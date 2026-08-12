Captagon: Armee beschlagnahmt 1,2 Millionen Pillen

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Libanesische Armee beschlagnahmte über1,2 millionen gefangene tabletteneine neue operation gegen den menschenhandel, die seit mehr als einem jahrzehnt zu einem der wichtigsten sicherheitsprobleme zwischen dem libanon, syrien und den golfmonarchien geworden war. Zwei Personen wurden verhaftet, als sie die Droge in ein Fahrzeug in derSarba, Kesrouan, nördlich von BeirutNach Angaben der Militärinstitution vom Dienstag, dem 11. August 2026. Die Operation findet zu einem besonders heiklen Zeitpunkt in Beirut statt: Saudi-Arabien hat gerade erst im Juni die seit fast fünf Jahren geltenden Beschränkungen für libanesische Importe aufgehoben, eine der Hauptursachen dafür war genau der Anstieg der Anzahl der Lieferungen in Gefangenschaft in das Königreich.

Die Beschlagnahmung bleibt viel niedriger als die Rekordfänge im Libanon in den letzten Jahren, aber ihre Bedeutung liegt ebenso in ihrem Bestimmungsort wie in ihrem Volumen. Die1,2 millionen pillen versteckten sich bereits in einem fahrzeugaus dem Hoheitsgebiet entfernt werden. Die Armee hat weder das Bestimmungsland noch den Marktwert der Fracht öffentlich angegeben. Sie gab an, dass die beiden festgenommenen Personen zusammen mit den beschlagnahmten Produkten an die zuständigen Behörden übergeben worden seien, um die Untersuchung fortzusetzen. Das Dossier muss nun in der Lage sein, den Ursprung der Tabletten, ihren Herstellungsort, die geplante Route und vor allem die Identität des Netzes zu bestimmen, das nach dem Verlassen des Libanon den Transport übernehmen sollte.

In Sarba, eine Ladung bereits bereit zu verlassen

Die Operation fand außerhalb der Gebiete statt, die traditionell mit der Drogenproduktion in Bekaa verbunden sind. Es war in Sarba, Kesrouan, dass der Geheimdienst der Armee die beiden Verdächtigen überraschte, als sie die Tabletten für den Transport vorbereiteten. Dieser Standort zeigt einmal mehr, dass die Geographie des Captagons nicht auf Labors oder Produktionsgebiete beschränkt ist. Nach der Herstellung durchqueren die Waren logistische Kreisläufe, die Beirut, den Libanon, Häfen, den Flughafen oder verschiedene Landwege passieren können, bevor sie ihren endgültigen Bestimmungsort erreichen.

Eine Million zweihunderttausend Tabletten stellen bereits eine Ladung dar, die eine Organisation erfordert. Pillen müssen hergestellt oder gekauft, transportiert, gelagert, verpackt und dann versteckt werden. Es besteht dann Bedarf an einer Route und Kontakten, um sie zum Zielmarkt zu bringen. Die Beschlagnahme eines Fahrzeugs in der Vorbereitungsphase kann den Ermittlern daher mehr als nur die Genesung des Medikaments bieten: Telefone, Kommunikation, finanzielle Bewegungen und Kontakte von Verdächtigen können zu einem Teil der Kette führen.

Der Regionalverkehr zeichnet sich seit langem durch besonders ausgeklügelte Methoden der Verschleierung aus. Ladungen wurden in gefälschten Früchten, Möbeln, Industriemaschinen, Baumaterialien oder verschiedenen Produkten für den Export gefunden. Bis Dezember 2021 hatten die libanesischen Behörden über9 millionen tablettenversteckt in falschen Früchten, die für ein Golfland bestimmt sind. Bis April 2023 hatte eine weitere Operation etwa10 millionen pillenSie musste den Senegal passieren, bevor sie Saudi-Arabien beitrat.

Diese indirekten Routen ermöglichen es den Händlern, den tatsächlichen Ursprung der Sendungen zu maskieren. Für die Golfstaaten ist die Frage daher nicht auf die Kontrolle eines Containers beschränkt, der direkt aus dem Libanon oder Syrien kommt. Es erfordert die Rekonstitution mehrerer logistischer Schritte vor dem endgültigen Finish.

