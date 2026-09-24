Öl und Strom: Wie der Libanon sein Energiedefizit doppelt bezahlt

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Der Anstieg des Heizöls zeigt eine tiefere Schwäche als der Preis an der Pumpe

Die Ölkatastrophe zeigt eine strukturelle Anomalie in der libanesischen Wirtschaft. Da der internationale Preis für Kohlenwasserstoffe steigt, unterliegt der Libanon nicht nur höheren Transport- oder Heizkosten. Es importiert auch einen Teil des Brennstoffs, der benötigt wird, um öffentlichen Strom zu erzeugen, und dann mehr Heizöl, um in Tausenden von privaten Generatoren Strom zu produzieren, den Libanons Elektrizität nicht liefert.

Das Land unterstützt zwei parallele Produktionssysteme. Die erste basiert auf öffentlichen Kraftwerken, dem nationalen Netz und der Strominfrastruktur des Libanon. Letztere wurde entwickelt, um die Mängel der ersteren auszugleichen, und basiert hauptsächlich auf Generatoren, die in Nachbarschaften, Dörfern, Unternehmen und Gebäuden verteilt sind.

In Zeiten relativ billigen Öls stellt diese Vervielfältigung bereits erhebliche Kosten dar. Wenn Öl wegfliegt, wird es zu einer makroökonomischen Verwundbarkeit. Jede Stunde Strom im Libanon muss nicht irgendwo ersetzt werden. In den meisten Fällen verbraucht dieser Ersatz importierten Kraftstoff, der in Fremdwährung bezahlt wird.

Die für 2026 verfügbaren Wirtschaftsdaten zeigen die Bedeutung des Phänomens. Energieprodukte machten 2025 bereits rund 23 Prozent der libanesischen Importe aus. Es wurde erwartet, dass die Energierechnung im Jahr 2026 deutlich steigen wird, mit einem geschätzten Anstieg der verfügbaren Projektionen um 17,5%. Der Schock betrifft daher nicht nur die Haushaltsrechnungen. Es wirkt sich direkt auf den Dollarbedarf, die Geschäftskosten und die Handelsbilanz des Landes aus.

Die Frage wird dann anders als die normalerweise gestellte. Es genügt nicht mehr zu fragen, wie viel Strom vom Libanon an den Staat kommt. Wir müssen berechnenwie viel kostet das Land Strom, den der Strom aus dem Libanon nicht produziert.

Die scheinbare Wirtschaft, die vom Staat erreicht wird, kann zu einer Ausgabe für das ganze Land werden

Wenn der Strom im Libanon seine Produktion aufgrund von Kraftstoff- oder Liquiditätsengpässen reduziert, sinken seine Ausgaben mechanisch. Es verbrennt weniger Kraftstoff und produziert weniger Kilowattstunden.

Verständlicherweise kann diese Reduzierung den Eindruck erwecken, dass der öffentliche Sektor spart.

Wirtschaftlich verschwindet der fehlende Strom nicht. Familien beleuchten weiterhin ihre Häuser. Supermärkte müssen ihre Kühlschränke instand halten. Restaurants, Krankenhäuser, Büros, Hotels, Werkstätten und Fabriken brauchen Strom. Die Nachfrage bewegt sich einfach zu den Generatoren.

Die Ausgaben lassen dann die Stromkonten des Libanon in denen der Haushalte und Unternehmen erscheinen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die öffentlichen Kosten können sinken, aber die nationalen Kosten können steigen.

Nach den verfügbaren Wirtschaftsinformationen ist die Erzeugung privater Erzeuger unter den untersuchten Bedingungen etwa doppelt so teuer wie die Stromerzeugung im Libanon. Der Unterschied variiert offensichtlich je nach Heizölpreis, Wirkungsgrad des Generators, Größe, Last und Betriebskosten. Aber es gibt wenig Zweifel an der Richtung des Phänomens: Die Stromerzeugung mit einer Vielzahl von kleinen Dieseleinheiten ist in der Regel weniger effizient als mit einem ordnungsgemäß betriebenen zentralisierten System.

Jede Stunde, die vom öffentlichen Netz an einen Generator übertragen wird, kann daher die Menge an Ressourcen erhöhen, die für die Bereitstellung eines vergleichbaren Dienstes erforderlich sind.

Der Generator ist nicht nur eine Backup-Lösung

Das libanesische Modell hat die Notfallausrüstung schrittweise in eine permanente elektrische Infrastruktur umgewandelt.

Ein Generator sollte normalerweise während eines außergewöhnlichen Ausfalls einige Stunden lang arbeiten. Im Libanon ist es seit Jahren eine regelmäßige Stromquelle. In einigen Zeiträumen bietet es mehr Stunden als das öffentliche Netzwerk.

