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Das Grab von Tyrus: alte Fresken des Libanon
1937 entdeckt, enthält dieses Grab des 2. Jahrhunderts n. Chr. Fresken, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind: die Entführung der Proserpine durch Pluto, Alceste, das von Herakles aus der Hölle zurückgebracht wurde, die Bestrafung des Tantalus… Dank der italienisch-libanesischen Zusammenarbeit restauriert, ist es heute ein wichtiges Stück des Beirut National Museum.
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