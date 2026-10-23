Opfert die Hisbollah diejenigen, die er angeblich schützt?

Bernard Jabre hinterfragt die Folgen der fortgesetzten Waffen der Hisbollah für die schiitische Bevölkerung im Südlibanon. Zwischen israelischen Streiks, wiederholter Zerstörung, Vertreibung und der Gefahr der Entwurzelung verteidigte er das Militärmonopol des libanesischen Staates als wesentliche Voraussetzung für die dauerhafte Wiederherstellung der nationalen Souveränität.

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Es kommt eine Zeit, in der Politik aufhört, eine Frage der Ideologie zu sein, um eine bloße arithmetische Frage zu werden.

Heute hat das Problem der Waffen der Hisbollah diesen Punkt erreicht.

Hisbollah autonome Waffen + Fähigkeit, Israel anzugreifen = permanente Bedrohung, die von Israel wahrgenommen wird.

Dauerhafte Bedrohung + Unfähigkeit des libanesischen Staates, sein Verschwinden zu garantieren = israelische Militärintervention.

Wiederholte Intervention + militärische Besiedlung der Hisbollah in überwiegend schiitischen Gebieten = wiederholte Zerstörung dieser Gebiete.

Zerstörung + Vertreibung + Unfähigkeit zum Wiederaufbau + Mangel an Sicherheit = allmähliche Entwurzelung der Bevölkerung.

Das ist das Problem.

Es geht nicht einmal darum zu wissen, wer Israel liebt, wer es hasst, wer immer noch an „Widerstand glaubt oder wer nicht mehr an ihn glaubt. Es geht darum, Mechanik zu verstehen.

A + B = C

Nehmen wir die Fakten kalt.

A. Israel betrachtet das autonome Arsenal der Hisbollah an ihrer Grenze als strategische Bedrohung.

B. Die Hisbollah weigert sich, dieses Arsenal vollständig an den libanesischen Staat zu übergeben, bis die von ihr auferlegten Bedingungen erfüllt sind.

C: Israel behält ein strategisches Motiv, seine militärischen Operationen im Libanon fortzusetzen.

Dies bedeutet offensichtlich nicht, dass Israel ein unbegrenztes Recht erhält, den Libanon zu bombardieren.

Beide Fragen müssen strikt voneinander getrennt werden. Die Hisbollah ist dafür verantwortlich, ihre Waffen zu behalten und möglicherweise militärische Operationen unabhängig vom Staat durchzuführen. Israel trägt die volle rechtliche und moralische Verantwortung für die Operationen, deren Durchführung es beschließt, ihre Ziele, ihre Verhältnismäßigkeit und den Schutz der Zivilbevölkerung.

Aber aus strategischer Sicht ist das Ergebnis für den Libanon dasselbe: Solange die militärische Sache bleibt, bleibt das Kriegsrisiko bestehen. Leider zahlen die gleichen Leute den Preis.

Die jüngsten Ereignisse sind ein schreckliches Beispiel. Hunderttausende Zivilisten aus dem Süden wurden vertrieben, Gemeinden wurden evakuiert und zerstört, und die israelische Militärpräsenz in Positionen im Libanon befindet sich in einer Konfrontationssituation.

Wer lebt hauptsächlich in diesen Gebieten? Die libanesischen Schiiten. Hier liegt das tragische Paradoxon.

Eine Waffe, die eine Bevölkerung schützen soll, endet mit der Enthüllung

Die Hisbollah hat historisch behauptet, dass ihre Waffen den Libanon, insbesondere den Süden, gegen Israel schützen. Aber eine Militärdoktrin muss nach ihrem Ausgang beurteilt werden.

Wenn eine nachhaltige Strategie mehr exponiertes oder besetztes Territorium, mehr zerstörte Dörfer, mehr verlorene Häuser, mehr Vertriebene, mehr Tote, weniger wirtschaftliche Aktivität, weniger Landwirtschaft und weniger Rückkehrmöglichkeiten hervorbringt, dann wird eine Frage unvermeidlich:

An welchem Punkt wird das Schutzinstrument selbst zu einem Risikofaktor für diejenigen, die es angeblich schützt?

Das ist keine theologische Frage. Das ist nicht einmal mehr eine ideologische Frage. Es ist eine Frage des Ergebnisses.

Der Teufelskreis

Die derzeitige Mechanik ist besonders gefährlich, weil sie Selbsterhaltung ist.

Die Hisbollah sagt: « Ich gebe meine Waffen nicht zurück, weil Israel einen Teil des Libanon besetzt hält. »

Israel antwortete: « Ich ziehe mich nicht vollständig zurück, weil die Hisbollah ihre Waffen und militärischen Fähigkeiten behält. »

besatzung → waffenwartung → bedrohungswartung → streiks → besatzung → rechtfertigung für waffenwartung

Der Kreis ist perfekt. Und während jeder sein Verhalten durch den anderen rechtfertigt, werden weder Tel Aviv noch Teheran allmählich zerstört. Es ist der Südlibanon.

Die Resolution 1701 bietet ein klares Verständnis der beiden Dimensionen des Problems: Sie zielt darauf ab, die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu verhindern, die Autorität des libanesischen Staates wiederherzustellen und die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des Libanon zu gewährleisten.