Ein Anfall nach dem Rekord 64 Millionen Tabletten

Der in dieser Woche angekündigte Fang ist weniger als ein Jahr nach einer völlig anderen Operation. Im September 2025 kündigten die libanesischen Streitkräfte die Beschlagnahme von64 mio. tabletten in gefangenschaftwährend einer Operation in Bodai, Region Baalbek. Dies war eine der wichtigsten Entdeckungen im Libanon.

Die Suche ergab dann eine Infrastruktur, die nicht mehr nur Speicherung oder Transit war. Auch das Militär beschlagnahmte79 barrel chemikalienzur Herstellung von Betäubungsmitteln und mehreren Produktionsmaschinen verwendet werden. Der Fall hatte gezeigt, dass es auf libanesischem Territorium noch industrielle Kapazitäten gab, obwohl der Zusammenbruch des Bashar al-Assad-Regimes im Dezember 2024 das wichtigste regionale Produktionszentrum gestört hatte.

Der Vergleich der beiden Operationen ermöglicht es, zwei verschiedene Fronten zu unterscheiden. In Bodai hatten die Behörden ein Gerät entdeckt, das mit der Massenproduktion verbunden ist. In Sarba befanden sich die Verdächtigen in der Packphase einer ausländischen Ladung. Für die Sicherheitskräfte steht es auf dem Spiel, in der gesamten Kette zu intervenieren: Laboratorien, Lieferanten chemischer Ausgangsstoffe, Lagerhallen, Spediteure, Finanziers und Exportnetzwerke.

Der bei Sarba beschlagnahmte Betrag sollte daher nicht allein als Indikator für die Messung der Produktionsentwicklung interpretiert werden. Eine Verringerung des Volumens eines Anfalls kann einfach bedeuten, dass ein Netzwerk mit kleineren Losen arbeitete. Andererseits kann eine Rekordaufnahme eine besonders erfolgreiche Operation widerspiegeln, ohne zu wissen, welcher Anteil der Gesamtproduktion noch außerhalb der Kontrolle der Behörden liegt.

Saudi-Arabien hat gerade die Tür im Libanon wieder geöffnet

Der Kampf gegen Captagon hat für Beirut eine direkte wirtschaftliche Dimension. Inapril 2021Saudi-Arabien hatte die Einreise von libanesischem Obst und Gemüse nach der Entdeckung von mehr als fünf Millionen Tabletten verboten, die in einer Lieferung von Granaten versteckt waren. Riad erweiterte dann die Beschränkungen für libanesische Importe und zitierte die Unfähigkeit der Behörden, die Nutzung des Landes als Handelsplattform zu verhindern.

Die Maßnahme hatte die libanesischen Hersteller hart getroffen. Der Golf war traditionell einer der natürlichen Märkte für die heimische Landwirtschaft, insbesondere Obst und Gemüse. Die Händler hatten Kosten produziert, die weit über ihre eigene geheime Tätigkeit hinausgingen: Die absolut legalen Exporteure hatten den Zugang zu einem wichtigen Markt verloren, weil kommerzielle Sendungen für den Transport von Betäubungsmitteln verwendet wurden.

Der Kontext hat sich seit 2025 verändert. Die saudischen behörden begrüßten öffentlich die verbesserung der libanesischen bemühungen gegen den menschenhandel. Im November 2025 kündigte Riad seine Absicht an, seine Handelsbeziehungen mit Beirut wegen der erhöhten Effizienz zu stärken, die den libanesischen Dienstleistungen bei der Bekämpfung von Drogenexporten zugeschrieben wird. Die10. juni 2026Saudi-Arabien hob schließlich sein Importverbot für Libanesen auf, fast fünf Jahre nach seiner Einführung.

Sarba wurde nur zwei Monate nach dieser Entscheidung beschlagnahmt. Für die libanesischen Behörden wird jede abgefangene Ladung auch zu einer Botschaft an die Golf-Partner: Die Wiederherstellung der Exporte kann nur stattfinden, wenn das libanesische Territorium nicht mehr als Produktions-, Transit- oder Wiederausfuhrpunkt für die Gefangenschaft verwendet wird.