Diese Beständigkeit verändert ihr wirtschaftliches Gewicht völlig.

Es ist notwendig, den Generator zu kaufen, zu warten, die Öle zu wechseln, die Motoren zu reparieren, die Ersatzteile zu finanzieren und die Leute zu bezahlen, die ihn betreiben. Dazu Kraftstoff hinzufügen.

Auch der Effizienzverlust ist erheblich. Ein großes Kraftwerk kann seine Produktion mehr als eine Vielzahl von kleinen Motoren mit unterschiedlichen Lasten optimieren.

Das Land finanziert daher ständig zwei Produktionskapazitäten: die öffentlichen Kraftwerke, die es bereits besitzt, und einen stark fragmentierten Privatpark.

Der Verbraucher zahlt beides. Sie trägt direkt oder indirekt zum Funktionieren des öffentlichen Sektors bei und zahlt dann ein Privatabonnement ab, um die Dienstleistung zu erhalten, die sie nicht ausreichend anbietet.

Es ist diese Doppelung, noch mehr als der isolierte Heizölpreis, die die extreme Empfindlichkeit des Libanon gegenüber Energieschocks erklärt.

Der Anstieg des Heizöls betrifft Unternehmen, bevor sie den Verbraucher erreichen

Für Unternehmen ist privater Strom ein direkter Bestandteil der Produktionskosten.

Eine Bäckerei, Industriewerkstatt, ein Kühlraum oder ein Restaurant kann ihre Tätigkeit nicht einfach unterbrechen, wenn das öffentliche Netzwerk aufhört. Das Unternehmen wechselt zu seinem Generator oder dem seiner Nachbarschaft.

Wenn das Öl steigt, steigen die Stückkosten sofort.

Das Unternehmen hat dann drei Möglichkeiten. Es reduziert seine Marge, die in bereits fragilen Sektoren schnell unmöglich wird. Es reduziert seine Produktion. Oder es beeinflusst seine Preise.

Im letzteren Fall breitet sich der Energieschock in der gesamten Wirtschaft aus.

Heizöl wird zu einem unsichtbaren Bestandteil des Preises für Brot, kaltkonservierte Lebensmittel, lokal hergestellte Produkte, Übernachtungshotels oder medizinische Dienstleistungen.

Dies ist ein Grund, warum eine Energiekrise die Inflation anheizen kann, selbst wenn die Währung relativ stabil bleibt.

Das Phänomen reduziert auch die Wettbewerbsfähigkeit der libanesischen Produzenten. Ein Unternehmen, das einen erheblichen Teil seines Stroms selbst herstellen muss, wird durch einen ausländischen Wettbewerber behindert, der über ein stabiles Netz verfügt.

Elektroschwäche wird somit zu einer impliziten Steuer auf die lokale Produktion.

Haushalte haben jetzt drei Schocks

Die Situation ist für Einzelpersonen gleichermaßen schwierig.

Der erste Schock kommt vom Transport. Ein Anstieg der Ölpreise erhöht den Preis für Benzin oder Diesel, die von Fahrzeugen verwendet werden.

Der zweite kommt vom Generator. Die monatliche Rate hängt direkt vom Preis des Heizöls ab.

Die dritte kann von Elektrizität des Libanon selbst kommen. Wenn die Kosten für den Kraftstoffverbrauch des öffentlichen Unternehmens im Laufe der Zeit steigen, erfordert sein Finanzsaldo theoretisch eine Anpassung des Tarifs.

Derselbe Haushalt kann daher die Energieerhöhung dreimal im selben Monat durchmachen.

Das Problem wird besonders akut, wenn die Einkommen nicht mit der gleichen Rate wachsen. Auch die gewerkschaftlichen Forderungen vom September 2026 zu Löhnen und Transportausgleich müssen durch diese Entwicklung hindurch gelesen werden.

Der Mitarbeiter verlangt nicht nur eine abstrakte Erhöhung. Ein zunehmender Teil seines Einkommens wird von der Energie absorbiert, die benötigt wird, um zur Arbeit zu gehen und Strom zu Hause zu haben.

Dieser Druck erklärt, warum eine Erhöhung der öffentlichen Tarife politisch explosiv werden kann, selbst wenn sie wirtschaftlich gerechtfertigt ist.

Mehr öffentlicher Strom kann das Land weniger kosten, auch wenn der Strom aus dem Libanon mehr ausgibt

Hier zeigt sich das Paradoxon deutlich.

