verstöße

Besonders abschreckend für das System sind die in den US-Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen. Bestimmte freiwillige Verstöße gegen die im Rahmen der wirtschaftlichen Notstandsmächte verhängten Beschränkungen können mit hohen Geldstrafen und bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Dies bedeutet nicht, dass jegliche Beziehung zum Internationalen Strafgerichtshof automatisch mit zwanzig Jahren Gefängnis belegt wird. Die Höchststrafe betrifft freiwillige strafrechtliche Verstöße gegen geltende Verbote. Die Qualifikation hängt daher von der Art der Tätigkeit, der Person, mit der sie durchgeführt wird, und den von der Verwaltung erlassenen Regeln oder Lizenzen ab.

Für die vier Organisationen reicht diese Unterscheidung jedoch nicht aus, um das Problem zu beseitigen. Das potenzielle rechtliche Risiko ist groß genug, um Anwälte, Forscher und Verbände zu veranlassen, bestimmte Kooperationen zu unterbrechen. Sie argumentieren, dass die Androhung von Sanktionen bereits eine konkrete Wirkung hat, noch bevor eine Strafverfolgung eingeleitet wird.

Es ist genau diese abschreckende Wirkung, die ihre verfassungsrechtlichen Argumente speist. Sie sind der Ansicht, dass eine Organisation nicht zwischen der Ausübung einer durch die Verfassung geschützten Tätigkeit und dem Risiko einer Verfolgung unter einem Sanktionsregime, dessen Grenzen ihrer Ansicht nach nicht präzise genug sind, wählen sollte.

Trump beschuldigt, einen « nationalen Pseudo-Notfall » geschaffen zu haben

Der erste Schwerpunkt der Beschwerde betrifft die von Donald Trump gewählte Rechtsgrundlage. Insbesondere orientiert sich die Regierung am International Emergency Economic Powers Act, der es dem Präsidenten ermöglicht, außergewöhnliche wirtschaftliche Befugnisse zu nutzen, wenn eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung aus dem Ausland die nationale Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft der Vereinigten Staaten beeinträchtigt.

Donald Trump war der Ansicht, dass bestimmte Maßnahmen des IStGH diese Kriterien erfüllten. Sein Dekret stellt Verfahren, die vom Gerichtshof gegen US-Bürger oder Beamte verbündeter Länder eingeleitet wurden, als Bedrohung der Souveränität der USA und der Außenpolitik Washingtons dar.

Die vier Organisationen fordern diese Qualifikation ausdrücklich heraus. Sie sprechen von einem „nationalen Pseudonotstand, also einem künstlichen nationalen Notstand oder ohne ausreichende sachliche Grundlage. Ihrer Ansicht nach stellt die Tätigkeit eines durch einen Vertrag geschaffenen internationalen Gerichtshofs an sich nicht die Art von Bedrohung dar, die der Kongress im Sinn hatte, als er dem Präsidenten wirtschaftliche Notstandsbefugnisse gewährte.

Das ist wichtig. Wenn das Gericht ihre Argumentation akzeptiert, könnte es Donald Trump als Ausnahmegesetz betrachten, um mit politischen und rechtlichen Meinungsverschiedenheiten mit einer internationalen Institution umzugehen. Das Problem würde dann weit über den IStGH allein hinausgehen.

Die erste Änderung im Mittelpunkt der Beschwerde

Die Organisationen berufen sich auch auf den ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, der die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit schützt. Sie glauben, dass Sanktionen ihre Fähigkeit einschränken, mit bestimmten Personen im Zusammenhang mit dem IStGH zu kommunizieren, zu beraten, zu trainieren oder zu arbeiten.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass es sich nicht nur um finanzielle Tätigkeiten handelt. Ein Anwalt, der ein Opfer berät oder einen Fall für ein Gericht vorbereitet, führt eine berufliche Tätigkeit, aber auch eine Form des geschützten Ausdrucks aus. Dasselbe gilt für einen Forscher, der einen Bericht einreicht, einen Akademiker, der Fachwissen zur Verfügung stellt, oder eine Organisation, die Verstöße dokumentiert.

