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Die Mumien des Heiligen Tals von Qadisha

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Die Mumien des heiligen Tals von Qadisha, eine christliche Zuflucht seit dem 7. Jahrhundert, das Qadisha-Tal beherbergt das Qannoubin-Kloster, den Sitz des maronitischen Patriarchats von 1440 bis 1823. Seine Krypta hält..

Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧
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Die Mumien des Heiligen Tals von Qadisha

Ein christlicher Zufluchtsort seit dem 7. Jahrhundert, das Qadisha-Tal beherbergt das Kloster Qannoubine, der Sitz des maronitischen Patriarchats von 1440 bis 1823. Seine Krypta bewahrt 17 mumifizierte Patriarchen. 1990 wurden 8 maronitische Mumien aus dem 13. Jahrhundert entdeckt, die heute im Beiruter Nationalmuseum ausgestellt sind. Seit 1998 UNESCO.

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