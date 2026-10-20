PALAIS AUDI, SAIDA – Das Geheimnis der Seife Aleppo

PALAIS AUDI, SAIDA – Das Geheimnis der Seife von Aleppo Im Herzen der traditionellen Souks von Saida beherbergt der Audi-Palast das Savon-Museum, das auf einer alten Fabrik aus dem 17. Jahrhundert installiert wurde. Eröffnet im Jahr 2000..

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PALAIS AUDI, SAIDA – Das Geheimnis von Aleppos Seife

Im Herzen der traditionellen Souks von Saida beherbergt der Audi-Palast das Savon-Museum, das sich auf einer alten Fabrik aus dem 17. Jahrhundert befindet. Sie wurde im Jahr 2000 von der Audi-Stiftung eröffnet und rekonstruiert die handwerkliche Herstellung von Seife mit Olivenöl – ein tausendjähriges Know-how mit vier Zutaten, das 6 Monate bis 3 Jahre lang zu Schornsteinen veredelt wurde. Rundherum bringen der von Emir Fakhreddine II gebaute Khan El-Francj und die gewölbten Gassen der alten Souks dieses jahrhundertealte Handelslabyrinth weiter zum Leben.

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