Die Beschwerdeführer argumentieren, dass die derzeitige Regelung diese Art von Tätigkeit zu potenziell verbotenen Dienstleistungen macht, wenn sie einer sanktionierten Person zugute kommt. Sie sind der meinung, dass diese einschränkung viel zu weit geht und sich direkt auf aktivitäten auswirkt, die durch den ersten zusatzartikel geschützt sind.

Das American Friends Service Committee fügt eine besondere Dimension hinzu. Die Quäker-Organisation glaubt, dass ihr Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und den Schutz der Opfer auch religiös ist. Sie ist der Ansicht, dass die Sanktionen die Durchführung dieser Mission beeinträchtigen.

Fünfter Änderungsantrag gegen vage Regeln

Das zweite wichtige konstitutionelle Argument basiert auf der fünften Änderung und der Achtung der Verfahrensgarantien. Organisationen werfen dem System vor, zu vage über die tatsächlich verbotenen Aktivitäten zu sein.

Das Wort « Dienste » steht wieder im Mittelpunkt des Problems. Eine US-Firma kann bestimmte Dienstleistungen für eine sanktionierte Person nicht erbringen, aber die Grenze zwischen verbotener beruflicher Tätigkeit und geschützter Meinungsäußerung kann schwierig zu identifizieren werden.

Für die Beschwerdeführer ist diese Unsicherheit angesichts der Höhe der verhängten Sanktionen besonders gravierend. Eine Regel, die zu Strafverfahren führen kann, muss es den Betroffenen ermöglichen, genau zu wissen, was sie tun können oder nicht.

Die vier Organisationen behaupten, dass diese Klarheit im ICC-Mechanismus fehlt. Sie argumentieren, dass sie gezwungen sind, bestimmte Aktivitäten vorsichtig aufzugeben, obwohl sie sie für völlig legal halten.

Aktivitäten zur Verteidigung der Opfer bereits unterbrochen

Der Antrag zielt auch darauf ab, nachzuweisen, dass eine Schädigung nicht theoretisch ist. Die vier Organisationen beschreiben Aktivitäten, die sie aufgrund der Sanktionen hätten ändern, aussetzen oder aufgeben sollen.

Dazu gehören die Vertretung von Opfern von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Erstellung von Rechtsakten, die Übermittlung von Informationen an den IStGH und die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, die Verstöße dokumentieren.

Auch die Forschungsarbeit ist betroffen. Human Rights Watch und andere Menschenrechtsakteure erstellen regelmäßig Berichte, die von internationalen Gerichten oder deren Staatsanwälten verwendet werden können. Wenn einige Personen in diesen Institutionen sanktioniert werden, wird die Frage der Übermittlung von Dokumenten oder Analysen rechtlich heikel.

Öffentliche Kampagnen und Advocacy können ebenfalls betroffen sein. Eine Organisation, die eine Veranstaltung mit einem sanktionierten Richter organisiert, an Schulungen teilnimmt oder eine gemeinsame Aktivität vorbereitet, muss möglicherweise prüfen, ob eine solche Zusammenarbeit in den Geltungsbereich von Verboten fällt.

Für die Antragsteller ist das Ergebnis klar: Das US-Regime bestraft nicht nur die betroffenen Personen. Sie isoliert den Gerichtshof allmählich, indem sie andere Akteure davon abhält, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Die ICC-Beamten direkt beteiligt

Seit Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, wurden mehrere Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs von amerikanischen Sanktionen getroffen. Unter den Betroffenen befinden sich Richter und Mitglieder der Staatsanwaltschaft.

Der Konflikt hat sich schrittweise auf externe Partner des Gerichtshofs ausgeweitet. Palästinensische Menschenrechtsorganisationen wurden auch wegen ihrer Zusammenarbeit mit internationalen Justizmechanismen ins Visier genommen.

Diese Erweiterung ist wichtig, um die in New York eingereichte Beschwerde zu verstehen. Amerikanische Organisationen unterliegen nicht unbedingt selbst Sanktionen. Aber sie können sich daran hindern, mit Menschen oder Verbänden zu arbeiten, die es sind.

