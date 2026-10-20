Das Grab von Tyrus: alte Fresken des Libanon

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Das Grab von Tyrus: alte Fresken des Libanon

1937 entdeckt, enthält dieses Grab des 2. Jahrhunderts n. Chr. Fresken, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind: die Entführung der Proserpine durch Pluto, Alceste, das von Herakles aus der Hölle zurückgebracht wurde, die Bestrafung des Tantalus… Dank der italienisch-libanesischen Zusammenarbeit restauriert, ist es heute ein wichtiges Stück des Beirut National Museum.

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