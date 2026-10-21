Die Mumien des heiligen Tals von Qadisha, eine christliche Zuflucht seit dem 7. Jahrhundert, das Qadisha-Tal beherbergt das Qannoubin-Kloster, den Sitz des maronitischen Patriarchats von 1440 bis 1823. Seine Krypta hält..
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Die Mumien des Heiligen Tals von Qadisha
Ein christlicher Zufluchtsort seit dem 7. Jahrhundert, das Qadisha-Tal beherbergt das Kloster Qannoubine, der Sitz des maronitischen Patriarchats von 1440 bis 1823. Seine Krypta bewahrt 17 mumifizierte Patriarchen. 1990 wurden 8 maronitische Mumien aus dem 13. Jahrhundert entdeckt, die heute im Beiruter Nationalmuseum ausgestellt sind. Seit 1998 UNESCO.
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