Das System erzeugt somit einen Ketteneffekt. Eine Strafe gegen einen Richter in Den Haag kann einen Anwalt in New York, einen Forscher in Washington oder eine amerikanische Vereinigung, die mit Opfern im Nahen Osten arbeitet, zuweisen.

Gaza im Zentrum des Konflikts zwischen Washington und dem IStGH

Die Eskalation zwischen Donald Trump und dem Internationalen Strafgerichtshof findet ihren Ursprung in Verfahren im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. Im November 2024 erließ der IStGH Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Washington hat diese Entscheidungen stark in Frage gestellt. Die Trump-Regierung ist der Ansicht, dass der IStGH keine legitime Gerichtsbarkeit hat, um israelische Führer zu verfolgen, da Israel keine Partei des Römischen Statuts ist.

Der Gerichtshof betrachtet eine andere Analyse. Sie ist der Ansicht, dass die Zuständigkeit unter anderem von dem Gebiet ausgehen kann, in dem die mutmaßlichen Straftaten begangen wurden. Da Palästina Vertragspartei des Römischen Statuts ist, ist der IStGH der Ansicht, dass er eine Rechtsgrundlage für bestimmte Verfahren in Bezug auf die palästinensischen Gebiete hat.

Diese rechtliche Meinungsverschiedenheit wurde zu einem großen politischen Konflikt, als die US-Regierung Wirtschaftssanktionen wählte, um auf die Entscheidungen des Gerichts zu reagieren.

Das am 11. August beschlagnahmte New Yorker Gericht musste jedoch nicht feststellen, ob der IStGH Recht oder Unrecht hatte, Haftbefehle gegen israelische Beamte auszustellen. Ihre Aufgabe ist eine andere: Sie wird prüfen müssen, ob der US-Präsident die wirtschaftlichen Notstandsbefugnisse auf diese Weise nutzen kann und ob ihre Anwendung die verfassungsmäßigen Rechte amerikanischer Organisationen respektiert.

Washington hat das Römische Statut nie ratifiziert

Die amerikanische Position ist auch Teil einer alten und komplexen Beziehung zum Internationalen Strafgerichtshof. Die Vereinigten Staaten haben das Römische Statut am Ende der Clinton-Regierung unterzeichnet, aber nie ratifiziert. Sie sind daher keine Mitglieder des IStGH.

Washington hat regelmäßig seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass das US-Militär oder Beamte von internationaler Gerichtsbarkeit ohne Zustimmung der Vereinigten Staaten verfolgt werden könnten. Dieses Misstrauen hat mehrere Verwaltungen durchlaufen, mit unterschiedlichem Grad an Feindseligkeit oder Kooperation.

Die Beziehung war nie völlig negativ. Die Vereinigten Staaten haben manchmal einige ICC-Untersuchungen unterstützt, wenn sie mit ihren außenpolitischen Zielen im Einklang standen. Die Situationen in Darfur, Libyen oder der Ukraine haben gezeigt, dass Washington den Gerichtshof in einigen Fällen für nützlich halten kann, während er seine Rechtsprechung in anderen Fällen in Frage stellt.

Dieser Widerspruch treibt heute die Debatte an. US-Sanktionen zielen auf Menschen ab, die gleichzeitig an mehreren Untersuchungen arbeiten können, darunter einige, die Washington politisch unterstützt.

Der Präzedenzfall von Trumps erster Amtszeit

Donald Trump hatte den IStGH bereits in seiner ersten Amtszeit konfrontiert. Im Jahr 2020 hatte ihre Regierung Sanktionen gegen Staatsanwalt Fatou Bensouda und einen anderen hochrangigen Beamten ihres Büros verhängt.

Damals untersuchte der Gerichtshof unter anderem mutmaßliche Verbrechen in Afghanistan. Die Sanktionen hatten zu einer starken Kontroverse unter amerikanischen Anwälten und Menschenrechtsverteidigern geführt.

Damals beschlagnahmten Akademiker und Anwälte die Gerichte und behaupteten, dass die Maßnahmen sie daran hinderten, weiterhin mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Ein Bundesrichter hatte festgestellt, dass ihre Argumente in Bezug auf den ersten Zusatzartikel wahrscheinlich vorherrschen würden und die Anwendung bestimmter Maßnahmen eingeschränkt hätten.

