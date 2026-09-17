DAS ENDE DES QUINCY COVENANT?

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Wenn die USA sich weigern, im Jemen zu intervenieren, zwingt Saudi-Arabien, sein Bündnis mit Washington anders zu betrachten

Es gibt Allianzen, die im Absturz eines denunzierten Vertrags sterben. Und es gibt andere, die langsamer abschalten, fast lautlos, an dem Tag, an dem einer der Partner entdeckt, dass das Versprechen, von dem er glaubte, dass es erworben wurde, nicht mehr automatisch ist. Vielleicht ist es das, was gerade zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien passiert ist.

Im September 2026, als die Huthis an der jemenitischen Küste des Roten Meeres vorrückten und ihren Griff um die Bab al-Mandeb-Straße festigten, bat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Donald Trump um eine direkte US-Militärintervention. Laut Reuters weigerte sich Washington, die erforderlichen Streiks durchzuführen, während es Geheimdienstinformationen und gezielte Hilfe anbot. Diese Weigerung bedeutet nicht die Aufgabe jeglicher militärischer Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Aber seine symbolische Bedeutung ist immens.

Denn hinter dieser Episode steckt eine über achtzig Jahre alte Geschichte: die von Quincy.

14. februar 1945: ein treffen, das zum symbol wird

Am 14. Februar 1945, auf der Rückkehr der Konferenz von Jalta, traf Franklin D. Roosevelt König Abdelaziz Ibn Saud an Bord des amerikanischen Kreuzers USS Quincy, auf Grand Lac Amer, im Suezkanal. Die offizielle Aufzeichnung des Gesprächs zeigt, dass sie über Palästina, die regionale Zukunft, Landwirtschaft und die Entwicklung des Königreichs sprechen. Es gibt keinen schriftlichen Vertrag in diesem Dokument, der in einigen Zeilen sagt: « Öl für den militärischen Schutz ».

Doch die Geschichte hat etwas anderes beibehalten. Es machte das Treffen zum Gründungssymbol einer schrittweise konsolidierten strategischen Vereinbarung: Saudi-Arabien wurde zu einem zentralen Energie- und politischen Partner in Washington; Im Gegenzug trugen die Vereinigten Staaten zur Sicherheit, Stabilität und militärischen Modernisierung des Königreichs bei. Die damaligen amerikanischen Archive zeigen ausdrücklich die Bedeutung, die Washington der saudischen Stabilität und dem Zugang zu den immensen Ölressourcen des Landes bereits beigemessen hat.

Dies ist mehr als der Text eines nicht existierenden Vertrags, der gemeinhin als « Quincy-Pakt » bezeichnet wird. Ein ungeschriebener, aber außerordentlich dauerhafter Pakt: Öl- und Golfstabilität auf der einen Seite; amerikanische Macht, Aufrüstung und eine Form der strategischen Garantie der anderen.

Quincy war nicht nur eine Zinsvereinbarung. Mit der Zeit war er ein Versprechen des Vertrauens geworden.

Eine Allianz durch Krisen

Diese Beziehung war nie einfach. Es überlebte die Gründung Israels, den Krieg von 1973, das Ölembargo, die iranische Revolution, den Golfkrieg, den 11. September, Meinungsverschiedenheiten über den Irak, den arabischen Frühling, die Khashoggi-Affäre und Differenzen über den Iran. Jede Krise schien einen Bruch anzukündigen; Jedes Mal blieben strategische Interessen zusammen.

Aber etwas hat sich allmählich bewegt. Die Vereinigten Staaten sind weniger abhängig von Öl, das aus dem Golf importiert wird, als sie es einmal waren. Asien ist zum dominierenden Absatzmarkt für saudisches Öl geworden. Riad versuchte seinerseits, seine Partnerschaften mit China, Russland, Indien und anderen Mächten zu diversifizieren. Die Allianz ist nicht verschwunden; Es ist transaktionaler, bedingter, weniger instinktiv geworden.

Der Wendepunkt ist sowohl psychologisch als auch militärisch: Saudi-Arabien kann nicht mehr davon ausgehen, dass eine ernsthafte Bedrohung seiner Sicherheit automatisch eine militärische Reaktion der USA auslösen wird.