Der Sturz von Assad störte die gefangene Wirtschaft

Die wichtigste Transformation des regionalen Marktes erfolgte indezember 2024Mit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad. In den Jahren des Bürgerkriegs und der internationalen Sanktionen war Syrien zum Weltzentrum für die Produktion illegaler Gefangener geworden. Internationale Untersuchungen hatten eine große Industrie hervorgehoben, die mit Beamten und Netzwerken in der Nähe der ehemaligen Macht verbunden war.

Nach dem Sturz des Regimes wurden in mehreren Regionen Labors und Lagerhallen entdeckt. Einer der spektakulärsten Komplexe befand sich westlich von Damaskus und war in einer alten Chipfabrik installiert worden. Entdeckungseinrichtungen ermöglichten eine großangelegte Fertigung. Vor-Ort-Beweise hatten das Gerät mit Netzwerken in der Nähe desMaher al-AssadBruder des ehemaligen Präsidenten und ehemaliger Kommandeur der Vierten Division der syrischen Armee.

Vor dem Fall des Regimes platzierten verschiedene Schätzungen den jährlichen Wert des Welthandels in Gefangenschaft um10 milliarden dollarEine Schätzung, die in den nach dem Dezember 2024 durchgeführten Untersuchungen zitiert wurde, schätzt, dass2,4 milliarden dollardie Einnahmen, die angeblich von den mit der syrischen Macht verbundenen Netzwerken erhalten wurden. Diese einschätzungen bleiben aufgrund der geheimen natur des menschenhandels notwendigerweise annähernd, aber sie geben das maß der wirtschaft an, die sich um drogen entwickelt hatte.

Der Gefangene war in Syrien im Krieg viel mehr als ein klassischer krimineller Markt geworden. Die Drogeneinnahmen wurden von mehreren westlichen und arabischen Regierungen als Hauptwährungsquelle und Finanzierung für regimebezogene Netzwerke dargestellt. Damaskus hatte immer die Vorwürfe des syrischen Staates als Organisator des Verkehrs zurückgewiesen.

Syrien will Laboratorien schließen

Seit dem Sturz von Baschar al-Assad haben die neuen syrischen Behörden versucht zu demonstrieren, dass sie mit dieser Wirtschaft brechen wollen. Produktionsstätten wurden abgebaut und mehrere große Lieferungen abgefangen. Bis Juni 2025 hatten syrische Streitkräfte unter anderem die Beschlagnahme von etwa3 millionen tablettennach zusammenstößen mit einem netzwerk von menschenhändlern nahe der libanesischen grenze.

Der politische Wandel in Damaskus bedeutet jedoch nicht das automatische Verschwinden des Marktes. Das Know-how, die Maschinen, die Verteilungsnetze und vor allem die Nachfrage existierten schon vor Assads Sturz und bestehen auch nach ihm weiter. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung betrachtet den Nahen und Mittleren Osten nach wie vor als die Region, die am stärksten vom Handel und Konsum von Tabletten betroffen ist, die unter dem Namen Gefangene geschmuggelt werden.

Die Schließung ehemaliger syrischer Stätten könnte sogar zu einer geografischen Neuzusammensetzung führen. Hersteller können kleine Anlagen bewegen, Volumen aufteilen oder sich mehr auf den Libanon und andere Transitgebiete verlassen. Die Behörden in Beirut und Damaskus haben daher ein Interesse daran, ihre Bemühungen, insbesondere an der gemeinsamen Grenze, weiter zu koordinieren.

Eine Grenze von 330 Kilometern schwer zu kontrollieren

Libanon und Syrien teilen sich über330 kilometer grenze, von denen einige durch bergige Regionen und Gebiete führen, die seit langem schwer zu kontrollieren sind. Offizielle Passagen existieren, aber geheime Straßen, die für Kraftstoff, Waren, Waffen oder Betäubungsmittel verwendet werden, sind alt.

Diese Porosität erleichtert die Bewegung in beide Richtungen. Stoffe oder Vorstufen können Laboratorien erreichen, Tabletten können in den Libanon transportiert werden und Fracht kann dann zu internationalen Häfen oder Straßen umgeleitet werden. Die Kontrolle hängt daher nicht allein von offiziellen Grenzübergängen ab.