Die Biden-Regierung hob dann die Sanktionen im Jahr 2021 auf, was einen Teil des Rechtsstreits beendete. Donald Trumps Rückkehr an die Macht im Jahr 2025 eröffnete den Fall mit einem noch breiteren Regime.

Dieser Präzedenzfall belastet heute das neue Verfahren. Es zeigt, dass die US-Gerichte bereits zugestimmt haben, die Auswirkungen der ICC-Sanktionen auf die Meinungsfreiheit der US-Akteure zu untersuchen.

Ein weiterer Rückschlag nach Trumps Rückkehr

Auch die Trump-Administration sah sich nach der Verabschiedung des Dekrets 2025 mit neuen rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Amerikanische Akademiker hatten die Beschränkungen in Frage gestellt, die sie daran hinderten, mit Karim Khan und der Staatsanwaltschaft des IStGH zusammenzuarbeiten.

Ein Bundesgericht hatte ihnen Schutz vor bestimmten Anwendungen des Regimes gewährt, da ihre intellektuellen und beruflichen Aktivitäten der Meinungsfreiheit unterliegen könnten.

Das neue Mittel ist jedoch viel ehrgeiziger. Die vier Organisationen wollen nicht nur einige spezifische Aktivitäten schützen. Sie fordern das Gericht auf, die Architektur des Systems in Frage zu stellen.

Der Rechtsstreit sollte sich daher sowohl auf die verfassungsmäßigen Rechte als auch auf die Grenzen der dem Präsidenten übertragenen Befugnisübertragung im Hinblick auf internationale Sanktionen konzentrieren.

IEEPA im Mittelpunkt einer breiteren Debatte über die Befugnisse des Präsidenten

Die Anwendung des International Emergency Economic Powers Act geht über die einzige Akte des ICC hinaus. Seit mehreren Jahrzehnten verwenden US-Präsidenten dieses Gesetz, um auf internationale Krisen zu reagieren, ausländische Regierungen zu bestrafen oder Vermögenswerte zu blockieren.

Die Macht ist extrem breit. Sobald ein nationaler Notfall ausgerufen wird, kann der Präsident in wirtschaftliche Transaktionen eingreifen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen und ausländische Personen oder Organisationen anvisieren.

Die Beschwerdeführer bestreiten nicht unbedingt das Bestehen dieser Befugnis im Allgemeinen. Sie argumentieren, dass Donald Trump es auf eine Situation angewendet hat, die nicht den Anforderungen des Kongresses entspricht.

Das gericht muss daher möglicherweise bestimmen, inwieweit ein richter die realität der vom präsidenten geltend gemachten dringlichkeit untersuchen kann. Diese Frage beeinflusst direkt das Gleichgewicht zwischen Exekutive, Kongress und Justiz.

Ein Fall, der weit über den Haager Gerichtshof hinausgeht

Der Umfang des Falls geht damit über den Konflikt zwischen Washington und dem IStGH hinaus. Eine Entscheidung zugunsten von Organisationen könnte die Fähigkeit der Exekutive einschränken, Wirtschaftssanktionen gegen Forschung, Rechtshilfe oder Menschenrechtsaktivitäten anzuwenden.

Es könnte auch die administrative Verpflichtung stärken, die verbotenen Aktivitäten genau zu definieren, wenn sie die verfassungsmäßigen Freiheiten beeinträchtigen.

Ein Sieg im Weißen Haus hätte das Gegenteil. Es würde die Macht des Präsidenten stärken, einen nationalen Notstand in einem außenpolitischen Konflikt zu erklären und dann Wirtschaftssanktionen anzuwenden, um die betroffenen Personen und Institutionen, einschließlich der amerikanischen Akteure, zu isolieren.

Das Thema wirft daher eine grundlegende Frage nach der Extraterritorialität der US-Finanzmacht auf. Wenn eine Person von Washington sanktioniert wird, hören die Folgen nicht an den Grenzen der Vereinigten Staaten auf. Banken, Unternehmen, NGOs und internationale Partner können ihr Verhalten ändern, um jedes Risiko zu vermeiden.