Bab al-Mandeb: Der Moment der Wahrheit

Deshalb ist Bab al-Mandebs Episode so wichtig. Die Meerenge ist kein peripheres Theater. Es verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine der wichtigsten Arterien des Welthandels. Die Huthie-Progression an der Küste und auf die Insel Perim gab der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Bewegung einen zusätzlichen Hebel auf dieser Seeroute.

Für Riad ist die Bedrohung direkt. Es ist militärisch, wirtschaftlich und strategisch. Saudi-Arabien hatte lange durch die Tiefe seiner amerikanischen Partnerschaft geschützt gedacht. Jetzt, in einer Zeit, in der sie direkte militärische Aktionen fordert, um einen Durchbruch zurückzudrängen, den sie für gefährlich hält, antwortet Washington im Wesentlichen: Wir können Ihnen helfen, zu sehen, zu identifizieren, zu zielen; Wir werden nicht unbedingt Krieg an eurer Stelle führen.

Der Unterschied zwischen den beiden Sätzen muss gemessen werden. Es hält in wenigen Worten, aber es kann zwei Epochen trennen.

Eine Allianz besteht, solange die beiden Partner dem Wort « Sicherheit » die gleiche Bedeutung geben.

Ist das wirklich das Ende von Quincy?

Es wäre übertrieben zu sagen, dass nur eine einzige Weigerung der USA achtzig Jahre strategischer Beziehungen legal beendet. Es gibt keinen « Vertrag von Quincy » zu verurteilen. Die Vereinigten Staaten arbeiten weiterhin mit Saudi-Arabien zusammen, stellen Waffensysteme, Geheimdienste, Verteidigungsfähigkeiten und einen sehr hochrangigen militärischen Dialog bereit.

Aber Allianzen leben nicht nur von Texten. Sie leben von Wahrnehmungen. Sie verlassen sich darauf, was jeder partner glaubt, dass der andere tun wird, wenn der kritische moment kommt. Unter diesem Gesichtspunkt kann die aktuelle Episode einen tiefgreifenden Bruch markieren: nicht das administrative Ende eines Abkommens, sondern das Ende einer Gewissheit.

Jahrzehntelang könnte das Königreich denken: Wenn eine große strategische Bedrohung das regionale Gleichgewicht gefährdet, werden die Vereinigten Staaten schließlich eingreifen. Heute stellt sich die Frage: Unter welchen besonderen Umständen wird Washington der Ansicht sein, dass die saudische Sicherheit immer noch mit seinen eigenen nationalen Interessen übereinstimmt?

Iran und die neue Geografie der Macht

Der andere Schauspieler in dieser Geschichte ist offensichtlich der Iran. Die Houthis sind nicht nur Teheraner Henker: Sie haben ihre eigenen Ziele, ihre Geschichte und ihre jemenitischen Interessen. Aber ihre militärische Zusammenarbeit mit dem Iran und der Hisbollah ist weitgehend dokumentiert, und ihre Fortschritte erhöhen objektiv die strategische Hebelwirkung des iranischen Lagers um das Rote Meer.

Geografie macht diese Entwicklung besonders sensibel. Im Osten kontrolliert die Straße von Ormuz den maritimen Zugang zum Golf. Im Westen befiehlt Bab al-Mandeb den Zugang zum Roten Meer und über den Suezkanal hinaus. Jede Macht, die in der Lage ist, diese beiden Türen gleichzeitig zu bedrohen, hat einen unverhältnismäßigen Druck auf die globalen Energie- und Handelsströme.

Dies bedeutet nicht, dass der Iran beide Meerengen mechanisch « kontrolliert » oder dass Washington darauf verzichtet, Teheran einzudämmen. Die Vereinigten Staaten sind weiterhin militärisch in der Region engagiert. Aber das bedeutet, dass Washingtons arabische Verbündete jetzt eine fast undenkbare Annahme in Betracht ziehen müssen: Amerika kann sich dafür entscheiden, für seine eigenen roten Linien zu kämpfen, ohne automatisch für seine eigenen zu kämpfen.

Die neue Einsamkeit der Golfmächte

Vielleicht liegt hier die menschlichste Dimension dieser Geschichte. Eine Allianz von achtzig Jahren schafft Gewohnheiten. Es schafft ein kollektives Gedächtnis, militärische Reflexe, gemeinsam ausgebildete Offiziersgenerationen, Verträge, Basen, diplomatische Netzwerke, aber vor allem ein Gefühl der Sicherheit. Dann, eines Tages, entdeckt der Partner, dass er vielleicht lernen muss, sich anders zu verteidigen.