Seit 2025 zeigen die neuen Behörden in beiden Ländern ihre Bereitschaft, die Grenzkoordinierung zu stärken. Die einsätze gehen über die gefangenschaft hinaus und umfassen waffen, kriminelle netzwerke und verschiedene menschenhandel. Aber Drogen bleiben eines der Themen, bei denen die Golfmonarchien konkrete Ergebnisse erwarten.

Für den Libanon besteht die Herausforderung darin, die Kontrolle über Gebiete zurückzugewinnen, in denen der Staat seit langem mit mächtigen lokalen Netzwerken konkurriert. Militärische Operationen in Bekaa seit 2025, Verhaftungen mehrerer gesuchter Menschenhändler und Beschlagnahmungen von Laboratorien veranschaulichen diese erneute Aktivität.

Hisbollah zielt auf Vorwürfe, die er bestreitet

Schließlich hat die Kaptagon-Frage eine besonders sensible politische Dimension im Libanon. Amerikanische, westliche und arabische Beamte haben im Laufe der Jahre Netzwerke beschuldigt, die mit derHisbollahan der Herstellung, dem Schutz oder dem Handel mit Gefangenen zwischen Syrien und Libanon teilgenommen haben. Insbesondere hat Washington mehrere Personen sanktioniert, die als am Drogenhandel beteiligt identifiziert wurden und gleichzeitig mit Netzwerken verbunden waren, die dem ehemaligen syrischen Regime und der schiitischen Bewegung nahe standen.

Die Hisbollah hat immer nochverweigerung jeglicher beteiligung an der herstellung oder dem handel mit betäubungsmittelnEr stellt diese Anschuldigungen als politische Kampagne dar, um ihn zu diskreditieren. Es gibt keine Informationen von der Armee über die Beschlagnahme von Sarba in diesem Stadium, die es erlauben würden, die beiden verhafteten Personen mit der Hisbollah oder einer anderen politischen Organisation in Verbindung zu bringen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die Existenz historischer Anschuldigungen in den Gefangenschaftsnetzwerken erlaubt nicht die automatische Zuordnung jeder entdeckten Ladung zu einem politischen Akteur. Die 1,2 Millionen Tablet-Umfrage wird ein eigenes Netzwerk aufbauen müssen, ohne Extrapolation aus früheren Fällen.

Der Sturz des Assad-Regimes macht das Thema dennoch besonders wichtig. Während die ehemaligen syrischen Strukturen abgebaut wurden, zeigen die Beschlagnahmungen seitdem, dass Drogen weiterhin zirkulieren. Der regionale Markt verschwand nicht mit der Macht, die ihn laut vielen Umfragen zu einer beträchtlichen Einnahmequelle machte.

Der eigentliche Test beginnt nach dem Anfall

Die Einnahme von 1,2 Millionen Tabletten verhindert, dass eine Sendung ihren Markt erreicht. Es ist noch nicht klar, ob das Netzwerk, das es produziert oder finanziert hat, abgebaut wurde. Die beiden in Sarba verhafteten Menschen können die letzten Glieder einer viel breiteren Kette sein.

Die Untersuchung muss nun feststellen, woher die Pillen kamen und wohin sie gehen sollten. Die Antwort wird beinhalten, ob der Libanon für bestimmte anderswo produzierte Ladungen in erster Linie ein Transitland bleibt oder ob die inländischen Produktionskapazitäten den regionalen Markt trotz der Aktivitäten seit 2025 weiter befeuern.

Für Beirut geht der Einsatz über die beiden Verdächtigen und ihr Fahrzeug hinaus. Nach der Rekordbeschlagnahme von 64 Millionen Tabletten in Bodai, den Operationen gegen Menschenhändler und insbesondere der Aufhebung des saudischen Importverbots im Juni versuchen die Behörden, die Golfstaaten davon zu überzeugen, dass der Wandel nachhaltig ist. Die in dieser Woche angekündigte Beschlagnahme zeigt, dass die Netzwerke immer noch aktiv sind. Die Identität derer, die hinter der1,2 Millionen Tabletten von Sarbajetzt wird sich zeigen, ob sich diese netze einfach an die neue regionale realität angepasst haben oder ob ihre infrastruktur tatsächlich zu sinken beginnt.