Das besondere Gewicht von OFAC

Das Office of Foreign Assets Control spielt hier eine wesentliche Rolle. Dieses Finanzministerium verwaltet die meisten der wichtigsten US-Wirtschaftssanktionen.

Seine Macht kommt insbesondere von der Stellung des Dollars und des US-Finanzsystems in der Weltwirtschaft. Eine Organisation, die Gefahr läuft, von OFAC sanktioniert zu werden, kann den Zugang zu Banken, Anbietern und Dienstleistungen verlieren, die für ihre Operationen unerlässlich sind.

Dies erklärt, warum US-Sanktionen oft breitere Auswirkungen haben als die gesetzlichen Verbote selbst. Private Akteure können sich dafür entscheiden, jegliche Beziehung zu einer sanktionierten Person abzubrechen, selbst wenn eine bestimmte Tätigkeit theoretisch genehmigt bleiben könnte.

Die vier Organisationen beschreiben dieses Umfeld extremer Vorsicht. Sie glauben, dass das ICC-Regime eine Form der Über-Compliance fördert, bei der Partner und Anbieter jede Beziehung zu Zielpersonen vermeiden, um jedes Risiko zu beseitigen.

Das Gericht muss die nationale Sicherheit und die verfassungsmäßigen Freiheiten teilen

Die Trump-Administration sollte ein breites Konzept der außenpolitischen Befugnisse des Präsidenten verteidigen. Es könnte argumentieren, dass der Präsident traditionell einen erheblichen Ermessensspielraum hatte, wenn er der Ansicht ist, dass externe Maßnahmen die Interessen der USA bedrohen.

Die Beschwerdeführer werden antworten, dass dieser Spielraum keine Umgehung der Verfassung zulässt. Sie wollen zeigen, dass die Exekutive kein ausländisches Sanktionsregime verwenden kann, um Aktivitäten innerhalb der Vereinigten Staaten zu entfernen, die durch den Ersten Zusatzartikel geschützt sind.

Die Debatte wird daher weniger einfach sein als eine Konfrontation zwischen Anhängern und Gegnern des IStGH. Selbst ein skeptisches Gericht gegen den Gerichtshof könnte der Ansicht sein, dass bestimmte Beschränkungen für amerikanische Bürger zu weit gehen.

Umgekehrt könnte ein Richter einen starken verfassungsmäßigen Schutz für US-Organisationen anerkennen, während er einige der Sanktionen gegen ausländische Beamte intakt lässt.

Eine neue Etappe in der ICC-Offensive

Die Einreichung der Beschwerde vom 11. August verändert daher die Natur des Konflikts. Bisher nutzte Donald Trump vor allem die diplomatische und finanzielle Macht der USA gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Er wird diese Strategie nun vor einem Gericht seines eigenen Landes verteidigen müssen.

Die vier Organisationen wollen eine Entscheidung, die es ihnen ermöglicht, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen, ohne befürchten zu müssen, dass eine Zusammenarbeit mit einem ICC-Beamten oder einer sanktionierten Organisation ein amerikanisches Verfahren auslösen wird.

Sie versuchen auch, neue Bezeichnungen auf der Grundlage des gleichen Dekrets zu verhindern. Die Frage ist daher sowohl rückwirkend als auch präventiv.

Die nächste Phase wird von den Antworten der Verwaltung und etwaigen Anträgen auf einstweilige Maßnahmen abhängen. Das Gericht könnte aufgefordert werden, schnell zu entscheiden, ob die Beschwerdeführer eine teilweise Aussetzung der Sanktionen während der Sachprüfung beantragt haben.

Nach gerichtlichen Präzedenzfällen, die bereits für bestimmte Anwendungen von Sanktionen gegen den IStGH ungünstig sind, muss die Trump-Regierung nun ein umfassenderes Problem verteidigen: nicht nur die Sanktion eines Staatsanwalts oder Richters, sondern auch das Recht des Präsidenten, wirtschaftliche Dringlichkeit zu nutzen, um eine internationale Gerichtsbarkeit von denen abzuschneiden, die mit ihr in den Vereinigten Staaten arbeiten.