Für Saudi-Arabien kann dies drei Dinge gleichzeitig bedeuten: die Stärkung der eigenen militärischen Fähigkeiten; die Suche nach mehr Partnern und regionalen Allianzen; und die Aufrechterhaltung eines Dialogs mit dem Iran und den Huthis, gerade weil die amerikanische Garantie nicht mehr als unbegrenzt angesehen wird.

Diese Entwicklung verurteilt nicht unbedingt das Verhältnis zu Washington. Es kann sogar zu einer erwachseneren, ausgewogeneren Beziehung führen, in der die Verantwortlichkeiten besser verteilt sind. Aber es beendet die bequeme Illusion, dass die amerikanische Macht eine Risikoversicherung ist.

Vom Schutzpakt zur bedingten Partnerschaft

Die Welt von 1945 war die von Roosevelt, ein immer noch armes saudisches Königreich, ein Öl, dessen geopolitische Bedeutung explodierte und ein Amerika in sein Jahrhundert der Macht eintrat. Die Welt von 2026 ist multipolar, gesättigt mit Drohnen und Raketen, gekreuzt von chinesisch-amerikanischer Rivalität und viel autonomeren Regionalmächten.

Es wäre überraschend gewesen, wenn Quincy einen solchen Ärawechsel intakt durchgemacht hätte.

Was vielleicht stirbt, ist nicht die amerikanisch-saudische Allianz. Es ist seine alte Form: die eines Beschützers und eines Schützlings, die einer Garantie, die automatisch sein sollte, die eines Nahen Ostens, in dem die letzte Entscheidung fast immer nach Washington zurückkehrte.

An seiner Stelle erscheint eine kältere Welt. Die Vereinigten Staaten wählen ihre Schlachten. Saudi-Arabien muss seine Abhängigkeiten wählen. Der Iran testet die Lücken. Regionale Mächte lernen, dass sie sich manchmal ausgleichen müssen.

Das Ende der Gewissheit

Die Quincy ist möglicherweise nicht an dem Tag gestorben, an dem Donald Trump Streiks gegen die Huthis ablehnte. Die Geschichte ist selten so klar. Aber dieser Tag konnte bleiben wie der, als Riad erkannte, dass der Pakt nicht mehr genau das bedeutete, was er seit mehreren Generationen gemeint hatte.

Große Allianzen enden oft, bevor ihre Institutionen verschwinden. Sie enden, wenn sich das Vertrauen in der Natur ändert.

1945, auf der Quincy-Brücke, trafen sich zwei Männer inmitten einer Welt, die aus dem Krieg hervorging. Hinter ihnen stand eine Beziehung, die den Nahen Osten acht Jahrzehnte lang strukturieren sollte. Im Jahr 2026 vor dem Jemen ist es kein Vertrag, der auseinander bricht. Es ist vielleicht eine alte Überzeugung, dass, wenn die Gefahr für das Königreich existenziell wird, Amerika notwendigerweise da sein würde.

Wenn diese Überzeugung dauerhaft verschwindet, dann wird das wahre Vermächtnis von Quincy beendet sein – nicht in einer diplomatischen Zeremonie, sondern im Schweigen einer Ablehnung.

Benchmarks und Quellen

• US-Außenministerium, Büro des Historikers, Memorandum der Roosevelt-Ibn Saud Sitzung an Bord der USS Quincy, 14. Februar 1945.

Council on Foreign Relations, The Case for a New U.S.-Saudi Strategic Compact, 2022, über die historische und strategische Bedeutung des Quincy-Treffens.

Reuters, 11. September 2026, über die saudische Forderung nach US-Militäraktionen gegen die Huthis und die Verweigerung direkter Angriffe, begleitet von einem Angebot an Geheimdienstinformationen und gezielter Unterstützung.

Reuters, 16.–17. September 2026, über den hochmütigen Vormarsch um Bab al-Mandeb, die saudische Situation und die amerikanisch-huthis Kontakte im Oman.

Das Ende von Quincys Pakt? • 17. September 2026