Nehmen wir an, dass Libanons Strom mehr Brennstoff kauft und seine Produktion erhöht. Seine Ausgaben steigen. Nur aus seiner Bilanz gesehen, scheint die Operation kostspielig.

Aber wenn jede zusätzliche Kilowattstunde, die vom Netz bereitgestellt wird, eine teurere Kilowattstunde ersetzt, die von einem Generator produziert wird, kann das Land eine globale Wirtschaft erreichen.

Die öffentlichen Ausgaben steigen, während die privaten Ausgaben weiter sinken.

Daher sollte die Rückgewinnung von Strom im Libanon nicht allein anhand der Höhe seiner Brennstoffkäufe bewertet werden.

Die Gesamtkosten des Stroms für die Wirtschaft müssen gemessen werden.

Dieser Ansatz verändert die Art und Weise, wie Regierungsentscheidungen beurteilt werden. Die Reduzierung der Kraftstoffkäufe im Libanon ist nicht unbedingt eine Wirtschaft, wenn diese Reduzierung die Verbraucher dazu zwingt, noch mehr Heizöl für ihre Generatoren zu kaufen.

Die gleiche Argumentation gilt für Währungen. Wenn die private Produktion mehr Kraftstoff benötigt, um die gleiche Menge Strom zu liefern, kann der Libanon schließlich mehr Energie importieren als in einem effizienteren öffentlichen System.

Währungsproblem ist wieder zentral geworden

Seit der relativen Stabilisierung des Devisenmarktes ist die Emission von Devisenreserven manchmal weniger sichtbar als im Herzen der Finanzkrise. Dennoch bleibt sie entscheidend.

Libanon importiert die meisten seiner Kohlenwasserstoffe. Diese Käufe müssen in Fremdwährung abgewickelt werden.

Je höher die Ölrechnung, desto mehr muss die Wirtschaft Dollar durch Exporte, Tourismus, Auslandstransfers, Investitionen oder andere Kapitalzuflüsse generieren.

Ein erheblicher Anstieg der Energieimporte kann daher die Handelsbilanz verschlechtern, selbst wenn andere Einfuhren stabil bleiben.

Der massive Betrieb von Generatoren erhöht diese Abhängigkeit. Einige der Dollar, die das Land verlassen, werden nicht zur Erhöhung der zukünftigen Produktionskapazitäten verwendet. Es finanziert einfach Brennstoff, der verbrannt wird, um unzureichende öffentliche Infrastruktur zu kompensieren.

Das Land verbraucht daher Devisen, um ein dauerhaftes Entlastungssystem aufrechtzuerhalten.

Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen produktiven Energieausgaben und Substitutionsausgaben. Die Investition in ein Kraftwerk, ein Netzwerk oder eine Solaranlage schafft einen Vermögenswert, der weiterhin produziert. Der Import von Heizöl für einen Generator ermöglicht es, einige Stunden zu produzieren, dann ist der Kraftstoff verschwunden.

Solarenergie hat die Gleichung bereits geändert, aber nicht genug

Die Krise hat Tausende Haushalte und Unternehmen dazu veranlasst, in Solarenergie zu investieren. Diese Bewegung reduzierte einen Teil der Nachfrage nach Generatoren, insbesondere tagsüber.

Diese Transformation ist eine der wenigen strukturellen Anpassungen, die spontan durch die Krise hervorgerufen wurden.

Sie hat jedoch Grenzen. Die Solarproduktion variiert je nach Zeit und Saison. Ohne ausreichende Speicherung ersetzt es das Netzwerk oder die Generatoren nicht vollständig. Batterien sind ebenfalls eine wichtige Investition und müssen erneuert werden.

Die massive Solarentwicklung wirft auch ein neues Problem für das öffentliche Netzwerk auf. Verbraucher, die investieren können, produzieren einen Teil ihres eigenen Stroms. Diejenigen, die nicht abhängiger von Strom aus dem Libanon und Generatoren bleiben können.

Langfristig muss daher die Finanzierung des Netzes neu überdacht werden, um sicherzustellen, dass die zahlungsfähigsten Kunden ihre öffentliche Auftragsvergabe nicht erheblich reduzieren, während die Fixkosten der Infrastruktur weiterhin zu tragen sind.

Bei der Energiewende geht es nicht nur darum, Paneele zu Dächern hinzuzufügen. Sie erfordert eine Netzwerkorganisation, die in der Lage ist, diese dezentrale Produktion zu integrieren.

Gas könnte die Produktionskosten verändern, aber die Infrastruktur bleibt entscheidend

Die Regierung verweist auch auf Gasprojekte und regionale Energieverbindungen.