Aber es gibt jetzt eine dritte Variable: den libanesischen Staat

Sie verändert die ganze Gleichung.

Die Frage ist nicht mehr: Hisbollah oder Israel? Es muss werden: Hisbollah oder libanesischer Staat?

Denn wenn die Hisbollah allmählich ihre Waffen an den Staat übergibt und die libanesische Armee effektiv das Gewaltmonopol über das gesamte Territorium ausübt, ändert sich die Situation radikal.

staatliches Militärmonopol + effektive Kontrolle des Territoriums + Abwesenheit von Angriffen aus dem Libanon = allmähliches Verschwinden der israelischen Sicherheitsbegründung

Israel muss sich dann vom libanesischen Territorium zurückziehen und die libanesische Souveränität respektieren. Und wenn er seine Angriffe ohne militärische Bedrohung aus dem Libanon fortsetzt, wird die politische und internationale Verantwortung viel klarer und ausschließlich israelischer werden.

Gerade deshalb ist das staatliche Waffenmonopol eine unendlich mächtigere diplomatische Waffe, als man glaubt.

Die Resolution 1701 basiert bereits auf dieser Logik: keine anderen Waffen und keine andere Autorität im Libanon als die des Staates, parallel zur Achtung der Blauen Linie, der libanesischen Souveränität und der den Parteien auferlegten Verpflichtungen.

Dies ist die einzige Gleichung, die den Kreis durchbrechen könnte.

Die wirkliche Gefahr ist die Demografie

Schließlich gibt es eine Dimension, über die wir zu wenig reden. Eine Gemeinschaft verschwindet nicht unbedingt, weil sie physisch ausgerottet wird. Es kann allmählich aus einem Territorium verschwinden, weil seine Bewohner dort nicht mehr leben können.

Stellen Sie sich zehn oder fünfzehn weitere Jahre identischer Zyklen vor: Krieg, Zerstörung, Waffenstillstand, teilweiser Wiederaufbau, neuer Krieg, neue Evakuierung.

Was wird eine Familie von Bint Jbeil, Khiam, Nabatiyé oder einem Grenzdorf tun, nachdem sie ihr Haus zwei- oder dreimal wieder aufgebaut hat? Was wird der junge Absolvent tun? Was wird der Landwirt tun, wenn das Land unzugänglich wird? Was werden Eltern, die ihre Kinder nicht mehr großziehen wollen, unter Drohnen und Bombenanschlägen tun?

Sie werden gehen. Zunächst zu anderen Teilen des Libanon. Für diejenigen, die es können, im Ausland.

Die ultimative Gefahr ist daher nicht nur militärisch. Es ist territorial, wirtschaftlich und demographisch.

Eine Region, die sich ständig in ein Schlachtfeld verwandelt, verliert schließlich ihre Bewohner. So könnte das Fortbestehen einer militärischen Strategie zur Verteidigung der schiitischen Gemeinschaft paradoxerweise zu einer der größten Bedrohungen für ihre historischen Wurzeln im Südlibanon und in Bekaa werden.

Widerstand sollte sich heute ändern

Widerstand heute sollte nicht mehr bedeuten, Raketen auf unbestimmte Zeit zu behalten. Widerstand sollte bedeuten, auf seinem Land zu bleiben.

Wiederaufbau von Nabatiyah. Kultiviere den Süden. Bringt die Familien zurück. Unternehmen gründen. Schulen bauen. Stellen Sie sicher, dass Kinder in Khiam, Bint Jbeil oder Reifen leben können, ohne in jeden neuen Krieg ziehen zu müssen.

Und vor allem, einen Staat wieder aufzubauen, der stark genug ist, dass keine ausländische Macht – Israel, Iran oder irgendeine andere – Krieg und Frieden anstelle der Libanesen entscheiden kann.

Die Hisbollah muss daher eine viel ernstere Frage beantworten, als ob sie ihre Waffen behalten kann.

Wozu sind diese Waffen, wenn wir, indem wir sie erhalten wollen, am Ende das Land und die Männer verlieren, die sie schützen sollten?

Weil die Arithmetik unerbittlich wird:

kein staatliches Waffenmonopol = unvollständige Souveränität

unvollständige souveränität = mögliche permanente konfrontation

dauerhafte konfrontation = wiederholte zerstörung

wiederholte zerstörung = nachhaltige vertreibung

nachhaltige vertreibung = entwurzelung

Die historische Wahl, die sich der Hisbollah stellt, ist vielleicht nicht mehr zwischen Widerstand und Kapitulation. Es ist zwischen zwei radikal unterschiedlichen Vorstellungen von Widerstand: seine Waffen zu erhalten, auf die Gefahr hin, allmählich sein menschliches Territorium zu verlieren; oder Waffen an den Staat zu übergeben, um das Land zu retten, die Dörfer wieder aufzubauen und den Schiiten des Libanon zu erlauben, dort weiterzuleben.

Eine Waffe ist niemals ein Selbstzweck. Es macht nur Sinn, wenn es eine Bevölkerung schützt.

Wenn seine Erhaltung zur Zerstörung dieser Bevölkerung beiträgt, besteht der Mut nicht mehr unbedingt darin, sie zu behalten.

Der Mut kann sein, es zurückzubringen.

Bernard Jabre

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