Gas kann eine effizientere Produktion in bestimmten Kraftwerken ermöglichen, die für den Einsatz ausgelegt oder angepasst sind. Es kann auch die Abhängigkeit von einigen teureren Erdölprodukten reduzieren.

Aber auch hier produziert die Ankündigung eines Projekts keinen Strom.

Es ist notwendig, die Versorgung zu sichern, Verkehrsinfrastruktur zu haben, Kraftwerke anzupassen und finanziell tragfähige Verträge abzuschließen.

Libanon hat viele Energieprojekte erlebt, die angekündigt und später durch politische, finanzielle oder regionale Zwänge verzögert wurden.

Die Glaubwürdigkeit der neuen Strategie wird daher weniger von Ankündigungen als vom Zeitpunkt der Umsetzung abhängen.

Jedes Jahr der Verzögerung hält das Land vom gegenwärtigen System abhängig.

Das Netz ist genauso wichtig wie Kraftwerke

Die Steigerung der Produktion reicht nicht aus, wenn ein erheblicher Teil des eingespeisten Stroms nicht in Rechnung gestellt oder eingelöst wird.

Die technischen Verluste kommen vom Zustand des Netzes. Nichttechnische Verluste umfassen illegale Verbindungen und Wiederherstellungsschwierigkeiten.

Deshalb ist das Problem der Staatsverschuldung von besonderer Bedeutung. Der Strom im Libanon muss in der Lage sein, seine Rechnungen einzulösen, sei es ein Haushalt, ein Unternehmen oder eine staatliche Institution.

Andernfalls kann jede Produktionssteigerung einfach die nicht zurückgewonnenen Mengen erhöhen.

Die Reform muss daher an drei Fronten gleichzeitig voranschreiten: Produktion, Vernetzung und Sammlung.

Nur den ersten zu behandeln, würde alte Fehler wiederholen.

Die tatsächlichen Kosten sollten auf Länderebene berechnet werden, nicht nur der Strom des Libanon

Die libanesische Energiedebatte leidet letztlich unter einem Messproblem.

Libanons Stromausgaben sind relativ bekannt, weil sie in den öffentlichen Konten erscheinen. Finanztransfers sind seit langem sichtbar und politisch herausgefordert.

Die Kosten des privaten Systems sind viel verteilter. Es wird von Hunderttausenden von Haushalten und Unternehmen bezahlt. Sie erscheint daher nicht in Form einer einzigen Haushaltslinie.

Dieser Unterschied schafft eine Illusion.

Eine Milliarde, die vom Staat ausgegeben wird, scheint sofort ein öffentliches Problem zu sein. Eine Milliarde, aufgeteilt auf die Stromrechnungen der gesamten Bevölkerung, ist weniger sichtbar, während sie die Wirtschaft gleichermaßen belastet.

Um eine rationale Entscheidung zu treffen, sollte die Regierung beide vergleichen.

Wie viel kostet eine Kilowattstunde tatsächlich von Electricity Libanon, indem Kraftstoff, Betrieb und Verluste integriert werden? Wie viel kostet die gleiche Kilowattstunde, die von den Generatoren produziert wird? Wie viel Heizöl wird speziell für die private Produktion importiert? Wie viel könnte man mit vier, acht oder zwölf zusätzlichen Stunden öffentlicher Macht sparen?

Diese Zahlen würden dazu beitragen, das wirtschaftlich optimale Niveau der öffentlichen Produktion zu bestimmen, und nicht nur auf den unmittelbaren Cashflow des Unternehmens zurückzuführen.

Die Ölkrise bietet endlich einen einfachen Test

Der Libanon kann den Weltmarktpreis für Öl nicht kontrollieren. Es kann jedoch die Menge an Kraftstoff kontrollieren, die es für die Erzeugung des gleichen Stroms in einem fragmentierten System verschwendet.

Hier liegt der eigentliche Einsatz.

Wenn die öffentliche Nahrung abnimmt, verschwindet der Energieverbrauch nicht. Es bewegt sich in Richtung eines allgemein teureren Systems. Das libanesische Stromdefizit wird dann zu einer privaten Rechnung, einem Anstieg der Geschäftskosten und zusätzlichem Druck auf die Importe.

Die Energiepolitik sollte daher nicht mehr nur darauf abzielen, die Staatsausgaben für Strom zu reduzieren. Es sollte versuchen, zu reduzierenwas der ganze Libanon ausgibt, um eine zuverlässige Kilowattstunde zu erhalten.

Es ist dieser Unterschied, der es ermöglicht, das aktuelle Paradox zu verstehen: Strom im Libanon kann weniger ausgeben, während das Land mehr ausgibt.